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Новости
Яна Ломакина

Полиция выследила итальянского мафиози с помощью Google Street View. Его разыскивали 20 лет Статьи редакции

Мужчину заметили на снимке рядом с магазином овощей, который он открыл после побега из тюрьмы.

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Члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино арестовали в пригороде Мадрида: полицейские заметили его на панорамах Google Street View, пишет La Repubblica.

Гаммино был в розыске 20 лет. С 1998 года он отбывал пожизненный срок, но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съёмок фильма в исправительном учреждении. Сицилийская полиция выяснила, что Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить его точное местонахождение.

Правоохранители выследили беглеца с помощью Google Street View. На снимке июля 2018 года они заметили двоих мужчин, стоящих возле магазина «Сад Ману» в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из них может быть Гаммино.

Vladimir Di Costanzo @VladimirDiCost
Gioacchino #Gammino ,Italian boss and fugitive for over 20 years ,arrested by #police using #GoogleMaps ,namely #Osint .the kingpin declared that he didn’t call his family in the last 10 years through cell.

Позже сотрудники наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана «Кухня Ману» и нашли на фейсбук-странице заведения фотографию Гаммино в форме шеф-повара. Оказалось, что после побега мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей.

Гаммино отправят в Италию для отбывания пожизненного заключения за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией.

#новости #google

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Поперечный ихтиандр

Но там же скрыты лица

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28
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Поперечный ихтиандр

по форме жопы определили

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25
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Petr

Бывший сокамерник опознал. Или разработчики

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3
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Поперечный ихтиандр

Разработчики - это те, кто разрабатывали его эээ пока он был в тюрьме?

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1
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Поперечный ихтиандр

.

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–2
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Igor Kalinin

Шота в моём мире тюрячка не столько по отбытие наказания, сколько про ресоциализацию.

Я имею ввиду, сейчас же они сажают не мафиози, а вполне себе работягу и семьянина!

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12
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Поперечный ихтиандр

А за
убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией.
 понять и простить

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15
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Русский Кексик

Ну тут тоже двояко. Вон Брейвику не просто так делают условия на порядок лучше, чем у среднего россиянина. От исправительной системы общество в целом должно быть в плюсе (ресоциализированный человек принесет благо), а не именно наказать как самоцель

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4
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Ivar Ragnarsson

Брейвик норвежец, если что

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0
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Русский Кексик

А кто ещё) Просто вспомнил какое бурление было на русскоязычных ресурсах про его условия содержания

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0
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Ivar Ragnarsson

Ну этот пидрила заслужил свою швабру, просто в Норвегии 20ка самое суровое наказание, а исправительная система попросту не предназначена для челов, убивших сотку школьников

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2
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Михаил Городецкий

Сбегать, прятаться и жить спокойной жизнью после убийств — это плохой пример для всех заключённых. Ещё сбегать начнут. А поимка спустя много времени и возвращение в тюрячку — хороший пример, показывает, что всё равно найдут, так что лучше сидеть тихо и выходить за хорошее поведение

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0
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Сергей Токарев

так бы слишком многие решили построить социальный лифт
- сколочу бабки на темных делишках
- а через 5 лет уйду в отставку и буду поживать как мирный гражданин

Вопрос только, как будут поживать такие мирные граждане, если вокруг все проходят первый этап?

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5
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Igor Kalinin

Хзхз, как по мне, двадцать лет в режиме побега и попыток построить нормальную жизнь оченно далеко от социального лифта

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0
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Поперечный ихтиандр

Ну так в твоем понимании за убийство должны принять и успокоить, еще и в жизни помочь устроится, а не шваброй жопу ебать, разве нет?
Убил, ресоциализировался, убил - романтика.

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0
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Igor Kalinin

В моём понимании, тюрячка — место для исправления, а не наказания, о чём и написал выше

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0
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Alex Blake

Вот вам и ХУЕРТО💁‍♂️

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8
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Никита Якушкин

Что к человеку пристали. Бизнес открыл, женился, поваром работает. А тут какие то мудаки со своими картами лезут.

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4
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norm

https://youtu.be/UPw-3e_pzqU

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5
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Eldar

Душат бизнес не только в рашке

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2
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Поперечный ихтиандр

Херово чел отошёл от дел встал на путь исправления просто жил и тут его находят и отправляют вечно гнить в тюрячку

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2
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Поперечный ихтиандр

Может он наркотиками тоже барыжил

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Лим Кирсанов

Ну норм на самом деле, за убийство отсидел 4 года и щас еще посидит на пенсии до смерти. По-сути тоже самое что если б его вьіпустили за 20 лет до смерти. Считай на УДО погулял

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Roma Dmitriev

охуенная у них работа, сидеть, картинки в гугле рассматривать, вдруг повезет

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2
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Поперечный ихтиандр

сбежал из тюрьмы во время съёмок фильма в исправительном учреждении.
Чё за фильм? Что-то про швабры?

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1
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Русский Кексик

А вы камер в московском метро боитесб

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Ганс Крот

Если ты не торговец наркотиками и не убийца то есть подозрения, что их нечего бояться

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Andrey Voronin

Блатная жизнь отблагодарит

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Поперечный ихтиандр

Чето на Google Street View приватность херовая какая-то получается

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