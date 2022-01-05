Правительство ушло в отставку, но протесты продолжились: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, по всей стране ввели режим ЧС.

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Фото Алмаса Кайсара

С начала января в Казахстане идут массовые акции протеста, вызванные ростом цен на топливо. Протестующие вступают в стычки с полицией, а силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К утру 5 января правительство страны ушло в отставку, в трёх регионах страны ввели режим ЧП, а МВД отчиталось о задержании около 200 человек.

TJ публикует хронику четвёртого дня протестов в Казахстане.

Новости Саша Кириллова 10 часов Казахстане Статьи редакции Светошумовые гранаты, отключение интернета и отставка правительства: главное о масштабных протестах в Митингующие выступали против повышения цен на топливо, но постепенно выдвинули и политические требования. Уральск Фото Рауля Упорова

Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации города. Там начался пожар

Перед зданием местной администрации на площади Республики собрались около 10 тысяч протестующих — по данным «Sputnik Казахстан» и Orda.kz, они вооружены резиновыми дубинками, а силовики применяли светошумовые гранаты. Митингующим удалось прорваться внутрь акимата: захватившие здание кричали: «Вперед, Казахстан» и «Шал, кет», отмечает «Медиазона».

Перед штурмом из здания успели вывести всех сотрудников, часть из них работает дистанционно, сообщает The Village Казахстан. По данным Sputnik, протестующие также пытались прорваться в старую резиденцию президента в Алма-Ате. Помимо здания администрации в Алма-Ате горит здание прокуратуры.

В Нур-Султане ввели режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства.

Режим ЧП также действует до 19 января в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Во время него в городах действует комендантский час с 23.00 до 07:00.

Комендант Алма-Аты призвал митингующих разойтись и заявил о более 500 пострадавших

В ночь на 5 января в Алма-Ате сожгли более 120 машин, разбили 120 магазинов, 180 точек общепита и избили более 500 жителей города, среди которых 130 женщин и стариков, передаёт ORDA cо ссылкой на коменданта города Каната Таймерденова.

Площадь Республики в Алма-Ате Фото «Vласть»

Таймерденов заявил, что город «подвергся новым атакам экстремистов и радикалов». «Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — добавил он.

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

О захвате резиденции президента сообщает ТАСС. Ранее Sputnik Казахстан сообщал, что в здании начался пожар.

Резиденция главы страны находится недалеко от здания городской администрации. Рядом с ней слышны звуки выстрелов или светошумовых гранат, сообщают очевидцы.

Zakon.kz



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Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа

Сайты казахстанских СМИ перестали быть доступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране, сообщают РИА «Новости» и «Белта». Так, редактор TJ из России не смог зайти на страницы изданий zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz и «Sputnik Казахстан».

«В стране не работают основные медиаресурсы, а также многие другие сайты, в том числе официальные страницы госорганов», — пишет «Информбюро».

Netbloсks: в Казахстане отключили интернет

Около 14:40 GlobalCheсk зафиксировал полное отключение интернета от оператора «Казахтелеком» по всей стране. К 15:00 сервис Netblocks сообщил, что весь интернет в Казахстане перестал работать.

Ateo Breaking В Казахстане интернет упал до нуля

Корреспондент «Медиазоны» сообщил, что мобильная связь в Алма-Ате работает с перебоями.

Протестующие в Алма-Ате отобрали у полицейских оружие и начали строить баррикады

Митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, дубинки и щиты, передаёт РИА «Новости». Корреспондент «Медиазоны» отмечает, что они возводят баррикады. По словам журналиста, митингующие «ведут себя агрессивно, некоторые из них пьяны».

Репортёр «Медиазоны» добавляет, что полицейских в Алма-Ате не видно «даже на окраинах».

Фото Baza

Казахстанские телеканалы приостанавливают вещание. Корпункты некоторых СМИ разгромлены

Телеканалы НТК, КТК и Первый канал Евразия остановили вещание на фоне протестов в Казахстане, сообщает Orda.kz. Шеф-редактор дирекции информационных программ КТК Алексей Рыблов сообщил, это пришлось сделать, так как «здание могут обесточить».

Протестующие захватили здание телеканала «Мир24» и потребовали выхода в прямой эфир, передаёт Orda.kz. Журналистов удерживали около часа, а затем вывели на улицу. На это же жаловался и корреспондент «Спутника», но ему удалось самостоятельно выбраться из захваченного здания.

Позднее председатель телерадиокомпании «Мир» опроверг в интервью РИА «Новости», что митингующие требовали выхода в эфир.

Президент Казахстана заявил, что возглавит Совет безопасности вместо Нурсултана Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед населением: он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и намерен «действовать жёстко». Токаев опроверг информацию о своём бегстве, отметив, что «в любом случае останется в столице».

ТАСС сообщает, что резиденция президента в Алма-Ате охвачена огнём, рядом слышны громкие выстрелы. По данным агентства, в здании мэрии горят все этажи.

Токаев заявил, что в Алма-Ате среди силовиков есть убитые

Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к казахстанцам рассказал, что среди «представителей правопорядка» есть «убитые и раненые».

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними: голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя», — заявил Токаев.

«Аэрофлот» начинает отменять рейсы в Казахстан. По данным СМИ, аэропорт в Алма-Ате захвачен

Компания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан из московского аэропорта Шереметьево, отмечает «Медуза». Причина отмены не называется, но въезд в город ограничили из-за чрезвычайного положения.

Издание Orda сообщает со ссылкой на очевидцев, что аэропорт Алма-Аты захвачен и оттуда эвакуируют сотрудников. В пресс-службе учреждения журналистам сообщили, что в здании «находятся около 45 захватчиков», но все сотрудники и пассажиры успели выйти.

Лукашенко провёл переговоры с Путиным и Токаевым из-за протестов в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Подробностей о содержании разговоров пресс-служба белорусского президента не привела. В Кремле информацию не комментировали.

В казахстанском Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорган на юго-западе Казахстана протестующие снесли памятник первому президенту страны Нурслутану Назарбаеву, сообщает издание KazTAG. Монумент установили в 2016 году накануне 1 декабря — Дня первого президента.

Режим ЧП ввели на территории всего Казахстана

Режим чрезвычайного положения ввели во всём Казахстане, сообщает «Sputnik Казахстан». Ранее он действовал в Алма-Ате, Нур-Султане, а также Алматинской и Мангистауской областях.

GlobalCheсk: в некоторых районах страны включили проводной интернет

«Казахтелеком» включил проводной интернет в некоторых регионах, среди которых — Актау. Об этом сообщается в телеграм-канале GlobalCheсk.

МВД Казахстана: во время протестов погибли восемь полицейских и солдат нацгвардии