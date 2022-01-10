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Министр юстиции Германии призвал Telegram назначить представителя в стране Статьи редакции

Сейчас запросы приходится отправлять в ОАЭ, но компания на них не отвечает.

  • Представитель нужен для юридических запросов, рассказал в интервью газете Bild министр юстиции Германии Марко Бушман. Если компания не исполнит требование, то может получить «миллионные» штрафы.
  • Сейчас власти Германии посылают запросы в Объединённые Арабские Эмираты, где находится штаб-квартира Telegram. Но, по их словам, письма вообще не доходят до адресата.
  • Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.

#новости #германия #telegram

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Андрей Кнорозов

либералы подавились смузи

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59
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Рыжий

Да, будет смешно читать комменты, почему это другое и почему стране ЕС можно ебать Телегу, а РФ нельзя

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29
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Уютный Багажник

Я вообще хочу чтобы все государства ебали корпоратов. И вообще чтобы можно было, например, за необоснованный бан в суд подать на этих пидоров и закон был на твоей стороне. А то блять получается что интернет это такая же жизнь, люди там карьеры строят, бабки колотят, но при этом законы тупо стороной обходят эту клоаку.

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18
25 комментариев
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Иван Прохоров

Ты что? Сразу барнаульцем назовут, если не понимаешь, что "это другое"

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4
3 комментария
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Хороший паркур

ЕС требует прикрыть ультраправые и антиваксерские помойки, которые выводят дурачков на баррикады.

Ратия требует прикрыть каналы демократической оппозиции.

Одно и тоже, ага.

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–2
18 комментариев
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Хороший паркур

Твоя маленькая победа

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1
2 комментария
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Андрей Петкевич

Не совсем понимаю, что смешного, если у человека развит головной мозг, и он способен вникать в детали, делающие две ситуации различными.

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2
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Джонни Мнемоников

почему это другое и почему стране ЕС можно ебать Телегу, а РФ нельзя
Потому что в Германии работают законы и есть независимый суд, решения которого не используются для политических репрессий.

А ещё там есть сменяемость власти.

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–1
1 комментарий
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Хороший паркур

Попридумывай ещё воображаемые мнения.
Нет, никому нельзя.

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AK

Кококо, причем тут либералы.
Главная причина беспокойства из-за ядерных антиваксеров и прочих ебланов.
Они выкладывают адреса чиновников и потом устраивают шествия многочисленные к их домам. Все вместе это с угрозами расправы.
Кто-нибудь в россии устраивал митинги и шествия у порога какого-нибудь губернатора или министра?

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–7
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Рыжий

Вроде бы пару лет назад в Беларуси чем-то подобным занимались и это находило поддержку даже на TJ

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6
4 комментария
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Андрей Кнорозов

либерал не рвись пожалуйста, позоришь своих

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3
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Хороший паркур

С России взяли пример? Да ладна?

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21
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умный человек

Мировая практика

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Андрей Заварзин

это другое!!!

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14
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Михаил Желтухин

офис в ОАЭ или полное прекращение работы телеграм в Германии?

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9
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Михаил Желтухин

офис в ОАЭ или полное прекращение работы телеграм в России?

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5
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Дмитрий Кондратьев

Полное прекращение России в России

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Сеня

Требовать у ИТ-компании открыть представительство в стране?? Что потом, иски в баварский суд? Вообще очумели

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4
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Секта свидетелей повесточки

Вот немцы охуеют, что на всей территории России можно заблокировать что угодно по решению суда, который расположен в зажопинске с населением в 1 человек

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11
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IO

Ого, оказывается суд в Зажопинсе = суд в Москве и это теперь хуево?

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5
3 комментария
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Хороший паркур

@Павел Дуров я готов

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6
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Anna Nimous

Зицпредседатель?

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2
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Хороший паркур

Канцлерочленсосатель

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0
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Хороший паркур

Их ответ Чемберлену 🤪

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4
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умный человек

Сё гун

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Coronadoden en een stroopwafel

@serguun42

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3
1 комментарий
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SadDamnWhoSaid

Хорошо что в Мире Эльфов не так как в Мордоре

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4
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Иван Прохоров
Роскомнадзор составил перечень из 13 компаний по…
А также Twitter, TikTok и другие. Всех обязали открыть офисы в России.
tjournal.ru
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2
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Иван Прохоров

Карго культ

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Хороший паркур

Наконец-то Европа идёт в России, раз Россия не идёт к ней!

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10
1 комментарий
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Секта свидетелей повесточки

Шольц, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

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Хороший паркур

Верните Анжелку!

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5
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Хороший паркур

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в декабре заявила, что у Telegram должен быть официальный представитель в стране, чтобы ужесточить регулирование мессенджера.
 Станьте заранее в очередь за изнасилование дубинкой, чтобы на 100% вас успели изнасиловать.

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Хороший паркур

Так писать нужно на Московский адрес..

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Алексей Маликов

Это новость полугодовой давности:
https://www.euronews.com/2021/06/14/germany-seeks-to-fine-operators-of-telegram-messenger-app

Germany seeks to fine operators of Telegram…
German authorities have launched proceedings against Telegram that could see the messenger app’s…
www.euronews.com
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1
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Егор Ниглов

Дуров, верни берлинскую стену!

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Хороший паркур

Чиновники от юстиции в ФРГ немного мыслят топорно, поэтому и получаются такие требования. Они немного отсталые в вопросах цифровой грамотности.

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Хороший паркур

или полный запрет телеграма в германиях?

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Righteous Hippie

Придётся Пашке не только под Кремль прогнуться, но ещё и под немцев. А иначе снесут телегу к хуям из магазинов Apple и Google

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Flexx U

Пока кричать Нацизм возвращается
Должно прокатить)))

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Dmitry Bondar

Если поинтересоваться историей вопроса взаимоотношений между государством и средствами коммуникации, то выяснится, что контроль со стороны государства был всегда. Мы просто застали пору анархии в интернете и привыкли к ней.

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пепси

Я в другой стране што ты мне сделаишь

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*

А если в Германии смогут заблокировать Telegram — это будет означать, что Россия не справилась с блокировками в своё время или что?

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пепси

Достаточно написать "Россия не справилась" и все всё поймут

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