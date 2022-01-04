GlobalCheсk сообщил о полном отключении интернета в Алма-Ате на фоне протестов против повышения цен на газ Статьи редакции
Интернет не работает и у проводных операторов. В «Билайне» заявили, что блокировка не зависит от компании.
Около 19:00 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета в городе Алма-Ата в Казахстане. Об этом сообщается в телеграм-канале сервиса мониторинга блокировок.
По данным Sputnik Казахстан, в стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры WhatsApp и Telegram. В «Билайне» рассказали, что наблюдают «ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам».
Блокировка интернета происходит на фоне массовых протестов против повышения цен на газ по всей стране. Митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.
1 января в Казахстане вдвое увеличилась цена газа для машин — до 120 тенге за литр. После нескольких дней протестов власти страны согласились удовлетворить требования митингующих о снижении стоимости топлива, однако даже этим урегулировать ситуацию не удалось. Столкновения с полицией происходят в Алма-Ате, Атырау и Актобе.
Бедный Дима
Ну мб пару часов назад и замедлилась сеть, но щас всё оки.
Кстати у тебя не возникало ощущения, что Казахстан юзает dpi трафика на внешку?
Дима? ты ли это?
Сколько ещё Орлов будет терпеть без интернета???
Это наброс. Не бери в голову.
Отвечает @Нейроорлов
Пишу из Алматы, с домашнего интернета от Билайн....
Нурбот детектед
Как ты пишешь, если у тебя нет интернета?
Она врёт
Учли уроки арабской весны, Белоруссии и т.п. Сразу рубанули Телегу и подобное
Как говорили эксперты, когда люди не могут получать информацию они выходят на улицу, чтобы узнать что происходит и таким образом растёт количество протестующих
Согласен, какая-то тупая и нелогичная затея - отключать всем Интернет. Аполитичный Вася, который спокойно смотрел ютубчик, уже тоже втягивается волей-неволей.
Алматы сейчас
Классно, на какой фотик снято?
Из Телеги видео
Сколько людей вышло, господи?
Проклятое НАТО подняло цены на газ в КЗ, чтобы расшатать лодку, как до этого провело выборы в РБ и построило Путину дворец в РФ!
А потом ещё интернет отключило
И в подъезде нассали
Если не правительство поднимет цены, то за них это сделают солдаты НАТО!
отключении интернета в Алма-Ате на фоне протестов
на фоне протестов
Причинно-следственной связи нет?
Так это только на фоне протестов отключили, за фоном и по бокам все ок
Ожидать чего-то другого и не стоило. Казахстан — это такая же авторитарная помойка, на уровне соседних Китая и Туркменистана.
Славься, Отечество наше свободное
Для консервов слово «свобода» означает свободу воровать; пиздить тех, кто с этим борется; преследовать и убивать своих противников на всей Земле
Кто знает реальные (более менее) цифры по количеству вышедших людей?
мильёна?
мне кажется прикол больше не в количестве, а в географическом размахе. как в россии год назад
Что было в россии год назад, лол
в казахстане некому считать
У Пыни тут многоходовочки на носу, а тут такая подстава от казахов
Может это и есть его многоходовочка чтобы север отжать
Ты за кого?
Думаю это совпадение, но тут как посмотреть.
Алга
моноэтническая страна это хорошо для протестов
Она не моноэтническая, в том и проблема)
А ведь могли и воду отключить.
Или подъездные двери заварить
Опять наебали, да чтож такое
Пустите уже газ казахам в дома