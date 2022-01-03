Французские шоумены и мемные близнецы больше не раздадут приказов по телефону.

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Телеведущий и герой популярного мема Игорь Богданов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на его представителя. Игоря не стало спустя шесть дней после смерти его брата Григория, с которым они прославились благодаря участию в научно-популярных телешоу и пластическим операциям.

В заявлении родственников Богдановых говорится, что Игорь умер «в мире и любви, в окружении детей и семьи». AFP обратило внимание, что близкие решили не уточнять причину смерти Игоря и Григория. По данным агентства, некоторые родственники утверждали, что Григорий не вакцинировался и умер от последствий Covid-19.

Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. Среди прочего близнецы стали популярны из-за пластических операций, благодаря которым скорректировали скулы, подбородок и губы.

В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал именно Игорь.