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Даша Лейзаренко

Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не пустили на самолёт в Канаде за отказ надеть маски и распитие алкоголя Статьи редакции

Россияне не хотели надевать маски, а чехи принесли пиво на рейс.

Молодёжные сборные России и Чехии не пустили на самолёт, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила в твиттере журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн.

Marie Lehmann @svtlehmann
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.

@svtsport
И чешскую, и российскую команды хоккейных молодёжных сборных сняли с самолёта. Их не пустят во Франкфурт. Некоторые из причин — пьянство, курение и отказ носить маски. Отказ от масок считается преступлением в Канаде. Финская команда прошла дальше

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта. По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.

Команды принимали участие в Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде который начался 26 декабря. Его досрочно отменили из-за обнаружения коронавируса у нескольких игроков, в том числе у представителей России и Чехии.

#новости #covid19

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Хрупкий кофе

братские народы

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Хрупкий кофе

Расти и крепни, славянское братство!

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Хрупкий кофе

рад видеть тебя, а то ты после Рязанцева плохое собирался делотб

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3
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Хрупкий кофе

Я учитываю свои наклонности, поэтому не живу выше третьего этажа

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5
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Хрупкий кофе

предусмотрительный ты какой, молодец

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3
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Хрупкий кофе

Slavs strong!

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6
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Хрупкий кофе

*slaves

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Хрупкий кофе

Слово slave произошло от Slav

Еще итальянское Ciao (привет/пока) произошло оттуда же

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Roma Dmitriev

это одна из точек зрения, не более

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Хрупкий кофе

тих-тих-тих, чщ чщ чщ, не будем об этом

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Хрупкий кофе

Gay slavyane

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hallybarton

смищно шутит Коля Задротов

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Праздничный Никита

Fucking slavs

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DaiBi

Долбоёбы.

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Уютный Багажник

И не говори, заебали эти алкаши

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Хрупкий кофе

Я тихо и мирно спиваюсь дома, алкаши разные бывают

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fosajehu

не хотели надевать маски
 Толпа привитых и, наверняка, ещё и проверенных на корону молодых парней не захотела надевать маски. Нахуя они им?

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bor_vn

Не факт, что привитых. В АПЛ больше половины без прививок.
Это же спортсмены, они не очень умные.

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fosajehu

Не факт
 А что, сейчас можно непривитым и без теста сесть на самолёт? Вот я перед новым годом пробовал на поезд внутри страны — нельзя, нужно хотя бы тест иметь. А зачастую, страны требуют и прививку и тест в нагрузку. Так что я очень сомневаюсь насчёт "не факт".

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Chikk

В самолёт без прививки ещё можно проникнуть, а вот проникнуть в Канаду - очень вряд ли, думаю.
Въезд разрешен иностранным гражданам, получившим не позднее 14 дней до прилета в Канаду полный комплект доз вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD или Janssen (Johnson & Johnson)...

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Oleg Vorogushin

Я летаю в Турцию каждый месяц. Тесты не нужны, если есть сертификат о вакцинации

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Chikk

наверняка, ещё и проверенных
 Наверняка, не единожды и даже не дважды. Всратые синдромы вахтёра, мол - раз я тут в новогоднюю ночь на работе, буду весь такой принципиальный.

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fosajehu

В это время, главные переносчики короны, дети, непривитые и непроверенные свободно бегают, где хотят, и масок носить их никто не заставляет. Это не только синдром вахтёра, но ещё и биполярочка и многие другие расстройства, что в сумме можно снова же назвать одним словом — коронабесие.

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Chikk

Да всё так. Всё именно так и есть. Увы, но имеем то, что имеем. :(

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Степан Анейчик

Привитые запросто могут быть переносчиками короны. Прививка спасает от тяжелого течения, но не от заражения

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Chikk

Внутри самолёта все привиты + все имеют ПЦР, максимум за 48 часов сделанный. Кого они там заразят? Моль или самолётных гномиков?

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Владислав Егоров

Экипаж

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Chikk

Экипаж также привит, и так же с тестами свежими. Логика.

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Roma Dmitriev

да нахуй нужна логика там, где царит масочный карго-культ

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Mikhail Dragunov

Прививка не спасает, если ты заболел, пОхую как, тяжело, не тяжело, то ты лошара и долбоеб, ширнулся просто так, чтоб куар был по кафешкам ходить, которых скоро не будет )))

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Oleg Vorogushin

Back to basics: прививка снижает риск тяжёлого течения болезни, а не гарантирует что человек здоров. Маска нужна для того, чтобы не заразить других

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Andrew Muralov

Сидят 2 ирландца в баре, пьют пиво и разговаривают:
-Слышал? Вчера Джон такое учудил. В церкви, прямо во время служения курить начал.
-Ничего себе!
-Вот вот! У меня чуть пиво из рук не выпало.

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6
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Chikk

Вот же пидарасы! Не зря над ними даже в мультиках приличных потешаются.

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Хрупкий кофе

Русские, чехи, канадцы, немцы или шведы?

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Chikk

Канадцы не пустили. Или дальше заголовка не читал? :)

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Paladin 404992

Кликбейт ебаный, Россию высадили из за долбаебов чехов, которым маску сложно было нацепить пидормоты сука

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Eugene Panfilov

Каков слог!

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Коровка говорит мууу
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Хрупкий кофе

Болгары таким не восхищаются )

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2
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Хрупкий кофе

Но этого болгарина можно удивить спортивной мужской попкой

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Хрупкий кофе

Возможно, но он армянин ).

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Хрупкий кофе

А в чем новость?

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Roma Dmitriev

в том, что канадцы пидарасы в этой ситуации

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Roma Dmitriev

канадцы и порвавшиеся тжшники, конечно, как я мог забыть

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Никита Борисова

Великие русские снова всех переиграли.

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Roma Dmitriev
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испанский смех

этих хуеглотов на урановые рудники надо, чтоб наконец то начали пользу приносить

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Paladin 404992

Парням по 18 лет, а ты уже гнобишь их

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Xu Li

А причём тут возраст, если мозгов нет?

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Paladin 404992

С чего ты взял, что мозгов нет? Наши ни пили, ни курили, только главный тренер вейпил

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испанский смех

а откуда им взяться, они не производят никакой ценности

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Paladin 404992

Что значит производить ценность?

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испанский смех

изобретать и создавать то, что принесет пользу прогрессу и цивилизации

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Paladin 404992

Они приносят радость болельщикам и горе ставочникам, а вообще 99% населения не приносят пользу цивилизации, а про прогресс вообще смысла нет говорить

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испанский смех

99% и сидят на зпшке в сотню баксов. А эти трутни прожирают и просирают сотни лямов, которые можно пустить на R&D

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Paladin 404992

Там ни у кого контракта на десяток то миллионов нет, но лишь бы высрать, понимаю

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испанский смех

высираешь здесь только ты

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Paladin 404992

Аргументы на уровне

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испанский смех

На твоём

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испанский смех

в 18 уже можно поступить на матмех

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сироп от щекотки

ах они!! если не надевать маски,— поддерживаешь ЛУКАШЕНКА! они что не знали?!

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