Кратер после обвала грунта подожгли учёные, чтобы избежать отравления газом людей и скота.

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Фото Тормода Сандторва

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать учёных и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов», чтобы найти способ потушить газовый кратер.

«Уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — добавил Бердымухамедов. В 2010 году президент уже посещал кратер и поручал закупорить его.