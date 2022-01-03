Умер второй из братьев-близнецов Богдановых — Игорь. Григория не стало шесть дней назад Статьи редакции
Французские шоумены и мемные близнецы больше не раздадут приказов по телефону.
Телеведущий и герой популярного мема Игорь Богданов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на его представителя. Игоря не стало спустя шесть дней после смерти его брата Григория, с которым они прославились благодаря участию в научно-популярных телешоу и пластическим операциям.
В заявлении родственников Богдановых говорится, что Игорь умер «в мире и любви, в окружении детей и семьи». AFP обратило внимание, что близкие решили не уточнять причину смерти Игоря и Григория. По данным агентства, некоторые родственники утверждали, что Григорий не вакцинировался и умер от последствий Covid-19.
Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. Среди прочего близнецы стали популярны из-за пластических операций, благодаря которым скорректировали скулы, подбородок и губы.
В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал именно Игорь.
О смерти Григория Богданова стало известно из французских СМИ и заявления семьи 28 декабря 2021 года. Он скончался во французской больнице в возрасте 72 лет.
Это и есть гришка
Как ты их различаешь? Они же близнецы
В мемах по телефону разговаривал именно Игорь.
Дружно ушли один за другим
ты че нахуй ты че
Таковы традиции
Да, я в жизни сталкивался когда за одним пожилым человеком сразу уходил второй...
Первый в прошлом году умер
скучаем по мемам с братьями
Поржунькаем с них в память об утрате Богдановых
@Трансгендолет
Доволен? Он с Талибаном* связался и второго брата убил.
*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.
вот знал бы что так выйдет — молчал
Хочется верить, что это пример случая сильнейшей привязанности близнецов друг к другу
злотый в копилку конспирологов
А может просто корону одновременно где-то подцепили. Организмы у них были очевидно очень схожи и отреагировали одинаково.
F.
Сёстры Зайцевы
Не раскачивайте 🛶
А то 🚁🧹
а тебя не так то и просто наебунькать
Игаааарь
за руб писят из моего магического шара хоть душа джексона выйдет 😏
На перевозку через стикс сейчас видимо акция, приведи брата получили скидку.
По ходу не продлили обслуживание у пластического хирурга
Ну и когда же тот дед???
так дополнили что даже ошиблись в именах
это челлендж?
Да, через неделю третий, на самом деле из тысячи
Повод прогуляться на Мальцевский рынок.
Светлая память
f
Они живы, просто ушли в тень
Русские уходят в небо(((
пусть земля ему будет силиконом( мы никогда его не забудем
По приказу генерала Гавса...
Сминем и до братишки добрался… земля пухом