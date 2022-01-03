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Новости
Сергей Звезда

Террористическое движение «Талибан» рассказало о встрече с российскими инвесторами в Афганистане Статьи редакции

По поводу нефти и газа.

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@HabibiSamangani

Российские инвесторы, имена которых не уточняются, приехали в Кабул и встретились с заместителем премьер-министра правительства движения «Талибан»* по имени Абдул Салам Ханафи. Об этом сообщил Инамулла Самангани, официальный представитель движения. Российская сторона пока не комментировала это заявление.

*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

По данным «Талибана»*, на встрече обсуждались возможности добычи нефти и газа, создания нефтеперерабатывающих заводов, а также производств цемента и сплавов. Движение утверждает, что один из инвесторов по имени Александр «выразил заинтересованность» во вложении средств в эти области.

Делегации «Талибана»* периодически посещают Москву. Они приезжали и в 2021 году, например, чтобы дать пресс-конференцию или провести переговоры. В октябре представители движения проводили в Москве консультации с руководством российского МИДа по поводу захвата власти в Афганистане.

Истории
Максим Рычков
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Афганские девочки на занятии по астрономии в школе города Герат. Женское образование — одно из тех вещей, которые страна может лишиться в случае возвращения ко власти талибов Фото Джалиль Резайи, EPA

Статья 205 УК РФ запрещает организацию содействия террористической деятельности, в том числе финансирования терроризма, под которым понимается, например, оказание финансовых услуг «для обеспечения организованной группы, созданной для совершения хотя бы одного из этих [указанных в кодексе] преступлений».

#новости #талибан #афганистан #политика

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8 комментариев
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Банальный ключ

Так это же не террорист Навальный, с ними и договориться можно.

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Банальный ключ

Опять либерахи выползают для набросов...

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Сергей Ахрем

я думал там нет ни нефти ,ни газа

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Банальный ключ

Российские инвесторы приехали в Афганистан. В результате переговоров было решено, что инвестиции поступят в Афганистан в форме выкупа

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Дмитрий Титов

пью пиво ньюкасл

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Банальный ключ

Инвесторов привлекут за финансирование экстремизма и терроризма?

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Банальный ключ

«Талибан»* признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.
 Ну что же вы!!

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Секта свидетелей повесточки

Никто не сомневался, что одни нефтяные террористы, захватившие власть в одной стране, будут тесно сотрудничать с другими террористами, захватившими власть в другой стране.

Нефтяные террористы будут поддерживать всех, кто против их врага - Запада, даже если это сторонник нацизма.

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