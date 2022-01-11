Президент Казахстана: миссия миротворцев ОДКБ в стране завершена, через два дня начнут вывод вооружённых сил Статьи редакции
По словам Токарева, это займёт не более 10 дней.
Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба объявил, что миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Поэтапный вывод войск начнут 13 января, пишет «Sputnik Казахстан».
Президент заявил, что стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, пересмотрят принципы пограничной службы. На должность премьер-министра страны он назначил Алихана Смаилова. До этого он был первым вице-премьером Казахстана.
2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ в Казахстане начались массовые протесты. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.
А как же 20 миллиардов террористов!? Они только и ждут за углом. Кумыс Режимович, подумайте хорошо
Токарева, серьезно? @Яна Ломакина
это займёт не более 10 дней.
Помню как в армейке выезжали по тревоге... Вся операция(так сказать в "местный лес") сутки проходит. Одна "Рота обеспечения управления бригады" вообще 1,5 суток выезжает вместе с последним руководящим составом...
Тут за 3 часа прилетели в другую страну и за 10 дней выезжают из неё... Всё логично в принципе...
Спасибо, Кемел Жопарт-Тарковский.