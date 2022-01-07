Президент Казахстана восстановил интернет на «определённые часы» и приказал стрелять на поражение по «террористам» Статьи редакции
Он уточнил, что «свободный доступ не означает свободного размещения измышлений, клеветы, призывов к насилию».
Касым-Жомарт Токаев выступил с третьим обращением после начала протестов в стране. Он заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение по «террористам», которые участвуют в массовых беспорядках.
По словам Токарева, на Алма-Ату напали 20 тысяч «бандитов». Он пообещал довести до конца операцию против боевиков. «Кто не сдастся, будет уничтожен», — добавил президент.
Режим ЧС будут поэтапно снимать в регионах, где ситуация улучшилась;
- Токаев обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка;
- По словам президента, власти «пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными».
хороший образный враг такой - террорист. посягаешься получить власть ? террорист. с ним можно вечность сражаться, всегда чуть чуть недопобедить его и всегда будешь героем выглядеть, если с ним борешься.
странно что оно не стало матерным словом и не стало просто в быту модно.
перестраиваешься шашечками - ай мля террорист позорный.
обсчитал в магазине на полтос - ух бля террорист ебаный.
лучше гей чем террорист. ну и так далее
@кто это
Я не знаю других имен MMT2.0
Один террорист угрожает стрелять по протестующим, давайте правильнее заголовки писать.
Ты забыл уточнить, "по мирным протестующим"
Которые не грабят магазины и не жгут полицейские тачки.
Ну и оружия у них нет.
Это называется "манипуляция", а мы тут стараемся в объективность
Ты бы ещё предложил что-нибудь в духе: "захвативший власть диктатор приказал стрелять по воинам добра"
а мы тут стараемся в объективность
К сожалению, здесь единицы пытаются в какую-то объективность
Вот и свободные СМИ виноваты
Всегда кто-то говна в штаны подкидывает, ну что ты будешь делать
Это очень удобно, тебе говорят, мистер вы обосрались! А он а ответ, а это не мое говно, мне его подбросили…
А потом такой, чтобы вытащить чужое американское забугорное говно нужна помощь, военных желательно)
Кругом враги
Короч виноваты все, кроме барина
Я думаю это к тому же прямая цитата российских консультантов. У нас пока играют в "свободу" СМИ, но скоро могут и перестать притворяться, найдя вот такие поводы.
Между странами СНГ нет никаких бугров! Кроме Украины.
помянем казахстанские СМИ
Кто-то вчера тут в коментах кукарекал, что этот очкарик не тиран.
Самое смешное, что в итоге оказалось, что Пейган не самый хуевый лидер еще был (не смотря на то, что он убил короля)
Официальный гимн Казахстана
https://youtu.be/BN1WwnEDWAM
Да все пенсионеры у власти кукухой улетают, нужен полноценный запрет на избрание старше 50.
То есть, если Навальный выйдет, он уже не сможет стать президентом?)
Тираны травят оппозицию новичком, а он ЕЛБАСЫ!
приказал стрелять на поражение по «террористам»
По русским ВДВшникам что ли? Сурово
Он уточнил, что «свободный доступ не означает увеличения длинны поводка
В районе проживания адаевцев
камон не будь ршки за спиной пизда бы ему уже была и хуй бы он такое ляпнул
главный людоед все еще путин
можно ему уже голову оторвать
как же это заебало
один сука человек
столько говна
самое поразительное что в очередной раз вся эта риторика про не все так однозначно террористов и тд и тп почему то моментально подхватывается даже людьми которые кажутся достаточно адекватными
Всегда есть рыба покрупнее
мразь ты - токаев, назвать свой народ террористами
А ты можешь пруфануть, что народ прям поддерживает городские бои и кучи трупов.? Разрушенные магазины, сожженные здания.
Какая цель вообще? Кто лидер бойцов сопротивления или как они вообще называются? Кто вообще эти люди, которые убивают силовиков?
Вна Украине хотя бы все озвучивалось
Ну ничего не поделаешь, в методичке написано назвать и все будет как раньше, вот он и назвал.
Сегодня, возможно вернётся ферман. Его нет уже два дня.
Почему все постсовковые деятели так бездарно врут? Какие 20 тыс террористов из за рубежа, что он несёт?
Уже повтор
https://tjournal.ru/kz/507550-tokaev-kazahstan-dovedet-do-konca-operaciyu-protiv-boevikov-kto-ne-sdastsya-budet-unichtozhen
Мы не лезем в пользовательские подсайты
ну так может перенести из КЗ в Новости ?
Даже почитать?
Или только чтобы скопипастить?
По скорей бы корпорации сделали независимый спутниковый интернет который что бы отключить им пришлось так сильно напрягаться что пиздец
Во-первых, что помешает властям запретить на территории страны устройства которые могут подключаться к такому интернету?
Во-вторых, как уже написали, свободным он от этого не станет, станет зависимым от других людей.
Гугл уже блокирует гугл-докс по запросу властей, че мешает интернет по такому же запросу отключать?
Местного педофила интернета лишил его же президент, бгг
Война уже идет
А как называется человек, который дал приказ стрелять по своим людям без предупреждения
?
Россия напала на Казахстан. Всё.
Можете ахуевать, можете не ахуевать.
Вот так просто это произошло.
В учебниках истории, причины к войнам, тоже дебильные всякие.
А тут такая.
А когда напала? Что ты несёшь
Вообще не в курсе политической ситуации у казахов, но мне кажется, что вся эта движуха затеяна самим Токаевым только, чтобы убрать Назарбаева. И, таки, у него получилось..
Как все круто поменялось в Казахстане. Совсем другая елбаса теперь.
Была докторская, стала любительская
d
Хованский в казахстане