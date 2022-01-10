Путин перепутал имя президента Казахстана

Президент Казахстана не смутился, когда его имя назвали неправильно, и ничего не сказал.

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Владимир Путин во время онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и выразил ему поддержку. Но Путин оговорился и вместо настоящего имени казахстанского президента назвал совершенно другую. На это обратило внимание издание Readovka.

Что касается ситуации в Казахстане: всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился к членам ОДКБ в связи с тем, что его, братская для нас, страна-участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности.

Владимир Путин



Сам Токаев никак не прокомментировал ошибку Путина и не отреагировал на путаницу с именем. После речи российского президента он поблагодарил его за отправку миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.