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Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на 150 и 60 миллионов евро из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции

И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.

Если компании не выполнят требования, на них будут накладывать дополнительный штраф каждый день в размере 100 тысяч евро, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Французской Национальной комиссии по делам информационных технологий и правам человека.

Google и Meta получили штрафы после расследования, проводившегося с лета 2021 года. Тогда французские пользователи жаловались, что для отказа от всех файлов cookie нужно сделать несколько действий, а для их принятия — одно.

С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу.

В июле 2021 года Google получил штраф в 500 миллионов евро от антимонопольного регулятора во Франции за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе.

В декабре 2021 года российский суд оштрафовал Google на семь миллиардов рублей за неудаление запрещённой в России информации.

#новости #штрафы #google #meta

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17 комментариев
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Антигравитационный торт

Будут ли такие же комментарии как тут? или это другое?

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8
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Хороший паркур

Запретить куки > запретить информацию

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Антигравитационный торт

обобрать компании > обобрать компании

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Хороший паркур

Норм манипуляции

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1
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Антигравитационный торт

т.е. доеб до куков по твоему не сравним с доебом до удаления инфы которая не нравится?

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Хороший паркур

С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу.

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Антигравитационный торт

и что? не сам ли евросоюз этот закон принял и заставил всех эти плашки на сайте пихать?

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4
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Хороший паркур

Если говорить о доёбах это больше подходит
В июле 2021 года Google получил штраф в 500 миллионов евро от антимонопольного регулятора во Франции за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе.

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Антигравитационный торт

о том и речь, штраф как предлог ходить по струнке

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1
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Хороший паркур

не сравним
 Сравнивать можно что угодно. А вот приравнивать нет. Это как говорить, что и деньги и бумага для рисования это одно и то же на основании того, что они сделаны из похожего материала. Нет, это не одно и то же, потому что кроме схожих характеристик у них ещё целый вагон отличающихся характеристик.

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Андрей Петкевич

Да

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Андрей Охапкин

Куки это тоже в своём роде информация

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Хороший паркур

Всё в мире информация. Атомы - множитель волновой функции. Запрещать кого-то пырять ножом - это получается то же самое.

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Грэм Грэмский

да им легче уйти с рынка, чем платить такой штраф

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Хороший паркур
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Николай Уваров

🙃

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Mikki Rurk

Новый майнинг

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