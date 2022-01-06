Новости
Яна Ломакина

МВД Казахстана: площадь Республики в Алма-Аты «расчищена» от протестующих Статьи редакции

В ведомстве объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».

Фото Reuters 

В МВД сообщили, что площадь Республики в Алма-Аты «расчищена от преступных группировок», пишет «Информбюро» со ссылкой на власти Казахстана.

В ведомстве также объявили, что тех, кто откажется сложить оружие, «ждёт уничтожение».

По данным полиции Алма-Аты, во время столкновений протестующих с полицией погибли 18 силовиков. Двоих из них, по данным государственного телеканала «Хабар 24», нашли обезглавленными.

Сколько именно протестующих пострадало и погибло, неизвестно. По словам начальника независимого координационного штаба Жасарала Куанышалина во время столкновений на площади Республики в Алма-Аты погибли минимум 30 протестующих.

#новости #казахстан

6382 просмотров
131
25
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
131 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Поперечный ихтиандр

Жаль что в итоге это оказалось , как по мне, обычной тюркской клановой разборкой. Токаев почувствовал что и сам сможет быть колбасы.

Ответить
17
Развернуть ветку
Madegghead

нет, это то что нам лечит пропаганда

Ответить
22
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Слушай ну 1 в 1 Украина 2013. Сначала социальные протесты, потом появляются титушки ни с хуя, потом ОЧЕНЬ БЫСТРО ОПЕРАТИВНО Россия такая на подлёте , Назарбаев хуй пойми где , и все это ради смены одного правящего клана на другого.

Ответить
26
12 комментариев
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Да ты можешь ответить, чья это пропаганда? Почему это не правда? Или как обычно просто минус поставишь?

Ответить
1
9 комментариев
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

А что хотеть, если в стране до сих родоплеменные отношения не разложились. Жузы, кланы, «я потомок Чингисхана, а ты лох!», и все такое прочее. В Киргизии такое вообще регулярно происходит. Северный клан меняет южный и наоборот.

Ответить
3
Развернуть ветку
Майор Пронин

А вам не приходило в голову что может быть и то другое вместе?))

Ответить
1
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Глубокая аналитика

Ответить
0
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Это называется высказать свое мнение

Ответить
3
12 комментариев
Развернуть ветку
Люц Шнайдер

Что за колбасы?

Ответить
1
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Ну как там этот супер титул у казахов

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Месье-елбасье

Ответить
1
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

"Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ"
https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html

Источник из ФСБ: для погромов в Казахстане…
Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в…
gulagu-net.ru
Ответить
11
Развернуть ветку
Евгений Мельников

Звучит как-то сомнительно - большинство уголовников, выпущенные из тюрем предпочтут просто разбежаться кто куда, пока есть возможность. Организовать их и проконтролировать невозможно.

Ответить
23
Развернуть ветку
Eldar
Ответить
14
Развернуть ветку
Madegghead

да ладно. А как же ими управляют в тюрьмах?
Как раз люди которых там сломали, на которых есть компромат, будут таким же послушными как и солдатики...

Ответить
0
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

От какого источника лол? Это сколько потом уголовников хватать не будет в тюрьмах. А у этих уголовников сколько знакомых, об этом бы уже весь Казахстан знал бы

Ответить
7
Развернуть ветку
Алексей Иванов

"Мы призываем повторно власти РФ в срочном порядке вывести войска и отозвать спецназ ГРУ и ФСБ, агентуру СВР и десант, а также подконтрольные Кремлю и ФСБ т.н. «ЧВК»"

Поздно. Медленная аннексия северного Казахстана, новый пакет сосанкций, доллар ту зе мун и все остальные прелести за которые заплатим мы с вами

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Вообще гулагу-нет продался, ИМХО. Такое мнение у меня появилось после того, как они вмешались и призвали остановить хакерскую атаку на сервисы ФСИН

Ответить
–2
Развернуть ветку
Madegghead

походу ник отдали другому боту. Жаль.
Ты откуда, с одноклассников?

Ответить
–3
1 комментарий
Развернуть ветку
Сергей Сергеич

Ой блять, началось.

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентин Жетонофф

такие "протесты" реально разрушают страну. Начало бы хорошее, но когда пошла сила и агрессия - говно из жопы получается.
Нет в мире страны, которая силой и убийствами что-то изменило.

Сменить руководство страны, это даже не полдела, сядет другой диктатор и так по кругу.

Если менять что-то, то только так, как делали в Беларуси - мирно и спокойно, но видимо, не так много людей тогда поняло зачем и почему это нужно делать и многие остались дома.

Только забастовки, прекращения какой-либо деятельности, пока не будут выполнены требования. А остальное все хуйня.

Ответить
–51
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Все по классической схеме маргинализации протеста. К мирным протестующим запускают обученных провокаторов, выдают им оружие, они радикализируют протест, тем самым давая повод властям применять грубую силу для разгона. Ничего общего эти уебки с протестующими не имеют

Ответить
31
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Да можно посмотреть публикации этого аккаунта как будет достаточно просто въебать минус

Ответить
3
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Поджог Рейхстага. Старый прием.

Ответить
2
Развернуть ветку
Он Самый

https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html

Источник из ФСБ: для погромов в Казахстане…
Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в…
gulagu-net.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Ты видео из Алматы видел? Обычные титушки под пули лезть не будут

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Валентин Жетонофф

ну на видосах сколько вообще протестующих было, дай бог 3-4 тысячи наберется. А вот когда был мирный митинг, там да, было дофига, Потом одни ушли, остались только маргиналы, те, кому терять уже нечего) Это обычные люди офк, но что они поменяют? Пришел бы тот чел, что у них в бегах, олигарх, он уже там начал корону мерить. Охуенная смена режима!

Киргизии привет!

Ответить
–5
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Комбинация мирных протестов + организованность в стремлении идти до конца.
Беларусь провалилась потому что работяги не смогли пойти вабанк и устроить забастовку такую, чтобы заводы простаивали буквально днями.

Ответить
6
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Свободу не дают, ее нужно отвоевывать

Ответить
5
8 комментариев
Развернуть ветку
Валентин Жетонофф

дизлайкующие. Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.

В Беларуси шикарно все шло, до сих пор вспоминаю, как люди увольнялись с телевизора под авации других людей, но, к сожалению, было много тех, кто готов был жопу продать, собственно, что и произошло.

Останови производство, останови телевещание и прочее, нельзя пистолетом всех заставить работать)

Ответить
–13
Развернуть ветку
Рыжий

Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.
 Польша, Чехия

Ответить
5
6 комментариев
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

но, к сожалению, было много тех, кто готов был жопу продать
 То есть если много тех, кто готов жопу продать, метода не работает? Зачем тогда её продвигать как универсальную?

Ответить
4
1 комментарий
Развернуть ветку
Rudolf Cunningham

Назовите пример в какой стране кровавые перевороты решили вопросы.
Они решают вопрос со смещением власти, которая не устраивает людей. Так что ответ - в любой, где таки они закончились смещением правительств. Решение экономических проблем после - это уже другой вопрос и их любой способ переворота не гарантирует.

Ответить
3
3 комментария
Развернуть ветку
Андрей Беликов

Дружище, вот тебе список, изучай, потом расскажешь, сколько из них были ненасильственные и к свержению власти люди пришли сугубо с помощью снятия обуви перед скамейкой и дарения цветов силовикам

Ответить
–2
3 комментария
Развернуть ветку
Евгений Бакатуев

А что в итоге в Беларуси поменяли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Валентин Жетонофф

ну в данный момент ничего, но в головах явно поменялось многое, пока они единственные, кто реально может поменять что-то и стать, как какая-нибудь Чехия) Они готовы почти к политическому левел апу

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

жду эту карту в арме

Ответить
10
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

нынче карты в процессоры добавляют?

Ответить
4
2 комментария
Развернуть ветку
Бип Боп

трейлер улиц Таркова выглядит неплохо

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Viewer1708

Нужно признать, что шутники про фонарики полностью провалились в оценке ситуации. Всех перестреляли, и никто даже озабоченность не высказал. Акций солидарности нет. Вероятно, радикализация реально напугала людей. В общем Волков и белорусы проиграли, но остались живы, а здесь катастрофа по всем фронтам

Ответить
11
Развернуть ветку
Computer dragon

На площади Тяньаньмэнь 30 лет назад ничего не произошло?

Ответить
9
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

https://youtu.be/wphTAEQusLk

Ответить
0
Развернуть ветку
RomeLost

Наконец-то

Ответить
–15
Развернуть ветку
Dmitry R.
Ответить
17
Развернуть ветку
Сеня

Теперь не грех цену на газ вернуть на уровень до протеста

Ответить
2
Развернуть ветку
Dmitry R.

или даже повысить. чего теперь стесняться?

Ответить
9
1 комментарий
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

"РФ перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины"
https://informnapalm.org/51123-rf-perebrosila-v-kazakhstan/

РФ перебросила в Казахстан подразделения…
6 января российские военно-транспортные самолеты перебросили в Казахстан военнослужащих десантных…
informnapalm.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitri

У 45 бригады длинный послужной список. Не только Крым. Обе Чеченские войны, Грузино-абхазский и Грузино-осетинский конфликты, Сирия

Ответить
3
2 комментария
Развернуть ветку
Marhal_New _Arleana

18 силовиков погибли и больше 700 раненных

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Титов

Пенициллин

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

каким образом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Кенчанский

Назарбаева гоняют по всему Казахстану, военным головы режут… Токаеву настойчиво дают понять, что с ним станет в случае чего, но ему, кажется, не очень понятно…

Ответить
0
Развернуть ветку
Yufers

Спойлер: уничтожение ждет всех сочувствующих и не только.

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

всех 18 миллионов?
Ну тут даже Бидону придется проснуться. Перебор.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Черкашин

Кто окажится, сложить оружие ждёт экстерминатус=)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Иванов

А среднестатистический россиянин еще даже непонял, что происходит, он в похмелье после праздников. Если пыня не выведет войска, а он их уже не выведет, то всех ждет повторение кремнаша, минимум

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

А среднестатистический россиянин еще даже непонял, что происходит, он в похмелье после праздников
 Эбля че ты там сказал суканах

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Nick No

Что думаете про заявление гулагу.нет про то, что агрессивные чуваки это зеки и провокация власти?

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Не слишком верится. В то, что какие-то стандартные гопники поверили в себя и решили косплеить на минималках героя песни "В интересах революции" - мне легче верится

Ответить
1
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Не понятно зачем они репутацию теряют такими тупыми вбросами

Ответить
0
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

зачищена

Ответить
0
Развернуть ветку
Поперечный ихтиандр

Кажется не хватало одного важного полыхающего ингредиента

Ответить
0
Развернуть ветку
Vinze Katze

кек 🌚

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

вежливые люди?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 131 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
{"hash":"89695fb6","params":{"id":"%2F%2Fvk.com%2Fvideo_ext.php%3Foid%3D-86529522%26id%3D456240860%26hash%3Dbcf032ad3b70616e","service":3,"title":"VK Fest","isLegacy":true,"isHidden":false}}