Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.

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Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна с отечественным, соответствующая требованиям технического задания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления.

Требование распространяется на планшеты, ноутбуки, ПК, электронные книги, смартфоны и системы хранения данных. Как пояснили в Минпромторге, мера призвана обеспечить «безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок». Там рассчитывают, что новые требования будут стимулировать российских производителей использовать отечественные процессоры.

Опрошенные изданием специалисты считают, что заказчики будут обходить требование Минпромторга, ставя невыполнимые для российских процессоров требования.

По закону, госструктуры должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, из реестра Минпромторга. Чтобы попасть в него, компаниям необходимо подтвердить отечественное происхождение техники через соответствующую экспертизу.