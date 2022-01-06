Его называли «самым презираемым предпринимателем страны».

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Подразделение Министерства юстиции США показало, как выглядел изъятый у бизнесмена Мартина Шкрели единственный в мире экземпляр альбома «Once Upon a Time in Shaolin» группы Wu-Tang Clan, пишет Vice. Пластинку продали в июле 2021 года, чтобы покрыть государственные расходы.

Предприниматель Мартин Шкрели прославился в 2015 году, когда купил патент на производство жизненно важного для людей с ВИЧ лекарства дараприм и поднял цену за препарат с 13,5 до 750 долларов. После этого он получил прозвище «самого ненавистного бизнесмена США». В 2018 году мужчину приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.

В 2015 году Шкрели купил альбом «Once Upon a Time in Shaolin» за два миллиона долларов. Cогласно документам, в комплект входили два компакт-диска с аудиозаписями, коробка из кедра, покрытая чёрной коровьей кожей со светло-бежевой бархатной подкладкой, внутренняя коробка из никеля и серебра, а также футляр с драгоценными камнями.

Некоторые фото отредактированы властями, чтобы сохранить «коммерческую тайну»

Шкрели также получил книгу в кожаном переплёте с литографиями, изображающими обложки альбомов и участников группы.

Сертификат подлинности

Vice отмечает, что предметы находились в плохом состоянии: внутрення коробка с серебром потускнела, в некоторых местах изменился цвет, на внешней коробке были царапины, а футляр с драгоценными камнями покрыт отпечатками пальцев.

Единственный экземпляр «Once Upon a Time in Shaolin» в октябре 2021 года за четыре миллиона долларов приобрёл коллектив PleasrDAO, занимающийся инвестициями в цифровые активы.