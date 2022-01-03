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Сергей Звезда

Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Статьи редакции

Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.

Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.

По данным на 22:00 по московскому времени, акции компании выросли на 2,85 % и стоят 182,86 долларов за штуку.

  • Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.
  • В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.

#новости #apple #деньги

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Dr. Acula

а стоило только убрать зарядку из комплекта

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Банальный ключ

Надо и дисплей убрать

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4
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Dr. Acula

"мы хотели сделать айфон вообще без корпуса, но мкросхемы просто вываливались"

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5
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Банальный ключ

Сообщение удалено

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0
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Трансгендолет

можно просто коробки продавать

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3
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Дизайнер Павленко

бери выше — продавать фото коробок как нфт

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Трансгендолет

а у тебя есть предпринимательская жилка

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Банальный ключ

А что тогда салфеткой протирать??¿

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Банальный ключ

Сообщение удалено

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Банальный ключ

Перешути быстро, пока значок не появился

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Банальный ключ

­

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Банальный ключ

🤭

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Банальный ключ

он ЗАБАНЕН, МУХАХА

У него ЛС заблокированы

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Банальный ключ

Его мыть надо

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Банальный ключ

А чем его потом протирать??¿

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Банальный ключ

Полотенцем твоим

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Банальный ключ

пиздец…

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Банальный ключ

Ну он же типа чистый после мытья. Что такого? Словно впервые с тобой так делаем.

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Банальный ключ

*подтирать

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Люц Шнайдер

Ввести подписку на обновление IOS

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Банальный ключ

Всем похуй. Абсолютно. Контора пидарасов.

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4
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Банальный ключ

@Кто это

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Нужен Ответ

Ромашечка еще известен как:
* NATO Liberator Soldier
* legodetalka
* Блин, так не смешно же
* Ваксер изнасиловавший Дыню
* Жёлтый Березовый Лист
* Ничтожество
* Рока Нумати
* Саша
* Сладкийполуденныйсонныйпаралич
* Степан Андрiйович Бандера
* Столярный верстачок BOSCH
* Хороший листочек
* бревно без задач
* гнидапостельныйклопгадмразбвош
* грязь из-под ногтей
* лесточик
* листочек
* московский школьник
* хороший человек

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Банальный ключ

То есть в эТОМ Списке НЕ контора пидорасов??

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Банальный ключ

Байкал компьютерс

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Банальный ключ

Я всё понял

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Банальный ключ

Билли Миллиган. TJ-версия.

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Трансгендолет

спасибо за позитивную новость, как то полегче стало.

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3
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Банальный ключ

Это потому что я у них ноут купил

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2
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Банальный ключ

И я. Прямо перед НГ — этот факт и зарешал

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Плотва обыкновенная

Ну без "Статья дополняется" тут никак. Настолько важная новость, только пуша не хватает.

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2
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Дмитрий Титов

Ищем точку входа

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Vladimir Vorobyev

Бессмысленно входить, скоро ФРС ставку поднимет, пойдёт отток из акций

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Сталин спас Россию

В биткоин вкладываться или нет?

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Банальный ключ

Ну, теперь заживём!

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Банальный ключ

С такими ценами то, немудрено

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Михаил

Ну теперь точно пора брать акции

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Arthur Sergeev

Сначала apple, потом моя "Артур и компания."

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Сталин спас Россию

Тоже контора пидарасов?

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Arthur Sergeev

Контора пидарасов это Linux foundation

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Банальный ключ

Прямо скажем, доллар уже не тот.

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