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Артём Мазанов

Президент Казахстана восстановил интернет на «определённые часы» и приказал стрелять на поражение по «террористам» Статьи редакции

Он уточнил, что «свободный доступ не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию».

Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим обращением после начала протестов в стране. Он заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение по «террористам», которые участвуют в массовых беспорядках.

По словам Токарева, на Алма-Ату напали 20 тысяч «бандитов». Он пообещал довести до конца операцию против боевиков. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил президент.

Контртеррористическая операция продолжается, боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся - будет уничтожен!

Касым-Жомарт Токаев

  • Режим ЧС будут поэтапно снимать в регионах, где ситуация улучшилась;

  • Токаев обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка;
  • По словам президента, власти «пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными».

#новости #казахстан

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Неудачный парфюмер

хороший образный враг такой - террорист. посягаешься получить власть ? террорист. с ним можно вечность сражаться, всегда чуть чуть недопобедить его и всегда будешь героем выглядеть, если с ним борешься.
странно что оно не стало матерным словом и не стало просто в быту модно.
перестраиваешься шашечками - ай мля террорист позорный.
обсчитал в магазине на полтос - ух бля террорист ебаный.
лучше гей чем террорист. ну и так далее

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81
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Чехол от очков

@кто это

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–11
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Неудачный парфюмер

чтобы узнать кто такой ММТ2.0 отправьте смс с текстом ЯЛОХ на номер 1234

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3
17 комментариев
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Нужен Ответ

Я не знаю других имен MMT2.0

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1
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Пп Пп

@Кто это

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0
7 комментариев
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Секта свидетелей повесточки

Один террорист угрожает стрелять по протестующим, давайте правильнее заголовки писать.

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47
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Рыжий

Ты забыл уточнить, "по мирным протестующим"

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5
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Пкшаашер

Которые не грабят магазины и не жгут полицейские тачки.
Ну и оружия у них нет.

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1
24 комментария
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Неудачный парфюмер

Ну вы определитесь - цветочки или самооборона. У людей нет выхода - если не победят, то их всех на пожизненное посадят или расстреляют во время задержания.

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2
6 комментариев
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Андрей Охапкин

Это называется "манипуляция", а мы тут стараемся в объективность
Ты бы ещё предложил что-нибудь в духе: "захвативший власть диктатор приказал стрелять по воинам добра"

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Рыжий

а мы тут стараемся в объективность
 К сожалению, здесь единицы пытаются в какую-то объективность

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1
3 комментария
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Добро и позитив

Вот и свободные СМИ виноваты

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23
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Сраный Ковбой

Всегда кто-то говна в штаны подкидывает, ну что ты будешь делать

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46
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Ochered Syka

Это очень удобно, тебе говорят, мистер вы обосрались! А он а ответ, а это не мое говно, мне его подбросили…

А потом такой, чтобы вытащить чужое американское забугорное говно нужна помощь, военных желательно)

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4
1 комментарий
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BTopHuk

Кругом враги

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1
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Трансгендолет

Короч виноваты все, кроме барина

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11
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Добро и позитив

Я думаю это к тому же прямая цитата российских консультантов. У нас пока играют в "свободу" СМИ, но скоро могут и перестать притворяться, найдя вот такие поводы.

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0
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Неудачный парфюмер

он про забугорных деятелей бы поаккуратнее . войска они же и выходить могут из страны

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1
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Добро и позитив

Между странами СНГ нет никаких бугров! Кроме Украины.

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1
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Alex Bin

помянем казахстанские СМИ

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Уютный Багажник

Кто-то вчера тут в коментах кукарекал, что этот очкарик не тиран.

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23
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Неудачный парфюмер

мне он больше пейгана мина напоминает. даже причесон такой же

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24
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Рыжий

Самое смешное, что в итоге оказалось, что Пейган не самый хуевый лидер еще был (не смотря на то, что он убил короля)

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6
17 комментариев
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Неудачный парфюмер

Официальный гимн Казахстана
https://youtu.be/BN1WwnEDWAM

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1
1 комментарий
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Неудачный парфюмер

У этого тоже второй подбородок фотошопят?

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0
1 комментарий
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Eldar

Да все пенсионеры у власти кукухой улетают, нужен полноценный запрет на избрание старше 50.

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1
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Иван Дмитриев

То есть, если Навальный выйдет, он уже не сможет стать президентом?)

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0
1 комментарий
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Неудачный парфюмер

Очкарик разве не говорящая голова? Если что, то ему теперь все шишки, а Назарбаев ушёл в тень ещё глубже.

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0
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Неудачный парфюмер

Он вроде как всех из клана Назарбаева выкинул, так что походу он самостоятельная сила, которая воспользовалась ситуацией

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1
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Михаил Кометов

Тираны травят оппозицию новичком, а он ЕЛБАСЫ!

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Неудачный парфюмер

Так елбасы это Назарбаев.

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4 комментария
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Неудачный парфюмер

он больше похож на обезьянку-посредника

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Михаил Кометов

приказал стрелять на поражение по «террористам»
 По русским ВДВшникам что ли? Сурово

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20
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BTopHuk

Он уточнил, что «свободный доступ не означает увеличения длинны поводка

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9
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Неудачный парфюмер

Новый Фар Край будет в Казахстане.

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9
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Vladimir Vorobyev

В районе проживания адаевцев

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конгруэ́нтный

камон не будь ршки за спиной пизда бы ему уже была и хуй бы он такое ляпнул

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8
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конгруэ́нтный

главный людоед все еще путин
можно ему уже голову оторвать
как же это заебало
один сука человек
столько говна

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–2
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конгруэ́нтный

самое поразительное что в очередной раз вся эта риторика про не все так однозначно террористов и тд и тп почему то моментально подхватывается даже людьми которые кажутся достаточно адекватными

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0
3 комментария
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Андрей Охапкин

Всегда есть рыба покрупнее

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0
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cat's dad

мразь ты - токаев, назвать свой народ террористами

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5
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Рыжий

А ты можешь пруфануть, что народ прям поддерживает городские бои и кучи трупов.? Разрушенные магазины, сожженные здания.
Какая цель вообще? Кто лидер бойцов сопротивления или как они вообще называются? Кто вообще эти люди, которые убивают силовиков?
Вна Украине хотя бы все озвучивалось

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0
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Неудачный парфюмер

А где доказательства, что одни и те же люди протестовали, убивали, сжигали и грабили?

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1
10 комментариев
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Gedevan

Ну ничего не поделаешь, в методичке написано назвать и все будет как раньше, вот он и назвал.

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1
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aliftin

Сегодня, возможно вернётся ферман. Его нет уже два дня.

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7
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Дмитрий М

Почему все постсовковые деятели так бездарно врут? Какие 20 тыс террористов из за рубежа, что он несёт?

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7
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Пуля Дура / Штык молодец

Уже повтор

https://tjournal.ru/kz/507550-tokaev-kazahstan-dovedet-do-konca-operaciyu-protiv-boevikov-kto-ne-sdastsya-budet-unichtozhen

Токаев: Казахстан доведет до конца операцию…
Президент Казахстана заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без…
tjournal.ru
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3
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Артём Мазанов

Мы не лезем в пользовательские подсайты

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–6
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Пуля Дура / Штык молодец

ну так может перенести из КЗ в Новости ?

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3
10 комментариев
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Грэм Грэмский

Даже почитать?
Или только чтобы скопипастить?

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0
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Пуля Дура / Штык молодец

@Артём Мазанов

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1
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Андрей Ионов

По скорей бы корпорации сделали независимый спутниковый интернет который что бы отключить им пришлось так сильно напрягаться что пиздец

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0
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Неудачный парфюмер

Тогда сами эти корпорации смогут его отключать когда надо.

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13
2 комментария
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Gedevan

Во-первых, что помешает властям запретить на территории страны устройства которые могут подключаться к такому интернету?
Во-вторых, как уже написали, свободным он от этого не станет, станет зависимым от других людей.

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1
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Владимир Керенский

Гугл уже блокирует гугл-докс по запросу властей, че мешает интернет по такому же запросу отключать?

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1
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Секта свидетелей повесточки

Местного педофила интернета лишил его же президент, бгг

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3
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Неудачный парфюмер

Сам же затягивает у себя на шее петлю Гражданской войны

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–2
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Рыжий

Война уже идет

https://cs14.pikabu.ru/video/2022/01/07/164154208…
https://cs14.pikabu.ru/video/2022/01/07/1641542087260053466_848x704.webm
cs14.pikabu.ru
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–4
12 комментариев
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Кирилл Ивлев

А как называется человек, который дал приказ стрелять по своим людям без предупреждения
?

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1
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Alex Bernhardt

Россия напала на Казахстан. Всё.
Можете ахуевать, можете не ахуевать.
Вот так просто это произошло.
В учебниках истории, причины к войнам, тоже дебильные всякие.
А тут такая.

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0
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Кирилл Ивлев

А когда напала? Что ты несёшь

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Семен Петров

Вообще не в курсе политической ситуации у казахов, но мне кажется, что вся эта движуха затеяна самим Токаевым только, чтобы убрать Назарбаева. И, таки, у него получилось..

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–2
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Неудачный парфюмер

правда теперь у россии в долгу, ну зато назарбаева скинули

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0
5 комментариев
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Зянон

Как все круто поменялось в Казахстане. Совсем другая елбаса теперь.

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Da Set

Была докторская, стала любительская

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2
1 комментарий
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Da Set

d

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Максим Манчестер

Хованский в казахстане

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