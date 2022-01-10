Согласно документам, Европол хранит около четырёх петабайт информации, что соответствует трём миллионам CD-дискам или пятой части Библиотеки Конгресса США.

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После решения Европейского надзорного органа по защите данных (EDPS) Европолу дали год на то, чтобы разобраться, какую информацию можно продолжать хранить и не нарушать закон. Приказ направили в ведомство 3 января 2022 года. Об этом пишет The Guardian.

Также EDPS установил шестимесячный срок хранения персональных данных, собранных Европолом. Ведомство обязалось удалять с носителей всю информацию, не отфильтрованную в течение полугода. В надзорном органе уточнили, что под персональными данными понимаются различные виды информации: идентификационные номера, сведения о местоположении граждан, онлайн-идентификаторы, связанные с физиологической, физической, генетической, экономической, культурной, социальной идентичностью человека.

По данным издания, у Европола хранятся данные из отчётов о преступлениях, взломанных мобильных телефонов, а также информация о соискателях статуса беженца, не совершивших никаких проступков. Данные попадали в Европол в течение шести лет из правоохранительных органов разных стран. По словам активистов, объём сохранённой информации в системах полицейской службы ЕС представляет собой «массовую слежку» и является шагом на пути к тому, чтобы стать аналогом Агентства национальной безопасности США (АНБ).

При этом все обвинения в свой адрес полицейская служба ЕС отрицает и отмечает, что регулятор «интерпретировал правила неверным образом».