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Новости
Яна Ломакина

Основатель мессенджера Signal ушёл с поста гендиректора. Его место временно занял соучредитель WhatsApp Статьи редакции

Глава компании назвал своё решение «важным шагом для расширения успеха Signal».

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Создатель платформы Signal Мокси Марлинспайк уйдет с поста гендиректора, сообщил он в блоге компании. Он отметил, что занимался проектом около десяти лет, но в последнее время перестал участвовать в разработке.

Наступил новый год, и я решил, что сейчас подходящее время уйти с поста генерального директора Signal.

Мокси Марлинспайк

Марлинспайк останется в совете директоров Signal. Он будет участвовать в поиске нового главы мессенджера. Его место временно займёт сооснователь WhatsApp Брайан Эктон, который входит в совет фонда Signal.

Signal создали в 2014 году, до 2015 года он назывался TextSecure. Приложение со сквозным шифрованием данных стало популярным в 2021 году после того, как WhatsApp обновил политику конфиденциальности: личную информацию пользователей стали передавать компании Facebook (теперь Meta), которой принадлежит мессенджер.

Технологии
Дамир Камалетдинов
Signal вышел в топы магазинов приложений на фоне изменений политики WhatsApp. Что происходит и как устроен мессенджер Статьи редакции

WhatsApp перестали считать безопасным, но он и раньше передавал данные в Facebook.

Фото Getty

#новости #signal

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Должный хот-дог

Приложение со сквозным шифрованием данных стало популярным в 2021 году после того, как WhatsApp обновил политику конфиденциальности
 Пост генерального директора занял соучредитель WhatsApp

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Vladislav Pauls
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Должный хот-дог

Они там все повязаны между собой. Щас ещё окажется, что Дуров - их внебрачный сын

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Должный хот-дог

далее
Основатель мессенджера Telegram ушёл с поста гендиректора. Его место временно занял соучредитель Signal

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Основатель мессенджера Telegram ушёл с поста гендиректора. Компанию поделили Mail.ru и Газпром

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Должный хот-дог

а тж его внебрачный сын, как всё запутано

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Должный хот-дог

А убийцей был консьерж

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Должный хот-дог

Или нет?...

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Должный хот-дог

Жирная бабка из Воронежа.

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Сергей Сергеич
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Имя И Фамилия

Не надо было бычить на Пашка

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3
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Должный хот-дог

стравили

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Fenrir784

Подковровые войны

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johny64 XZ

Новый гендир флешку с бэкдорами принес уже?

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