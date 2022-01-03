По поводу нефти и газа.

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@HabibiSamangani

Российские инвесторы, имена которых не уточняются, приехали в Кабул и встретились с заместителем премьер-министра правительства движения «Талибан»* по имени Абдул Салам Ханафи. Об этом сообщил Инамулла Самангани, официальный представитель движения. Российская сторона пока не комментировала это заявление.

*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

По данным «Талибана»*, на встрече обсуждались возможности добычи нефти и газа, создания нефтеперерабатывающих заводов, а также производств цемента и сплавов. Движение утверждает, что один из инвесторов по имени Александр «выразил заинтересованность» во вложении средств в эти области.

Делегации «Талибана»* периодически посещают Москву. Они приезжали и в 2021 году, например, чтобы дать пресс-конференцию или провести переговоры. В октябре представители движения проводили в Москве консультации с руководством российского МИДа по поводу захвата власти в Афганистане.

Истории Максим Рычков 11.08.2021 История «Талибана»*: что за группировка захватывает Афганистан и даёт пресс-конференции в Москве Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного вплоть до шахмат и телевизоров. Афганские девочки на занятии по астрономии в школе города Герат. Женское образование — одно из тех вещей, которые страна может лишиться в случае возвращения ко власти талибов Фото Джалиль Резайи, EPA