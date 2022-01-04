Адвокаты музыкантов заявили, что претензии Спенсера Элдена «абсурдны».

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Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена — героя обложки альбома Nevermind 1991 года, разрешив внести в него изменения. Повторно заявление он сможет подать до 13 января. Об этом сообщает издание Spin.

Адвокаты участников группы требовали отклонить иск, поскольку срок давности по делу истёк более десяти лет назад. Они назвали претензии Элдена «абсурдными», так как он якобы извлекал выгоду из известности, приобретённой благодаря фото. Мужчина неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев, но выражал смешанные чувства по поводу такой популярности.

Элден подал в суд на оставшихся в живых участников Nirvana, а также на тех, кто связан с их творчеством, в августе 2021 года. Среди фигурантов оказался и первый барабанщик Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.

Герой обложки заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. По данным Variety, Элден требовал не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, а также запрета на распространение обложки альбома.