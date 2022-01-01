Россияне не хотели надевать маски, а чехи принесли пиво на рейс.

Молодёжные сборные России и Чехии не пустили на самолёт, который должен был лететь из канадского Калгари во Франкфурт, сообщила в твиттере журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн.

Marie Lehmann @svtlehmann Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.



@svtsport И чешскую, и российскую команды хоккейных молодёжных сборных сняли с самолёта. Их не пустят во Франкфурт. Некоторые из причин — пьянство, курение и отказ носить маски. Отказ от масок считается преступлением в Канаде. Финская команда прошла дальше

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чешских спортсменов было с собой пиво, а главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве аэропорта. По данным агентства, российская команда вылетит в Торонто, откуда направится во Франкфурт.

Команды принимали участие в Молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде который начался 26 декабря. Его досрочно отменили из-за обнаружения коронавируса у нескольких игроков, в том числе у представителей России и Чехии.