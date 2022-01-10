ЕС обязал Европол удалить персональные данные лиц, не связанных с преступной деятельностью Статьи редакции
Согласно документам, Европол хранит около четырёх петабайт информации, что соответствует трём миллионам CD-дискам или пятой части Библиотеки Конгресса США.
После решения Европейского надзорного органа по защите данных (EDPS) Европолу дали год на то, чтобы разобраться, какую информацию можно продолжать хранить и не нарушать закон. Приказ направили в ведомство 3 января 2022 года. Об этом пишет The Guardian.
Также EDPS установил шестимесячный срок хранения персональных данных, собранных Европолом. Ведомство обязалось удалять с носителей всю информацию, не отфильтрованную в течение полугода. В надзорном органе уточнили, что под персональными данными понимаются различные виды информации: идентификационные номера, сведения о местоположении граждан, онлайн-идентификаторы, связанные с физиологической, физической, генетической, экономической, культурной, социальной идентичностью человека.
По данным издания, у Европола хранятся данные из отчётов о преступлениях, взломанных мобильных телефонов, а также информация о соискателях статуса беженца, не совершивших никаких проступков. Данные попадали в Европол в течение шести лет из правоохранительных органов разных стран. По словам активистов, объём сохранённой информации в системах полицейской службы ЕС представляет собой «массовую слежку» и является шагом на пути к тому, чтобы стать аналогом Агентства национальной безопасности США (АНБ).
При этом все обвинения в свой адрес полицейская служба ЕС отрицает и отмечает, что регулятор «интерпретировал правила неверным образом».
В 2020 году EDPS сообщил, что после годового расследования ведомство пришло к выводу, что Европол хранит персональные данные людей, не являющихся подозреваемыми или преступниками. На основании этого ведомство вынесло полицейской службе ЕС предупреждение и выпустило отчёт о ситуации с данными.
Это шутка такая?
Ну может это какая-то пост-ирония. Вас зумеров хуй проймёшь
Floppy диск:
Так то и правда пошел
компакт-дискам
Просто они только закончили копировать всё это из Библиотеки Конгресса США где валялись эти диски.
Кайф. Вот что мне нравится в еврокоммунизме, так это то, что они по щщам за хранение данных дают. Всем.
Блажен кто верует. Европол хранить перестал, но бекапы на серверах АНБ остались. :)
Нахуя конгрессу своя библиотека? Они туда читать ходят?
трём миллионам CD-дискам
Окей, я хочу знать, сколько это будет во флешках
полтора центнера