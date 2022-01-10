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Новости
Сергей Исенеков

ЕС обязал Европол удалить персональные данные лиц, не связанных с преступной деятельностью Статьи редакции

Согласно документам, Европол хранит около четырёх петабайт информации, что соответствует трём миллионам CD-дискам или пятой части Библиотеки Конгресса США.

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После решения Европейского надзорного органа по защите данных (EDPS) Европолу дали год на то, чтобы разобраться, какую информацию можно продолжать хранить и не нарушать закон. Приказ направили в ведомство 3 января 2022 года. Об этом пишет The Guardian.

Также EDPS установил шестимесячный срок хранения персональных данных, собранных Европолом. Ведомство обязалось удалять с носителей всю информацию, не отфильтрованную в течение полугода. В надзорном органе уточнили, что под персональными данными понимаются различные виды информации: идентификационные номера, сведения о местоположении граждан, онлайн-идентификаторы, связанные с физиологической, физической, генетической, экономической, культурной, социальной идентичностью человека.

По данным издания, у Европола хранятся данные из отчётов о преступлениях, взломанных мобильных телефонов, а также информация о соискателях статуса беженца, не совершивших никаких проступков. Данные попадали в Европол в течение шести лет из правоохранительных органов разных стран. По словам активистов, объём сохранённой информации в системах полицейской службы ЕС представляет собой «массовую слежку» и является шагом на пути к тому, чтобы стать аналогом Агентства национальной безопасности США (АНБ).

При этом все обвинения в свой адрес полицейская служба ЕС отрицает и отмечает, что регулятор «интерпретировал правила неверным образом».

В 2020 году EDPS сообщил, что после годового расследования ведомство пришло к выводу, что Европол хранит персональные данные людей, не являющихся подозреваемыми или преступниками. На основании этого ведомство вынесло полицейской службе ЕС предупреждение и выпустило отчёт о ситуации с данными.

#новости #конфиденциальность #евросоюз #европол

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Хороший паркур

что соответствует трём миллионам CD-дискам
Неожиданная единица измерения для 2022 года

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19
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Хороший паркур

Надо было сразу в метрах магнитной ленты измерять

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5
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Хороший паркур

недавно узнал, что до сих пор огромные массивы информаций хранят на магнитных лентах

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Хороший паркур

Ага, дёшево, занимает мало места и в целом надёжно

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2
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Люц Шнайдер

Это шутка такая?

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Хороший паркур

Похоже что я шучу???

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Люц Шнайдер

Ну может это какая-то пост-ирония. Вас зумеров хуй проймёшь

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Хороший паркур

Вас зумеров
Нихуя себе, спасибо за комплимент)

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Хороший паркур

Эту ленту можно протянуть от Земли до Луны и обратно (наверное)

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0
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умный человек

Floppy диск:

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5
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Сергей Сергеич

Так то и правда пошел

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Solarex Lotos

компакт-дискам

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1
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Хороший паркур

Магнитным носителям

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Хороший паркур

Действительно, CD-диск - это плеоназм

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Игорь Голованов

Просто они только закончили копировать всё это из Библиотеки Конгресса США где валялись эти диски.

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Evil Pechenka

Кайф. Вот что мне нравится в еврокоммунизме, так это то, что они по щщам за хранение данных дают. Всем.

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Chikk

Блажен кто верует. Европол хранить перестал, но бекапы на серверах АНБ остались. :)

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solawind

Нахуя конгрессу своя библиотека? Они туда читать ходят?

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Владимир Старик

трём миллионам CD-дискам
Окей, я хочу знать, сколько это будет во флешках

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Sail

полтора центнера

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