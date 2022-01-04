{"id":973,"title":"\u0412\u0430\u0448 \u043a\u043d\u044f\u0437\u044c \u0420\u044e\u0440\u0438\u043a \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043a \u0432\u0430\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=973&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/492605-ryurik-ne-prishel-petr&placeBit=1&hash=0488c2366c7bbb70a059fcf6bbab53560c286fe574b14c979f502766003297ff","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

GlobalCheсk сообщил о полном отключении интернета в Алма-Ате на фоне протестов против повышения цен на газ Статьи редакции

Интернет не работает и у проводных операторов. В «Билайне» заявили, что блокировка не зависит от компании.

109
3227 просмотров
Фото Sputnik Казахстан

Около 19:00 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета в городе Алма-Ата в Казахстане. Об этом сообщается в телеграм-канале сервиса мониторинга блокировок.

По данным Sputnik Казахстан, в стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры WhatsApp и Telegram. В «Билайне» рассказали, что наблюдают «ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам».

Обновлено (20:52) Согласно данным казахстанского мобильного оператора Kcell, «мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности» ведутся «компетентными» органами страны.

Блокировка интернета происходит на фоне массовых протестов против повышения цен на газ по всей стране. Митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.

1 января в Казахстане вдвое увеличилась цена газа для машин — до 120 тенге за литр. После нескольких дней протестов власти страны согласились удовлетворить требования митингующих о снижении стоимости топлива, однако даже этим урегулировать ситуацию не удалось. Столкновения с полицией происходят в Алма-Ате, Атырау и Актобе.

#новости #казахстан

109
44
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
109 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Алюминиевый волк

Повышение цены на газ или полное отключение интернета в Казахстане?

Ответить
31
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Да

Ответить
4
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Я не сомневался в положительном решении проблемы

Ответить
8
3 комментария
Развернуть ветку
Михаил Павлович

Бедный Дима

Ответить
23
Развернуть ветку
alien Alina

Ну мб пару часов назад и замедлилась сеть, но щас всё оки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Кстати у тебя не возникало ощущения, что Казахстан юзает dpi трафика на внешку?

Ответить
8
9 комментариев
Развернуть ветку
Михаил Павлович

Дима? ты ли это?

Ответить
2
3 комментария
Развернуть ветку
Просто Тимуррр

Сколько ещё Орлов будет терпеть без интернета???

Ответить
9
Развернуть ветку
Нейроорлов

Это наброс. Не бери в голову.

Ответить
21
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Отвечает @Нейроорлов

Ответить
4
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Правильно писать не
Сколько ещё Орлов будет терпеть
 а
Сколько ещё Орлов будут терпеть

Ответить
1
Развернуть ветку
alien Alina

Пишу из Алматы, с домашнего интернета от Билайн....

Ответить
7
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Нурбот детектед

Ответить
17
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Как ты пишешь, если у тебя нет интернета?

Ответить
7
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Она врёт

Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Ебать ты казак

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

После нескольких дней протестов власти страны согласились удовлетворить требования митингующих
 Ну и что эти ваши митинги дают? Походили, покричали "Позор" и ничего не изменилось

Ответить
9
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Зато запасы цветов раздали

Ответить
1
Развернуть ветку
Madegghead

Учли уроки арабской весны, Белоруссии и т.п. Сразу рубанули Телегу и подобное

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Заварзин

Как говорили эксперты, когда люди не могут получать информацию они выходят на улицу, чтобы узнать что происходит и таким образом растёт количество протестующих

Ответить
14
Развернуть ветку
Добро и позитив

Согласен, какая-то тупая и нелогичная затея - отключать всем Интернет. Аполитичный Вася, который спокойно смотрел ютубчик, уже тоже втягивается волей-неволей.

Ответить
8
4 комментария
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Палка о двух концах

Ответить
3
4 комментария
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Будет народная воля — не поможет. В 17 году же как-то справились?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Будет народная воля — не поможет. В 17 году же как-то справились?
Спасибо тж за дубль!

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Заварзин

Алматы сейчас

Ответить
7
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Классно, на какой фотик снято?

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Заварзин

Из Телеги видео

Ответить
0
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

iPhone 11 или старше

Ответить
0
Развернуть ветку
Schizoid Man

Сколько людей вышло, господи?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Меньше, чем на любой митинг Навального

Ответить
2
Развернуть ветку
Имя Фамилия

https://www.youtube.com/watch?v=TgUHW6ycN7w

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Бакатуев

Проклятое НАТО подняло цены на газ в КЗ, чтобы расшатать лодку, как до этого провело выборы в РБ и построило Путину дворец в РФ!

Ответить
5
Развернуть ветку
Евгений Бакатуев

А потом ещё интернет отключило

Ответить
4
Развернуть ветку
Андрей Заварзин

И в подъезде нассали

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Если не правительство поднимет цены, то за них это сделают солдаты НАТО!

Ответить
0
Развернуть ветку
Трансгендолет

отключении интернета в Алма-Ате на фоне протестов
 на фоне протестов
Причинно-следственной связи нет?

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Протесты фонят

Ответить
8
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Так это только на фоне протестов отключили, за фоном и по бокам все ок

Ответить
0
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Удивительное дело! У протестующих даже не политические требования, судя по новостям на TJ

Ответить
3
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Ожидать чего-то другого и не стоило. Казахстан — это такая же авторитарная помойка, на уровне соседних Китая и Туркменистана.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ваня Погост

Славься, Отечество наше свободное

Ответить
0
Развернуть ветку
Секта свидетелей повесточки

Для консервов слово «свобода» означает свободу воровать; пиздить тех, кто с этим борется; преследовать и убивать своих противников на всей Земле

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Кто знает реальные (более менее) цифры по количеству вышедших людей?

Ответить
2
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Два

Ответить
2
Развернуть ветку
Либертарианство

мильёна?

Ответить
1
9 комментариев
Развернуть ветку
Птичья Личность

мне кажется прикол больше не в количестве, а в географическом размахе. как в россии год назад

Ответить
2
Развернуть ветку
Максоний

Что было в россии год назад, лол

Ответить
1
3 комментария
Развернуть ветку
Птичья Личность

в казахстане некому считать

Ответить
1
Развернуть ветку
Картошка Фри

У Пыни тут многоходовочки на носу, а тут такая подстава от казахов

Ответить
2
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Может это и есть его многоходовочка чтобы север отжать

Ответить
–1
Развернуть ветку
Картошка Фри

Ты за кого?

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
Миржан Досымбаев

Думаю это совпадение, но тут как посмотреть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Недоступны мессенджеры What's App и Telegram
 Полная блокировка Telegram

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Доспрашивался Дуров

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Русские стерпят!

Ответить
1
Развернуть ветку
Крепкий стоячок

Алга

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

-повышение цены на газ
-полная блокировка telegram
выбирай с умом

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Снова поляки рубанули инет

Ответить
1
Развернуть ветку
Алюминиевый волк

Узнали согласны

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Ахрем

моноэтническая страна это хорошо для протестов

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Она не моноэтническая, в том и проблема)

Ответить
0
Развернуть ветку
Миржан Досымбаев

А ведь могли и воду отключить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Или подъездные двери заварить

Ответить
2
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Опять наебали, да чтож такое

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя Фамилия

Пустите уже газ казахам в дома

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 109 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
{"hash":"dfe1d4af","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-86529522%26id%3D456240858%26hash%3Dcbea0de6167b05e0","service":3,"title":"VK Fest","isLegacy":true,"isHidden":false}}