Умер приговорённый к пожизненному сроку миллионер Роберт Дёрст, случайно сознавшийся в убийстве на съёмках фильма о себе Статьи редакции
Ему было 78 лет.
Роберт Дёрст умер от естественных причин, вызванных «рядом медицинских проблем» — раком пищевода и мочевого пузыря, хронической болезнью почек и хронической обструктивной болезнью лёгких. Об этом пишут ABC News и «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Чипа Льюиса.
В октябре 2021 года 78-летнего миллионера приговорили к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности. В 2000 году Дёрст застрелил свою подругу Сьюзан Берман перед разговором с правоохранительными органами, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены. В 1982 году, когда она пропала, Берман предоставила мужчине фальшивое алиби. Тело жены Дёрста так и не нашли.
Дёрст сам сознался в убийстве подруги — случайно. На съёмках документального фильма HBO о своей жизни в 2015 году он вышел в туалет, забыв снять микрофон. Выйдя с площадки он начал разговаривать сам с собой: «Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно». Эту запись съёмочная группа отнесла в полицию, после чего мужчину арестовали.
В 2001 году Дёрста судили за убийство соседа. Он признал вину, но адвокаты доказали, что это была самооборона, и его оправдали.
Обычно умер, как старик. Делал всю жизнь что хотел, был миллиардером и даже смертной казни он помахал ручкой.
Ударение в словах не в рифму. Исправляй.
Больше так не делай ☝🏻
Упс
Интересно, а Путина так могут поймать? Выходит он такой в туалет с невыключенным микрофоном и начинает перечислять...
Да он может хоть в новогоднем поздравлении все это зачитать. Что ему будет то?
Слава и почести
Ну если только он перепутает его со своим стаканом...
«Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, конечно».
Это очень похоже на передразнивание назойливых тупых документалистов
С 2:16 запись, адвокаты как раз пытались съехать на то что в туалете он иронично передразнивал журналистов https://youtu.be/eC8klpuqHg4
А что значит съехать? Есть убедительные доказательства, что он сидя на унитазе признался в убийстве? Такой репликой?
И улик сразу стало достаточно?
Мне интересно почему ты употребил негативно окрашенное "съехать", раз ни фига не знаешь про дело?
Вот, урод, не мог посидеть подольше для приличия?!
Опять не тот дед
Что за круг такой?
так ему уже было лет 140.... удивительно, жить да жить
Рест ин пис
Отмотал до звонка, так сказать, свой срок
В сериале в начальных титрах была классная песенка.
Вот бы Байдена так же за пиздёж про вбросы на бутылку посадили... Но нет, это другое