От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск.

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Совет коллективной безопасности ОДКБ согласился направить помощь казахстанским властям из-за протестов в стране. Задачами миротворческих сил, направленных в страну, станет «охрана государственных и военных объектов» и «оказание содействия силам правопорядка», пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат организации.

В состав сил ОДКБ от России вошли подразделения ВДВ, которые перебрасывают военно-транспортной авиацией. Миротворцы уже начали выполнять свои задачи.

Ночью 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что организация решила направить в Казахстан миротворцев. По его словам, такое решение приняли в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Никол Пашинян

В ОДКБ входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Он объяснил решение тем, что в стране действуют «террористические банды», подготовленные за рубежом. «Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан», — сказал Токаев.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо — стоимость одного литра выросла с 50-60 до 120 тенге. По словам властей, это произошло из-за того, что цены на газ стали свободными.

Поначалу протестующие требовали снижения цен на топливо, но затем требования стали политическими. К утру 5 января правительство ушло в отставку, в трёх регионах, а затем и во всей стране ввели режим ЧП. Протестующие вступали в стычки с полицией, а силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Есть пострадавшие и погибшие как среди военных и полицейских, так и среди митингующих.