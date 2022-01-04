А также штраф до миллиона долларов.

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В Калифорнии присяжные признали Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов. Главе Theranos грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф до 250 тысяч долларов по каждому из них. Об этом сообщает CNN.

Вину признали по пунктам, связанным с заговором и мошенничеством с целью обмана инвесторов. Ещё по четырём из 11 Холмс оправдали — её признали невиновной по всем обвинениям, связанным с обманом пациентов. Решение по оставшихся трём пунктам отложили до нового судебного разбирательства, поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению.

Когда Холмс огласят приговор, пока неизвестно. Юристы считают, что главе Theranos вряд ли назначат максимальное наказание.

С 31 августа в Федеральном суде Калифорнии проходит суд над основательницей и гендиректором Theranos Элизабет Холмс. Она учредила компанию в 2003 году и обещала выпускать устройство, позволяющее проводить мгновенный анализ крови. За десять лет Theranos заработала репутацию успешного биотех-стартапа из Кремниевой долины.

В 2015 году выяснилось, что «уникальный» анализатор крови «Эдисон» — фальшивка. Через три года компанию ликвидировали, а руководство Theranos обвинили в крупном мошенничестве.