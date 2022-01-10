Canon начала поставлять картриджи для принтеров без встроенной защиты от копирования — из-за дефицита чипов Статьи редакции
Компания уже рассылает клиентам инструкции о том, как обойти сообщения о «подделке».
Canon объявила, что её картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) больше не поставляются с чипами, подтверждающими наличие оригинальных чернил.
Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.
Компания опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте и посоветовала пользователям игнорировать сообщения об ошибках принтера из-за того, что он не может распознать картридж.
Как долго продлится ситуация и столкнулись ли с ней другие производители оргтехники, вроде HP и Epson, пока неизвестно. Canon уточнила, что будет искать альтернативных поставщиков электронных компонентов.
В октябре на Canon подали коллективный иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ. Истцы заявили, что компания искусственно снижает функциональность устройств и обогащается за счёт продажи картриджей.
Хоть какая-то польза от дефицита чипов
Стреляют себе в ноги
из пушки (CANON)
зовите меня аризонский рейнджер
Разрывная
твой принтер просто чушка, мой принтер - CANON
Молодцы
Вот под это дело открыть в Воронеже пару заводов, и клепать чипы на экспорт
Но мы можем только бомбить)
Ага, а в соседнем цеху подковы. :)
Можно прям в этом же.
Микросхемы с «защитой от копирования» не только мешали сторонним производителям изготавливать аналоги, но и выполняли некоторые полезные функции — например, определяли уровень оставшихся чернил.
Насколько я знаю они ничего не определяли, в них просто был встроен счётчик числа отпечатанных страниц и когда он доходил до нуля - "у вас чернила/тонер всё", даже если не всё.
Мощно конечно опозорились с этими защитами.
Как именно опозорились?
то-то я не мог понять почему я уже пол года не вижу в продаже сканер, который хотел купить
На работе начало вылезать сообщение на принтере, что возможно используется поддельный картридж. Вот оно что
иск в суд из-за невозможности сканирования документов при отсутствии чернил в некоторых моделях МФУ
хера се
«Чтобы обеспечить непрерывную и надёжную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов»
Сейчас нумизматы обзаведутся этими картриджами, а через несколько лет будут продавать за бешеные бабки как картриджи от Canon, которые выпускались без полупроводниковых компонентов.