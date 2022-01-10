Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на 150 и 60 миллионов евро из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции
И обязал компании в течение трёх месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.
Если компании не выполнят требования, на них будут накладывать дополнительный штраф каждый день в размере 100 тысяч евро, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Французской Национальной комиссии по делам информационных технологий и правам человека.
Google и Meta получили штрафы после расследования, проводившегося с лета 2021 года. Тогда французские пользователи жаловались, что для отказа от всех файлов cookie нужно сделать несколько действий, а для их принятия — одно.
С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу.
В июле 2021 года Google получил штраф в 500 миллионов евро от антимонопольного регулятора во Франции за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе.
В декабре 2021 года российский суд оштрафовал Google на семь миллиардов рублей за неудаление запрещённой в России информации.
Будут ли такие же комментарии как тут? или это другое?
обобрать компании > обобрать компании
т.е. доеб до куков по твоему не сравним с доебом до удаления инфы которая не нравится?
и что? не сам ли евросоюз этот закон принял и заставил всех эти плашки на сайте пихать?
о том и речь, штраф как предлог ходить по струнке
не сравним
Сравнивать можно что угодно. А вот приравнивать нет. Это как говорить, что и деньги и бумага для рисования это одно и то же на основании того, что они сделаны из похожего материала. Нет, это не одно и то же, потому что кроме схожих характеристик у них ещё целый вагон отличающихся характеристик.
Да
Куки это тоже в своём роде информация
да им легче уйти с рынка, чем платить такой штраф
🙃
Новый майнинг