Иностранные миротворцы, десятки погибших и отмены рейсов: главное о пятом дне протестов в Казахстане Статьи редакции
ОДКБ ввела в страну вооружённые силы, но протестующие отказались расходиться. Несколько десятков человек, в числе которых и участники акций, и полицейские, погибли.
2 января в Казахстане из-за резкого повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позже приобрели политический характер. Протестующие добились отставки правительства и ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза.
К вечеру 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП по всей стране и попросил помощи в борьбе с «террористами» у Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан.
ОДКБ направила миротворцев для «стабилизации и нормализации обстановки»
- От России в Казахстан отправились подразделения воздушно-десантных войск. В их состав вошли три тысячи военных, пишет Readovka;
- Белоруссия, Армения и Таджикистан также решили направить своих военных;
- Парламент Киргизии не смог согласовать отправку миротворцев в Казахстан. Как рассказал спикер парламента Талант Мамытов, для начала обсуждения вопроса на рабочих местах должны находиться 46 депутатов, а пришли только 39. «Многие депутаты в регионах в связи с новогодними каникулами», — уточнил он.
Столкновения протестующих с силовиками
- Утром 6 января на площади Республики в Алма-Аты собралось около 200 человек. Туда прибыли войска и начали операцию по «зачистке» территории. «Sputnik Казахстан» сообщал, что происходящее не видно из-за тумана, но слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди;
- Днём протестующие в Актау объявили о завершении мирного митинга. Однако к вечеру на центральной площади города вновь начали собираться люди;
- Протестующие захватили телевышку «Коктобе» в Алма-Ате. По данным гостелеканала «Хабар 24», они прорвались в здания телевещателей «Мир», «Казахстан» и других. После этого трансляция телеканалов прервалась;
- Около 16:30 мск колонна военной техники направилась в центр Алма-Аты, где протестующие захватили несколько помещений госорганов и финансовых организаций. Силовики открыли стрельбу по людям;
- Как утверждали в МВД страны, в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях протестующие перекрыли несколько участков автодорог и один железнодорожный путь;
- Около 19:00 мск в МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Ате освободили от протестующих, а все здания государственных органов взяли под контроль властей. Также в ведомстве объявили, что «тех, кто откажется сложить оружие, ждёт уничтожение»;
- Полиция задержала более двух тысяч участников акций, пишет ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Погибшие и пострадавшие
- В казахстанском Минздраве сообщили о более чем тысяче пострадавших, 400 из которых госпитализировали, 62 человека попали в реанимацию;
- По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 13 силовиков, а к вечеру их число увеличилось до 18. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными;
Реакция правительства Казахстана
- Президент страны Токаев поручил силовикам начать расследование причин беспорядков и привлечь виновных к ответственности;
- Каникулы для школьников продлили до 17 января, для студентов колледжей и вузов — до 24 января;
- Правительство Казахстана на 180 дней установило предельные цены на сжиженный газ на уровне 50-75 тенге за литр (в зависимости от региона) и на розничную продажу бензина с учётом НДС на уровне 89-215 тенге за литр;
- Власти решили ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ на полгода и запретить вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови на несколько месяцев. так правительство хочет стабилизировать цены на продукты;
Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 90 миллионов долларов, сообщили в Национальной палате предпринимателей. Союз торговых сетей Казахстана оценил ущерб от действий мародёров в 25 миллиардов тенге (около 57 миллионов долларов).
Отмена рейсов
- Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana из-за отсутствия интернета отменила все рейсы до 7 января, сообщил официальный представитель компании Тлек Набижанулы;
- S7 Airlines до 23 января приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и из него;
- Компания «Уральские авиалинии» сообщила об отмене рейсов в страну, назначенных на 7 января;
- Полёты в Казахстан отменил «Аэрофлот»;
- Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе временно остановили работу;
- Казахстан приостановил въезд иностранных граждан из-за режима ЧП.
Реакция других государств
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил участникам протеста начаться переговоры с президентом Токаевым и «извиниться перед военными». «Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым для переговоров и выстраивания своего государства», — сказал он. По его мнению, Токаев — «нормальный человек», с которым можно договориться;
- Министерство иностранных дел России заявило, что власти рассматривают протесты с Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства;
- Госсекретарь Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Казахстана и заявил, что поддерживает «конституционные институты», призвав к мирному разрешению кризиса.
Интернет в Казахстане работает с перебоями, в Алма-Аты связи нет вовсе. Силовики сообщили, что установили контроль над центром Алма-Аты, при этом в других городах, например, Жанаозене и Актау, тысячи протестующих продолжают стоять на улицах. Они требуют сменяемости власти и вывода всех иностранных войск с территории страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кто?
Есть другие данные по этому вопросу?
Ну да, имеются https://golos2020.org/election
Ознакомлюсь
Обожаю этот момент :)
Проверяй там, куда обычно скидывают
Тихановская президент лишь в воспалённой психотропами картине мира усреднённого либерального сосунка.
нука, еще что-нить из опохмеляторского видения мира задвинь. Ну там, "крымнаш".
Президент.
Белоруссии.
Александр.
О, ебатька порвался, несите нового
С другой стороны тоже рвутся
Мы попали под обстрел
Перекрестный огонь
Лукашенко.
Нет
Весь цивилизованный мир не признаёт Лукашенко президентом, а TJ и Яна Ломакина признаёт. Вывод напрашивается сам собой.
Не ожидал такой подставы.
Всегда корёжило со слова "Миротворцы", намного мирнее во всем мире от них становится?
Это вопрос сродни
Мировой долг достиг $253 трлн, кому все должны - инопланетянам?
Нападение порой бывает как средство защиты
нужно, чтобы кто-то нападал, а министра нападения нет
Аж Задорнова вспомнил, земля ему юморесками
Как ни странно да, наличие третьей стороны в конфликте обычно сдерживает массовую резню, гугли про голубые каски в Мали, например
Возможно, только если у третьей силы нет непосредственно интересов в разрешении конфликта в ту или иную сторону, что, мне кажется, бывает очень редко
Практически всегда. Под миротворцами обычно понимается именно контингент под мандатом ООН
Скажи это редакции тж, может они не знают
обычно
Станете ли вы отрицать, что маргинальные протестующие слои населения за пару суток превратили процветающие города в пылающие руины? ТАКИХ людей вы хотите видеть во власти этой страны? Это звери, и они должны быть задержаны / ликвидированы. Сурово, но такова реальность, и отрицать её возьмётся лишь кромешный идиот. Миротворческие войска ОДКБ — настоящие воины света и герои в этой ситуации. Низкий им поклон.
Стану, если не сяду
выпускай мальчика в белых трусиках
Друзья, давайте воздержимся от провокационных и разжигающих межнациональную рознь комментариев. Всем спасибо, хорошего вечера и приятного обсуждения
В либерашьи методички, увы, забыли добавить параграф о банальной вежливости и взаимном уважении. А за рамки методичек либерахам выйти не позволяет их ограниченный кругозор.
либерашьи
банальной вежливости
ты дурно воспитан. Алкашне тут не место, фашиствуй в опохмеляторе.
Кому?
Призывать иностранные вооруженные силы для противостояния собственному народу - это, конечно, пять
Не пять, а пожизненное.
Надеюсь когда российские десантники вернуться обратно, им нассут на лицо, зашквар был на такое подписываться.
Сколько хоть заплатили? За сколько нынче можно продать совесть?
лол, а ты только сейчас узрел, что собой представляет «русский мир»? Это всегда разруха, нищета, угробленные судьбы и все в этом духе. Ты посмотри на любую страну, до которой когда либо дотягивались расейские «миротворцы», - все сплошной днр/лнр/приднестровье/абхазия и т.д. Эти люди у себя в стране порядок навести не могут, но постоянно неистово хотят кому-то помочь.
"Министерство иностранных дел России заявило, что власти рассматривают протесты с Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства"
"От России в Казахстан отправились подразделения воздушно-десантных войск. В их состав вошли три тысячи военных"
Неплохо, кстати, казахи отвлекли внимание всей восточной Европы на себя. Сейчас по шумок отктаты коронавирусные подъедут, мол никто не при делах и вообще следовали практике мировой.
Даже войну в Украине не пришлось разжигать, достаточно нового «майдана» в очередной отсталой республике…
Заговора нет. Ситуация выгодная для всех тех, кто лизоблюдствовал на короне.
Миротворцы ОДКБ — низкий вам ПОКЛОН за освобождение Казахстана от либеральной заразы! СПАСИБО, что утихомирили наивный молодняк, который повёлся на сладкие басни либерашек! Ваш ПОДВИГ будет увековечен в памяти казахского народа. Знаю, что события ещё не закончены, но "имею дерзость" благодарить вас "авансом", ибо уверен в вашем профессионализме и полной боевой несостоятельности стихийно рыскающих по городу мародёрствующих элементов. Работайте, братья!
Ну теперь то точно будет либерализация. Правда?
ура победа, торжество демократии придёт в Казахстан!!
Два дня "либерализации" превратили Казахстан в руины. Прозвучит цинично, но события января 2022 станут для казахов прививкой от либерализации на долгие годы.
TJ плиз правильно пишите название должностей
нурсултан им надо брать и вешать токаева и ко иначе не добьються эффекта