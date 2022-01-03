Террористическое движение «Талибан» рассказало о встрече с российскими инвесторами в Афганистане Статьи редакции
По поводу нефти и газа.
Российские инвесторы, имена которых не уточняются, приехали в Кабул и встретились с заместителем премьер-министра правительства движения «Талибан»* по имени Абдул Салам Ханафи. Об этом сообщил Инамулла Самангани, официальный представитель движения. Российская сторона пока не комментировала это заявление.
По данным «Талибана»*, на встрече обсуждались возможности добычи нефти и газа, создания нефтеперерабатывающих заводов, а также производств цемента и сплавов. Движение утверждает, что один из инвесторов по имени Александр «выразил заинтересованность» во вложении средств в эти области.
Делегации «Талибана»* периодически посещают Москву. Они приезжали и в 2021 году, например, чтобы дать пресс-конференцию или провести переговоры. В октябре представители движения проводили в Москве консультации с руководством российского МИДа по поводу захвата власти в Афганистане.
Статья 205 УК РФ запрещает организацию содействия террористической деятельности, в том числе финансирования терроризма, под которым понимается, например, оказание финансовых услуг «для обеспечения организованной группы, созданной для совершения хотя бы одного из этих [указанных в кодексе] преступлений».
я думал там нет ни нефти ,ни газа
пью пиво ньюкасл
Никто не сомневался, что одни нефтяные террористы, захватившие власть в одной стране, будут тесно сотрудничать с другими террористами, захватившими власть в другой стране.
Нефтяные террористы будут поддерживать всех, кто против их врага - Запада, даже если это сторонник нацизма.