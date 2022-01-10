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Новости
Сергей Исенеков

Путин перепутал имя президента Казахстана — вместо Касым-Жомарта он назвал его «Кемелом Жомартовичем» Статьи редакции

Президент Казахстана не смутился, когда его имя назвали неправильно, и ничего не сказал.

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709 просмотров
Видео телеграм-канала «Национальная служба новостей»

Владимир Путин во время онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и выразил ему поддержку. Но Путин оговорился и вместо настоящего имени казахстанского президента назвал совершенно другую. На это обратило внимание издание Readovka.

Что касается ситуации в Казахстане: всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился к членам ОДКБ в связи с тем, что его, братская для нас, страна-участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности.

Владимир Путин

Сам Токаев никак не прокомментировал ошибку Путина и не отреагировал на путаницу с именем. После речи российского президента он поблагодарил его за отправку миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.

Это уже не первый случай, когда Владимир Путин забывает полное имя президента Казахстана. Похожая ситуация произошла в декабре 2021 года во время ежегодной пресс-конференции, где глава государства не вспомнил имя Токаева и назвал его всего лишь «новым президентом».

#новости #путин #казахстан

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Хороший паркур

Кумыс жимжимович

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Андрей Рядькин

Кумысыч, ну ты че

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rustyrazor

Жить надо так, чтобы тебе было настолько похуй на своих пешек, чтобы ты даже не утруждал себя запоминанием их имен ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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4
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Хороший паркур

Может он и фамилию Навального запомнить не может?

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3
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Хороший паркур

У меня комментное дежавю

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0
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Хороший паркур

Кто то пытается взломать матрицу

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1
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Хороший паркур

и это явно не Нео

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3
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Хороший паркур

Кемел Жомартович

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3
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Хороший паркур

Зато может запомнить дюжину евфемизмов

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Хороший паркур

А вы ещё хотите, чтобы президенты каждые 5 лет менялись.
Надо чтобы правили 20+ лет, чтобы все успели запомнить.

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2
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Хороший паркур

Надо, чтобы менялись раз в год, чтобы точно никто не запомнил

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0
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Сергей Сергеич

Кумыс Изпакетов

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1
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Андрей Кнорозов

где пуш

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0
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Дмитрий Синг

куда тебе нажать

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Хороший паркур

Ап?

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Хороший паркур

С подключением

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Хороший паркур

Demension

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Хороший паркур

Сам попробуй эту хуйню запомнить а потом выговорить

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Хороший паркур

De men si on

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Хороший паркур

Mediatek

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Хороший паркур

Технологии видеосвязи конечно супер

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Хороший паркур

Скайп плюс

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Дефицитный Сервелат

Путин перепутал имя президента Казахстана
Или не перепутал, и он что-то знает?

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Хороший паркур

кемел это типа КЭМЕЛ типа верблюд
возможно тут завуалированное оскорбление, а не ошибка

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SadDamnWhoSaid

Who cares move

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Хороший паркур

Спалил фамилию настоящего президента Казахстана.

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Хороший паркур

Камалу Харрис назовет Косынкой Хреновной

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Хороший паркур

Свобода —
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

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Хороший паркур

Слыш, Кемел...

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Alex

Михаил Иванович, ну как же вы так...

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Лев Глебович

Елбасы Кокаев

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Хороший паркур

Если смотреть видео на скорости x0,5, Путин становится пьяным.

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Руслан Астратов

За 300 баксов он будет кем угодно. Даже Жанной

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Chikk

Вася попутал имя Пети. СМИ - срочно расследование на 100500 символов.

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