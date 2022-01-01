Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не пустили на самолёт в Канаде за отказ надеть маски и распитие алкоголя Статьи редакции
Россияне не хотели надевать маски, а чехи принесли пиво на рейс.
Молодёжные сборные России и Чехии не пустили на самолёт, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила в твиттере журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн.
РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта. По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.
Команды принимали участие в Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде который начался 26 декабря. Его досрочно отменили из-за обнаружения коронавируса у нескольких игроков, в том числе у представителей России и Чехии.
это одна из точек зрения, не более
смищно шутит Коля Задротов
Fucking slavs
Долбоёбы.
И не говори, заебали эти алкаши
не хотели надевать маски
Толпа привитых и, наверняка, ещё и проверенных на корону молодых парней не захотела надевать маски. Нахуя они им?
Не факт, что привитых. В АПЛ больше половины без прививок.
Это же спортсмены, они не очень умные.
Не факт
А что, сейчас можно непривитым и без теста сесть на самолёт? Вот я перед новым годом пробовал на поезд внутри страны — нельзя, нужно хотя бы тест иметь. А зачастую, страны требуют и прививку и тест в нагрузку. Так что я очень сомневаюсь насчёт "не факт".
В самолёт без прививки ещё можно проникнуть, а вот проникнуть в Канаду - очень вряд ли, думаю.
Въезд разрешен иностранным гражданам, получившим не позднее 14 дней до прилета в Канаду полный комплект доз вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD или Janssen (Johnson & Johnson)...
Я летаю в Турцию каждый месяц. Тесты не нужны, если есть сертификат о вакцинации
наверняка, ещё и проверенных
Наверняка, не единожды и даже не дважды. Всратые синдромы вахтёра, мол - раз я тут в новогоднюю ночь на работе, буду весь такой принципиальный.
В это время, главные переносчики короны, дети, непривитые и непроверенные свободно бегают, где хотят, и масок носить их никто не заставляет. Это не только синдром вахтёра, но ещё и биполярочка и многие другие расстройства, что в сумме можно снова же назвать одним словом — коронабесие.
Да всё так. Всё именно так и есть. Увы, но имеем то, что имеем. :(
Привитые запросто могут быть переносчиками короны. Прививка спасает от тяжелого течения, но не от заражения
Внутри самолёта все привиты + все имеют ПЦР, максимум за 48 часов сделанный. Кого они там заразят? Моль или самолётных гномиков?
Экипаж
Экипаж также привит, и так же с тестами свежими. Логика.
да нахуй нужна логика там, где царит масочный карго-культ
Прививка не спасает, если ты заболел, пОхую как, тяжело, не тяжело, то ты лошара и долбоеб, ширнулся просто так, чтоб куар был по кафешкам ходить, которых скоро не будет )))
Back to basics: прививка снижает риск тяжёлого течения болезни, а не гарантирует что человек здоров. Маска нужна для того, чтобы не заразить других
Сидят 2 ирландца в баре, пьют пиво и разговаривают:
-Слышал? Вчера Джон такое учудил. В церкви, прямо во время служения курить начал.
-Ничего себе!
-Вот вот! У меня чуть пиво из рук не выпало.
Вот же пидарасы! Не зря над ними даже в мультиках приличных потешаются.
Канадцы не пустили. Или дальше заголовка не читал? :)
Кликбейт ебаный, Россию высадили из за долбаебов чехов, которым маску сложно было нацепить пидормоты сука
Каков слог!
в том, что канадцы пидарасы в этой ситуации
канадцы и порвавшиеся тжшники, конечно, как я мог забыть
Великие русские снова всех переиграли.
этих хуеглотов на урановые рудники надо, чтоб наконец то начали пользу приносить
Парням по 18 лет, а ты уже гнобишь их
А причём тут возраст, если мозгов нет?
С чего ты взял, что мозгов нет? Наши ни пили, ни курили, только главный тренер вейпил
а откуда им взяться, они не производят никакой ценности
Что значит производить ценность?
изобретать и создавать то, что принесет пользу прогрессу и цивилизации
Они приносят радость болельщикам и горе ставочникам, а вообще 99% населения не приносят пользу цивилизации, а про прогресс вообще смысла нет говорить
99% и сидят на зпшке в сотню баксов. А эти трутни прожирают и просирают сотни лямов, которые можно пустить на R&D
Там ни у кого контракта на десяток то миллионов нет, но лишь бы высрать, понимаю
высираешь здесь только ты
Аргументы на уровне
На твоём
в 18 уже можно поступить на матмех
ах они!! если не надевать маски,— поддерживаешь ЛУКАШЕНКА! они что не знали?!