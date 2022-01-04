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Новости
Sasha Shambilova

Главу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов. Ей грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции

А также штраф до миллиона долларов.

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Фото Getty Images

В Калифорнии присяжные признали Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов. Главе Theranos грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф до 250 тысяч долларов по каждому из них. Об этом сообщает CNN.

Вину признали по пунктам, связанным с заговором и мошенничеством с целью обмана инвесторов. Ещё по четырём из 11 Холмс оправдали — её признали невиновной по всем обвинениям, связанным с обманом пациентов. Решение по оставшихся трём пунктам отложили до нового судебного разбирательства, поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению.

Когда Холмс огласят приговор, пока неизвестно. Юристы считают, что главе Theranos вряд ли назначат максимальное наказание.

С 31 августа в Федеральном суде Калифорнии проходит суд над основательницей и гендиректором Theranos Элизабет Холмс. Она учредила компанию в 2003 году и обещала выпускать устройство, позволяющее проводить мгновенный анализ крови. За десять лет Theranos заработала репутацию успешного биотех-стартапа из Кремниевой долины.

В 2015 году выяснилось, что «уникальный» анализатор крови «Эдисон» — фальшивка. Через три года компанию ликвидировали, а руководство Theranos обвинили в крупном мошенничестве.

Технологии
Илья Шевелев
Обвинения в изнасиловании, перекладывание ответственности и много слёз: что происходит в суде над главой Theranos Статьи редакции

Главное за три месяца разбирательства над Элизабет Холмс — мошенницей Кремниевой долины, которую сравнивали со Стивом Джобсом.

Элизабет Холмс направляется в суд | город Сан-Хосе, штат Калифорния, 30 ноября 2021 года, фото Девида Пола Морриса, Bloomberg, Getty Images

#новости #theranos #биотехнологии #мошенничество #сша

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Алюминиевый волк

За десять лет Theranos заработала репутацию успешного биотех-стартапа из Кремниевой долины.
 А на основании чего? Просто презентации о своих успехах клепали или что-то ещё было? Как-то странно, что люди десять лет давали деньги, а результатами не интересовались.

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Иван Дмитриев

Как и любые пузыри - на пиздеже и хайпе

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Алюминиевый волк

Не наебёшь – не проживёшь.
 Как девиз у таких, наверно.

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Алюминиевый волк
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Алюминиевый волк

ну и в чем он не прав?

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Нейроорлов

Ладно не рвусь

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Алюминиевый волк

умный песик

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Нейроорлов

Травля жаль

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Сталин спас Россию

Не жаль

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Сталин спас Россию

Джентльмены верят друг другу на слово

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Алюминиевый волк

Но есть нюанс.

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Vladimir Medvedev

Ну там подтасовка и обман были. А обман в деньгах это уже мошенничество.

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Сеня

Вряд ли они понимали что-то в анализах крови..

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SadDamnWhoSaid

она же в водолазке ходила как Стив Жопс

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Aleksandr Olegovich

В заголовке "штраф до миллиона долларов"
В новости "штраф до 250к долларов".
А если бы ей штраф в 100 долларов назначили, можно было бы писать, в заголовке "до миллиона" ?

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Aleksandr Olegovich

Извините.

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Елизавета Антон

Штраф до 250 по каждому пункту

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Chikk

Оплатит через Госуслуги - 30% в минус.

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Aleksandr Olegovich

Получается, зря быконул ?

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Сталин спас Россию

Да. Извинись

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Aleksandr Olegovich

Чтобы загладить неловкий момент, могу анекдот рассказать.

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Сталин спас Россию

Давай

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Aleksandr Olegovich

Посылает жена мужа-программиста за хлебом, в магазин.
Говорит ему:
- Купи буханку хлеба и спроси, есть ли у них десяток яиц. Если есть - купи десяток.
Муж приносит десять буханок хлеба и говорит "Яйца есть".

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Сталин спас Россию

Неловкость никуда не делась....

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Aleksandr Olegovich

Видимо, в этом весь я.

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Елизавета Антон

Получается

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Aleksandr Olegovich

Неловко как вышло.

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Елизавета Антон

Да я тоже не сразу уловила. Всё же видимо автору стоило текст по другому конструировать

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Иван Прохоров

штраф до 250 тысяч долларов по каждому из них
 по каждому из них

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Алюминиевый волк

Красивая.. Жалко её...

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Chikk

Ебабильная, скажем так, с осторожностью. :)

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Алюминиевый волк

Сообщение удалено

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Алюминиевый волк

РептоЦукер в женском обличии 🤢

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Алюминиевый волк

Жалко её
 Вряд ли у неё есть жалко, дама всё же.

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Алюминиевый волк

Фьють ха.

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Алюминиевый волк

В этот раз доктор Уатсон не выручил

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Алюминиевый волк

Фиксируем прибыль?

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Сталин спас Россию

Надеюсь, уедет на всю двадцаточку

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Chikk

Купил её "анализатор", вот и бесишься?

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Сталин спас Россию

Не люблю мошенников

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Chikk

Зависть...

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Алюминиевый волк

«Эдисон» — фальшивка
 Сос мыслом.

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Алюминиевый волк

Никогда ещё Собчак не была так близко к провалу.

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Vladimir Medvedev

Фильм про нее довольно хороший был.

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