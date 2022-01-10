Путин перепутал имя президента Казахстана — вместо Касым-Жомарта он назвал его «Кемелом Жомартовичем» Статьи редакции
Президент Казахстана не смутился, когда его имя назвали неправильно, и ничего не сказал.
Владимир Путин во время онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и выразил ему поддержку. Но Путин оговорился и вместо настоящего имени казахстанского президента назвал совершенно другую. На это обратило внимание издание Readovka.
Сам Токаев никак не прокомментировал ошибку Путина и не отреагировал на путаницу с именем. После речи российского президента он поблагодарил его за отправку миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.
Это уже не первый случай, когда Владимир Путин забывает полное имя президента Казахстана. Похожая ситуация произошла в декабре 2021 года во время ежегодной пресс-конференции, где глава государства не вспомнил имя Токаева и назвал его всего лишь «новым президентом».
Кумысыч, ну ты че
Жить надо так, чтобы тебе было настолько похуй на своих пешек, чтобы ты даже не утруждал себя запоминанием их имен ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Кумыс Изпакетов
где пуш
куда тебе нажать
Путин перепутал имя президента Казахстана
Или не перепутал, и он что-то знает?
Who cares move
Михаил Иванович, ну как же вы так...
Елбасы Кокаев
За 300 баксов он будет кем угодно. Даже Жанной
Вася попутал имя Пети. СМИ - срочно расследование на 100500 символов.