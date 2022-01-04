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Sasha Shambilova

Рейксмузеум опубликовал «самое детальное» фото картины Рембрандта «Ночной дозор» с разрешением 717 гигапикселей Статьи редакции

Для этого авторы использовали почти 8,5 тысячи снимков.

Видео из твиттера Рейксмузеума 

Согласно заявлению художественный музея Амстердама Рейксмузеума, это «самая большая и подробная фотография произведения искусства из когда-либо сделанных». Разрешение цифровой копии «Ночного дозора» — 717 гигапикселей или 717 000 000 000 пикселей. Её опубликовали на сайте музея.

Итоговый файл изображения занимает 5,6 терабайта. Для создания снимка использовали 8 439 отдельных фотографий размером 5,5 см x 4,1 см, которые соединил искусственный интеллект. Расстояние между пикселями составляет 5 микрометров — это означает, что один пиксель меньше человеческого эритроцита.

Настоящее название картины — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга». Она хранится в Рейксмузеуме Амстердама. В 2020 году Рейксмузеум публиковал изображение картины с разрешением 44,8 гигапикселя.

В 2018 году музей начал её реставрацию, процесс транслировали в прямом эфире. Спустя три года с помощью искусственного интеллекта удалось восстановить недостающие части полотна — на нём появились три новые фигуры.

#новости #искусство

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Dr. Acula

когда такую камеру в сяоми добавят

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Алюминиевый волк

Завтра

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Алюминиевый волк

Проверю.

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4
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Алюминиевый волк

Вдруг напиздел.

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Dr. Acula

должна быть мера наказания

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3
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Алюминиевый волк

Надеюсь сергун забанит его в аниме.

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2
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Алюминиевый волк

Заставит пользоваться айфоном с его 12-мегапиксельной камерой

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Иван Дмитриев

Телефон в миска рис

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Алюминиевый волк

А ты прошивку не обновлял? Уже добавили

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Dr. Acula

за неделю 3 кастома сменил, пздц заебало

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hallybarton
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Tauraloke Esteru
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1
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Oleg Kostenko

Такое же количество пикселей и сделанных фоток нужно, чтобы охватить твою мамку

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5
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Alex Blake

Большинство мамок необъятны!

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Dmitry Ryleev
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2
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hallybarton

Рембрандт после написания своей картины

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Alex Blake
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Сергей Сергеич

А почему негр опять в ролике? Понятно тогда, ради чего вся затея.

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Иван Дмитриев

Он зашел полутать на полшишечки, заодно научить ребенка

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Сергей Сергеич

Понял. Ну я не расист, если чё.

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Алюминиевый волк

которые соединил искусственный интеллект.
 Это уже не оригинал, выходит. Чому сами не соединили?

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Алюминиевый волк

Лень

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Алюминиевый волк

Для обычного соединения ии не нужен. Что он там вообще делает?

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Алюминиевый волк

Надо соединить так, чтобы точно совпало, чтобы границ не было видно, а фотографии всегда немного неровные

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Даниил Слесарчук

Бледножопая угнетательская культура, одни бледножопые хуемрази на картине, бледножопый художник. И да, главное - вы думаете Рембрандт с героями на картине разделяют идеи инклюзивности и равенства?
Вместо того чтобы шеймить бледножопую угнетательскую культуру, они продолжают следовать ее культу, а тж преподносит это как умилительное диво дивное. Кансел ТЖ!

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–2
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Алюминиевый волк

Вот кому-то делать нехуй

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Алюминиевый волк

Это не максимальное увеличение, но уже видно, что разрешение кисти Рембрандта было меньше

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Алюминиевый волк

На максимуме атомов все равно не видно

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Андрей Галицкий

ждем дневной дозор

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Денис Долгов

Из подобного затянул на много часов интерактив по «Саду земных наслаждений Босха». Идеальное, атмосферное залипалово

Jheronimus Bosch - The Garden of Earthly Delights
An interactive documentary
archief.ntr.nl
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