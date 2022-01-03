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Новости
Сергей Звезда

Умер второй из братьев-близнецов Богдановых — Игорь. Григория не стало шесть дней назад Статьи редакции

Французские шоумены и мемные близнецы больше не раздадут приказов по телефону.

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Телеведущий и герой популярного мема Игорь Богданов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на его представителя. Игоря не стало спустя шесть дней после смерти его брата Григория, с которым они прославились благодаря участию в научно-популярных телешоу и пластическим операциям.

В заявлении родственников Богдановых говорится, что Игорь умер «в мире и любви, в окружении детей и семьи». AFP обратило внимание, что близкие решили не уточнять причину смерти Игоря и Григория. По данным агентства, некоторые родственники утверждали, что Григорий не вакцинировался и умер от последствий Covid-19.

Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. Среди прочего близнецы стали популярны из-за пластических операций, благодаря которым скорректировали скулы, подбородок и губы.

В 2020 году братья Богдановы прославились благодаря мему, где мужчина раздаёт приказы по телефону — он требует то обвалить курс рубля, то начать пандемию. В мемах по телефону разговаривал именно Игорь.

О смерти Григория Богданова стало известно из французских СМИ и заявления семьи 28 декабря 2021 года. Он скончался во французской больнице в возрасте 72 лет.

#новости

Спасибо за наводку Закомплексованная Душа
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Банальный ключ
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Ze Katze
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Дмитрий Якименко

Это и есть гришка

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Лев Толстой

Как ты их различаешь? Они же близнецы

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1
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Александр Сергеевич

В мемах по телефону разговаривал именно Игорь.

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Банальный ключ

нет, это был Игорь

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Люц Шнайдер

Дружно ушли один за другим

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23
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Банальный ключ

Брат за брата

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69
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Дмитрий Титов

ты че нахуй ты че

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0
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Вадим Панкратов

Таковы традиции

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0
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Закомплексованная Душа

Да, я в жизни сталкивался когда за одним пожилым человеком сразу уходил второй...

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4
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Лев Толстой

Первый в прошлом году умер

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14
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Банальный ключ

тут один пожилой человек никак не уйдёт

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2
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Банальный ключ

По-братски

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4
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Банальный ключ
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35
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Трансгендолет
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14
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Банальный ключ

Как вы там, потомки?

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0
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Трансгендолет

скучаем по мемам с братьями

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2
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Вадим Панкратов

Поржунькаем с них в память об утрате Богдановых

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Банальный ключ

Сминем закончил свое дело

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bor_vn

@Трансгендолет
Доволен? Он с Талибаном* связался и второго брата убил.

*«Талибан» признан в России террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

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9
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Трансгендолет

вот знал бы что так выйдет — молчал

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Банальный ключ

Держи свой грязный рот на замке!

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Ivar Ragnarsson

Хочется верить, что это пример случая сильнейшей привязанности близнецов друг к другу

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7
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Дизайнер Павленко

злотый в копилку конспирологов

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5
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knight_killer

А может просто корону одновременно где-то подцепили. Организмы у них были очевидно очень схожи и отреагировали одинаково.

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Банальный ключ

естественной смертью тоже так могли бы умереть

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Банальный ключ

Ушла эпоха

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7
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Закомплексованная Душа

F.

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1
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Банальный ключ
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2
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Банальный ключ

кто следующий

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Сеня

Сёстры Зайцевы

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Банальный ключ

Давно пора

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Банальный ключ

🤞

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Коровка говорит мууу

Не раскачивайте 🛶

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Банальный ключ

Нашу 🐀 тошнит

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Коровка говорит мууу

А то 🚁🧹

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Банальный ключ

Дыня и багажник тьфу-тьфу

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Банальный ключ

Дай ссылку на новость

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Банальный ключ

Пиздит

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Банальный ключ

Там вроде какой-то кинооператор стаким же именем помер, так что не совсем.

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Банальный ключ

Или нет, не он, не знаю, что-то ничего найти не могу

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испанский смех

а тебя не так то и просто наебунькать

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Секта свидетелей повесточки

Игаааарь

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Банальный ключ

Имей совесть

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Банальный ключ

а игорь выйдет?

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Секта свидетелей повесточки

за руб писят из моего магического шара хоть душа джексона выйдет 😏

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Банальный ключ

F

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Банальный ключ

Сообщение удалено

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Николай Вакуленко

На перевозку через стикс сейчас видимо акция, приведи брата получили скидку.

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Андрей Николаев

По ходу не продлили обслуживание у пластического хирурга

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Temir

Ну и когда же тот дед???

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Банальный ключ

Статья дополняется
 даже не дополнили

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Трансгендолет

так дополнили что даже ошиблись в именах

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испанский смех

это челлендж?

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Коровка говорит мууу

Да, через неделю третий, на самом деле из тысячи

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робот-бёрдвотчер

Повод прогуляться на Мальцевский рынок.

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Коровка говорит мууу

Светлая память

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Dr. Acula

f

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Photuum

Они живы, просто ушли в тень

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Банальный ключ

F

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SadDamnWhoSaid

Русские уходят в небо(((

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Дизайнер Павленко

пусть земля ему будет силиконом( мы никогда его не забудем

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Ze Katze

По приказу генерала Гавса...

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Colonial Waster

Сминем и до братишки добрался… земля пухом

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Банальный ключ

Год начался не с того деда.

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Банальный ключ

F.

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Банальный ключ

Может у них срок годности имплантов закончился?

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