Светошумовые гранаты, отключение интернета и отставка правительства: главное о масштабных протестах в Казахстане Статьи редакции
Митингующие выступали против повышения цен на топливо, но постепенно выдвинули и политические требования.
- Протесты в Казахстане идут с января 2022 года из-за повышения цен на топливо, которым заправляют большую часть машин в регионе. Стоимость одного литра выросла с 50-60 до 120 тенге. По словам властей, это произошло из-за того, что цены на газ стали свободными.
- Митинги начались в городе Жанаозен — моногороде, существующем благодаря добыче нефти, а 4 января распространились на Алма-Аты, Таразе и Актау, где перетекли в столкновения с полицией. В Атырау протестующие окружили вышедшего к ним губернатора Махамбета Досмухамбетова и не позволили ему уйти.
- Около 19:00 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета в Алма-Ате. По данным Sputnik Казахстан, в стране перестал работать мобильный интернет, а мессенджеры WhatsApp и Telegram оказались недоступны. Мобильный оператор Kcell объяснил проблемы со связью действиями властей по обеспечению безопасности.
- Сначала власти Казахстана говорили о невозможности выполнения требований протестующих, но 4 января члены специальной правительственной комиссии заявили, что договорились о снижении стоимости сжиженного газа до цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области. Позже снижение анонсировал в твиттере и президент страны Касым-Жомарт Токаев.
- Обещание властей снизить цены не остановило протесты: митингующие начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент Токаев обратился к протестующим, призвав их «проявить благоразумие» и не совершать незаконных действий, а также заявил, что «власть не падет».
- В Алма-Ате около двух тысяч протестующих прошли по центральным улицам и собрались на площади Республики. Там, по данным корреспондента издания Sputnik, митингующие громили полицейские машины, а силовики — применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В центре города взорвалась полицейская машина, сообщал «КазТАГ».
- Жители Уральска остались на ночь на площади между городским и областным акиматом. По данным журналистов, «стоянку» разгоняли светошумовыми гранатами, а митингующих задерживали. К утру 5 января там задержали около 20 человек.
- Президент Касым-Жомарт Токаев до 19 января ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и в Мангистауской области, а позже — в Алматинской области. Там усилили охрану общественного порядка, ограничили въезд и выезд из зоны ЧП, запретили любые массовые собрания и ввели личные досмотры. Время действия комендантского часа — с 23:00 до 7:00.
- Утром 5 января президент Казахстана Токаев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Исполняющим обязанности премьера назначили Алихана Смаилова. Токаев заявил, что особая вина за протесты лежит на министерстве энергетики и компаниях «Казмунайгаз» и «Казахгаз».
- В обращении Токаев заявил о необходимости «перезагрузки» газовой отрасли. Он поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 дней, а также госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары.
- МВД Казахстана сообщило, что «за нарушения общественного порядка» после «незаконных акций» в ряде регионов задержали более 200 человек. По данным ведомства, пострадали 95 сотрудников полиции, повреждены 37 служебных машин. «По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования», — говорится в сообщении.
- ТАСС со ссылкой на главу алматинской администрации пишет, что ситуация утром 5 января контролируется после ночи погромов. «Vласть» сообщает, что в городе продолжаются столкновения, а полиция применяет светошумовые гранаты, протестуют и в Жанаозене. Полицейские в Актобе заявили, что они на стороне народа.
- В Алматы оттесненные к окраинам города демонстранты пытаются вернуться в центр. По оценкам «Vласти» колонна из нескольких тысяч человек прошла уже десяток километров.
Нам уже Володя все рассказал. Уходи
народ TJ тебя помнит
Я тебе про это говорил час назад.
Что произошло к 13.00 по времени Астаны:
- Токаев отправил в отставку правительство. Исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Самлов, работавший первым вице-премьером.
- Сменился также госсекретарь - вместо Крымбека Кушербаева на пост назначен Ерлан Карин.
- Первым зампредом Комитета нацбезопасности вместо Самата Абиша назначен Мурат Нуртлеу.
- Аким Алматы заявил о стабилизации ситуации в городе, однако эта информация не соответствует действительности.
- Группы протестующих с утра начали движение обратно к центру Алматы и прошли путь в десяток километров. По оценкам журналистов Vласти, протестующих - несколько тысяч.
- Протестующие вступили в противостояние с силовиками в районе пересечения улиц Толе би и Байтурсынова. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
- Комендатура города просит жителей Алматы воздержаться от прогулок и посещения общественных мест.
- До сих пор неизвестно, сколько людей пострадало минувшей ночью в Алматы. МВД заявило о 95 пострадавших сотрудниках и 200 задержанных.
- Акции протеста идут в Мангистауской области, несмотря на введение чрезвычайного положения, в Семее, городах Туркестанской области.
vlast.kz
Когда читаешь это из Казахстана:
Из РФ тоже самое, если в браузере включена православная "улучшенная защита". Так что - всё норм.
Обещание властей снизить цены не остановило протесты: митингующие начали требовать отставки правительства
Вся суть
https://t.me/new_militarycolumnist
Здесь тоже много интересного про захват мэрии и пр.
Они уже админ здания захватывают? Следует ожидать какую-нибудь КНР (Казахстанская народная республика)?
точняк
Можно ли считать петарду светошумовой гранатой? Если да, то это всё - типичное празднование НГ, ничего необычного.
Сначала власти Казахстана говорили о невозможности выполнения требований протестующих, но
а также заявил, что «власть не падет»
))))))))))))))))0000
Собрал перечень каналов в телеге, где публикуется оперативная информация, в том числе в комментах к постам:
https://t.me/zakonkz
https://t.me/zhapisheva
https://t.me/sputnikKZ
https://t.me/protenge
https://t.me/orda_kz
https://t.me/vlastkz
https://t.me/Zanamiviehali
Часть внутренних войск с протестующими