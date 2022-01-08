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Новости
Екатерина Кузнецова

Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет Статьи редакции

Кратер после обвала грунта подожгли учёные, чтобы избежать отравления газом людей и скота.

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Фото Тормода Сандторва 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать учёных и в случае необходимости привлечь иностранных консультантов», чтобы найти способ потушить газовый кратер.

«Уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей. Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», — добавил Бердымухамедов. В 2010 году президент уже посещал кратер и поручал закупорить его.

«Врата ада», которые официально называют «Сияние Каракумов», образовались в 1971 году в пустыне Каракумы у города Дарваза. Тогда советские геологи обнаружили скопление подземного газа. При бурении разведочной скважины геологи наткнулись на подземную пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта, буровая вышка и оборудование. Образовалась дыра, наполненная газом — её решили поджечь, чтобы избежать отравления газом людей и скота. Учёные надеялись, что вскоре газовый кратер погаснет, но за 50 лет этого так и не произошло.

#новости #туркменистан

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24 комментария
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Alex

ждем видос, где он лично в спортивном костюме с золотого велосипеда струей зальет этот пожар

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Madegghead

и свалится вниз?

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2
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Очень Cерьёзный Валера

С его прелестью.

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NMTEG

Это в идеале

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Michael Konovalov

Золотой струёй?

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2
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Александр Добриневский

Нахуя если можно соорудить там огромный казан и ебашить адовый плов 24/7

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8
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Михаил Зеленин

Надо выписать стамбульского поваренка для этого дела

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1
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aliftin

Официальное заявление президента Туркменистана:
Туристы едут смотреть на этот горящий кратер, а должны ехать ради меня.

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6
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Лунный алмаз

красавчик

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Лунный алмаз

ммм рерайты с Медузы подъехали

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3
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Madegghead

причем пол новости потеряла.
Например что в 2010 году он уже такое поручение давал...

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7
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Екатерина Кузнецова

спасибо, что напомнили зайти на медузу и дополнить новость

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0
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Andrew Sychev

Удачи, если в СССР не смогли, то тут разве, что сам Бердыкумысметов справится

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2
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norm

Вахтёр TJ поручил потушить газовый кратер Климова

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1
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Пуля Дура / Штык молодец

Я вообще на ТЖ только ради @Екатерина Кузнецова сижу ☺️☺️

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Лунный алмаз
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2
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Лунный алмаз

Она ценит

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Stanley H. Tweedle

Будет смешно если не смогут

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Михаил Зеленин

уже сколько раз не смогли

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Лунный алмаз

Закидают мертвыми казахами

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–1
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Stanley H. Tweedle

@Сталин спас Россию привезут, он там весь кислород высосет и всё потухнет

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Пуля Дура / Штык молодец

Презелент — хайпожор 😌☝️

Потушить «врата ада» 🤦‍♂️кликбейт высшего уровня 😅

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Лунный алмаз

Такой человек может и пламя джаханнама в одиночку потушить

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Лунный алмаз

Забыли часть никнейма ! Он мяликгулиевич 😆😆

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