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Sasha Shambilova

Суд отклонил иск героя обложки альбома Nirvana, который обвинял группу в «распространении детской порнографии» Статьи редакции

Адвокаты музыкантов заявили, что претензии Спенсера Элдена «абсурдны».

Фото SplashNews

Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена — героя обложки альбома Nevermind 1991 года, разрешив внести в него изменения. Повторно заявление он сможет подать до 13 января. Об этом сообщает издание Spin.

Адвокаты участников группы требовали отклонить иск, поскольку срок давности по делу истёк более десяти лет назад. Они назвали претензии Элдена «абсурдными», так как он якобы извлекал выгоду из известности, приобретённой благодаря фото. Мужчина неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев, но выражал смешанные чувства по поводу такой популярности.

Элден подал в суд на оставшихся в живых участников Nirvana, а также на тех, кто связан с их творчеством, в августе 2021 года. Среди фигурантов оказался и первый барабанщик Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.

Герой обложки заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. По данным Variety, Элден требовал не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, а также запрета на распространение обложки альбома.

#новости #музыка #nirvana

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Алюминиевый волк

Так и не дотянулся до денег. И не на фото, и не в суде.

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Алюминиевый волк

История не окончена

Повторно заявление он сможет подать до 13 января.

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Алюминиевый волк

Герой обложки заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. По данным Variety, Элден требовал не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, а также запрета на распространение обложки альбома.
Чёт реально какой-то пиздец. Мамка/папка захотели бабок срубить на ребёнке, а потом тебе мозги ебут окружающие.

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17
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Алюминиевый волк

детская проституция получается

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8
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Алюминиевый волк

Юридически довольно сложная тема

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Алюминиевый волк

ну в америке же прецедентная система, если в девяностые издатели эту обложку издали и ниче всё норм было, значит фактически проблем с этим нет.

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Алюминиевый волк

Ну это да, но всё-таки я в плане стыковки юридического и морального аспектов, всё-таки первое по идее строится на основе второго.
Хреново, если батя продал фотку, а деньги пропил, например.
Запрещать фоткать и продавать? Одна крайность. Разрешать и не ограничивать? Другая.

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Алюминиевый волк

просто сделайте как в японском порно - версия обложки с блюром и uncut . каждый пусть какую хочет себе скачивает

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Иван Дмитриев

А если в 90х баба получила роль через постель, было норм. А сейчас можно писать про абьюз и рубить профит) Прецедентная система как она есть)

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Алюминиевый волк

ну не всегда кстати, бывают обламываются

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Иван Дмитриев

Как сказать, в любом случае ответчик обламывается)

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Алюминиевый волк

Детская мода

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Алюминиевый волк

Мне вот непонятно: родители разрешили использовать фотографию? У них есть такое право? И оно сохраняется на всю жизнь?

Если человек уже в сознательном возрасте не хочет, чтобы его фотографию распространяли, и никогда не давал на это согласие, по-моему, это его желание абсолютно справедливо

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7
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Алюминиевый волк

Хз, вообще в целом опекуны могут принимать решения за ребёнка, поскольку тот не достиг дееспособного возраста, как мне кажется, но вот так прямо без ограничений?

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Chikk

Если человек уже в сознательном возрасте не хочет...
 То он пиздует на рудники и добывает ураний. А не ищет лёгких денег по надуманному поводу.

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Алюминиевый волк

Я не про деньги, я только про распространение

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Chikk

Всё, поезд ушёл. Альбом уже распродан. Остаётся лишь смириться и не искать в жопе мозг или похожесть х-месячной личинки на взрослого. :)

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Алюминиевый волк

от создателей "пьяная баба пизде не хозяйка"

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badResistor

С точки зрения права — проданные права передают все что там причитается. А вот с точки зрения отношения родители — ребенок, ну продал сам объяснять будешь ребенку почему его фото везде(где он узнаваем как китайцы).

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Сеня

Мамка тут виновата в том только, что воспитала тунеядца

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Алюминиевый волк

И за это на неё тоже можно подать в суд!)

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Имя И Фамилия

хаха писька

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Алюминиевый волк

Benis

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Алюминиевый волк

нужно экспертное мнение по детям от @Сталин спас Россию

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Алюминиевый волк

Тут нужен светов

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Уютный Багажник

Они коллеги.

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6
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Алюминиевый волк

к ответу @Иван Прохоров

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Уютный Багажник

@Михаил Темнов может хоть ты прольёшь свет на эту тёмную историю?

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Алюминиевый волк

Все хорошо этой историей.

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Алюминиевый волк

Гей-светов

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Алюминиевый волк

Свет геев

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Алюминиевый волк

легкие деньги не получились

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Ваша Закладко

стравлен прост

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Ганс Крот
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7
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badResistor

а чего на мам/пап и ближайших родственников не подал иск? Они же получается его отдали в "сексуальное насилие"? Или это другое?

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5
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Секта свидетелей повесточки

Ниче такой вырос, сасный

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Соколов Андрей

Заебись ему залупу на воротник справили.

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Ваша Закладко

калифорнийскую

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Yaroslaff Chekunov

так и воротник чай тоже не с Таганрога

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Даниил Слесарчук

Какой типикал снежиночный либераха вымахал.

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Уютный Багажник

Ебанутый. Причём ладно бы он просто бабла хотел, тут всё ясно и понятно. Но этот шизик ведь ещё и "распространение" хотел запретить.

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Алюминиевый волк

этот шизик ведь ещё и "распространение" хотел запретить.
 Порвался видать от того, что так просто денег не дали.

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Уютный Багажник

Походу да. Решил поднасрать, но не вывез и обосрался сам.

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Arthur Sergeev

Странно слышать про е***тых, зная кто ты такой.

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Уютный Багажник

Артур не смог просто пройти мимо и обосрался

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Stanley H. Tweedle

Все так бесятся как будто он не прав

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Stanley H. Tweedle

Ыыыыы ита чо я не могу пенис своего пиздюка на весь мир показывать? Что дальше запретят, бить детей?

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Stanley H. Tweedle

Быдло

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Yaroslaff Chekunov

ну вот раньше на обложке для меня был просто ребенок и денюжка, а теперь *удила и денюжка

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