Суд отклонил иск героя обложки альбома Nirvana, который обвинял группу в «распространении детской порнографии» Статьи редакции
Адвокаты музыкантов заявили, что претензии Спенсера Элдена «абсурдны».
Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена — героя обложки альбома Nevermind 1991 года, разрешив внести в него изменения. Повторно заявление он сможет подать до 13 января. Об этом сообщает издание Spin.
Адвокаты участников группы требовали отклонить иск, поскольку срок давности по делу истёк более десяти лет назад. Они назвали претензии Элдена «абсурдными», так как он якобы извлекал выгоду из известности, приобретённой благодаря фото. Мужчина неоднократно воссоздавал сцену с обложки альбома в честь его юбилеев, но выражал смешанные чувства по поводу такой популярности.
Элден подал в суд на оставшихся в живых участников Nirvana, а также на тех, кто связан с их творчеством, в августе 2021 года. Среди фигурантов оказался и первый барабанщик Чэд Ченнинг, который ушёл из группы ещё до записи альбома.
Герой обложки заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. По данным Variety, Элден требовал не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, а также запрета на распространение обложки альбома.
Герой обложки заявил, что использование его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. По данным Variety, Элден требовал не менее 150 000 долларов от каждого фигуранта иска, а также запрета на распространение обложки альбома.
Чёт реально какой-то пиздец. Мамка/папка захотели бабок срубить на ребёнке, а потом тебе мозги ебут окружающие.
Ну это да, но всё-таки я в плане стыковки юридического и морального аспектов, всё-таки первое по идее строится на основе второго.
Хреново, если батя продал фотку, а деньги пропил, например.
Запрещать фоткать и продавать? Одна крайность. Разрешать и не ограничивать? Другая.
А если в 90х баба получила роль через постель, было норм. А сейчас можно писать про абьюз и рубить профит) Прецедентная система как она есть)
Как сказать, в любом случае ответчик обламывается)
Мне вот непонятно: родители разрешили использовать фотографию? У них есть такое право? И оно сохраняется на всю жизнь?
Если человек уже в сознательном возрасте не хочет, чтобы его фотографию распространяли, и никогда не давал на это согласие, по-моему, это его желание абсолютно справедливо
Если человек уже в сознательном возрасте не хочет...
То он пиздует на рудники и добывает ураний. А не ищет лёгких денег по надуманному поводу.
Всё, поезд ушёл. Альбом уже распродан. Остаётся лишь смириться и не искать в жопе мозг или похожесть х-месячной личинки на взрослого. :)
С точки зрения права — проданные права передают все что там причитается. А вот с точки зрения отношения родители — ребенок, ну продал сам объяснять будешь ребенку почему его фото везде(где он узнаваем как китайцы).
Мамка тут виновата в том только, что воспитала тунеядца
хаха писька
нужно экспертное мнение по детям от @Сталин спас Россию
Они коллеги.
к ответу @Иван Прохоров
@Михаил Темнов может хоть ты прольёшь свет на эту тёмную историю?
стравлен прост
а чего на мам/пап и ближайших родственников не подал иск? Они же получается его отдали в "сексуальное насилие"? Или это другое?
Ниче такой вырос, сасный
Заебись ему залупу на воротник справили.
калифорнийскую
так и воротник чай тоже не с Таганрога
Какой типикал снежиночный либераха вымахал.
Ебанутый. Причём ладно бы он просто бабла хотел, тут всё ясно и понятно. Но этот шизик ведь ещё и "распространение" хотел запретить.
Походу да. Решил поднасрать, но не вывез и обосрался сам.
Странно слышать про е***тых, зная кто ты такой.
Артур не смог просто пройти мимо и обосрался
Все так бесятся как будто он не прав
Ыыыыы ита чо я не могу пенис своего пиздюка на весь мир показывать? Что дальше запретят, бить детей?
Быдло
ну вот раньше на обложке для меня был просто ребенок и денюжка, а теперь *удила и денюжка