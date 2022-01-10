Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции
Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.
- Представитель нужен для юридических запросов, рассказал в интервью газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушман. Если компания не исполнит требование, то может получить «миллионные» штрафы.
- Сейчас власти Германии посылают запросы в Объединённые Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram. Но, по их словам, письма вообще не доходят до адресата.
- Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.
либералы подавились смузи
Да, будет смешно читать комменты, почему это другое и почему стране ЕС можно ебать Телегу, а РФ нельзя
Я вообще хочу чтобы все государства ебали корпоратов. И вообще чтобы можно было, например, за необоснованный бан в суд подать на этих пидоров и закон был на твоей стороне. А то блять получается что интернет это такая же жизнь, люди там карьеры строят, бабки колотят, но при этом законы тупо стороной обходят эту клоаку.
Ты что? Сразу барнаульцем назовут, если не понимаешь, что "это другое"
Не совсем понимаю, что смешного, если у человека развит головной мозг, и он способен вникать в детали, делающие две ситуации различными.
почему это другое и почему стране ЕС можно ебать Телегу, а РФ нельзя
Потому что в Германии работают законы и есть независимый суд, решения которого не используются для политических репрессий.
А ещё там есть сменяемость власти.
Кококо, причем тут либералы.
Главная причина беспокойства из-за ядерных антиваксеров и прочих ебланов.
Они выкладывают адреса чиновников и потом устраивают шествия многочисленные к их домам. Все вместе это с угрозами расправы.
Кто-нибудь в россии устраивал митинги и шествия у порога какого-нибудь губернатора или министра?
Вроде бы пару лет назад в Беларуси чем-то подобным занимались и это находило поддержку даже на TJ
либерал не рвись пожалуйста, позоришь своих
Мировая практика
это другое!!!
офис в ОАЭ или полное прекращение работы телеграм в Германии?
офис в ОАЭ или полное прекращение работы телеграм в России?
Полное прекращение России в России
Требовать у ИТ-компании открыть представительство в стране?? Что потом, иски в баварский суд? Вообще очумели
Вот немцы охуеют, что на всей территории России можно заблокировать что угодно по решению суда, который расположен в зажопинске с населением в 1 человек
Ого, оказывается суд в Зажопинсе = суд в Москве и это теперь хуево?
@Павел Дуров я готов
Зицпредседатель?
Сё гун
Хорошо что в Мире Эльфов не так как в Мордоре
Карго культ
Шольц, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
Это новость полугодовой давности:
https://www.euronews.com/2021/06/14/germany-seeks-to-fine-operators-of-telegram-messenger-app
Дуров, верни берлинскую стену!
Придётся Пашке не только под Кремль прогнуться, но ещё и под немцев. А иначе снесут телегу к хуям из магазинов Apple и Google
Пока кричать Нацизм возвращается
Должно прокатить)))
Если поинтересоваться историей вопроса взаимоотношений между государством и средствами коммуникации, то выяснится, что контроль со стороны государства был всегда. Мы просто застали пору анархии в интернете и привыкли к ней.
Я в другой стране што ты мне сделаишь
А если в Германии смогут заблокировать Telegram — это будет означать, что Россия не справилась с блокировками в своё время или что?
Достаточно написать "Россия не справилась" и все всё поймут