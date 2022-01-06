Мужчину заметили на снимке рядом с магазином овощей, который он открыл после побега из тюрьмы.

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Члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино арестовали в пригороде Мадрида: полицейские заметили его на панорамах Google Street View, пишет La Repubblica.

Гаммино был в розыске 20 лет. С 1998 года он отбывал пожизненный срок, но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съёмок фильма в исправительном учреждении. Сицилийская полиция выяснила, что Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить его точное местонахождение.

Правоохранители выследили беглеца с помощью Google Street View. На снимке июля 2018 года они заметили двоих мужчин, стоящих возле магазина «Сад Ману» в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из них может быть Гаммино.

Позже сотрудники наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана «Кухня Ману» и нашли на фейсбук-странице заведения фотографию Гаммино в форме шеф-повара. Оказалось, что после побега мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей.