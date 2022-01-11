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Новости
Яна Ломакина

Президент Казахстана: миссия миротворцев ОДКБ в стране завершена, через два дня начнут вывод вооружённых сил Статьи редакции

По словам Токарева, это займёт не более 10 дней.

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Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба объявил, что миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Поэтапный вывод войск начнут 13 января, пишет «Sputnik Казахстан».

Президент заявил, что стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, пересмотрят принципы пограничной службы. На должность премьер-министра страны он назначил Алихана Смаилова. До этого он был первым вице-премьером Казахстана.

Фото «Sputnik Казахстан

2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ в Казахстане начались массовые протесты. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.

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Правительство ушло в отставку, но протесты продолжились: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, по всей стране ввели режим ЧС.

Фото Алмаса Кайсара

Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.

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ОДКБ ввела в страну вооружённые силы, но протестующие отказались расходиться. Несколько десятков человек, в числе которых и участники акций, и полицейские, погибли.

Мэрия Алма-Аты Фото Reuters 

#новости #казахстан

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9 комментариев
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BTopHuk

А как же 20 миллиардов террористов!? Они только и ждут за углом. Кумыс Режимович, подумайте хорошо

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Антигравитационный торт
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Guzel Ayupova

Токарева, серьезно? @Яна Ломакина

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BTopHuk
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Должный хот-дог

Путин заставил сменить фамилию

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Должный хот-дог

Ну что, как побуянили?

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Dmitry Sursin

это займёт не более 10 дней.
 Помню как в армейке выезжали по тревоге... Вся операция(так сказать в "местный лес") сутки проходит. Одна "Рота обеспечения управления бригады" вообще 1,5 суток выезжает вместе с последним руководящим составом...
Тут за 3 часа прилетели в другую страну и за 10 дней выезжают из неё... Всё логично в принципе...

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Должный хот-дог

Наивный

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notty notty

Спасибо, Кемел Жопарт-Тарковский.

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