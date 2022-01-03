Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.

Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.

В 21:30 по московскому времени 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку. Такого ранее не удавалось ни одной другой корпорации. Однако после 22:00 акции корректировались и стали стоить 182,4 доллара.

Рыночная капитализация — это Market Cap Nasdaq

Рост Apple объясняется в первую очередь успехом iPhone, считают Yahoo и The Verge. Но, судя по отчётностям, компания достигла рекордно высоких показателей и в других подразделениях, в том числе Mac.

Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.

В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.

Впервые Apple «перешагнула» отметку в три триллиона долларов в начале декабря 2021 года.