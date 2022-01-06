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Новости
Яна Ломакина

Иностранные миротворцы, десятки погибших и отмены рейсов: главное о пятом дне протестов в Казахстане Статьи редакции

ОДКБ ввела в страну вооружённые силы, но протестующие отказались расходиться. Несколько десятков человек, в числе которых и участники акций, и полицейские, погибли.

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Мэрия Алма-Аты Фото Reuters 

2 января в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позже приобрели политический характер. Протестующие добились отставки правительства и ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза.

К вечеру 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП по всей стране и попросил помощи в борьбе с «террористами» у Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ направила миротворцев для «стабилизации и нормализации обстановки»

  • От России в Казахстан отправились подразделения воздушно-десантных войск. В их состав вошли три тысячи военных, пишет Readovka;
Вылет российских десантников в Казахстан Видео Минобороны России 
  • Белоруссия, Армения и Таджикистан также решили направить своих военных;
  • Парламент Киргизии не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Как рассказал спикер парламента Талант Мамытов, для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны находиться 46 депутатов, а пришли только 39. «Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — уточнил он.

Столкновения протестующих с силовиками

  • Утром 6 января на площади Республики в Алма-Аты собралось около 200 человек. Туда прибыли войска и начали операцию по «зачистке» территории. «Sputnik Казахстан» сообщал, что происходящее не видно из-за тумана, но слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди;
Фото Reuters 
Фото Reuters
Фото Reuters
  • Днём протестующие в Актау объявили о завершении мирного митинга. Однако к вечеру на центральной площади города вновь начали собираться люди;
  • Протестующие захватили телевышку «Коктобе» в Алма-Ате. По данным гостелеканала «Хабар 24», они прорвались в здания телевещателей «Мир», «Казахстан» и других. После этого трансляция телеканалов прервалась;
  • Около 16:30 мск колонна военной техники направилась в центр Алма-Аты, где протестующие захватили несколько помещений госорганов и финансовых организаций. Силовики открыли стрельбу по людям;
  • Как утверждали в МВД страны, в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях протестующие перекрыли несколько участков автодорог и один железнодорожный путь;
  • Около 19:00 мск в МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате освободили от протестующих, а все здания государственных органов взяли под контроль властей. Также в ведомстве объявили, что «тех, кто откажется сложить оружие, ждёт уничтожение»;
  • Полиция задержала более двух тысяч участников акций, пишет ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Погибшие и пострадавшие

  • В казахстанском Минздраве сообщили о более чем тысяче пострадавших, 400 из которых госпитализировали, 62 человека попали в реанимацию;
  • По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 13 силовиков, а к вечеру их число увеличилось до 18. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными;
  • Сколько точно протестующих пострадали, неизвестно. По данным полиции Алма-Аты, к утру 6 января погибли десятки участников акций. Как рассказал начальник независимого координационного штаба Жасарал Куанышалин, во время столкновений на площади Республики в Алма-Аты погибли минимум 30 протестующих.

Реакция правительства Казахстана

  • Президент страны Токаев поручил силовикам начать расследование причин беспорядков и привлечь виновных к ответственности;
  • Каникулы для школьников продлили до 17 января, для студентов колледжей и вузов — до 24 января;
  • Правительство Казахстана на 180 дней установило предельные цены на сжиженный газ на уровне 50-75 тенге за литр (в зависимости от региона) и на розничную продажу бензина с учётом НДС на уровне 89-215 тенге за литр;
  • Власти решили ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ на полгода и запретить вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови на несколько месяцев. так правительство хочет стабилизировать цены на продукты;

  • Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 90 миллионов долларов, сообщили в Национальной палате предпринимателей. Союз торговых сетей Казахстана оценил ущерб от действий мародёров в 25 миллиардов тенге (около 57 миллионов долларов).

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Отмена рейсов

  • Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana из-за отсутствия интернета отменила все рейсы до 7 января, сообщил официальный представитель компании Тлек Набижанулы;
  • S7 Airlines до 23 января приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и из него;
  • Компания «Уральские авиалинии» сообщила об отмене рейсов в страну, назначенных на 7 января;
  • Полёты в Казахстан отменил «Аэрофлот»;
  • Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе временно остановили работу;
  • Казахстан приостановил въезд иностранных граждан из-за режима ЧП.

Реакция других государств

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил участникам протеста начаться переговоры с президентом Токаевым и «извиниться перед военными». «Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым для переговоров и выстраивания своего государства», — сказал он. По его мнению, Токаев — «нормальный человек», с которым можно договориться;
  • Министерство иностранных дел России заявило, что власти рассматривают протесты с Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства;
  • Госсекретарь Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана и заявил, что поддерживает «конституционные институты», призвав к мирному разрешению кризиса.

Интернет в Казахстане работает с перебоями, в Алма-Аты связи нет вовсе. Силовики сообщили, что установили контроль над центром Алма-Аты, при этом в других городах, например, Жанаозене и Актау, тысячи протестующих продолжают стоять на улицах. Они требуют сменяемости власти и вывода всех иностранных войск с территории страны.

#новости #казахстан

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Лев Толстой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Кто?

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Андрей Охапкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Поперечный ихтиандр

С каких пор он президент?

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7
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Андрей Охапкин
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–2
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Поперечный ихтиандр

Википедию значит цитируешь, понимаю

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0
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Андрей Охапкин

Есть другие данные по этому вопросу?

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1
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Лев Толстой

Ну да, имеются https://golos2020.org/election

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4
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Андрей Охапкин

Ознакомлюсь

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Поперечный ихтиандр

А кто?

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0
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Поперечный ихтиандр

Вообще Тихановская президент. Новости не читаешь?

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1
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Поперечный ихтиандр

Скинь видео, где она принимает президентскую присягу.

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6
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Поперечный ихтиандр

https://youtu.be/HdWoIwKKrV8

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2
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Поперечный ихтиандр
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2
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Люц Шнайдер

Обожаю этот момент :)

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Поперечный ихтиандр

Не пизди

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–1
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Лев Толстой

Проверяй там, куда обычно скидывают

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Поперечный ихтиандр

А. Слышал, да, встречалась с президентами стран Евросоюза

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4
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Евгений Устинов

Тихановская президент лишь в воспалённой психотропами картине мира усреднённого либерального сосунка.

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–1
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andrej

нука, еще что-нить из опохмеляторского видения мира задвинь. Ну там, "крымнаш".

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0
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Поперечный ихтиандр

Генсек?

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4
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Поперечный ихтиандр

Возможно фюрер, но это не точно

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Поперечный ихтиандр

А. Теперь пончл

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2
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Лев Толстой

Кто?

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2
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Андрей Охапкин

Президент.

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–1
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Лев Толстой

Кто?

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1
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Андрей Охапкин

Белоруссии.

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1
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Лев Толстой

Кто?

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2
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Андрей Охапкин

Александр.

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0
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Лев Толстой

О, ебатька порвался, несите нового

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3
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Андрей Охапкин

С другой стороны тоже рвутся

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Лев Толстой

Мы попали под обстрел

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Андрей Охапкин

Перекрестный огонь

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Лев Толстой

Кто?

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Андрей Охапкин

Лукашенко.

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–1
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Лев Толстой

Кто?

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Андрей Охапкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Лев Толстой

Кто?

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Поперечный ихтиандр

@Нужен Ответ

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Нужен Ответ

Нет

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Поперечный ихтиандр

Чего?

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Анатолий Смолов

Весь цивилизованный мир не признаёт Лукашенко президентом, а TJ и Яна Ломакина признаёт. Вывод напрашивается сам собой.
Не ожидал такой подставы.

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4
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Поперечный ихтиандр

Парламент Киргизии не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Как рассказал спикер парламента Талант Мамытов, для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны находиться 46 депутатов, а пришли только 39.
А вот это я понимаю, Талант

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13
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Грэм Грэмский

Всегда корёжило со слова "Миротворцы", намного мирнее во всем мире от них становится?

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7
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Поперечный ихтиандр

Раньше в правительствах была должность министра войны, а сейчас везде министры обороны. От кого они все дружно обороняются? От инопланетян, наверное.

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7
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Грэм Грэмский

Это вопрос сродни
Мировой долг достиг $253 трлн, кому все должны - инопланетянам?

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Поперечный ихтиандр

Все дают в долг всем. А вот чтобы кто-то оборонялся, нужно чтобы кто-то нападал, но министров нападения нигде нет

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1
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Глеб Орлов

Нападение порой бывает как средство защиты

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1
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Поперечный ихтиандр

Да, аль-Каида называла свои действия "оборонительный джихад"

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0
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Грэм Грэмский

нужно, чтобы кто-то нападал, а министра нападения нет
 Аж Задорнова вспомнил, земля ему юморесками

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Карасик

Как ни странно да, наличие третьей стороны в конфликте обычно сдерживает массовую резню, гугли про голубые каски в Мали, например

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Грэм Грэмский

Возможно, только если у третьей силы нет непосредственно интересов в разрешении конфликта в ту или иную сторону, что, мне кажется, бывает очень редко

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2
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Карасик

Практически всегда. Под миротворцами обычно понимается именно контингент под мандатом ООН

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Грэм Грэмский

Скажи это редакции тж, может они не знают

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0
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Карасик

обычно

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Евгений Устинов

Станете ли вы отрицать, что маргинальные протестующие слои населения за пару суток превратили процветающие города в пылающие руины? ТАКИХ людей вы хотите видеть во власти этой страны? Это звери, и они должны быть задержаны / ликвидированы. Сурово, но такова реальность, и отрицать её возьмётся лишь кромешный идиот. Миротворческие войска ОДКБ — настоящие воины света и герои в этой ситуации. Низкий им поклон.

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–4
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Грэм Грэмский

Стану, если не сяду

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0
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andrej

выпускай мальчика в белых трусиках

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Андрей Охапкин

Друзья, давайте воздержимся от провокационных и разжигающих межнациональную рознь комментариев. Всем спасибо, хорошего вечера и приятного обсуждения

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2
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Рыжий
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19
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Евгений Устинов

В либерашьи методички, увы, забыли добавить параграф о банальной вежливости и взаимном уважении. А за рамки методичек либерахам выйти не позволяет их ограниченный кругозор.

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–8
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Bkmz Иванов

либерашьи
банальной вежливости

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4
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andrej

ты дурно воспитан. Алкашне тут не место, фашиствуй в опохмеляторе.

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0
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Поперечный ихтиандр

Слава Украине?

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1
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Андрей Охапкин

Кому?

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2
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Поперечный ихтиандр

Славе

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0
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Поперечный ихтиандр

КПСС?

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2
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Илья Мартынов

Призывать иностранные вооруженные силы для противостояния собственному народу - это, конечно, пять

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4
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ziggy stardust

Не пять, а пожизненное.

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3
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Righteous Hippie

Надеюсь когда российские десантники вернуться обратно, им нассут на лицо, зашквар был на такое подписываться.
Сколько хоть заплатили? За сколько нынче можно продать совесть?

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Bohdan Shtepan

лол, а ты только сейчас узрел, что собой представляет «русский мир»? Это всегда разруха, нищета, угробленные судьбы и все в этом духе. Ты посмотри на любую страну, до которой когда либо дотягивались расейские «миротворцы», - все сплошной днр/лнр/приднестровье/абхазия и т.д. Эти люди у себя в стране порядок навести не могут, но постоянно неистово хотят кому-то помочь.

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3
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Поперечный ихтиандр

Опять Винни пух чё то мутит

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Поправка конституции

"Министерство иностранных дел России заявило, что власти рассматривают протесты с Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства"

"От России в Казахстан отправились подразделения воздушно-десантных войск. В их состав вошли три тысячи военных"

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2
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Кенчанский

Неплохо, кстати, казахи отвлекли внимание всей восточной Европы на себя. Сейчас по шумок отктаты коронавирусные подъедут, мол никто не при делах и вообще следовали практике мировой.

Даже войну в Украине не пришлось разжигать, достаточно нового «майдана» в очередной отсталой республике…

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Поперечный ихтиандр

Сук, антипрививочники и тут нашли заговор...

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2
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Кенчанский

Заговора нет. Ситуация выгодная для всех тех, кто лизоблюдствовал на короне.

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Евгений Устинов

Миротворцы ОДКБ — низкий вам ПОКЛОН за освобождение Казахстана от либеральной заразы! СПАСИБО, что утихомирили наивный молодняк, который повёлся на сладкие басни либерашек! Ваш ПОДВИГ будет увековечен в памяти казахского народа. Знаю, что события ещё не закончены, но "имею дерзость" благодарить вас "авансом", ибо уверен в вашем профессионализме и полной боевой несостоятельности стихийно рыскающих по городу мародёрствующих элементов. Работайте, братья!

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Поперечный ихтиандр

Еееее Казахстан

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Marhal_New _Arleana

Ну теперь то точно будет либерализация. Правда?

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Дмитрий Синг

ура победа, торжество демократии придёт в Казахстан!!

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Евгений Устинов

Два дня "либерализации" превратили Казахстан в руины. Прозвучит цинично, но события января 2022 станут для казахов прививкой от либерализации на долгие годы.

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evgeni lastowka

TJ плиз правильно пишите название должностей

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Роман Яремчук

нурсултан им надо брать и вешать токаева и ко иначе не добьються эффекта

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