Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Статьи редакции
Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.
Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.
По данным на 22:00 по московскому времени, акции компании выросли на 2,85 % и стоят 182,86 долларов за штуку.
- Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.
- В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.
а стоило только убрать зарядку из комплекта
"мы хотели сделать айфон вообще без корпуса, но мкросхемы просто вываливались"
можно просто коробки продавать
бери выше — продавать фото коробок как нфт
а у тебя есть предпринимательская жилка
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Ромашечка еще известен как:
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спасибо за позитивную новость, как то полегче стало.
Ну без "Статья дополняется" тут никак. Настолько важная новость, только пуша не хватает.
Ищем точку входа
Бессмысленно входить, скоро ФРС ставку поднимет, пойдёт отток из акций
В биткоин вкладываться или нет?
Ну теперь точно пора брать акции
Сначала apple, потом моя "Артур и компания."
Тоже контора пидарасов?
Контора пидарасов это Linux foundation