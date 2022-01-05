Захват мэрии, смещение Назарбаева и сотни пострадавших: хроника четвёртого дня протестов в Казахстане Статьи редакции
Правительство ушло в отставку, но протесты продолжились: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, по всей стране ввели режим ЧС.
С начала января в Казахстане идут массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К утру 5 января правительство страны ушло в отставку, в трёх регионах страны ввели режим ЧП, а МВД отчиталось о задержании около 200 человек.
TJ публикует хронику четвёртого дня протестов в Казахстане.
Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации города. Там начался пожар
Перед зданием местной администрации на площади Республики собрались около 10 тысяч протестующих — по данным «Sputnik Казахстан» и Orda.kz, они вооружены резиновыми дубинками, а силовики применяли светошумовые гранаты. Митингующим удалось прорваться внутрь акимата: захватившие здание кричали: «Вперед, Казахстан» и «Шал, кет», отмечает «Медиазона».
Перед штурмом из здания успели вывести всех сотрудников, часть из них работает дистанционно, сообщает The Village Казахстан. По данным Sputnik, протестующие также пытались прорваться в старую резиденцию президента в Алма-Ате. Помимо здания администрации в Алма-Ате горит здание прокуратуры.
В Нур-Султане ввели режим ЧП
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.
Режим ЧП также действует до 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Во время него в городах действует комендантский час с 23.00 до 07:00.
Комендант Алма-Аты призвал митингующих разойтись и заявил о более 500 пострадавших
В ночь на 5 января в Алма-Ате сожгли более 120 машин, разбили 120 магазинов, 180 точек общепита и избили более 500 жителей города, среди которых 130 женщин и стариков, передаёт ORDA cо ссылкой на коменданта города Каната Таймерденова.
Таймерденов заявил, что город «подвергся новым атакам экстремистов и радикалов». «Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — добавил он.
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
О захвате резиденции президента сообщает ТАСС. Ранее Sputnik Казахстан сообщал, что в здании начался пожар.
Резиденция главы страны находится недалеко от здания городской администрации. Рядом с ней слышны звуки выстрелов или светошумовых гранат, сообщают очевидцы.
Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа
Сайты казахстанских СМИ перестали быть доступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране, сообщают РИА «Новости» и «Белта». Так, редактор TJ из России не смог зайти на страницы изданий zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz и «Sputnik Казахстан».
«В стране не работают основные медиаресурсы, а также многие другие сайты, в том числе официальные страницы госорганов», — пишет «Информбюро».
Netbloсks: в Казахстане отключили интернет
Около 14:40 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета от оператора «Казахтелеком» по всей стране. К 15:00 сервис Netblocks сообщил, что весь интернет в Казахстане перестал работать.
Корреспондент «Медиазоны» сообщил, что мобильная связь в Алма-Ате работает с перебоями.
Протестующие в Алма-Ате отобрали у полицейских оружие и начали строить баррикады
Митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, дубинки и щиты, передаёт РИА «Новости». Корреспондент «Медиазоны» отмечает, что они возводят баррикады. По словам журналиста, митингующие «ведут себя агрессивно, некоторые из них пьяны».
Репортёр «Медиазоны» добавляет, что полицейских в Алма-Ате не видно «даже на окраинах».
Казахстанские телеканалы приостанавливают вещание. Корпункты некоторых СМИ разгромлены
Телеканалы НТК, КТК и Первый канал Евразия остановили вещание на фоне протестов в Казахстане, сообщает Orda.kz. Шеф-редактор дирекции информационных программ КТК Алексей Рыблов сообщил, это пришлось сделать, так как «здание могут обесточить».
Протестующие захватили здание телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир, передаёт Orda.kz. Журналистов удерживали около часа, а затем вывели на улицу. На это же жаловался и корреспондент «Спутника», но ему удалось самостоятельно выбраться из захваченного здания.
Позднее председатель телерадиокомпании «Мир» опроверг в интервью РИА «Новости», что митингующие требовали выхода в эфир.
Президент Казахстана заявил, что возглавит Совет безопасности вместо Нурсултана Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед населением: он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и намерен «действовать жёстко». Токаев опроверг информацию о своём бегстве, отметив, что «в любом случае останется в столице».
ТАСС сообщает, что резиденция президента в Алма-Ате охвачена огнём, рядом слышны громкие выстрелы. По данным агентства, в здании мэрии горят все этажи.
Токаев заявил, что в Алма-Ате среди силовиков есть убитые
Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к казахстанцам рассказал, что среди «представителей правопорядка» есть «убитые и раненые».
«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними: голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя», — заявил Токаев.
«Аэрофлот» начинает отменять рейсы в Казахстан. По данным СМИ, аэропорт в Алма-Ате захвачен
Компания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан из московского аэропорта Шереметьево, отмечает «Медуза». Причина отмены не называется, но въезд в город ограничили из-за чрезвычайного положения.
Издание Orda сообщает со ссылкой на очевидцев, что аэропорт Алма-Аты захвачен и оттуда эвакуируют сотрудников. В пресс-службе учреждения журналистам сообщили, что в здании «находятся около 45 захватчиков», но все сотрудники и пассажиры успели выйти.
Лукашенко провёл переговоры с Путиным и Токаевым из-за протестов в Казахстане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Подробностей о содержании разговоров пресс-служба белорусского президента не привела. В Кремле информацию не комментировали.
В казахстанском Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву
В городе Талдыкорган на юго-западе Казахстана протестующие снесли памятник первому президенту страны Нурслутану Назарбаеву, сообщает издание KazTAG. Монумент установили в 2016 году накануне 1 декабря — Дня первого президента.
Режим ЧП ввели на территории всего Казахстана
Режим чрезвычайного положения ввели во всём Казахстане, сообщает «Sputnik Казахстан». Ранее он действовал в Алма-Ате, Нур-Султане, а также Алматинской и Мангистауской областях.
GlobalCheсk: в некоторых районах страны включили проводной интернет
«Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах, среди которых — Актау. Об этом сообщается в телеграм-канале GlobalCheсk.
МВД Казахстана: во время протестов погибли восемь полицейских и солдат нацгвардии
Ещё 317 силовиков были ранены, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МВД. В ведомстве заявили, что акты вандализма и мародерства организовали провокаторы, и призвали не поддаваться на провокации.
А помните как год назад Навального арестовали и судили на коленке в полицейском участке, а сразу после вышел фильм про дворец Путина? Казалось бы, что еще нужно...
В Казахстане протесты начались из-за чистой экономики, а не из-за того что кумира молодёжи тронули)
то есть в Казахстане топливо подорожало в два раза, и это чистая экономика. А то что в РФ рубль упал в 2 раза и в 2 раза подорожало вообще всё, это не чистая экономика?)
терпильно, красиво
Это да, видимо, такое сплочение возможно только тогда, когда жрать будет нечего лично каждому. А не за идею.
А разве не Дуров кумир молодёжи?
Нет, это не так работает. Тебе объяснить?
Я подсяду, кароч
Протесты начались в Казахстане именно по политическим причинам, а не чисто экономическим. Чисто экономические протесты дальше чисто экономических требований не идут. Если появляются политические требования и политические акты, если акторы артикулируют политический интерес, производят политические акты, типа захвата акимов — то это — политические протесты
Экономический фактор прост не выводится за скобки политического контекста, а встраивается в него. Потому «чистая экономика» лишь триггер, а не первопричина.
Назарбаев: я великий лидер казахов, я создатель Казахстана, всё в Казахстане сделал я, Казахстан существует благодаря мне, я неповторим, я незаменим, я ...
Народ: Назарбаев, какого хрена газ подорожал?
Назарбаев: это не я , это чисто экономика....
в России тоже выходили из за qr кодов, но либерахам не понять
Честно говоря экономический причин у России не меньше. Я бы сказал в этом плане экономики очень похожи. В 2013 году был максимум Казахстана, потом ловушка средних доходов и затем эффектом снижение цен на энергоносители. И вот с тех пор, страна не может вернуться даже на уровень 2013-14 года. Для сравнения,
Понятно, что причинами являются не бензин за 20 рублей... или повышение с 20 рублей на 30 рублей. Это просто было моментом детонации. Как обычно и бывает в таких случаях, накипело все.
Переиграл и уничтожил.
А "старик уходи" которому уже лет десять не в счет, да?
В Новочеркасске за такое сразу стреляли в упор...
Многие рады что его посадили, а роскошной жизнью власти у нас никого не удивишь ещё с древних времен
В том то и дело, что невменяемая роскошь власти должна остаться в прошлом. Но у большинства почему-то это не вызывает диссонанса.
Опять сравниваете несравнимое, российским режим в плане устойчивости даст фору любому из постсоветских как по одиночке так и всем вместе взятым
Про Советский Союз тоже так говорили еще в 80-х
Вся устойчивость постсоветских диктатур держиться на бюджетах выделенных из кремля. Когда бюджеты заканчиваются, не доходят куда надо - начинаются проблемы. Картошечного в подобной ситуации успели вытянуть как раз таки за счет быстро вкинутых бабок (показали своим что есть чем жалование платить, стало быть еще не пора думать о новом хозяине) и оперативном нагоном своих спецов (за счет легкой логистики опять же).
Резко поднять цены на бензин/газ/хавку/водяру в два раза, чтобы глубинный народ вышел из коматоза и пошел отстаивать свои права?
Да при чем тут глубинный народ? Почему все говорят про какой-то глубинный народ и рубль и никто не обращает внимание на силовиков?
Что в Белоруссии что в России силовикам дан полный карт-бланш.
Вы посмотрите что с силовиками творится в Казахстане: их самих шпыняют и они даже не сопротивляются. Я так и вижу, как кучка протестующих в какой-нибудь Белоруссии попытались бы оставить грузовик с гвардейцами и отобрать у них оружие, ага.
Почему люди, которые гыгают про терпил, не пытаются своим разжиженный мозгом с одной извилиной мыслить в этом ключе?
Выйдет ли? Или снимет видео для царя на коленях?
Хорошая мысль! Попробуйте
В РФ армия от 900 тыс. до 1 млн.
В Казахстане от 70 тыс. до 100 тыс.
Разница в плюс минус десять раз. Но не в 10 же тысяч раз, как ты говоришь)))) Плюс размеры страны сравни и население. В Казахстане людей живёт как в одной Москве.
Навальному надо было снять кино о коррупции в Туве просто)
>> что еще нужно?
фонарики зажигали, лайки ставили и всех провокаторов выгнали, и даже базу имейлов слили. Что еще?
Протестов на русском языке не бывает.
=разберемся=
Многие не поверят, но России это тоже на руку. Политика казахов становилась все более независимой. За год появилось много претензий. Может поэтому прокремлевский спутник так живо описывает беспорядки.
Отвлекаясь от политики можно сказать что казахи молодцы. Не терпилы.
Ну как сказать, это хуйло там 30+ лет правит
«Вы что, хотите как на Украине?» ©
Я ебал, какая там толпа. У меня каждый второй пытался отобрать камеру. Веселуха че.
С какой целью пытаются отобрать камеру?
Здесь съёмка видео запрещена
Ануар, расскажи подробней, какое настроение, что люди говорят, что требуют. двоякие чувства, видно прям много провокаторов всяких
Что с чатом TJ Казахстан? Удалили?
Тем временем русские:
Дизлайкнул, ради скреп
Комментарий удален
И тихановскую не забыть)
Всегда надо писать Алматы
по-русски Алма-Ата, по казахски Алматы. Все просто.
Также как по-фински страна называется Суоми, а по-русски Финляндия
Лишний раз подтерждает, кст, что все потуги оппозиции неэффективны, алярм случается рандомно и стихийно в какой-то случайный момент
А ты следил что там у них последние 10 лет происходит? Что у людей в головах, что обсуждают, откуда информацию берут?
По телеку уже приплели госдеп, что Украина, Беларусь, Казахстан по одному сценарию:)
Кто бы ожидал другого)
Чё там, англичанка гадит, происки Госдепа?)
Выключи, пока глаза себе не вырвал )
Что происходит? Что-что, у казахов нет своего Навального, эха идт Недосмотрели. Срочно нужно высылать делегацию российской демшизы, которая расскажет про мирный протест, фонарики и провокаторов
Если на мирный-то никто не вышел, то кто пойдёт покрышки жечь?
Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов. Элиты спасаются бегством
Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алматы вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. Очевидно, что будущее президента Токаева и клана Назарбаева совсем не очевидно.
Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов
А в обычные дни сколько вылетает? Ну так, для полноты картины
Примечательно, что правительственный джет полетел почему-то в Россию.
И что характерно, на загнивающий Запад все летят.
Напомним, что де-факто все началось с цен на газ. Сколько стоит сжиженный газ в других странах: https://t.me/mapsanddata/1543
Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сгов...
Поводом для митингов в Казахстане стал рост цен на сжиженный газ. После Нового года сразу в нескольких регионах газ для заправки автомобилей подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр (примерно с €0,12 до €0,24). Митингующие обвиняли в сговоре владельцев АЗС.
Для сравнения, вот стоимость сжиженного газа в других странах:
🇷🇺 Россия – €0,32 (26,3 рубля)
🇧🇾 Беларусь – €0,42 (1,2 рубля)
🇺🇦 Украина – €0,62 (19 гривен)
🇵🇱 Польша – €0,72 (3,33 злотых)
🇳🇱 Нидерланды – €1,14
@mapsanddata
стоп, а как же:
Получается это западные кураторы ими управляют? Или они ебанутые красавчики.
А будет #БайконурНаш?
Нет, потому, что казахи оказались на голову умней украинцев.
маск спаси интернет будет
Если кто следит за тг каналами, то может воочию наблюдать на сколько бесполезна армия на улицах, когда протестующие готовы драться.
Если ты с автоматом пришел, то будь готов стрелять, либо вообще не высовывайся. Без щитов, резиновых пуль и дубинок силовикам делать нехер на улицах.
Потому что армия не тренируется открывать огонь по гражданским.
поэтому и нужна росгвардия
чуваки не тренированы, бегают туда сюда
А чо по лидерам протеста?
Бравые обмундированные солдатики сдаются на раз-два
Никто не хочет ложить свою жизнь за золотые унитазы
Реакция Кремля: «важно, чтобы никто не вмешивался извне».
«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ну понятно, ждите ихтамнетов.
Похоже что каждый раз когда правительство идёт на уступки протестные настроения только усиливаются
Слава Казахстану
когда уже россияне так сделают
Расхуярили памятник Елбасы.
Если правительство ушло в отставку, то зачем все это продолжается? сожжение зданий, сожжение машин.
Теперь мнимая "победа" в Казахстане будет постоянно напоминать о подобном, а пострадавшее население от своих же земляком пойдет нахуй
Наитупейшие комменты
Навеяло
Спецподразделение украинской милиции "Беркут" и внутренние войска пытаются очистить Майдан Незалежности от демонстрантов. С утра вторника в столкновениях в Киеве погибли 18 человек, сотни получили ранения.
Вот и Казахстану пришло время сдавать экзамен на право иметь собственное независимое государство. Пока этот экзамен с треском проваливается. Глупое быдло-население, ведомое методичками десятилетней давности... Бессмысленное и тупое насилие, уничтожение имущества сограждан, психология толпы... Просто отвратительно и больно смотреть на это в 2022 году.
@Санитар давай пообщаемся, так много вопросов
Вот Токаев не шарит, нужно же просто сказать, что "нужно еще немножко потерпеть!"
Что самое смешное в этой ситуации - цены на газ ниже не станут.
Многоходовочка Токаева, чтобы подмять власть под себя. Можете скринить.
Лидера нет, результаты будут проебаны
Там на Flightradar24 самолёт Специального Лётного Отряда Россия куда-то в сторону Казахстана летит.
https://fr24.com/RSD101/2a66786a
UPD: Интересно, самолёт пропал с радаров недалеко от села Карауылкельды.
Тем временем фубль тоже себя чувствует не очень
Сейчас питун зеленых человечков подгонит, и будет вторая Беларусь.
Не спим, посоны! Нужно ситуацию в Казахстане мониторить!
А русские все сидят
Я Вам больше скажу. Казахстан ждет значительное ухудшение уровня жизни. А может вобще последуют разруха и хаос. Посмотрите на Киргизию. Там ни один глава государство подолгу не задерживается. И что, стали лучше жить? Конечно такое повышение цен трудно объяснить. и принять, но погромы это слишком. Это деструктивно и разрушительно.