ОДКБ официально направила миротворцев в Казахстан. Об этом попросил президент страны Статьи редакции
От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск.
Совет коллективной безопасности ОДКБ согласился направить помощь казахстанским властям из-за протестов в стране. Задачами миротворческих сил, направленных в страну, станет «охрана государственных и военных объектов» и «оказание содействия силам правопорядка», пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретариат организации.
В состав сил ОДКБ от России вошли подразделения ВДВ, которые перебрасывают военно-транспортной авиацией. Миротворцы уже начали выполнять свои задачи.
Ночью 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что организация решила направить в Казахстан миротворцев. По его словам, такое решение приняли в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева.
В ОДКБ входят Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Он объяснил решение тем, что в стране действуют «террористические банды», подготовленные за рубежом. «Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан», — сказал Токаев.
В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на топливо — стоимость одного литра выросла с 50-60 до 120 тенге. По словам властей, это произошло из-за того, что цены на газ стали свободными.
Поначалу протестующие требовали снижения цен на топливо, но затем требования стали политическими. К утру 5 января правительство ушло в отставку, в трёх регионах, а затем и во всей стране ввели режим ЧП. Протестующие вступали в стычки с полицией, а силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Есть пострадавшие и погибшие как среди военных и полицейских, так и среди митингующих.
Яндекс.Диктатора вызывали? "Миротворческие" войска прибыли в точку назначения
Если у еще у одного диктатора проблемы появятся и начнётся повышенный спрос
Соня. Мы уже всё обсудили ночью
НУ ХОРОШО ХОТЬ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ
Если бы не стравили Климова, он бы ещё миллион новостей написал.
и так было бы лучше
Я спал, можешь тезисно расписать к чему пришли в итоге
Простестующие захватывали здания и аэропорт. Достали оружие и там начались перестрелки с войсками. Казахстан начал АТО и уже освободил аэропорт. Есть трупы. Ночью военные начало стрелять вообще по всему что движется.
Чё, кстати, как самочувствие?
Вроде норм. Научится бы ещё не ложится в час ночи
Ну как отожмут, до этого свои территории возвращали.
Максимально тупое решение. Зачем брать на себя ответственность за проёб казахской власти?
Комментарий удален
Токаев уже "благодарен" Путину за то, что тот унизил его на встрече лидеров стран СНГ и встретился с Назарбаевым, а не с ним.
Впервые за последние время войска отправляют на подавление протеста в таком формате. В Армении в похожей ситуации, власть свергли и никто войска туда на защиту режима не отправлял, хотя они прямо в стране расквартированы. Лукашенко у себя сам всех передавил(правда ему особо никто и не сопротивлялся, цветы полицейским не в счёт).
Можно было бы в ответ на просьбу казахского руководства, сослаться на то, что данный конфликт это внутреннее гражданское противостояние, а не угроза страны из вне и не отправлять им в поддержку войска. ОДКБ вроде обязывает защищать от внешней угрозы. Короче, максимально тупое решение. Поддерживать даже не собственных сукиных сынов, ценой своих граждан и их налогов.
Потому что они следующие
Кто Путин? Я читаю рассказы о трусливом Путине, топающим ножкой в бункере уже больше 10 лет. И что-то он никак следующим не становиться.
Ну что ребята , начинается escape from kazahstan
Изначально преподносили что ОДКБ создали, чтоб защищаться от НАТО
В итоге его юзают чтоб пиздить своих взбунтовавшихся рабов
Кина не будет. Расходимся
Бля 😂😂
интересно, а почему Пашинян не запросил поддержку ОДКБ во время конфликта в Карабахе?
Потому что Карабах это не часть Армении, а значит не входит в ОДКБ.
А он её не запросил, или ему её не дали? Насколько я помню, Путин прямо сказал, что Россия будет нейтральна. Лукашенко повторил бы за Путиным, а прочие члены ОДКБ скорее сочувствовали Азербайджану.
сейчас погуглил, вроде как обращался, и вроде как нахождение там российских миротворцев сегодня и есть ответ на это обращение
а насчет того, кто кому сочувствует..это хз. формально Азербайджан в нем не состоит, а значит все-таки остальные страны-участники договора должны быть на стороне тех, кто в него входит, иначе какой в нем смысл?
Если я правильно помню, Карабах (как отдельная республика) формально не был признан самими армянами, так что послать туда войска одкб было трудно. Это же не часть Армении была.
Уже разбирали в др новости. Вроде как просил, и вроде как ОДКБ даже начали вмешиваться, чем успокоили Азербайджан.
Потому что против азеров и турецких БП ОДКБ бы словило потери, а тут просто мародеры, дорвавшиеся до оружия
Поддержку в завоевание карабах? Карабах ведь не часть Армении. Они даже его не зависимости не признали.
Одкб это вроде собрания пидоров (не геев) для защиты своей жопы от народа?
Такое же было в начале 19 века. Священный союз. Чисто союз, чтоб друг у друга царей не свергали и подавлять мятежи друг у друга если что. А то после Наполеона ссыкотно
Сейчас бы вооруженную толпу считать народом. Нехрен было громить оружейный магазины и потом идти захватывать отделения полиции. Народ требования выдвинул и их удовлетворили..
Минусующие, наверное, не представляют что может сотворить такой "народ". Ну пофиг, минусуйте
Когда в России будут протесты путин попросит ввести войска из Китая
В МИД КНР считают происходящее в Казахстане внутренним делом страны, надеются на скорейшую стабилизацию ситуации и восстановление порядка.
Похоже!
Стадо должно быть в стойле. Пастухи уже выехали.
ДБО КБ ДО ОБК ДБДКО
Ты дурак или провокатор? Не хватило тебе "здоровой доли национализма" в средне азиатских республиках в 90ых?
А чо надеяться, так оно и будет
Странно, что бывшие беркутовцы, бежавшие в Россию после известных событий, не попросились их перебросить туда. Дескать, дать сдачи «этим майданутым»
Петушня из беркута только толпой студентов способна пиздить, от вооруженных казахов там очко сжимается очень.
Обломали местную публику с кровью кишками и зверствами кровавого режима
Я не местный. Меня не обманешь
Предъявите ваши документы
Валюту все успели купить?
Судя по твоей аватарке ты ее уже успел пропить
Так выглядит старость, нифига смешного 🥺
Надо было шортить акции казахских компаний, а лучше банков, там около -25%
А они ща не торгуют?
Пашинян сам пришел к власти в результате бархатной революции. Что с ним
Он быстро понял что его наебали и никакого разворота на запад не будет
"От России в состав сил вошли подразделения воздушно-десантных войск"
Надеюсь, их распидорасят в фарш
Щербаков тоже поехал?
Вроде на Украину были планы напасть, а тут хуяк и чето новенькое нарисовалась. Политологи хуевы
Выздоравливай
Он здесь нужен, судя по усилению патрулей в крупных городах. Путин явно боится "постсоветской весны".
Их же обычно тайно отправляют, как и вагнеровцев
Кого вы отравить хотите?!
Так омон это часть росгвардии. Тут как бы уже поебать на закон, но они по правовому статусу могут участвовать в мероприятиях только на территории РФ. В общем нужно просто немного подождать.
Пишут, что от России в Казахстан точно летят бойцы из 45 полка ВДВ, 98 дивизии ВДВ, ЦНС «Сенеж» и другие. От Беларуси 103 бригада ВДВ ССО.
Это пизда
Это конец 😭
Ельцину с Чечней тоже никто не помог, пока не пришёл Володя. Так что если будет подобная ситуация, наученный опытом Володя просто передаст власть новому чекисту. Навальнята могут спать спокойно
Казахстан - практически моно-национальное государство (русских изгоняли с 90-х). Так что пойдёт по условному белорусскому сценарию - бузотёров посадят и продолжат жить, как раньше. Возможно санкции введут (по худшему сценарию). Ну и в зарубежных и оппозиционных СМИ периодически будет что-нибудь всплывать.
Русские снова отправляют военных к соседям. Может хватит уже?
Обратись к армянам
Время делать деньги
А вот если в России произойдёт что-то подобное, ОДКБ тоже направит туда миротворцев?
Какая-то многоходов очка. Если б реально надо было проводить «антитеррористическую» операцию, послали б тайно бригаду. Ну не верю, что в Казахстане не могут с этим справиться спец.службы, полиция, внутренние войска. Там на видео с погромами прям огромных толп нет, пара сотен человек в алматы, в других городах вообще никаких проблем. Токаев сам чёто и замутил, первым делом он уволил главного фсбшника, человека Назарбаева, и поставил своего из госохраны.