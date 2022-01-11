Мужчина также ошибся в сумме штрафа.

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Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал «Парламентской газете», что пассажира московского метро, оплатившего проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски.

Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — три тысячи рублей.

Игорь Ашманов член СПЧ

«Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать своё лицо из этой системы и кому оно ещё досталось», — сообщил Ашманов.

В пресс-службе московского метро эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что такая ситуация технически невозможна.

Система в принципе не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются. Таким образом, метро даже не может сопоставить фотографию человека с его личным идентификатором. Без этого выписать штраф невозможно. пресс-служба метро

Представитель метро пояснил, что все данные пользователей хранятся в зашифрованном и обезличенном виде на защищённых серверах в закрытом контуре. Эту информацию использует только банк.

В государственном казённом учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за проверку соблюдения масочного режима в московском транспорте, добавили, что вынести постановление о нарушении по скриншотам и фотографиям невозможно — для оформления документа нужна информация о времени, месте и личные данные пассажира. Кроме того, у организации нет базы данных Face Pay.

«Организатор перевозок» и пресс-служба московского метро отметили, что штраф за нарушение коронавирусных мер составляет пять тысяч, а не три тысячи рублей.