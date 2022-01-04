Рейксмузеум опубликовал «самое детальное» фото картины Рембрандта «Ночной дозор» с разрешением 717 гигапикселей Статьи редакции
Для этого авторы использовали почти 8,5 тысячи снимков.
Согласно заявлению художественный музея Амстердама Рейксмузеума, это «самая большая и подробная фотография произведения искусства из когда-либо сделанных». Разрешение цифровой копии «Ночного дозора» — 717 гигапикселей или 717 000 000 000 пикселей. Её опубликовали на сайте музея.
Итоговый файл изображения занимает 5,6 терабайта. Для создания снимка использовали 8 439 отдельных фотографий размером 5,5 см x 4,1 см, которые соединил искусственный интеллект. Расстояние между пикселями составляет 5 микрометров — это означает, что один пиксель меньше человеческого эритроцита.
Настоящее название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама. В 2020 году Рейксмузеум публиковал изображение картины с разрешением 44,8 гигапикселя.
В 2018 году музей начал её реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире. Спустя три года с помощью искусственного интеллекта удалось восстановить недостающие части полотна — на нём появились три новые фигуры.
когда такую камеру в сяоми добавят
должна быть мера наказания
Телефон в миска рис
за неделю 3 кастома сменил, пздц заебало
Такое же количество пикселей и сделанных фоток нужно, чтобы охватить твою мамку
Большинство мамок необъятны!
Рембрандт после написания своей картины
А почему негр опять в ролике? Понятно тогда, ради чего вся затея.
Он зашел полутать на полшишечки, заодно научить ребенка
Понял. Ну я не расист, если чё.
Бледножопая угнетательская культура, одни бледножопые хуемрази на картине, бледножопый художник. И да, главное - вы думаете Рембрандт с героями на картине разделяют идеи инклюзивности и равенства?
Вместо того чтобы шеймить бледножопую угнетательскую культуру, они продолжают следовать ее культу, а тж преподносит это как умилительное диво дивное. Кансел ТЖ!
ждем дневной дозор
Из подобного затянул на много часов интерактив по «Саду земных наслаждений Босха». Идеальное, атмосферное залипалово