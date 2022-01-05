В обращении к населению во время протестов Токаев заявил, что на посту будет действовать «максимально жёстко».

{"id":506418} 6240 просмотров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к населению страны: он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.

Токаев заявил, что намерен «действовать максимально жёстко». «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — сказал он.

В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненные. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алма-Аты. Терпеть нельзя. Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана ( цитата по orda.kz)

Президент Казахстана также опроверг информацию о своём бегстве: он отметил, что «в любом случае останется в столице».