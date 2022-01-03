Рыночная капитализация Apple снова превысила три триллиона долларов. Это первая компания, которая достигла рубежа Статьи редакции
Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.
Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.
В 21:30 по московскому времени 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку. Такого ранее не удавалось ни одной другой корпорации. Однако после 22:00 акции корректировались и стали стоить 182,4 доллара.
Рост Apple объясняется в первую очередь успехом iPhone, считают Yahoo и The Verge. Но, судя по отчётностям, компания достигла рекордно высоких показателей и в других подразделениях, в том числе Mac.
- Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.
- В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.
- Впервые Apple «перешагнула» отметку в три триллиона долларов в начале декабря 2021 года.
а стоило только убрать зарядку из комплекта
"мы хотели сделать айфон вообще без корпуса, но мкросхемы просто вываливались"
можно просто коробки продавать
бери выше — продавать фото коробок как нфт
а у тебя есть предпринимательская жилка
Это не бизнес, это искусство.
Кстати, такая объява — вполне нужная штука. Если своя коробка не сохранилась, а нужно продать старый мак. Наличие коробки (которая одновременно и ящик для переноски) — хороший козырь для объявления, показывает более аккуратное хранение и более ответственного продавца.
И вызовет кучу вопросов из-за разных серийников на коробке и железке
Если такое будет кто сверять
В любом случае я охотно поверю предпринимательской жилке, что коробка стоила 500р, но может дать в среднем +2к к цене и в обиде не буду
Ввести подписку на обновление IOS
Ромашечка еще известен как:
* NATO Liberator Soldier
* legodetalka
* Блин, так не смешно же
* Ваксер изнасиловавший Дыню
* Жёлтый Березовый Лист
* Ничтожество
* Рока Нумати
* Саша
* Сладкийполуденныйсонныйпаралич
* Степан Андрiйович Бандера
* Столярный верстачок BOSCH
* Хороший листочек
* бревно без задач
* гнидапостельныйклопгадмразбвош
* грязь из-под ногтей
* лесточик
* листочек
* московский школьник
* хороший человек
Виктор Шендерович, перелогиньтесь.
Топ! 👍
спасибо за позитивную новость, как то полегче стало.
Ну без "Статья дополняется" тут никак. Настолько важная новость, только пуша не хватает.
Можно продать Apple и купить все российские компании.
Ищем точку входа
Бессмысленно входить, скоро ФРС ставку поднимет, пойдёт отток из акций
В биткоин вкладываться или нет?
Не является инвестиционной рекомендацией - нет, это стерилизация денежной массы. Лучше в золото вкладываться
Какого числа?
Десятичного
Чё покупать?
Премиум-аккаунт на TJ
Наверное так и сделаю
А что если это не эпл так подорожала, а все остальное так подешевело? 🤔
А чё покупают за такие цены?
Ну теперь точно пора брать акции
Сначала apple, потом моя "Артур и компания."
Тоже контора пидарасов?
Контора пидарасов это Linux foundation
Охлади своё трахание
Она вроде в 91 разорилась
а совсем недавно она стоила 100 млрд
"Депутаты начали упорно думать, какбы поиметь компанию и забрать себе часть "
На самом деле будет интересно посмотреть, что будет лет через 50 - ибо компании, что были лет 50 в топе и те, что сейчас - это совсем другие компании.
до сих пор ржу с этой статьи
Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.
Ща РКН найдёт к чему доебаться и путь от трёх до двух триллионов оформит за полгода.