Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.

Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.

По данным на 22:00 по московскому времени, акции компании выросли на 2,85 % и стоят 182,86 долларов за штуку.

Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.

В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.

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