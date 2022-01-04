Интернет не работает и у проводных операторов. В «Билайне» заявили, что блокировка не зависит от компании.

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Фото Sputnik Казахстан

Около 19:00 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета в городе Алма-Ата в Казахстане. Об этом сообщается в телеграм-канале сервиса мониторинга блокировок.

По данным Sputnik Казахстан, в стране также не работает мобильный интернет. Недоступны мессенджеры WhatsApp и Telegram. В «Билайне» рассказали, что наблюдают «ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам».

Обновлено (20:52) Согласно Согласно данным казахстанского мобильного оператора Kcell, «мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности» ведутся «компетентными» органами страны.

Блокировка интернета происходит на фоне массовых протестов против повышения цен на газ по всей стране. Митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.