Он уточнил, что «свободный доступ не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию».

Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим обращением после начала протестов в стране. Он заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение по «террористам», которые участвуют в массовых беспорядках.

По словам Токарева, на Алма-Ату напали 20 тысяч «бандитов». Он пообещал довести до конца операцию против боевиков. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил президент.

Контртеррористическая операция продолжается, боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся - будет уничтожен! Касым-Жомарт Токаев

Режим ЧС будут поэтапно снимать в регионах, где ситуация улучшилась;

Токаев обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка;

По словам президента, власти «пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными».