Что происходит в Казахстане — обновляемая хроника четвёртого дня протестов Статьи редакции
Правительство ушло в отставку, но протесты продолжаются: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, а в Нур-Султане ввели режим ЧП.
С начала января в Казахстане идут массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К утру 5 января правительство страны ушло в отставку, в трёх регионах страны ввели режим ЧП, а МВД отчиталось о задержании около 200 человек.
TJ публикует хронику четвёртого дня протестов в Казахстане.
Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации города. Там начался пожар
Перед зданием местной администрации на площади Республики собрались около 10 тысяч протестующих — по данным «Sputnik Казахстан» и Orda.kz, они вооружены резиновыми дубинками, а силовики применяли светошумовые гранаты. Митингующим удалось прорваться внутрь акимата: захватившие здание кричали: «Вперед, Казахстан» и «Шал, кет», отмечает «Медиазона».
Перед штурмом из здания успели вывести всех сотрудников, часть из них работает дистанционно, сообщает The Village Казахстан. По данным Sputnik, протестующие также пытались прорваться в старую резиденцию президента в Алма-Ате. Помимо здания администрации в Алма-Ате горит здание прокуратуры.
В Нур-Султане ввели режим ЧП
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.
Режим ЧП также действует до 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Во время него в городах действует комендантский час с 23.00 до 07:00.
А помните как год назад Навального арестовали и судили на коленке в полицейском участке, а сразу после вышел фильм про дворец Путина? Казалось бы, что еще нужно...
В Казахстане протесты начались из-за чистой экономики, а не из-за того что кумира молодёжи тронули)
А разве не Дуров кумир молодёжи?
Странно такое, непонятно. Ведь Овальный, вроде как, постарше будет. Молодёжь в нём, получается, видит некий образ отца?
Не я это сказал. :D
Это да, видимо, такое сплочение возможно только тогда, когда жрать будет нечего лично каждому. А не за идею.
в России тоже выходили из за qr кодов, но либерахам не понять
да не в этом вопрос сколько, а в том, что людей реально беспокоит
Переиграл и уничтожил.
Многие рады что его посадили, а роскошной жизнью власти у нас никого не удивишь ещё с древних времен
Резко поднять цены на бензин/газ/хавку/водяру в два раза, чтобы глубинный народ вышел из коматоза и пошел отстаивать свои права?
Расширяй свою идею дальше, я знаю, у тебя получится...
Почему они против qr-кодов выходят, а против задержания Навального не выходят?
народ не выходит обычно за ценности высокого порядка(свобода, конституция, права человека). Такие как нес Лешка.
Народ выходит когда холодильник победит телевизор.
Выйдет ли? Или снимет видео для царя на коленях?
Ну вот Казахстан показал, что выйдет
=разберемся=
Всегда надо писать Алматы
Алма-Атата
извините
АТМТА АТАТА
по-русски Алма-Ата, по казахски Алматы. Все просто.
Также как по-фински страна называется Суоми, а по-русски Финляндия
на картах обычно названия на языке страны, да и Яндекс не авторитет.
Ты финнов как сам называешь? Суоми? Нет? Ну ты злодей...
Я ебал, какая там толпа. У меня каждый второй пытался отобрать камеру. Веселуха че.
С какой целью пытаются отобрать камеру?
Здесь съёмка видео запрещена
Ануар, расскажи подробней, какое настроение, что люди говорят, что требуют. двоякие чувства, видно прям много провокаторов всяких
Многие не поверят, но России это тоже на руку. Политика казахов становилась все более независимой. За год появилось много претензий. Может поэтому прокремлевский спутник так живо описывает беспорядки.
Отвлекаясь от политики можно сказать что казахи молодцы. Не терпилы.
Похоже что каждый раз когда правительство идёт на уступки протестные настроения только усиливаются
И это очень хуево. Таким образом и в РФ начнут мирные митинги наглухо забивать (пожестче, чем прошлой зимой)
Да что ж такое, опять весь мир мешает построить Прекрасную Россию Будущего
А сейчас их наглухо не забивают?
Сейчас хотя бы позволяют прогуляться (у нас зимой так было, даже задержаний было по мелочи, совсем уж провокаторов выдергивали) и выкричаться
Потом спокойно выдернули и нашвабрили активистов, и случайных людей. Нормальный, государственный террор. Не вижу особой разницы
Случайных людей нашвабривают уже лет 30, зимние митинги на это не влияют
Они вообще ни на что не влияют
Напомним, что де-факто все началось с цен на газ. Сколько стоит сжиженный газ в других странах: https://t.me/mapsanddata/1543
Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сгов...
Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сговоре владельцев АЗС.
Для сравнения, вот стоимость сжиженного газа в других странах:
🇷🇺 Россия – €0,32 (26,3 рубля)
🇧🇾 Беларусь – €0,42 (1,2 рубля)
🇺🇦 Украина – €0,62 (19 гривен)
🇵🇱 Польша – €0,72 (3,33 злотых)
🇳🇱 Нидерланды – €1,14
@mapsanddata
Тем временем русские:
А чо по лидерам протеста?
@Санитар давай пообщаемся, так много вопросов
Чет ору
Навеяло
Спецподразделение украинской милиции "Беркут" и внутренние войска пытаются очистить Майдан Незалежности от демонстрантов. С утра вторника в столкновениях в Киеве погибли 18 человек, сотни получили ранения.
А будет #БайконурНаш?