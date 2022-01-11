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Суд в США признал законным увольнение двух полицейских, игравших в Pokemon Go вместо выезда по вызову об ограблении Статьи редакции

Своим служебным обязанностям те предпочли поимку Снорлакса.

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Двоих бывших полицейских, работавших в управлении Лос-Анджелеса, отстранили от службы ещё в 2017 году, однако судебное разбирательство по поданной ими апелляции завершилось почти пять лет спустя. Одним из первых на решение суда обратило внимание издание Axios.

Льюиса Лозано и Эрика Митчелла уволили за неисполнение приказов старшего по званию, уклонение от прямых обязанностей и попытки солгать начальству.

В апреле 2017 года во время дежурства они получили вызов о подкреплении: неподалёку от места, где в тот момент находилась их патрульная машина, произошло ограбление магазина. Они решили проигнорировать просьбу о помощи, а позже пытались скрыть от капитана полиции своё местонахождение и заявили, будто не услышали радио из-за постороннего шума.

Как выяснилось из записи видеорегистратора, установленного в их машине, Лозано и Митчелл не приняли вызов осознанно, потому что были слишком увлечены игрой в Pokemon Go. Они отправились ловить сначала появившегося неподалёку Снорлакса, а затем — Тогетика. Судя по их беседе, они успешно поймали обоих.

После того, как внутреннее расследование установило их вину, полицейские начали отрицать, что играли в мобильную игру и пытались обмануть начальство. По версии Лозано и Митчелла, они обсуждали не покемонов, которых сами пытались поймать в тот момент, а сообщения из чата с другими любителями Pokemon Go. Более того, в своей апелляции они заявили, что использовать записи с видеорегистратора против них было нельзя.

Суд не обнаружил никаких нарушений в ходе расследования и постановил, что устав не запрещал привлекать к процессу запись разговора Лозано и Митчелла. В итоге их увольнение признали законным.

#новости #pokemongo

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9 комментариев
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Руслан Астратов

И это не новости ИА "Панорама"

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Руслан Астратов

Фотография этих копов

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3
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Должный хот-дог

Ограбление это ограбление, а Снорлакс, это Снорлакс!

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1
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Миша Рашкин

Всё правильно, это ценные и редкие покемоны на тот момент, хорошие защитники гимов.

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1
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Павел Каташев

Они вели поимку особо опасных элементов, могли бы и премию дать

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Должный хот-дог

Было бы справедливо ещё и наказание въебать за халатность

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Сергей Сергеич

Что, хотите как в Америке??

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Константин Курасов

Вот оно какое, новое поколение

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Должный хот-дог

Policeman go

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