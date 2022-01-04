Главу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов. Ей грозит до 20 лет тюрьмы Статьи редакции
А также штраф до миллиона долларов.
В Калифорнии присяжные признали Элизабет Холмс виновной по четырём из 11 пунктов. Главе Theranos грозит до 20 лет тюрьмы, а также штраф до 250 тысяч долларов по каждому из них. Об этом сообщает CNN.
Вину признали по пунктам, связанным с заговором и мошенничеством с целью обмана инвесторов. Ещё по четырём из 11 Холмс оправдали — её признали невиновной по всем обвинениям, связанным с обманом пациентов. Решение по оставшихся трём пунктам отложили до нового судебного разбирательства, поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению.
Когда Холмс огласят приговор, пока неизвестно. Юристы считают, что главе Theranos вряд ли назначат максимальное наказание.
С 31 августа в Федеральном суде Калифорнии проходит суд над основательницей и гендиректором Theranos Элизабет Холмс. Она учредила компанию в 2003 году и обещала выпускать устройство, позволяющее проводить мгновенный анализ крови. За десять лет Theranos заработала репутацию успешного биотех-стартапа из Кремниевой долины.
В 2015 году выяснилось, что «уникальный» анализатор крови «Эдисон» — фальшивка. Через три года компанию ликвидировали, а руководство Theranos обвинили в крупном мошенничестве.
Как и любые пузыри - на пиздеже и хайпе
Ладно не рвусь
Травля жаль
Не жаль
Джентльмены верят друг другу на слово
Ну там подтасовка и обман были. А обман в деньгах это уже мошенничество.
Вряд ли они понимали что-то в анализах крови..
она же в водолазке ходила как Стив Жопс
В заголовке "штраф до миллиона долларов"
В новости "штраф до 250к долларов".
А если бы ей штраф в 100 долларов назначили, можно было бы писать, в заголовке "до миллиона" ?
Извините.
Штраф до 250 по каждому пункту
Оплатит через Госуслуги - 30% в минус.
Получается, зря быконул ?
Да. Извинись
Чтобы загладить неловкий момент, могу анекдот рассказать.
Давай
Посылает жена мужа-программиста за хлебом, в магазин.
Говорит ему:
- Купи буханку хлеба и спроси, есть ли у них десяток яиц. Если есть - купи десяток.
Муж приносит десять буханок хлеба и говорит "Яйца есть".
Неловкость никуда не делась....
Видимо, в этом весь я.
Получается
Неловко как вышло.
Да я тоже не сразу уловила. Всё же видимо автору стоило текст по другому конструировать
штраф до 250 тысяч долларов по каждому из них
по каждому из них
Ебабильная, скажем так, с осторожностью. :)
Надеюсь, уедет на всю двадцаточку
Купил её "анализатор", вот и бесишься?
Не люблю мошенников
Зависть...
Фильм про нее довольно хороший был.