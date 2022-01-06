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Новости
Яна Ломакина

ОДКБ официально направила миротворцев в Казахстан. Об этом попросил президент страны Статьи редакции

От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск.

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Совет коллективной безопасности ОДКБ согласился направить помощь казахстанским властям из-за протестов в стране. Задачами миротворческих сил, направленных в страну, станет «охрана государственных и военных объектов» и «оказание содействия силам правопорядка», пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат организации.

В состав сил ОДКБ от России вошли подразделения ВДВ, которые перебрасывают военно-транспортной авиацией. Миротворцы уже начали выполнять свои задачи.

Ночью 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что организация решила направить в Казахстан миротворцев. По его словам, такое решение приняли в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Никол Пашинян

В ОДКБ входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Он объяснил решение тем, что в стране действуют «террористические банды», подготовленные за рубежом. «Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан», — сказал Токаев.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо — стоимость одного литра выросла с 50-60 до 120 тенге. По словам властей, это произошло из-за того, что цены на газ стали свободными.

Поначалу протестующие требовали снижения цен на топливо, но затем требования стали политическими. К утру 5 января правительство ушло в отставку, в трёх регионах, а затем и во всей стране ввели режим ЧП. Протестующие вступали в стычки с полицией, а силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Есть пострадавшие и погибшие как среди военных и полицейских, так и среди митингующих.

Новости
Саша Кириллова
Захват мэрии, смещение Назарбаева и сотни пострадавших: хроника четвёртого дня протестов в Казахстане Статьи редакции

Правительство ушло в отставку, но протесты продолжились: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, по всей стране ввели режим ЧС.

Фото Алмаса Кайсара

#новости #казахстан

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134 комментария
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Павел Фролов

Яндекс.Диктатора вызывали? "Миротворческие" войска прибыли в точку назначения

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34
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Поперечный ихтиандр

ВДВ GO Комфорт, стоимость поездки в праздники – 35% независимости

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11
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Павел Фролов

Если у еще у одного диктатора проблемы появятся и начнётся повышенный спрос

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5
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Marhal_New _Arleana

Соня. Мы уже всё обсудили ночью

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9
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Поперечный ихтиандр
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41
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Mezzo Deesa

НУ ХОРОШО ХОТЬ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

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3
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Люц Шнайдер

Если бы не стравили Климова, он бы ещё миллион новостей написал.

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16
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Иван Грозный

и так было бы лучше

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1
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Закомплексованная Душа

Я спал, можешь тезисно расписать к чему пришли в итоге

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0
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Marhal_New _Arleana

Простестующие захватывали здания и аэропорт. Достали оружие и там начались перестрелки с войсками. Казахстан начал АТО и уже освободил аэропорт. Есть трупы. Ночью военные начало стрелять вообще по всему что движется.

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4
13 комментариев
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Люц Шнайдер

Чё, кстати, как самочувствие?

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0
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Marhal_New _Arleana

Вроде норм. Научится бы ещё не ложится в час ночи

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0
3 комментария
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Поперечный ихтиандр

Щас пока армянские военные частично оттянуты в Казахстан, турки и азеры подсуетятся и отожмут ещё кусок

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15
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Emil Alasgarov

Ну как отожмут, до этого свои территории возвращали.

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–2
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Игорь Павлов

Максимально тупое решение. Зачем брать на себя ответственность за проёб казахской власти?

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9
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Поперечный ихтиандр

Ща Россия подавит протесты, «восстановят законную власть», Токаев обнаружит в анусе метафорическую российскую швабру, которую ему теперь нужно будет отрабатывать в качестве благодарности за реанимацию

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18
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Комментарий удален

3 комментария
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new_comment

Токаев уже "благодарен" Путину за то, что тот унизил его на встрече лидеров стран СНГ и встретился с Назарбаевым, а не с ним.

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0
2 комментария
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Поперечный ихтиандр

Странно было бы ожидать иного. Тем более Байконур формально территория Московской области, неудивительно что они сразу зачесались.

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5
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Игорь Павлов

Впервые за последние время войска отправляют на подавление протеста в таком формате. В Армении в похожей ситуации, власть свергли и никто войска туда на защиту режима не отправлял, хотя они прямо в стране расквартированы. Лукашенко у себя сам всех передавил(правда ему особо никто и не сопротивлялся, цветы полицейским не в счёт).
Можно было бы в ответ на просьбу казахского руководства, сослаться на то, что данный конфликт это внутреннее гражданское противостояние, а не угроза страны из вне и не отправлять им в поддержку войска. ОДКБ вроде обязывает защищать от внешней угрозы. Короче, максимально тупое решение. Поддерживать даже не собственных сукиных сынов, ценой своих граждан и их налогов.

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4
1 комментарий
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Поперечный ихтиандр

Ещё в казахстане вроде как залежи урана крупные

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0
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Андрей Рядькин

Потому что они следующие

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6
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Игорь Павлов

Кто Путин? Я читаю рассказы о трусливом Путине, топающим ножкой в бункере уже больше 10 лет. И что-то он никак следующим не становиться.

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0
1 комментарий
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ЖопаПодсранчик

Ну что ребята , начинается escape from kazahstan

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15
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Гюндуз Гусейнли

Изначально преподносили что ОДКБ создали, чтоб защищаться от НАТО
В итоге его юзают чтоб пиздить своих взбунтовавшихся рабов

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9
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Поперечный ихтиандр

ОДКБ при этом вроде можно использовать только при угрозе извне, которой не было. Ах да, террористы, прошедшие подготовку зарубежом, точно.

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2
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Поперечный ихтиандр

Когда наших диктаторов останавливали какие-то там законы, договоры, условия? В лучшем случае притянут за уши что угодно ради формального соблюдения, а обычно даже не напрягаются.

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1
1 комментарий
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Люц Шнайдер

Кина не будет. Расходимся

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0
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Секта свидетелей повесточки
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21
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Damir ReDevil

Бля 😂😂

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1
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Roma Dmitriev

интересно, а почему Пашинян не запросил поддержку ОДКБ во время конфликта в Карабахе?

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3
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Люц Шнайдер

Потому что Карабах это не часть Армении, а значит не входит в ОДКБ.

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15
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Кристобаль Фейра

А он её не запросил, или ему её не дали? Насколько я помню, Путин прямо сказал, что Россия будет нейтральна. Лукашенко повторил бы за Путиным, а прочие члены ОДКБ скорее сочувствовали Азербайджану.

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2
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Roma Dmitriev

сейчас погуглил, вроде как обращался, и вроде как нахождение там российских миротворцев сегодня и есть ответ на это обращение
а насчет того, кто кому сочувствует..это хз. формально Азербайджан в нем не состоит, а значит все-таки остальные страны-участники договора должны быть на стороне тех, кто в него входит, иначе какой в нем смысл?

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3
3 комментария
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Пкшаашер

Если я правильно помню, Карабах (как отдельная республика) формально не был признан самими армянами, так что послать туда войска одкб было трудно. Это же не часть Армении была.

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2
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Виктор Огай

Уже разбирали в др новости. Вроде как просил, и вроде как ОДКБ даже начали вмешиваться, чем успокоили Азербайджан.

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2
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Ze Katze

Потому что против азеров и турецких БП ОДКБ бы словило потери, а тут просто мародеры, дорвавшиеся до оружия

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1
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Игорь Павлов

Поддержку в завоевание карабах? Карабах ведь не часть Армении. Они даже его не зависимости не признали.

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1
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Victor Aristov

Одкб это вроде собрания пидоров (не геев) для защиты своей жопы от народа?

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6
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Поперечный ихтиандр

Вот они и вторглись защищать от народа.
Это как в Люди в чёрном - когда сильно проебался, все случайно разьебал, звонишь и приезжает служба зачистки, которая ликвидирует свидетелей, стирает память, придумывает правильные объяснения, убирает последствия.

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2
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Ze Katze

Такое же было в начале 19 века. Священный союз. Чисто союз, чтоб друг у друга царей не свергали и подавлять мятежи друг у друга если что. А то после Наполеона ссыкотно

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1
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Рыжий

Сейчас бы вооруженную толпу считать народом. Нехрен было громить оружейный магазины и потом идти захватывать отделения полиции. Народ требования выдвинул и их удовлетворили..

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–7
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Рыжий

Минусующие, наверное, не представляют что может сотворить такой "народ". Ну пофиг, минусуйте

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–2
1 комментарий
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Поперечный ихтиандр

Типа того

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0
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Vladimir Medvedev

Когда в России будут протесты путин попросит ввести войска из Китая

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6
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Поперечный ихтиандр

Давайте уже после праздников?

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1
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Funny Kaplan

В МИД КНР считают происходящее в Казахстане внутренним делом страны, надеются на скорейшую стабилизацию ситуации и восстановление порядка.

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0
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Vladimir Medvedev

Похоже!

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0
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vlad novikov

Стадо должно быть в стойле. Пастухи уже выехали.

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3
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Поперечный ихтиандр

Когда не-член ОДКБ напал на члена ОДКБ, то ОДКБ сидел по домам.

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4
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Coronadoden en een stroopwafel

ДБО КБ ДО ОБК ДБДКО

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–1
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Поперечный ихтиандр

От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск.
 Будем надеяться, что это добавит в нынешние протесты здоровую долю национализма.

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0
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Рыжий

Ты дурак или провокатор? Не хватило тебе "здоровой доли национализма" в средне азиатских республиках в 90ых?

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1
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Eldar

А чо надеяться, так оно и будет

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0
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Андрей Иванов
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2
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Секта свидетелей повесточки

Странно, что бывшие беркутовцы, бежавшие в Россию после известных событий, не попросились их перебросить туда. Дескать, дать сдачи «этим майданутым»

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1
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ziggy stardust

Петушня из беркута только толпой студентов способна пиздить, от вооруженных казахов там очко сжимается очень.

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3
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Иван Дмитриев

Обломали местную публику с кровью кишками и зверствами кровавого режима

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–10
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Marhal_New _Arleana

Я не местный. Меня не обманешь

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1
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Иван Дмитриев

Предъявите ваши документы

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–3
4 комментария
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Nikolay Borisov

Валюту все успели купить?

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1
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Иван Дмитриев

Судя по твоей аватарке ты ее уже успел пропить

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1
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Nikolay Borisov

Так выглядит старость, нифига смешного 🥺

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0
2 комментария
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Закомплексованная Душа

Надо было шортить акции казахских компаний, а лучше банков, там около -25%

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1
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Семен Прозов

А они ща не торгуют?

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0
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Поперечный ихтиандр

С одной стороны может произойти как в Таджикистане в 90-х, что очень плохо для мусульманской страны, но с другой стороны может подняться доллар. И тут дилемма как говорится

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1
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К X

Пашинян сам пришел к власти в результате бархатной революции. Что с ним

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1
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Владислав Недзвецкий

Он быстро понял что его наебали и никакого разворота на запад не будет

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0
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Поперечный ихтиандр

-2023 год
-Выходишь на митинг против пыни
-Сотни тысяч человек, массовое недовольство, удачное сопротивление росгвардии
-Чай, печеньки, палатки и всеобщая солидарность
-К вечеру тебе на ебало садится омон от Беларуси и дружественных государств

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1
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Руслан Астратов

"От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск"

Надеюсь, их распидорасят в фарш

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0
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сироп от щекотки

Щербаков тоже поехал?

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0
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Поперечный ихтиандр

С Сабуровым и Мусагалиевым

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2
2 комментария
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Антон Лисин

Вроде на Украину были планы напасть, а тут хуяк и чето новенькое нарисовалась. Политологи хуевы

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–1
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Поперечный ихтиандр

Когда повернулся лицом к врагу, спиной к другу, и обнаружил член друга в жопе

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2
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Поперечный ихтиандр
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0
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Иван Дмитриев

Выздоравливай

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2 комментария
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Поперечный ихтиандр

От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск.
Почему не омон и не отравители?

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Кристобаль Фейра

Он здесь нужен, судя по усилению патрулей в крупных городах. Путин явно боится "постсоветской весны".

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0
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Nikolay Borisov

Их же обычно тайно отправляют, как и вагнеровцев

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0
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Anatoliy Lyashenko

Кого вы отравить хотите?!

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aliftin

Так омон это часть росгвардии. Тут как бы уже поебать на закон, но они по правовому статусу могут участвовать в мероприятиях только на территории РФ. В общем нужно просто немного подождать.

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2 комментария
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Блог GTBV

Пишут, что от России в Казахстан точно летят бойцы из 45 полка ВДВ, 98 дивизии ВДВ, ЦНС «Сенеж» и другие. От Беларуси 103 бригада ВДВ ССО.

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0
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Ilya Velmakin

Это пизда

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0
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bjtmm.adi absorblovebed.com

Это конец 😭

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0
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Поперечный ихтиандр

Когда будет обратная ситуация, никто тебе не поможет, Володя)

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0
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Gololed

Ельцину с Чечней тоже никто не помог, пока не пришёл Володя. Так что если будет подобная ситуация, наученный опытом Володя просто передаст власть новому чекисту. Навальнята могут спать спокойно

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–3
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Anatoliy Lyashenko

Казахстан - практически моно-национальное государство (русских изгоняли с 90-х). Так что пойдёт по условному белорусскому сценарию - бузотёров посадят и продолжат жить, как раньше. Возможно санкции введут (по худшему сценарию). Ну и в зарубежных и оппозиционных СМИ периодически будет что-нибудь всплывать.

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0
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Степан Анейчик

Русские снова отправляют военных к соседям. Может хватит уже?

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0
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Люц Шнайдер

Обратись к армянам

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Exorcist

Время делать деньги

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Поперечный ихтиандр

Из-за того , что какой-то казах сильно духуя спиздил:

1) Возможно российские десантники не доедут до дома
2) Рубль еще глубже залезет в жопу и выживать станет веселее.
3)....

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Tyoma Anahoret

А вот если в России произойдёт что-то подобное, ОДКБ тоже направит туда миротворцев?

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Поперечный ихтиандр

Как мы узнали сегодня - да

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Поперечный ихтиандр

Какая-то многоходов очка. Если б реально надо было проводить «антитеррористическую» операцию, послали б тайно бригаду. Ну не верю, что в Казахстане не могут с этим справиться спец.службы, полиция, внутренние войска. Там на видео с погромами прям огромных толп нет, пара сотен человек в алматы, в других городах вообще никаких проблем. Токаев сам чёто и замутил, первым делом он уволил главного фсбшника, человека Назарбаева, и поставил своего из госохраны.

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Alex Blake
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2 комментария
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