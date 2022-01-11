Основатель мессенджера Signal ушёл с поста гендиректора. Его место временно занял соучредитель WhatsApp Статьи редакции
Глава компании назвал своё решение «важным шагом для расширения успеха Signal».
Создатель платформы Signal Мокси Марлинспайк уйдет с поста гендиректора, сообщил он в блоге компании. Он отметил, что занимался проектом около десяти лет, но в последнее время перестал участвовать в разработке.
Марлинспайк останется в совете директоров Signal. Он будет участвовать в поиске нового главы мессенджера. Его место временно займёт сооснователь WhatsApp Брайан Эктон, который входит в совет фонда Signal.
Signal создали в 2014 году, до 2015 года он назывался TextSecure. Приложение со сквозным шифрованием данных стало популярным в 2021 году после того, как WhatsApp обновил политику конфиденциальности: личную информацию пользователей стали передавать компании Facebook (теперь Meta), которой принадлежит мессенджер.
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