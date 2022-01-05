Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана. Его место займёт президент Токаев Статьи редакции
В обращении к населению во время протестов Токаев заявил, что на посту будет действовать «максимально жёстко».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к населению страны: он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.
Токаев заявил, что намерен «действовать максимально жёстко». «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — сказал он.
Президент Казахстана также опроверг информацию о своём бегстве: он отметил, что «в любом случае останется в столице».
которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей
О, старые песни о главном про многочисленные просьбы трудащихся
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Я получаю многочисленные сообщения в директ с просьбой рассказать, как мне так хорошо удаётся управлять страной. И я решил сделать марафон репрессий. Стартует прямо сейчас для всех. Участие обязательное!
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Да что ж ты сдал назад
Ахуеть. Не надо никаких умных голосований, не надо фонариков ебаных. Вышли дали пизды мусорам и за два дня все пидорасы послетали.
и за два дня все пидорасы послетали
Прям все?
ну видишь работает, пипл хавает
Угараю с этой мантры домашних лидеров революции.
Во-первых, когда в ход пойдут пули, тогда посмотрим будут ли продолжать сопротивляться протестующие.
Во вторых Казахстан неравно Россия и уровень недовольства населения и организации силовиков тоже неидентичны. В России для мало-мальских перемен потребуются недели жестких столкновений, столько агрессивно настроенных протестующих просто не найдётся.
Да, и плюс все силовики пожизненно в шоколаде. Они с радостью будут долбить людей дубинами.
Как много букв вместо слова терпилы
Вышли дали пизды мусорам и за два дня все пидорасы послетали.
Это только начало. Там готовится что-то более масштабное, чем перестановка дедов. Просто так что-ли сегодня активно вооружаются протестующие
РЕВОЛЮЦИЯ! Промышленность народу, власть народу. Буржуи нахуй!
Сейчас бы сравнивать уникальные политические контексты и делать выводы
Да не надо проецировать реалии одной страны на другую. Десять лет назад например при бессменном Назарбаеве полицейские не побоялись расстрелять толпу. Однако для них самих итог был довольно неожиданный:
28 мая 2012 года был оглашён приговор в отношении пяти полицейских, которые применили оружие во время беспорядков 16-17 декабря 2011 года, они были признаны виновными в превышении должностных полномочий по ст. 308 ч.4 п.б УК РК и приговорены к различным срокам заключения (от 5 до 7 лет) и конфискации имущества:
Неудивительно, что теперь при малоспособном Назарбаеве, и при новом Токаеве (которое долгое время и возможно до сих пор не воспринимается самостоятельной фигурой и единоличным безоговорочным правителем из-за "патрона" в виде того же Назарбаева), правоохранители не горят желанием идти до конца. Да и сам Токаев очевидно боится отдавать подобный приказ.
Пролетарии знают как надо!
с каких пор пролетарии выходят под лозунгом Алла я в бар?
ага, так-то вместо красивых умных оппозиционеров несколько сотен отморозков достаточно.
только это секрет, никому не говори.
пролетарии, не пролетайте, всем ворам срочельник.
Поставим, не переживай. Главное чтобы либшиза потом не мешала.
Ну россияне попытались мирным путем, но не фортануло.
"Все послетали"? Может тебе перечитать новость? Может даже пару раз?
какой вы наивный, аж вас жалко стало
Протест идёт всего один день. Я бы не делал поспешных выводов.
"обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их"
КТО? КТО К ТЕБЕ ОБРАЩАЕТСЯ?
Терешкова!
Путин
Токаев заявил, что намерен действовать максимально жёстко
Ну народ погнале нахой
Зря эта курва буржуйская шутит так.
Боже мой, сколько ноунейм кремлеботов зарегалось за вчера и сегодня 🤦🏻
ебана рооот!
Уверен, народ меня поддержит
нет
Нарож это которые его и олигархов охраняют. А граждане по другую строну
Может хватит дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Казахстане, уничтожат исламских провокаторов. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, это главное. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено!
всегда плюсую эту пасту
Буржуй, успокойся!
коммунист порвался, несите другого новорега
он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.
оп переворот под шумок!
Вполне вероятно, что он же это всё и организовал
И жидко пукнул
сначала казахи смогут
потом беларусы
потом китайцы..
а потом уже может и россияне поднимут головы
россияне подняли головы
Для поднятия нужно поднять цены на что нибудь жизненно важное для дарагих россиян
хах. только недавно прошел третью часть
Преемник убирает из власти своего предшественника.
Медведев такой: "А что, так можно было?"
Ждём пополнение в Ростове
Надеюсь вышлют вместе с Ферманом
Смена дедов на кого нибудь из молодых не участвовавших ранее в политике это уже хорошая тематика
- Вы что, хотите как в Казахстане?
- Да , блядь! Да, нахуй!
Ну, ладно. Получай нищету как в Казахстане.
Президент Казахстана отметил, что «в любом случае останется в столице».
Теперь протестующие знают где он
казахи, следите за байконуром
будут по людям стрелять
ЖЭСТАЧАЙШЭ
Блядь, пожалуйста, не так быстро, я ещё только выбираю питсу!
Было много историй о том что семья назарбаева тихо рулит там всем после фиктивнрй смены власти. Сейчас токаев под эту тему проведёт чистку рядов от сторонников назарбаева, сделает выводы и будет ещё лучше жить там.
Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», Токаев
"на кону независимость нашей страны и наше достоинство.“ — Муаммар Каддафи
Власть пролетариату! Вперёд коммунисты-казахи! Смерть меньшевикам, виват большевикам!
Многие пишут так, будто Назарбаев в отставку ушел. Это не так. Он по прежнему президент.
Сейчас начнут людей стрелять. Когда все закончится Назарбаев будет якобы не при чем.
Интересно, самизнаетекакой дед сейчас сильно хуево себя чувствует? Хочет ли он выключить весь рунет, что бы россияне не знали, о том, что происходит в соседнем Казахстане?
Ух, интересно, надеюсь не схлопнется и будет развитие ситуации
Уверен, народ меня поддержит
А если не поддержит, то у нас есть дубинки и гранаты.
Так то Назарбаев ничего не заявлял
Хм.
Из России подлетает еще один борт. В этот раз пассажирский спецавиаотряда.
Токаев тоже тикает?
https://fr24.com/RSD101/2a66786a
Пролетарии, вместе мы сила, Фашингтон и Москва - готовьтесь.
Путин, что делать теперь? Вариант с Советом Безопасности у тебя отпадает, смотри, что происходит!