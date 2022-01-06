ОДКБ ввела в страну вооружённые силы, но протестующие отказались расходиться. Несколько десятков человек, в числе которых и участники акций, и полицейские, погибли.

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Мэрия Алма-Аты Фото Reuters

2 января в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позже приобрели политический характер. Протестующие добились отставки правительства и ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза.

К вечеру 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП по всей стране и попросил помощи в борьбе с «террористами» у Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ направила миротворцев для «стабилизации и нормализации обстановки»

От России в Казахстан отправились подразделения воздушно-десантных войск. В их состав вошли три тысячи военных, пишет Readovka;

Вылет российских десантников в Казахстан Видео Минобороны России

Белоруссия, Армения и Таджикистан также решили направить своих военных;

Парламент Киргизии не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Как рассказал спикер парламента Талант Мамытов, для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны находиться 46 депутатов, а пришли только 39. «Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — уточнил он.

Столкновения протестующих с силовиками

Утром 6 января на площади Республики в Алма-Аты собралось около 200 человек. Туда прибыли войска и начали операцию по «зачистке» территории. «Sputnik Казахстан» сообщал, что происходящее не видно из-за тумана, но слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди;

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Днём протестующие в Актау объявили о завершении мирного митинга. Однако к вечеру на центральной площади города вновь начали собираться люди;

Протестующие захватили телевышку «Коктобе» в Алма-Ате. По данным гостелеканала «Хабар 24», они прорвались в здания телевещателей «Мир», «Казахстан» и других. После этого трансляция телеканалов прервалась;



Около 16:30 мск колонна военной техники направилась в центр Алма-Аты, где протестующие захватили несколько помещений госорганов и финансовых организаций. Силовики открыли стрельбу по людям;

Как утверждали в МВД страны, в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях протестующие перекрыли несколько участков автодорог и один железнодорожный путь;

Около 19:00 мск в МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате освободили от протестующих, а все здания государственных органов взяли под контроль властей. Также в ведомстве объявили, что «тех, кто откажется сложить оружие, ждёт уничтожение»;

Полиция задержала более двух тысяч участников акций, пишет ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Погибшие и пострадавшие

В казахстанском Минздраве сообщили о более чем тысяче пострадавших, 400 из которых госпитализировали, 62 человека попали в реанимацию;

По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 13 силовиков, а к вечеру их число увеличилось до 18. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными;

Сколько точно протестующих пострадали, неизвестно. По данным полиции Алма-Аты, к утру 6 января погибли десятки участников акций. Как рассказал начальник независимого координационного штаба Жасарал Куанышалин, во время столкновений на площади Республики в Алма-Аты погибли минимум 30 протестующих.

Реакция правительства Казахстана

Президент страны Токаев поручил силовикам начать расследование причин беспорядков и привлечь виновных к ответственности;

Каникулы для школьников продлили до 17 января, для студентов колледжей и вузов — до 24 января;

Правительство Казахстана на 180 дней установило предельные цены на сжиженный газ на уровне 50-75 тенге за литр (в зависимости от региона) и на розничную продажу бензина с учётом НДС на уровне 89-215 тенге за литр;

Власти решили ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ на полгода и запретить вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови на несколько месяцев. так правительство хочет стабилизировать цены на продукты;

Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 90 миллионов долларов, сообщили в Национальной палате предпринимателей. Союз торговых сетей Казахстана оценил ущерб от действий мародёров в 25 миллиардов тенге (около 57 миллионов долларов).

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Отмена рейсов

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana из-за отсутствия интернета отменила все рейсы до 7 января, сообщил официальный представитель компании Тлек Набижанулы;

S7 Airlines до 23 января приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и из него;

Компания «Уральские авиалинии» сообщила об отмене рейсов в страну, назначенных на 7 января;

Полёты в Казахстан отменил «Аэрофлот»;

Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе временно остановили работу;

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан из-за режима ЧП.

Реакция других государств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил участникам протеста начаться переговоры с президентом Токаевым и «извиниться перед военными». «Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым для переговоров и выстраивания своего государства», — сказал он. По его мнению, Токаев — «нормальный человек», с которым можно договориться;

Министерство иностранных дел России заявило, что власти рассматривают протесты с Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства;

Госсекретарь Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана и заявил, что поддерживает «конституционные институты», призвав к мирному разрешению кризиса.