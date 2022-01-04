Для этого авторы использовали почти 8,5 тысячи снимков.

Видео из твиттера Рейксмузеума

Согласно заявлению художественный музея Амстердама Рейксмузеума, это «самая большая и подробная фотография произведения искусства из когда-либо сделанных». Разрешение цифровой копии «Ночного дозора» — 717 гигапикселей или 717 000 000 000 пикселей. Её опубликовали на сайте музея.

Итоговый файл изображения занимает 5,6 терабайта. Для создания снимка использовали 8 439 отдельных фотографий размером 5,5 см x 4,1 см, которые соединил искусственный интеллект. Расстояние между пикселями составляет 5 микрометров — это означает, что один пиксель меньше человеческого эритроцита.

Настоящее название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама. В 2020 году Рейксмузеум публиковал изображение картины с разрешением 44,8 гигапикселя.

В 2018 году музей начал её реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире. Спустя три года с помощью искусственного интеллекта удалось восстановить недостающие части полотна — на нём появились три новые фигуры.