{"id":1015,"title":"\u0410\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u043e \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1015&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/472440-poslushat-novoe-oulavyur-arnalds-i-strunnyy-kvartet&placeBit=1&hash=2f79f2d1dce5a3269d2e27f43f5810c5215f9449ef7975dca45f4a27e2574b04","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Саша Кириллова

Что происходит в Казахстане — обновляемая хроника четвёртого дня протестов Статьи редакции

Правительство ушло в отставку, но протесты продолжаются: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, а в Нур-Султане ввели режим ЧП.

62
2325 просмотров
Фото Алмаса Кайсара

С начала января в Казахстане идут массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К утру 5 января правительство страны ушло в отставку, в трёх регионах страны ввели режим ЧП, а МВД отчиталось о задержании около 200 человек.

TJ публикует хронику четвёртого дня протестов в Казахстане.

Новости
Саша Кириллова
Светошумовые гранаты, отключение интернета и отставка правительства: главное о масштабных протестах в Казахстане Статьи редакции

Митингующие выступали против повышения цен на топливо, но постепенно выдвинули и политические требования.

Уральск Фото Рауля Упорова

Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации города. Там начался пожар

Перед зданием местной администрации на площади Республики собрались около 10 тысяч протестующих — по данным «Sputnik Казахстан» и Orda.kz, они вооружены резиновыми дубинками, а силовики применяли светошумовые гранаты. Митингующим удалось прорваться внутрь акимата: захватившие здание кричали: «Вперед, Казахстан» и «Шал, кет», отмечает «Медиазона».

Медиазона. Центральная Азия @mediazona_ca
Штурм акимата в Алматы

Видео: Qumash

Перед штурмом из здания успели вывести всех сотрудников, часть из них работает дистанционно, сообщает The Village Казахстан. По данным Sputnik, протестующие также пытались прорваться в старую резиденцию президента в Алма-Ате. Помимо здания администрации в Алма-Ате горит здание прокуратуры.

Раньше всех. Ну почти.
В Алматы горит здание прокуратуры

В Нур-Султане ввели режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.

Режим ЧП также действует до 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Во время него в городах действует комендантский час с 23.00 до 07:00.

Площадь Республики в Алма-Ате Фото «Vласть»

#новости #казахстан

Статья дополняется
62
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
62 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Добро и позитив

А помните как год назад Навального арестовали и судили на коленке в полицейском участке, а сразу после вышел фильм про дворец Путина? Казалось бы, что еще нужно...

Ответить
11
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

В Казахстане протесты начались из-за чистой экономики, а не из-за того что кумира молодёжи тронули)

Ответить
24
Развернуть ветку
Chikk

А разве не Дуров кумир молодёжи?

Ответить
4
Развернуть ветку
Уральский цвет

Дуров уже кумир для среднего возраста

Ответить
10
Развернуть ветку
Chikk

Странно такое, непонятно. Ведь Овальный, вроде как, постарше будет. Молодёжь в нём, получается, видит некий образ отца?

Ответить
–5
Развернуть ветку
Уральский цвет

Точнее... батьки?
😲🤯

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Не я это сказал. :D

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Это да, видимо, такое сплочение возможно только тогда, когда жрать будет нечего лично каждому. А не за идею.

Ответить
3
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

в России тоже выходили из за qr кодов, но либерахам не понять

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Жиденько выходили

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

да не в этом вопрос сколько, а в том, что людей реально беспокоит

Ответить
–1
Развернуть ветку
Уральский цвет

Год назад ты так же говорил?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Переиграл и уничтожил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Главное потерпеть

Ответить
7
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Многие рады что его посадили, а роскошной жизнью власти у нас никого не удивишь ещё с древних времен

Ответить
3
Развернуть ветку
Уральский цвет

В России население в 10 раз больше, чем в Казахстане. Организовать всё, соответственно сложнее - роль 1 человека снижается.
И силовиков в 10 тыс раз больше - полное сравнение по всем силовикам не сделаю, но в армии Казахстана 70 тыс против 2 млн в РФ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Yellson

Резко поднять цены на бензин/газ/хавку/водяру в два раза, чтобы глубинный народ вышел из коматоза и пошел отстаивать свои права?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Глубинный нарот выходит только против qr-кодов

Ответить
2
Развернуть ветку
Yellson

Расширяй свою идею дальше, я знаю, у тебя получится...
Почему они против qr-кодов выходят, а против задержания Навального не выходят?

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

народ не выходит обычно за ценности высокого порядка(свобода, конституция, права человека). Такие как нес Лешка.
Народ выходит когда холодильник победит телевизор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Выйдет ли? Или снимет видео для царя на коленях?

Ответить
0
Развернуть ветку
Yellson

Ну вот Казахстан показал, что выйдет

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

=разберемся=

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Уже четвёртый?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Там день за три

Ответить
17
Развернуть ветку
Уральский цвет

Инфляция. Как раз против этого и вышли люди

Ответить
14
Развернуть ветку
Уральский цвет

Как вы понимаете когда писать Алматы а когда Алма-Ата?? Что за клоунство

Ответить
2
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Всегда надо писать Алматы

Ответить
9
Развернуть ветку
Уральский цвет

Я то знаю, но редакция похоже не в курсе. Так же как и за Беларусь

Ответить
–1
Развернуть ветку
Иван Грозный

Алма-Атата

извините

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

АТМТА АТАТА

Ответить
2
Развернуть ветку
Madegghead

по-русски Алма-Ата, по казахски Алматы. Все просто.
Также как по-фински страна называется Суоми, а по-русски Финляндия

Ответить
6
Развернуть ветку
Уральский цвет

Вот тебе Яндекс карты, подумой головой

Ответить
–3
Развернуть ветку
Madegghead

на картах обычно названия на языке страны, да и Яндекс не авторитет.
Ты финнов как сам называешь? Суоми? Нет? Ну ты злодей...

Ответить
6
Развернуть ветку
Ануар tape

Я ебал, какая там толпа. У меня каждый второй пытался отобрать камеру. Веселуха че.

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex Blake

С какой целью пытаются отобрать камеру?

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Терехов

Здесь съёмка видео запрещена

Ответить
7
Развернуть ветку
Уральский цвет

Ой бой ты чо бля, ахуел да? Абиснил быстра

Ответить
2
Развернуть ветку
oldpapa

Ануар, расскажи подробней, какое настроение, что люди говорят, что требуют. двоякие чувства, видно прям много провокаторов всяких

Ответить
2
Развернуть ветку
Блог GTBV

Многие не поверят, но России это тоже на руку. Политика казахов становилась все более независимой. За год появилось много претензий. Может поэтому прокремлевский спутник так живо описывает беспорядки.

Отвлекаясь от политики можно сказать что казахи молодцы. Не терпилы.

Ответить
2
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Похоже что каждый раз когда правительство идёт на уступки протестные настроения только усиливаются

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

И это очень хуево. Таким образом и в РФ начнут мирные митинги наглухо забивать (пожестче, чем прошлой зимой)

Ответить
–2
Развернуть ветку
Иван Сидоров

Да что ж такое, опять весь мир мешает построить Прекрасную Россию Будущего

Ответить
16
Развернуть ветку
BTopHuk

А сейчас их наглухо не забивают?

Ответить
2
Развернуть ветку
Рыжий

Сейчас хотя бы позволяют прогуляться (у нас зимой так было, даже задержаний было по мелочи, совсем уж провокаторов выдергивали) и выкричаться

Ответить
–3
Развернуть ветку
BTopHuk

Потом спокойно выдернули и нашвабрили активистов, и случайных людей. Нормальный, государственный террор. Не вижу особой разницы

Ответить
3
Развернуть ветку
Уральский цвет

Главное потерпеть, чего неясно то?

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Случайных людей нашвабривают уже лет 30, зимние митинги на это не влияют

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Они вообще ни на что не влияют

Ответить
0
Развернуть ветку
Valeriy Viskalin

Напомним, что де-факто все началось с цен на газ. Сколько стоит сжиженный газ в других странах: https://t.me/mapsanddata/1543

Maps&Data
🇰🇿 Газ, с которого все началось

Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сгов...
🇰🇿 Газ, с которого все началось

Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сговоре владельцев АЗС.

Для сравнения, вот стоимость сжиженного газа в других странах:

🇷🇺 Россия – €0,32 (26,3 рубля)
🇧🇾 Беларусь – €0,42 (1,2 рубля)
🇺🇦 Украина – €0,62 (19 гривен)
🇵🇱 Польша – €0,72 (3,33 злотых)
🇳🇱 Нидерланды – €1,14

@mapsanddata
Ответить
1
Развернуть ветку
Уральский цвет

Для начала посмотри какое место Казахстан занимает по добыче того самого газа

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Тем временем русские:

cosтянус (taylor’s version) @sapphomademe
ставь лайк на твит если путин заебал тебя со своими традиционными ценностями
Ответить
–1
Развернуть ветку
Eldar

А чо по лидерам протеста?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Госдеп, как всегда

Ответить
1
Развернуть ветку
Уральский цвет

Нет бы дома сидеть на НГ и праздновать, а майданить вышли /s

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

что там с блокировкой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

@Санитар давай пообщаемся, так много вопросов

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Заебали, потрахайтесь уже

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Дмитриев

Чет ору

Ответить
0
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

Навеяло
Спецподразделение украинской милиции "Беркут" и внутренние войска пытаются очистить Майдан Незалежности от демонстрантов. С утра вторника в столкновениях в Киеве погибли 18 человек, сотни получили ранения.

«Беркут» штурмует Майдан, сообщается о 18 погибших
Спецподразделение украинской милиции "Беркут" и внутренние войска пытаются очистить Майдан…
rus.azattyq.org
Ответить
0
Развернуть ветку
igogo

А будет #БайконурНаш?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уральский цвет

Что происходит в Казахстане
 НАТО смыкает свои клешни вокруг России, вот что происходит

Ответить
–8
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 62 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null