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Новости
Яна Ломакина

Член СПЧ рассказал о случае штрафа за проезд в метро без маски через систему Face Pay. Метрополитен это опроверг Статьи редакции

Мужчина также ошибся в сумме штрафа.

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Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал «Парламентской газете», что пассажира московского метро, оплатившего проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски.

Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — три тысячи рублей.

Игорь Ашманов
член СПЧ

«Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать своё лицо из этой системы и кому оно ещё досталось», — сообщил Ашманов.

В пресс-службе московского метро эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что такая ситуация технически невозможна.

Система в принципе не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются. Таким образом, метро даже не может сопоставить фотографию человека с его личным идентификатором. Без этого выписать штраф невозможно.

пресс-служба метро

Представитель метро пояснил, что все данные пользователей хранятся в зашифрованном и обезличенном виде на защищённых серверах в закрытом контуре. Эту информацию использует только банк.

В государственном казённом учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за проверку соблюдения масочного режима в московском транспорте, добавили, что вынести постановление о нарушении по скриншотам и фотографиям невозможно — для оформления документа нужна информация о времени, месте и личные данные пассажира. Кроме того, у организации нет базы данных Face Pay.

«Организатор перевозок» и пресс-служба московского метро отметили, что штраф за нарушение коронавирусных мер составляет пять тысяч, а не три тысячи рублей.

Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.

#новости #биометрия #транспорт

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Сеня

В интернете снова напиздели, как неожиданно

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Sweety bread
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Должный хот-дог

Эти твитерские совсем охуели.

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0
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Должный хот-дог

В парламентской газете

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velvetdust

Филигранно нассали в рот помойному СМИ Светова

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Должный хот-дог

А че там происходит, интересно вообще?

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1
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Имя И Фамилия

Интересно дадут ли опровержение, а то очень любят "фактчекать" других

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1
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Должный хот-дог

А что есть шраф за поездку без маски в метро?

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1
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Люц Шнайдер

Вроде как в общественном транспорте необходимо носить маску из-за противокоронавирусных мер. Многие забивают на это болт, но внезапные рейды сотрудников различных ведомств с вынесением штрафов быстро освежают память. По крайней мере в Калининграде так дела обстоят.

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1
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Должный хот-дог

Почему то думал что это уже носит рекомендательный характер

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Закомплексованная Душа

Классическое - нас наебали, расходимся

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Должный хот-дог

Ну почему же? Зато хайп, просмотры, опровержения, шевеление

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Alex

Мы еще не успели это внедрить, Игорь Станиславович как хороший продакт-менеджер рассказал о фиче из бэклога на ближайший спринт - пояснили в пресс-службе.

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Иван Дмитриев

Вполне возможно, что у них это все работает, просто данные планируют монетизировать

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Alex

возможно?) я думаю только ради этого система и создавалась

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Должный хот-дог

В общем, то ли он украл, то ли у него, но что-то было

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Должный хот-дог

Face Pay & Spray

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Сырно

Сообщение удалено

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Должный хот-дог

Дадлададда, столько бабла вбухали в камеры и не могут узнать ФИО человека, который расплатился еблом в метро

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Alex

А не для кого не стало главной новостью, что Ашманов - член СПЧ? 0_0

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