Что происходит в Казахстане

Правительство ушло в отставку, но протесты продолжаются: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, а в Нур-Султане ввели режим ЧП.

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Фото Алмаса Кайсара

С начала января в Казахстане идут массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К утру 5 января правительство страны ушло в отставку, в трёх регионах страны ввели режим ЧП, а МВД отчиталось о задержании около 200 человек.

TJ публикует хронику четвёртого дня протестов в Казахстане.

Новости Саша Кириллова 3 часа Казахстане Статьи редакции Светошумовые гранаты, отключение интернета и отставка правительства: главное о масштабных протестах в Митингующие выступали против повышения цен на топливо, но постепенно выдвинули и политические требования. Уральск Фото Рауля Упорова

Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации города. Там начался пожар

Перед зданием местной администрации на площади Республики собрались около 10 тысяч протестующих — по данным «Sputnik Казахстан» и Orda.kz, они вооружены резиновыми дубинками, а силовики применяли светошумовые гранаты. Митингующим удалось прорваться внутрь акимата: захватившие здание кричали: «Вперед, Казахстан» и «Шал, кет», отмечает «Медиазона».

Перед штурмом из здания успели вывести всех сотрудников, часть из них работает дистанционно, сообщает The Village Казахстан. По данным Sputnik, протестующие также пытались прорваться в старую резиденцию президента в Алма-Ате. Помимо здания администрации в Алма-Ате горит здание прокуратуры.

В Нур-Султане ввели режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.

Режим ЧП также действует до 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Во время него в городах действует комендантский час с 23.00 до 07:00.

Площадь Республики в Алма-Ате Фото «Vласть»