По словам Токарева, это займёт не более 10 дней.

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Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба объявил, что миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Поэтапный вывод войск начнут 13 января, пишет «Sputnik Казахстан».

Президент заявил, что стране сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, пересмотрят принципы пограничной службы. На должность премьер-министра страны он назначил Алихана Смаилова. До этого он был первым вице-премьером Казахстана.

Фото «Sputnik Казахстан

2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ в Казахстане начались массовые протесты. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.

Новости Саша Кириллова 5 янв Казахстане Статьи редакции Захват мэрии, смещение Назарбаева и сотни пострадавших: хроника четвёртого дня протестов в Правительство ушло в отставку, но протесты продолжились: в Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, по всей стране ввели режим ЧС. Фото Алмаса Кайсара

Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.