Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой и покупать российскую электронику Статьи редакции
Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.
Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.
Требование распространяется на планшеты, ноутбуки, ПК, электронные книги, смартфоны и системы хранения данных. Как пояснили в Минпромторге, мера призвана обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». Там рассчитывают, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.
Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.
По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.
Российские разработчики и производители электроники отмечали, что условия министерства практически невыполнимы. Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании: заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.
Магия переклеивания шильдиков.
Цап-царап™
Отечественная электроника существует, привет.
Как и русский
И на рынке в том числе. Но ты меня забанил, потому никогда этого не узнаешь сраный русофоб
@Санитар мусорные твинки скучно набрасывают.
Жаль
Давай БЕЗ ЭТОГО
Это ты ему скажи
Ты есть в чате дыни?
Что за реклама?
@Дыня какого хера орлов меня в твой чат тащит?
Что есть отечественная? DEXP?
Про отечественную электронику
Как многие знают, в стародавние времена, когда еще существовал СССР, последний производил почти всю свою электронную аппаратуру, как бытовую, так и специального назначения, самостоятельно и полностью из своих электронных компонентов.
Нет не производил. Микроэлектронику и высокоточное оборудование закупалось в странах соцблока. Ну и какого качества была техника в СССР думаю лишний раз говорить не стоит
Главное есть патриотичное
Я хоть и не шарю в этой теме, но автор вполне сносно описал проблемы.
И это должно быть в топе, так как здесь подробно описано почему ни хуя не получится с "импортозамещением".
Это надо совкодрочерам и юным пионерам-ботам, которые здесь появлялись показывать
конкурентоспособность госпредприятий на мировом рынке
Чего блять)
У меня иногда ощущение, что ты комменты пишешь под веществами
а в жопе будут как обычно граждане
Давно, плюс-минус всю электронику клепают на тайване.
да. на линухе есть, крутил в руках. страшненько, дешевенько.
Ребят, как установить Bolgen os на штатную магнитолу lada granta?
Слава 🇷🇺🇷🇺!
Покажите отечественную технику. Если это не просто OEM или отверточнпя сборка где нибудь в Калуге
А что по твоему «отечественная техника»?
Разработанная в России, а по вашему?
тайваньская с допиленным под наши реалии Линухом и сертификацией ФСТЭК. большего закон не требует
Жаль
Не рВиСь
I have a bad feeling about that
Недавно читал NYT и там говорили, что в случае новой эскалации в Россию запретят импорт американских товаров. Это в том числе касается всей электроники
Вот это угроза, вот это нажим
Ну, а как же москвичка без нового айфона
Если от этого начнёт рваться пафос москвичей - будет совсем прекрасно
хонор есть
А в нем есть американские комплектующие?
наверное, жучок который отправляет все в АНБ, рядом с жучком, который параллельно все сливает в Китай
Получается, внутри куча bug’ов
к тому же, есть вдруг гипотетически это (нападение в Украину) случиться, то вы тоже окажетесь под санкциями? подумай об этом
Ну как Крым и Добасс отрезаны от всего мира в плане сервисов.
именно
Киев тоже без айфонов останется
Чуть больше года назад и ОРДЛО можно было выехать. Там работали пропускные пункты, но с короновирусом их прикрыли. И от туда даже теперь в Украину не уедешь.
Кто о чём, а эти о войне.
Так у них схожая манипулятивная риторика, про происки внешнего врага, которая выгодна их руководству.
Ну вернулся бы Драмнбасс в состав страны, пришлось бы расходовать и без того низкий бюджет ещё и на эти регионы, для восстановления инфраструктуры и т.п. + кредиты от "западных партнёров" выпрашивать и получать из-за этого стало бы гораздо сложнее, вливания в UA резко бы сократились. Граждане стали бы жить не то, что лучше, а даже ещё хуже, но...
А так можно бесконечно "кормить" собственное население этой повесточкой, - схавают
перемаркировать купленное у китайцев и продавать в 50-100 раз дороже
Давным-давно уже. НПП Маяк например.
Это самый топорный вариант. Есть более изящный (по ссылке выше), закупать импортные детали и перемаркировать\собирать тут.
Вариант самый тупой, но удивительно работоспособный.
доброе утро, уже есть постановления про это давным давно.
616 и 617
А приказ 66 уже вышел? Когда джедаев убивать можно будет?
у тебя аниме на аватарке
Где?
на аватарке
Ф5 нажми.
у тебя было аниме на аватарке. твое мнение нихуя не стоит теперь
Ничего не знаю.
Итак нихуя не работает🌚
Вот ведь переклейщики наклеек бабла поднимут. Пытаться запретами добиваться роста от индустрии, где мы лишь несколько процентов можем заменить аналогами это сильно/
.
если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания задания
ТЗ:
1) процессор Intel Xeon
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