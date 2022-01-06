МВД Казахстана: площадь Республики в Алма-Аты «расчищена» от протестующих Статьи редакции
В ведомстве объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».
В МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Аты «расчищена от преступных группировок», пишет «Информбюро» со ссылкой на власти Казахстана.
В ведомстве также объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».
По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 18 силовиков. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными.
Сколько именно протестующих пострадало и погибло, неизвестно. По словам начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина во время столкновений на площади Республики в Алма-Аты погибли минимум 30 протестующих.
нет, это то что нам лечит пропаганда
А вам не приходило в голову что может быть и то другое вместе?))
Что за колбасы?
"Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ"
https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
Звучит как-то сомнительно - большинство уголовников, выпущенные из тюрем предпочтут просто разбежаться кто куда, пока есть возможность. Организовать их и проконтролировать невозможно.
да ладно. А как же ими управляют в тюрьмах?
Как раз люди которых там сломали, на которых есть компромат, будут таким же послушными как и солдатики...
"Мы призываем повторно власти РФ в срочном порядке вывести войска и отозвать спецназ ГРУ и ФСБ, агентуру СВР и десант, а также подконтрольные Кремлю и ФСБ т.н. «ЧВК»"
Поздно. Медленная аннексия северного Казахстана, новый пакет сосанкций, доллар ту зе мун и все остальные прелести за которые заплатим мы с вами
Вообще гулагу-нет продался, ИМХО. Такое мнение у меня появилось после того, как они вмешались и призвали остановить хакерскую атаку на сервисы ФСИН
походу ник отдали другому боту. Жаль.
Ты откуда, с одноклассников?
Ой блять, началось.
такие "протесты" реально разрушают страну. Начало бы хорошее, но когда пошла сила и агрессия - говно из жопы получается.
Нет в мире страны, которая силой и убийствами что-то изменило.
Сменить руководство страны, это даже не полдела, сядет другой диктатор и так по кругу.
Если менять что-то, то только так, как делали в Беларуси - мирно и спокойно, но видимо, не так много людей тогда поняло зачем и почему это нужно делать и многие остались дома.
Только забастовки, прекращения какой-либо деятельности, пока не будут выполнены требования. А остальное все хуйня.
ну на видосах сколько вообще протестующих было, дай бог 3-4 тысячи наберется. А вот когда был мирный митинг, там да, было дофига, Потом одни ушли, остались только маргиналы, те, кому терять уже нечего) Это обычные люди офк, но что они поменяют? Пришел бы тот чел, что у них в бегах, олигарх, он уже там начал корону мерить. Охуенная смена режима!
Киргизии привет!
дизлайкующие. Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.
В Беларуси шикарно все шло, до сих пор вспоминаю, как люди увольнялись с телевизора под авации других людей, но, к сожалению, было много тех, кто готов был жопу продать, собственно, что и произошло.
Останови производство, останови телевещание и прочее, нельзя пистолетом всех заставить работать)
Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.
Польша, Чехия
Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.
Они решают вопрос со смещением власти, которая не устраивает людей. Так что ответ - в любой, где таки они закончились смещением правительств. Решение экономических проблем после - это уже другой вопрос и их любой способ переворота не гарантирует.
Дружище, вот тебе список, изучай, потом расскажешь, сколько из них были ненасильственные и к свержению власти люди пришли сугубо с помощью снятия обуви перед скамейкой и дарения цветов силовикам
А что в итоге в Беларуси поменяли?
ну в данный момент ничего, но в головах явно поменялось многое, пока они единственные, кто реально может поменять что-то и стать, как какая-нибудь Чехия) Они готовы почти к политическому левел апу
нынче карты в процессоры добавляют?
трейлер улиц Таркова выглядит неплохо
Нужно признать, что шутники про фонарики полностью провалились в оценке ситуации. Всех перестреляли, и никто даже озабоченность не высказал. Акций солидарности нет. Вероятно, радикализация реально напугала людей. В общем Волков и белорусы проиграли, но остались живы, а здесь катастрофа по всем фронтам
На площади Тяньаньмэнь 30 лет назад ничего не произошло?
Наконец-то
Теперь не грех цену на газ вернуть на уровень до протеста
или даже повысить. чего теперь стесняться?
"РФ перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины"
https://informnapalm.org/51123-rf-perebrosila-v-kazakhstan/
У 45 бригады длинный послужной список. Не только Крым. Обе Чеченские войны, Грузино-абхазский и Грузино-осетинский конфликты, Сирия
18 силовиков погибли и больше 700 раненных
Пенициллин
каким образом?
Назарбаева гоняют по всему Казахстану, военным головы режут… Токаеву настойчиво дают понять, что с ним станет в случае чего, но ему, кажется, не очень понятно…
Спойлер: уничтожение ждет всех сочувствующих и не только.
всех 18 миллионов?
Ну тут даже Бидону придется проснуться. Перебор.
Кто окажится, сложить оружие ждёт экстерминатус=)))
А среднестатистический россиянин еще даже непонял, что происходит, он в похмелье после праздников. Если пыня не выведет войска, а он их уже не выведет, то всех ждет повторение кремнаша, минимум
А среднестатистический россиянин еще даже непонял, что происходит, он в похмелье после праздников
Эбля че ты там сказал суканах
Что думаете про заявление гулагу.нет про то, что агрессивные чуваки это зеки и провокация власти?
Не слишком верится. В то, что какие-то стандартные гопники поверили в себя и решили косплеить на минималках героя песни "В интересах революции" - мне легче верится
кек 🌚
вежливые люди?