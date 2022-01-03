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Сергей Звезда

Рыночная капитализация Apple снова превысила три триллиона долларов. Это первая компания, которая достигла рубежа Статьи редакции

Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.

Данные торгов на бирже Nasdaq 3 января свидетельствуют о том, что рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов. Производитель iPhone, iPad и других продуктов достиг этого рубежа первым из американских публичных компаний.

В 21:30 по московскому времени 3 января акции компании преодолели отметку в 182,86 долларов за штуку. Такого ранее не удавалось ни одной другой корпорации. Однако после 22:00 акции корректировались и стали стоить 182,4 доллара.

Рыночная капитализация — это Market Cap Nasdaq

Рост Apple объясняется в первую очередь успехом iPhone, считают Yahoo и The Verge. Но, судя по отчётностям, компания достигла рекордно высоких показателей и в других подразделениях, в том числе Mac.

  • Отметки в триллион на бирже Apple достигла в 2018 году. В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному, чтобы сделать ценные бумаги компании более доступными для инвесторов.
  • В августе 2020 года Apple, за два года удвоив рыночную стоимость, достигла капитализации в два триллиона долларов.
  • Впервые Apple «перешагнула» отметку в три триллиона долларов в начале декабря 2021 года.

#новости #apple #деньги

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Dr. Acula

а стоило только убрать зарядку из комплекта

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Банальный ключ

Надо и дисплей убрать

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10
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Dr. Acula

"мы хотели сделать айфон вообще без корпуса, но мкросхемы просто вываливались"

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16
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Банальный ключ

Сообщение удалено

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1
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Трансгендолет

можно просто коробки продавать

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6
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Дизайнер Павленко

бери выше — продавать фото коробок как нфт

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6
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Трансгендолет

а у тебя есть предпринимательская жилка

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5
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Антон Пострунин

Это не бизнес, это искусство.

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0
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Хенрик Квинто

Кстати, такая объява — вполне нужная штука. Если своя коробка не сохранилась, а нужно продать старый мак. Наличие коробки (которая одновременно и ящик для переноски) — хороший козырь для объявления, показывает более аккуратное хранение и более ответственного продавца.

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1
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Сергей Крашевич

И вызовет кучу вопросов из-за разных серийников на коробке и железке

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2
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Влад Кудинов

Если такое будет кто сверять
В любом случае я охотно поверю предпринимательской жилке, что коробка стоила 500р, но может дать в среднем +2к к цене и в обиде не буду

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Банальный ключ

А что тогда салфеткой протирать??¿

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Банальный ключ

Сообщение удалено

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Банальный ключ

Перешути быстро, пока значок не появился

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Банальный ключ

­

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1
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Банальный ключ

🤭

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Банальный ключ

он ЗАБАНЕН, МУХАХА

У него ЛС заблокированы

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Банальный ключ

Его мыть надо

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Банальный ключ

А чем его потом протирать??¿

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Банальный ключ

Полотенцем твоим

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Банальный ключ

пиздец…

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Банальный ключ

Ну он же типа чистый после мытья. Что такого? Словно впервые с тобой так делаем.

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Банальный ключ

*подтирать

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Люц Шнайдер

Ввести подписку на обновление IOS

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Банальный ключ

И добавить челку в макбук.

В айпад добавят - будет 5 триллионов

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Банальный ключ

Всем похуй. Абсолютно. Контора пидарасов.

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Банальный ключ

@Кто это

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6
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Нужен Ответ

Ромашечка еще известен как:
* NATO Liberator Soldier
* legodetalka
* Блин, так не смешно же
* Ваксер изнасиловавший Дыню
* Жёлтый Березовый Лист
* Ничтожество
* Рока Нумати
* Саша
* Сладкийполуденныйсонныйпаралич
* Степан Андрiйович Бандера
* Столярный верстачок BOSCH
* Хороший листочек
* бревно без задач
* гнидапостельныйклопгадмразбвош
* грязь из-под ногтей
* лесточик
* листочек
* московский школьник
* хороший человек

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Банальный ключ

То есть в эТОМ Списке НЕ контора пидорасов??

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Банальный ключ

Байкал компьютерс

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Банальный ключ

Я все ещё ожидаю Обоссанный русским матрас

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Банальный ключ

Это к Лёхе скорее, спин-офф ребута будет ХАХА

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Alexander Golubev

Виктор Шендерович, перелогиньтесь.

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Банальный ключ

Билли Миллиган. TJ-версия.

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2
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Банальный ключ

хороший человек
 Ясно, кругом обман.

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Банальный ключ

Я всё понял

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Банальный ключ

Ууууу, помянем.

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Банальный ключ

Обращение к комментаторам: не травите Звезду, от единственный редактор кто вышел пахать в понедельник. Имейте совесть, ну

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Банальный ключ

А ещё у него собака на волосатую крысу похожа

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7
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Дефицитный Сервелат

Топ! 👍

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Банальный ключ

Это потому что я у них ноут купил

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5
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Банальный ключ

И я. Прямо перед НГ — этот факт и зарешал

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Трансгендолет

спасибо за позитивную новость, как то полегче стало.

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Плотва обыкновенная

Ну без "Статья дополняется" тут никак. Настолько важная новость, только пуша не хватает.

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3
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VladimirV

Можно продать Apple и купить все российские компании.

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Банальный ключ

а что делать с остальными $2.9 трлн?

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4
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Банальный ключ

Раздать бедным

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Дмитрий Титов

Ищем точку входа

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Vladimir Vorobyev

Бессмысленно входить, скоро ФРС ставку поднимет, пойдёт отток из акций

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1
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Сталин спас Россию

В биткоин вкладываться или нет?

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1
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Vladimir Vorobyev

Не является инвестиционной рекомендацией - нет, это стерилизация денежной массы. Лучше в золото вкладываться

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0
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Дефицитный Сервелат

Какого числа?

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0
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Vladimir Vorobyev

Десятичного

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Konstantin Wirz

Чё покупать?

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Vladimir Vorobyev

Премиум-аккаунт на TJ

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Konstantin Wirz

Наверное так и сделаю

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Банальный ключ

В такое удивительное время живём, что расклады на то что через 5 лет Яблочко будет стоить 7трл/ перестанет в нынешнем виде существовать кажутся мне равновероятными.

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Банальный ключ

Ну, теперь заживём!

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Банальный ключ

Прямо скажем, доллар уже не тот.

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Русский Кексик

А что если это не эпл так подорожала, а все остальное так подешевело? 🤔

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1
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Банальный ключ

Эх, заживём.

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Банальный ключ

Акционер с 1997 года?

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Банальный ключ

Нет, только купил.

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Банальный ключ

Закупился на хаях – прокатился на хуях.

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1
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Банальный ключ

Богатенький

В чем ваш секрет?

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Банальный ключ

Люблю кататься на хуях.

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Банальный ключ

Статус квалифицированного инвестора за это не дают, меня не проведешь

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1
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Банальный ключ

Вот поэтому ты и не богатенький.

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Банальный ключ

😭

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Банальный ключ
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Банальный ключ

Го со мной??

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Банальный ключ

С такими ценами то, немудрено

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VladimirV

А чё покупают за такие цены?

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Банальный ключ

говно всякое

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Михаил

Ну теперь точно пора брать акции

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Arthur Sergeev

Сначала apple, потом моя "Артур и компания."

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Сталин спас Россию

Тоже контора пидарасов?

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Arthur Sergeev

Контора пидарасов это Linux foundation

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Konstantin Wirz

Охлади своё трахание

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Bkmz Иванов

Она вроде в 91 разорилась

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Дизайнер Павленко

а совсем недавно она стоила 100 млрд

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Антон Лисин

"Депутаты начали упорно думать, какбы поиметь компанию и забрать себе часть "

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Stanley Lieman

На самом деле будет интересно посмотреть, что будет лет через 50 - ибо компании, что были лет 50 в топе и те, что сейчас - это совсем другие компании.

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Банальный ключ

для этого и придумали ETF

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Банальный ключ

до сих пор ржу с этой статьи

После переименования Facebook в Meta инвесторы…
Инвесторы уже не в первый раз путают компании с похожими названиями — например, Clubhouse с…
dtf.ru
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Банальный ключ
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Банальный ключ

кто не понял - тот поймёт

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pashazaur

Путь от двух до трёх триллионов занял примерно полтора года.
 Ща РКН найдёт к чему доебаться и путь от трёх до двух триллионов оформит за полгода.

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