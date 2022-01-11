Член СПЧ рассказал о случае штрафа за проезд в метро без маски через систему Face Pay. Метрополитен это опроверг Статьи редакции
Мужчина также ошибся в сумме штрафа.
Член Совета по правам человека, президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал «Парламентской газете», что пассажира московского метро, оплатившего проезд с помощью системы распознавания лиц Face Pay, оштрафовали за отсутствие маски.
«Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать своё лицо из этой системы и кому оно ещё досталось», — сообщил Ашманов.
В пресс-службе московского метро эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что такая ситуация технически невозможна.
Представитель метро пояснил, что все данные пользователей хранятся в зашифрованном и обезличенном виде на защищённых серверах в закрытом контуре. Эту информацию использует только банк.
В государственном казённом учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за проверку соблюдения масочного режима в московском транспорте, добавили, что вынести постановление о нарушении по скриншотам и фотографиям невозможно — для оформления документа нужна информация о времени, месте и личные данные пассажира. Кроме того, у организации нет базы данных Face Pay.
«Организатор перевозок» и пресс-служба московского метро отметили, что штраф за нарушение коронавирусных мер составляет пять тысяч, а не три тысячи рублей.
Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.
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Интересно дадут ли опровержение, а то очень любят "фактчекать" других
Вроде как в общественном транспорте необходимо носить маску из-за противокоронавирусных мер. Многие забивают на это болт, но внезапные рейды сотрудников различных ведомств с вынесением штрафов быстро освежают память. По крайней мере в Калининграде так дела обстоят.
Классическое - нас наебали, расходимся
Мы еще не успели это внедрить, Игорь Станиславович как хороший продакт-менеджер рассказал о фиче из бэклога на ближайший спринт - пояснили в пресс-службе.
Вполне возможно, что у них это все работает, просто данные планируют монетизировать
возможно?) я думаю только ради этого система и создавалась
Сообщение удалено
А не для кого не стало главной новостью, что Ашманов - член СПЧ? 0_0