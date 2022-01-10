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Новости
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Canon начала поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования — из-за дефицита чипов Статьи редакции

Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».

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Canon объявила, что её картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) больше не поставляются с чипами, подтверждающими наличие оригинальных чернил.

Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.

Компания опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте и посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках принтера из-за того, что он не может распознать картридж.

Чтобы обеспечить непрерывную и надёжную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов — до тех пор, пока не возобновится нормальное снабжение. Это не повлияет на качество печати, но может затронуть дополнительные функции, такие как определение уровня тонера.

Canon

Как долго продлится ситуация и столкнулись ли с ней другие производители оргтехники, вроде HP и Epson, пока неизвестно. Canon уточнила, что будет искать альтернативных поставщиков электронных компонентов.

В октябре на Canon подали коллективный иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ. Истцы заявили, что компания искусственно снижает функциональность устройств и обогащается за счёт продажи картриджей.

#новости #canon

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Николай Бойко

Хоть какая-то польза от дефицита чипов

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Хороший паркур

щас понаделают некачественных картриджей, которые начнут выводить из строя принтеры и canon стонкнётся за счет продаж новых

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2
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Николай Бойко
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0
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Сырно

Стреляют себе в ноги

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3
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Emile Zäkiev

из пушки (CANON)

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11
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Плодово-ягодная Трансмиссия

cannon penis

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Хороший паркур

Canine может быть?

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Плодово-ягодная Трансмиссия

cannon penis

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3
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Хороший паркур

Ок, ок, убери ствол

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2
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Плодово-ягодная Трансмиссия

зовите меня аризонский рейнджер

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3
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Andrew Sychev

Разрывная

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2
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Лев Толстой

твой принтер просто чушка, мой принтер - CANON

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1
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Сырно

Молодцы

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1
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DarkFire

Вот под это дело открыть в Воронеже пару заводов, и клепать чипы на экспорт

Но мы можем только бомбить)

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1
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Веб Инструменты

Ага, а в соседнем цеху подковы. :)

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CrazyCat

Можно прям в этом же.

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mt

Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.
 Насколько я знаю они ничего не определяли, в них просто был встроен счётчик числа отпечатанных страниц и когда он доходил до нуля - "у вас чернила/тонер всё", даже если не всё.

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1
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Алексей Куликов

Мощно конечно опозорились с этими защитами.

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Веб Инструменты

Как именно опозорились?

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Виктор Омай

то-то я не мог понять почему я уже пол года не вижу в продаже сканер, который хотел купить

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Ваня Самусь

На работе начало вылезать сообщение на принтере, что возможно используется поддельный картридж. Вот оно что

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Максим Шпилёв

иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ
хера се

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Хороший паркур

«Чтобы обеспечить непрерывную и надёжную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов»
Сейчас нумизматы обзаведутся этими картриджами, а через несколько лет будут продавать за бешеные бабки как картриджи от Canon, которые выпускались без полупроводниковых компонентов.

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