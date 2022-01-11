Ему было 78 лет.

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Роберт Дёрст умер от естественных причин, вызванных «рядом медицинских проблем» — раком пищевода и мочевого пузыря, хронической болезнью почек и хронической обструктивной болезнью лёгких. Об этом пишут ABC News и «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Чипа Льюиса.

В октябре 2021 года 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности. В 2000 году Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. В 1982 году, когда она пропала, Берман предоставила мужчине фальшивое алиби. Тело жены Дёрста так и не нашли.

Дёрст сам сознался в убийстве подруги — случайно. На съёмках документального фильма HBO о своей жизни в 2015 году он вышел в туалет, забыв снять микрофон. Выйдя с площадки он начал разговаривать сам с собой: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно». Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего мужчину арестовали.

В 2001 году Дёрста судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты доказали, что это была самооборона, и его оправдали.