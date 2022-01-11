Новости
Яна Ломакина

Умер приговорённый к пожизненному сроку миллионер Роберт Дёрст, случайно сознавшийся в убийстве на съёмках фильма о себе Статьи редакции

Ему было 78 лет.

Фото AP

Роберт Дёрст умер от естественных причин, вызванных «рядом медицинских проблем» — раком пищевода и мочевого пузыря, хронической болезнью почек и хронической обструктивной болезнью лёгких. Об этом пишут ABC News и «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Чипа Льюиса.

В октябре 2021 года 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности. В 2000 году Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. В 1982 году, когда она пропала, Берман предоставила мужчине фальшивое алиби. Тело жены Дёрста так и не нашли.

Дёрст сам сознался в убийстве подруги — случайно. На съёмках документального фильма HBO о своей жизни в 2015 году он вышел в туалет, забыв снять микрофон. Выйдя с площадки он начал разговаривать сам с собой: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно». Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего мужчину арестовали.

В 2001 году Дёрста судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты доказали, что это была самооборона, и его оправдали.

#новости #сша

4612 просмотров
30
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Должный хот-дог

Жил грешно и помер смешно

Ответить
11
Развернуть ветку
FunnyJunkey

Обычно умер, как старик. Делал всю жизнь что хотел, был миллиардером и даже смертной казни он помахал ручкой.

Ответить
18
Развернуть ветку
x mst

Ударение в словах не в рифму. Исправляй.

Ответить
1
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Исправил. Проверяй.

Ответить
1
Развернуть ветку
x mst

Больше так не делай ☝🏻

Ответить
1
Развернуть ветку
цорiк

Упс

Ответить
0
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Интересно, а Путина так могут поймать? Выходит он такой в туалет с невыключенным микрофоном и начинает перечислять...

Ответить
4
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Да он может хоть в новогоднем поздравлении все это зачитать. Что ему будет то?

Ответить
33
Развернуть ветку
Имя Фамилия

Слава и почести

Ответить
4
Развернуть ветку
Dmitry Sursin

Ну если только он перепутает его со своим стаканом...

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Прохоров

«Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно».
 Это очень похоже на передразнивание назойливых тупых документалистов

Ответить
2
Развернуть ветку
Должный хот-дог

С 2:16 запись, адвокаты как раз пытались съехать на то что в туалете он иронично передразнивал журналистов https://youtu.be/eC8klpuqHg4

Ответить
2
Развернуть ветку
Иван Прохоров

А что значит съехать? Есть убедительные доказательства, что он сидя на унитазе признался в убийстве? Такой репликой?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Понятия не имею, надо читать про сам суд, как я понял он уже был подозреваемым в тех делах но улик было не достаточно, после этой записи дела пересмотрели и был суд

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Прохоров

И улик сразу стало достаточно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Я чтоли присяжный в этом деле был? Загугли

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Мне интересно почему ты употребил негативно окрашенное "съехать", раз ни фига не знаешь про дело?

Ответить
0
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Так бы и спросил, я употребил жаргонное съехать, это слово используют для описания действий в случаях когда тебе предъявлено обвинение

Ответить
1
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Без негатива

Ответить
0
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Ровно одной улики не хватало!

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Каташев

Вот, урод, не мог посидеть подольше для приличия?!

Ответить
1
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Опять не тот дед

Ответить
1
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Ну умер и умер, в наших кругах он прославился убийством своей жены и тем, как он бесславно спалился.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёршик Золотой

Что за круг такой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Должный хот-дог

Широко известные, узкие круги

Ответить
2
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

так ему уже было лет 140.... удивительно, жить да жить

Ответить
0
Развернуть ветку
Сырно

Рест ин пис

Ответить
0
Развернуть ветку
цорiк

Отмотал до звонка, так сказать, свой срок

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Вакуленко

В сериале в начальных титрах была классная песенка.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вольдемаръ Дурбовскiй

Вот бы Байдена так же за пиздёж про вбросы на бутылку посадили... Но нет, это другое

Ответить
–3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null