Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет Статьи редакции
Кратер после обвала грунта подожгли учёные, чтобы избежать отравления газом людей и скота.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать учёных и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов», чтобы найти способ потушить газовый кратер.
«Уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — добавил Бердымухамедов. В 2010 году президент уже посещал кратер и поручал закупорить его.
«Врата ада», которые официально называют «Сияние Каракумов», образовались в 1971 году в пустыне Каракумы у города Дарваза. Тогда советские геологи обнаружили скопление подземного газа. При бурении разведочной скважины геологи наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта, буровая вышка и оборудование. Образовалась дыра, наполненная газом — её решили поджечь, чтобы избежать отравления газом людей и скота. Учёные надеялись, что вскоре газовый кратер погаснет, но за 50 лет этого так и не произошло.
ждем видос, где он лично в спортивном костюме с золотого велосипеда струей зальет этот пожар
и свалится вниз?
С его прелестью.
Это в идеале
Золотой струёй?
Нахуя если можно соорудить там огромный казан и ебашить адовый плов 24/7
Надо выписать стамбульского поваренка для этого дела
Официальное заявление президента Туркменистана:
Туристы едут смотреть на этот горящий кратер, а должны ехать ради меня.
причем пол новости потеряла.
Например что в 2010 году он уже такое поручение давал...
спасибо, что напомнили зайти на медузу и дополнить новость
Удачи, если в СССР не смогли, то тут разве, что сам Бердыкумысметов справится
Вахтёр TJ поручил потушить газовый кратер Климова
Я вообще на ТЖ только ради @Екатерина Кузнецова сижу ☺️☺️
Будет смешно если не смогут
уже сколько раз не смогли
@Сталин спас Россию привезут, он там весь кислород высосет и всё потухнет
Презелент — хайпожор 😌☝️
Потушить «врата ада» 🤦♂️кликбейт высшего уровня 😅