В ведомстве объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».

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В МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Аты «расчищена от преступных группировок», пишет «Информбюро» со ссылкой на власти Казахстана.

В ведомстве также объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».

По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 18 силовиков. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными.

Сколько именно протестующих пострадало и погибло, неизвестно. По словам начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина во время столкновений на площади Республики в Алма-Аты погибли минимум 30 протестующих.