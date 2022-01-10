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Новости
Яна Ломакина

Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков отклонять заявки с зарубежной техникой и покупать российскую электронику Статьи редакции

Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

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Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

Требование распространяется на планшеты, ноутбуки, ПК, электронные книги, смартфоны и системы хранения данных. Как пояснили в Минпромторге, мера призвана обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». Там рассчитывают, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.

Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.

Российские разработчики и производители электроники отмечали, что условия министерства практически невыполнимы. Ряд крупных компаний, включая Сбер и «АЛРОСА», раскритиковали технику с отечественными процессорами на серверном оборудовании: заказчиков не устроила низкая производительность при высоком энергопотреблении и завышенной цене оборудования.

#новости #минпромторг #техника

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Хороший паркур

Смешно. Как можно покупать то, что не существует?!

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33
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BTopHuk

Магия переклеивания шильдиков.
Цап-царап™

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23
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Doktor Streyndzhlav

Отечественная электроника существует, привет.

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2
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Хороший паркур

И я в нее играл в детстве, там волк с яйцами, гоночки и вот это все.

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27
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Хороший паркур

Ты же в курсе, что это была пиратская реплика?!

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6
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Хороший паркур

Как и денди )

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4
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ununnamed

Как и русский

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1
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Хороший паркур

На бумаге, но не на рынке.

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0
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Михаил Павлович

И на рынке в том числе. Но ты меня забанил, потому никогда этого не узнаешь сраный русофоб

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–8
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Хороший паркур

@Санитар мусорные твинки скучно набрасывают.

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1
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Михаил Павлович

Жаль

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1
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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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1
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Михаил Павлович

Это ты ему скажи

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1
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Нейроорлов

Ты есть в чате дыни?

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0
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Михаил Павлович

Что за реклама?

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0
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Михаил Павлович

@Дыня какого хера орлов меня в твой чат тащит?

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0
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Сергей Сергеич

Что есть отечественная? DEXP?

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0
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Хороший паркур

И как?

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0
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FOX

Про отечественную электронику

Про импортозамещение
Давно хотел написать статью на такую интересную и больную тему как импортозамещение. А именно, как…
habr.com
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15
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Рудольф Нуриев

Как многие знают, в стародавние времена, когда еще существовал СССР, последний производил почти всю свою электронную аппаратуру, как бытовую, так и специального назначения, самостоятельно и полностью из своих электронных компонентов.
 Нет не производил. Микроэлектронику и высокоточное оборудование закупалось в странах соцблока. Ну и какого качества была техника в СССР думаю лишний раз говорить не стоит

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11
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Хороший паркур

Молчу

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3
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FOX

Главное есть патриотичное

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5
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Хороший паркур

Peace death

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1
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Хороший паркур

Плескавица, сербская котлета такая

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1
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Bkmz Иванов

Я хоть и не шарю в этой теме, но автор вполне сносно описал проблемы.
И это должно быть в топе, так как здесь подробно описано почему ни хуя не получится с "импортозамещением".

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0
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Bkmz Иванов

Это надо совкодрочерам и юным пионерам-ботам, которые здесь появлялись показывать

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0
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Хороший паркур

Это хорошо, потому что благодаря такому закону конкурентоспособность госпредприятий снизится на мировом рынке, и путинский режим будет отставать как в экономическом, так и политическом плане

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7
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Сталин спас Россию

конкурентоспособность госпредприятий на мировом рынке
Чего блять)

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14
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Vladislav Pauls
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2
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Хороший паркур

Что же ты раньше не сказал, что работаешь в госсекторе!

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0
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Сталин спас Россию

У меня иногда ощущение, что ты комменты пишешь под веществами

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0
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Хороший паркур

Ты там живой, бедолага? На бутыль не присадили?

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0
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Хороший паркур

Это прекрасно видно по работе господ боширова с как его там, вооруженных рациями на половине отечественных компонентов. Уровень их работы на полностью отечественных компонентов однозначно станет еще более лучшим.

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0
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Стас Фарбер

а в жопе будут как обычно граждане

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0
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Хороший паркур

Они уже давно там

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3
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Хороший паркур

Доходы от экспорта сырья всё покроют.

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1
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Хороший паркур

Не всё

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0
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Хороший паркур

смартфонов, планшетов, ноутбуков
У нас за этот год наладили производство уже?

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8
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Хороший паркур

Да вон Емеля Масковый уже давно разработал отечественный электромобиль, но США убили его и выкрали разработку.
Теперь её выдают за свою, якобы под именем Илона Маска!

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6
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Михаил Павлович

Давно, плюс-минус всю электронику клепают на тайване.

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0
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Alex

да. на линухе есть, крутил в руках. страшненько, дешевенько.

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0
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Alex Jian

Ребят, как установить Bolgen os на штатную магнитолу lada granta?
Слава 🇷🇺🇷🇺!

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4
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Хороший паркур

Сначала скачай антивирус Попова и все проверь для безопасности!

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2
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Андрей Рядькин

Покажите отечественную технику. Если это не просто OEM или отверточнпя сборка где нибудь в Калуге

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1
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Aleksandr Dolgikh

А что по твоему «отечественная техника»?

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1
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Андрей Рядькин

Разработанная в России, а по вашему?

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1
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Alex

тайваньская с допиленным под наши реалии Линухом и сертификацией ФСТЭК. большего закон не требует

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0
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Андрей Рядькин

Жаль

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0
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Нейроорлов

Не рВиСь

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0
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Marhal_New _Arleana

I have a bad feeling about that

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1
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Marhal_New _Arleana

Недавно читал NYT и там говорили, что в случае новой эскалации в Россию запретят импорт американских товаров. Это в том числе касается всей электроники

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1
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Сталин спас Россию

Вот это угроза, вот это нажим

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–2
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Marhal_New _Arleana

Ну, а как же москвичка без нового айфона

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1
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Сталин спас Россию

Если от этого начнёт рваться пафос москвичей - будет совсем прекрасно

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3
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Антигравитационный торт

хонор есть

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Marhal_New _Arleana

А в нем есть американские комплектующие?

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Антигравитационный торт

наверное, жучок который отправляет все в АНБ, рядом с жучком, который параллельно все сливает в Китай

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1
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Volodymyr

Получается, внутри куча bug’ов

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0
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Хороший паркур

Это для провинциалов

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Антигравитационный торт

к тому же, есть вдруг гипотетически это (нападение в Украину) случиться, то вы тоже окажетесь под санкциями? подумай об этом

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0
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Marhal_New _Arleana

Ну как Крым и Добасс отрезаны от всего мира в плане сервисов.

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0
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Антигравитационный торт

именно

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0
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Антигравитационный торт

Киев тоже без айфонов останется

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0
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Marhal_New _Arleana

Чуть больше года назад и ОРДЛО можно было выехать. Там работали пропускные пункты, но с короновирусом их прикрыли. И от туда даже теперь в Украину не уедешь.

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Имя И Фамилия

Кто о чём, а эти о войне.

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Sweety bread

Так у них схожая манипулятивная риторика, про происки внешнего врага, которая выгодна их руководству.
Ну вернулся бы Драмнбасс в состав страны, пришлось бы расходовать и без того низкий бюджет ещё и на эти регионы, для восстановления инфраструктуры и т.п. + кредиты от "западных партнёров" выпрашивать и получать из-за этого стало бы гораздо сложнее, вливания в UA резко бы сократились. Граждане стали бы жить не то, что лучше, а даже ещё хуже, но...

А так можно бесконечно "кормить" собственное население этой повесточкой, - схавают

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1
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Хороший паркур

Там рассчитывают, что новые требования будут стимулировать российских производителей бить баклуши

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0
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FOX

перемаркировать купленное у китайцев и продавать в 50-100 раз дороже

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Блог GTBV

Давным-давно уже. НПП Маяк например.

https://habr.com/ru/news/t/480604/

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FOX

Это самый топорный вариант. Есть более изящный (по ссылке выше), закупать импортные детали и перемаркировать\собирать тут.

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Блог GTBV

Вариант самый тупой, но удивительно работоспособный.

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Андрей Кнорозов

доброе утро, уже есть постановления про это давным давно.

616 и 617

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Блог GTBV

А приказ 66 уже вышел? Когда джедаев убивать можно будет?

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Андрей Кнорозов

у тебя аниме на аватарке

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–1
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Блог GTBV

Где?

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Андрей Кнорозов

на аватарке

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1
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Блог GTBV

Ф5 нажми.

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Андрей Кнорозов

у тебя было аниме на аватарке. твое мнение нихуя не стоит теперь

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Блог GTBV

Ничего не знаю.

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NavaGava

Итак нихуя не работает🌚

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Хороший паркур

Больше частникам достанется.

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Лысина Арика

Вот ведь переклейщики наклеек бабла поднимут. Пытаться запретами добиваться роста от индустрии, где мы лишь несколько процентов можем заменить аналогами это сильно/

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NavaGava

.

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Alex

если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания задания
 ТЗ:
1) процессор Intel Xeon
...

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