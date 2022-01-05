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Новости
Саша Кириллова

Назарбаев ушёл в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана. Его место займёт президент Токаев Статьи редакции

В обращении к населению во время протестов Токаев заявил, что на посту будет действовать «максимально жёстко».

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к населению страны: он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.

Токаев заявил, что намерен «действовать максимально жёстко». «Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — сказал он.

В нашем любимом городе происходит массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненные. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алма-Аты. Терпеть нельзя.

Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана (цитата по orda.kz)

Президент Казахстана также опроверг информацию о своём бегстве: он отметил, что «в любом случае останется в столице».

Новости
Саша Кириллова
Что происходит в Казахстане — обновляемая хроника четвёртого дня протестов Статьи редакции

Правительство ушло в отставку, но протесты продолжаются: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, а в Нур-Султане ввели режим ЧП.

Фото Алмаса Кайсара
Статья дополняется

#новости #казахстан

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168 комментариев
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Трансгендолет

которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей
О, старые песни о главном про многочисленные просьбы трудащихся

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72
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Oleg Vorogushin

.

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–2
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Уральский цвет

Вижу технику Артура Сергеева, обосрался быстрее, чем понял, что написал?

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2
2 комментария
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new_comment

Я получаю многочисленные сообщения в директ с просьбой рассказать, как мне так хорошо удаётся управлять страной. И я решил сделать марафон репрессий. Стартует прямо сейчас для всех. Участие обязательное!

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0
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Oleg Vorogushin

.

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–1
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Виталий Чухнов

Да что ж ты сдал назад

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0
3 комментария
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Alex Bernhardt

Ахуеть. Не надо никаких умных голосований, не надо фонариков ебаных. Вышли дали пизды мусорам и за два дня все пидорасы послетали.

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49
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ＫＩＢØＵＮＥ

и за два дня все пидорасы послетали
 Прям все?

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13
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Уральский цвет

То есть, ты и в правду воспринимаешь обычную перестановку преданного ученика на место своего учителя за «все пидорасы послетали»?

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13
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испанский смех

ну видишь работает, пипл хавает

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0
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Michael Scott

Угараю с этой мантры домашних лидеров революции.

Во-первых, когда в ход пойдут пули, тогда посмотрим будут ли продолжать сопротивляться протестующие.

Во вторых Казахстан неравно Россия и уровень недовольства населения и организации силовиков тоже неидентичны. В России для мало-мальских перемен потребуются недели жестких столкновений, столько агрессивно настроенных протестующих просто не найдётся.

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11
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Андрон

Да, и плюс все силовики пожизненно в шоколаде. Они с радостью будут долбить людей дубинами.

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1
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Daniel Shnaider

Как много букв вместо слова терпилы

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1
1 комментарий
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Рыжий

Вышли дали пизды мусорам и за два дня все пидорасы послетали.
 Это только начало. Там готовится что-то более масштабное, чем перестановка дедов. Просто так что-ли сегодня активно вооружаются протестующие

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3
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azduvu

РЕВОЛЮЦИЯ! Промышленность народу, власть народу. Буржуи нахуй!

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–13
3 комментария
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Эмиль Ахметшин

Сейчас бы сравнивать уникальные политические контексты и делать выводы

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3
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Романелло Кивогенс

Да не надо проецировать реалии одной страны на другую. Десять лет назад например при бессменном Назарбаеве полицейские не побоялись расстрелять толпу. Однако для них самих итог был довольно неожиданный:

28 мая 2012 года был оглашён приговор в отношении пяти полицейских, которые применили оружие во время беспорядков 16-17 декабря 2011 года, они были признаны виновными в превышении должностных полномочий по ст. 308 ч.4 п.б УК РК и приговорены к различным срокам заключения (от 5 до 7 лет) и конфискации имущества:
Неудивительно, что теперь при малоспособном Назарбаеве, и при новом Токаеве (которое долгое время и возможно до сих пор не воспринимается самостоятельной фигурой и единоличным безоговорочным правителем из-за "патрона" в виде того же Назарбаева), правоохранители не горят желанием идти до конца. Да и сам Токаев очевидно боится отдавать подобный приказ.

Протесты в Мангистауской области (2011)
Протестное движение в Мангистауской области Казахстана (каз. Қазақстанның Маңғыстау облысындағы…
ru.wikipedia.org
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3
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azduvu

Пролетарии знают как надо!

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–8
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Madegghead

с каких пор пролетарии выходят под лозунгом Алла я в бар?

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2
5 комментариев
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Уральский цвет

Знают как надо лес в Сибири валить или как надо урановые рудники копать?

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1
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гчк

ага, так-то вместо красивых умных оппозиционеров несколько сотен отморозков достаточно.

только это секрет, никому не говори.

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1
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Уральский цвет

Только хз что потом эти отморозки построить смогут

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0
1 комментарий
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сер

пролетарии, не пролетайте, всем ворам срочельник.

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–7
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Уральский цвет

Через неделю посмотрим. А вообще русским так легко никто не даст поставить власть на колени.

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0
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codogn

Поставим, не переживай. Главное чтобы либшиза потом не мешала.

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–3
4 комментария
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Уральский цвет

Ну это и так ясно было

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0
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Андрон

Ну россияне попытались мирным путем, но не фортануло.

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0
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Имя И Фамилия

"Все послетали"? Может тебе перечитать новость? Может даже пару раз?

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0
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vlad novikov

какой вы наивный, аж вас жалко стало

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0
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Иван Михайлов

Протест идёт всего один день. Я бы не делал поспешных выводов.

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0
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Дмитрий Ханкин

"обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их"

КТО? КТО К ТЕБЕ ОБРАЩАЕТСЯ?

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27
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Vladimir Medvedev

Терешкова!

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39
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Уральский цвет

многочиленные граждане Казахстана ЧЕРЕЗ Терешкову :)

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1
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Уральский цвет

Она опять выходит на связь?

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0
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Vas Tupovets

Путин

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0
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Уральский цвет
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35
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Pavel Dmitrovich
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0
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Veniamin Borzov
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23
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Mahmud

Токаев заявил, что намерен действовать максимально жёстко
 Ну народ погнале нахой

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22
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azduvu

Зря эта курва буржуйская шутит так.

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–5
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Уральский цвет

Малютка, тебе не надоело что тебя третий день попускают?

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1
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Vas Tupovets

Боже мой, сколько ноунейм кремлеботов зарегалось за вчера и сегодня 🤦🏻

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0
2 комментария
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Denis Gritsenko

ебана рооот!

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0
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William Nash

Уверен, народ меня поддержит
 нет

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15
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Уральский цвет
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15
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Андрей Рядькин

Нарож это которые его и олигархов охраняют. А граждане по другую строну

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2
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Veniamin Borzov

Может хватит дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Казахстане, уничтожат исламских провокаторов. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
А теперь самое главное!
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, это главное. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено!

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14
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Nikolay Kapustin

всегда плюсую эту пасту

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3
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codogn

Буржуй, успокойся!

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–5
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Alex

коммунист порвался, несите другого новорега

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2
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Veniamin Borzov
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0
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Denis Gritsenko

он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.
 оп переворот под шумок!

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6
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BTopHuk
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20
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Coronadoden en een stroopwafel

Вполне вероятно, что он же это всё и организовал

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2
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Уральский цвет

Сложно, проще воспользоваться ситуацией

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0
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Уральский цвет

Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей
 вопрос безопасности наших ЭЛИТНЫХ граждан...

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9
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Уральский цвет

— Все эти нелюди на улицах - не граждане! - добавил Токаев

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8
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Cusuvasuk

И жидко пукнул

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0
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Уральский цвет

Назарбаев уходит в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана. Его место займёт президент Токаев
 А Назарбаев, я так понимаю, займёт место Токаева?

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9
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Уральский цвет
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2
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Иван Грозный

сначала казахи смогут
потом беларусы
потом китайцы..
а потом уже может и россияне поднимут головы

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3
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Крафтовый компот

россияне подняли головы

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17
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лала лало

Для поднятия нужно поднять цены на что нибудь жизненно важное для дарагих россиян

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0
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Уральский цвет

интернет

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1
2 комментария
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Уральский цвет

россияне будут как в Metal Gear Solid 3 одного тамошнего босса - временем брать

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0
2 комментария
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Иван Грозный

хах. только недавно прошел третью часть

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0
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Уральский цвет

Назарбаев улетел в Ростов, отдуваться за всех будет Токаев

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7
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Паисий Пчельник

Преемник убирает из власти своего предшественника.
Медведев такой: "А что, так можно было?"

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7
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Уральский цвет

Можно если бы оппозиция разговаривать умела

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0
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Уральский цвет
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7
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Stanley H. Tweedle

Ждём пополнение в Ростове

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6
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Stanley H. Tweedle

Надеюсь вышлют вместе с Ферманом

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3
1 комментарий
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Уральский цвет

Все это пиздеж - пока во власти нет новых людей, руководить можно и из бункера как мы знаем
А новых лидеров в полях, судя по всему, не предвидится, и все это может закончиться плачевно

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6
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лала лало

Смена дедов на кого нибудь из молодых не участвовавших ранее в политике это уже хорошая тематика

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1
1 комментарий
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Уральский цвет

Надеюсь выгнанные ранее оппозиционеры уже летят в Казахстан

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0
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Уральский цвет

давай!! ДАВАААЙ УРААА ДАВААЙ ДАААВАААЙ

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6
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Руслан Астратов

- Вы что, хотите как в Казахстане?

- Да , блядь! Да, нахуй!

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6
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Андрон

Ну, ладно. Получай нищету как в Казахстане.

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0
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Имя Фамилия

Президент Казахстана отметил, что «в любом случае останется в столице».
 Теперь протестующие знают где он

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5
1 комментарий
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Уральский цвет

Да напиздел небось.

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2
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Уральский цвет

Уже выбрал канализационную трубу, где его найдут раненым?

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5
3 комментария
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Уральский цвет

Кстати вчера Токаев отправил в отставку первого заместителя местного ФСБ, по совместительству родственника Назарбаева

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5
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Уральский цвет

Какова позиция Скриптонита и масло черного тмина по этому вопросу?

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3
1 комментарий
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Богдан Пухальский

казахи, следите за байконуром

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2
3 комментария
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Андрей Рядькин

будут по людям стрелять

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2
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davi nayka

ЖЭСТАЧАЙШЭ

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2
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Некая Л.

Блядь, пожалуйста, не так быстро, я ещё только выбираю питсу!

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2
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aliftin

Было много историй о том что семья назарбаева тихо рулит там всем после фиктивнрй смены власти. Сейчас токаев под эту тему проведёт чистку рядов от сторонников назарбаева, сделает выводы и будет ещё лучше жить там.

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2
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notty notty
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2
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Daniel Shnaider

Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», Токаев

"на кону независимость нашей страны и наше достоинство.“ — Муаммар Каддафи

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2
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Имя Фамилия

Власть пролетариату! Вперёд коммунисты-казахи! Смерть меньшевикам, виват большевикам!

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0
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bor_vn

Многие пишут так, будто Назарбаев в отставку ушел. Это не так. Он по прежнему президент.

Сейчас начнут людей стрелять. Когда все закончится Назарбаев будет якобы не при чем.

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1
9 комментариев
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Алексей Иванов

Интересно, самизнаетекакой дед сейчас сильно хуево себя чувствует? Хочет ли он выключить весь рунет, что бы россияне не знали, о том, что происходит в соседнем Казахстане?

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1
2 комментария
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лала лало

Ух, интересно, надеюсь не схлопнется и будет развитие ситуации

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1
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Gedevan

Уверен, народ меня поддержит
 А если не поддержит, то у нас есть дубинки и гранаты.

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1
2 комментария
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Антигравитационный торт

Так то Назарбаев ничего не заявлял

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0
1 комментарий
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Madegghead

Хм.
Из России подлетает еще один борт. В этот раз пассажирский спецавиаотряда.
Токаев тоже тикает?
https://fr24.com/RSD101/2a66786a

Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker…
View flight on Flightradar24
fr24.com
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0
2 комментария
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Огрмаг

Пролетарии, вместе мы сила, Фашингтон и Москва - готовьтесь.

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–1
1 комментарий
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Уральский цвет

Это чтобы Назарбаева потом в жестокости не обвиняли? Будто с идиотами имеют дело, лол.

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0
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Алексей Логачев

Путин, что делать теперь? Вариант с Советом Безопасности у тебя отпадает, смотри, что происходит!

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0
1 комментарий
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