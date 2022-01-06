Полиция выследила итальянского мафиози с помощью Google Street View. Его разыскивали 20 лет Статьи редакции
Мужчину заметили на снимке рядом с магазином овощей, который он открыл после побега из тюрьмы.
Члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино арестовали в пригороде Мадрида: полицейские заметили его на панорамах Google Street View, пишет La Repubblica.
Гаммино был в розыске 20 лет. С 1998 года он отбывал пожизненный срок, но в 2002 году сбежал из тюрьмы во время съёмок фильма в исправительном учреждении. Сицилийская полиция выяснила, что Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить его точное местонахождение.
Правоохранители выследили беглеца с помощью Google Street View. На снимке июля 2018 года они заметили двоих мужчин, стоящих возле магазина «Сад Ману» в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из них может быть Гаммино.
Позже сотрудники наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана «Кухня Ману» и нашли на фейсбук-странице заведения фотографию Гаммино в форме шеф-повара. Оказалось, что после побега мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей.
Гаммино отправят в Италию для отбывания пожизненного заключения за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией.
Бывший сокамерник опознал. Или разработчики
Шота в моём мире тюрячка не столько по отбытие наказания, сколько про ресоциализацию.
Я имею ввиду, сейчас же они сажают не мафиози, а вполне себе работягу и семьянина!
Ну тут тоже двояко. Вон Брейвику не просто так делают условия на порядок лучше, чем у среднего россиянина. От исправительной системы общество в целом должно быть в плюсе (ресоциализированный человек принесет благо), а не именно наказать как самоцель
Брейвик норвежец, если что
А кто ещё) Просто вспомнил какое бурление было на русскоязычных ресурсах про его условия содержания
Ну этот пидрила заслужил свою швабру, просто в Норвегии 20ка самое суровое наказание, а исправительная система попросту не предназначена для челов, убивших сотку школьников
Сбегать, прятаться и жить спокойной жизнью после убийств — это плохой пример для всех заключённых. Ещё сбегать начнут. А поимка спустя много времени и возвращение в тюрячку — хороший пример, показывает, что всё равно найдут, так что лучше сидеть тихо и выходить за хорошее поведение
так бы слишком многие решили построить социальный лифт
- сколочу бабки на темных делишках
- а через 5 лет уйду в отставку и буду поживать как мирный гражданин
Вопрос только, как будут поживать такие мирные граждане, если вокруг все проходят первый этап?
Хзхз, как по мне, двадцать лет в режиме побега и попыток построить нормальную жизнь оченно далеко от социального лифта
В моём понимании, тюрячка — место для исправления, а не наказания, о чём и написал выше
Вот вам и ХУЕРТО💁♂️
Что к человеку пристали. Бизнес открыл, женился, поваром работает. А тут какие то мудаки со своими картами лезут.
Душат бизнес не только в рашке
Ну норм на самом деле, за убийство отсидел 4 года и щас еще посидит на пенсии до смерти. По-сути тоже самое что если б его вьіпустили за 20 лет до смерти. Считай на УДО погулял
охуенная у них работа, сидеть, картинки в гугле рассматривать, вдруг повезет
А вы камер в московском метро боитесб
Если ты не торговец наркотиками и не убийца то есть подозрения, что их нечего бояться
Блатная жизнь отблагодарит