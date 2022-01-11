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Новости
Яна Ломакина

Intel призвала партнёров не покупать товары из Синьцзян, но после критики КНР удалила из письма упоминания провинции Статьи редакции

И извинилась перед Китаем.

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Intel в декабре 2021 года опубликовала обращение к поставщикам, в котором призвала отказаться от покупок товаров и услуг из Синьцзяна. Компанию раскритиковали в китайских соцсетях и СМИ, после чего она извинилась за письмо.

По данным властей США и правозащитников, китайское правительство проводило в провинции Синьцзян кампанию по насильственной ассимиляции уйгуров: представителей этнического мусульманского меньшинства подвергали систематическим репрессиям, пыткам, принудительной стерилизации и рабскому труду.

Intel на своём сайте опубликовала письмо к поставщикам, в котором указала требования, необходимые для работы с компанией. В частности, там упоминался запрет на использование рабского труда людей в регионе Синьцзян.

Наши инвесторы и клиенты спрашивали, покупает ли Intel товары или услуги в китайском регионе Синьцзян. Несколько правительств ввели ограничения на продукты из региона Синьцзян. Поэтому Intel обязана гарантировать, что в нашей цепочке поставок не используется рабочая сила или исходные товары или услуги из региона Синьцзян.

из обращения Intel

В китайской соцсети Weibo и государственных СМИ компанию обвинили в том, что она встала на сторону западных властей, которые ввели ограничения на продукцию из китайской провинции, и отказалась от работы в стране. После критики Intel опубликовала на сайте извинения перед Китаем.

Приносим извинения за проблемы, причинённые нашим уважаемым китайским клиентам, партнёрам и общественности. Intel стремится стать надёжным технологическим партнёром и ускорить совместные разработки с Китаем.

из обращения Intel

Компания объяснила обращение к поставщикам требованиями американских властей, по которым она должна исключить из цепочек поставок любые товары и услуги из Синьцзян. Intel добавила, что у неё долгие деловые отношения с Китаем, которая она не хочет прерывать.

10 января компания и вовсе удалила упоминания провинции Синьцзян из письма поставщикам. Теперь в обращении говорится, что компания не приемлет использование «любого недобровольного труда».

#новости #китай #intel

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Должный хот-дог

Деньги не пахнут

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30
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Секта свидетелей повесточки

Особенно когда их запах перебивает запах паленой кожи уйгура, зажаренного на электрическом стуле

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7
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Madegghead

а почему частную компанию это должно ебать?
Цель частной компании сделать самый лучший продукт и заработать кучу бабок.
Интел законы США не нарушает, законы Китая не нарушает.
Проблему уйгуров должны решать ООН, правительство США, политики, общественные организации. Но им всем поебать в целом, даже санкций никаких нет.
Интел полезла не в свое дело, еще и не в свою весовую категорию - получила по башке...
Кого возмущает проблема уйгуров - капайте на мозг своему сенатору, а не требуйте невозможного от комм.компании.

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–7
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Секта свидетелей повесточки

тебя не должно ебать, что ебёт других

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15
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Должный хот-дог

Тебя не должно ебать, что не должно ебать, что едет других

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1
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Anatoliy Lyashenko

Хоть они и частники, но...

Positive Technologies сообщила о находке новой…
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что процессоры ― это довольно сложные решения, которые просто…
3dnews.ru
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0
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Должный хот-дог

кстати, там ведь не только к уйгурам такое отношение, к казахам, тибетцам тоже, да и сочувствующих тоже вроде как туда шлют

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1
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Николай Бойко

Гнусный капиталист по указке ленивый медведь врать про Синьцзян. Гордые китайцы делать все из любви к партия. Никаких шуток и мемов. Автор получить путевка санаторий на перевоспитание. -15 социальный рейтинг. Умри грязь уйгур!

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22
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Должный хот-дог

Си Цзиньпин страшнее Кадырова. Согласны?

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11
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Должный хот-дог

Дыров же молчит про братишек уйгуров

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10
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Chikk

Кто к тебе ближе - тот и страшнее. :)

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2
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Bibba La Bibba

Сорта говна

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Michael Konovalov

Потому-что он не говорит Дон?

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0
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Madegghead

Коммерческая компания не должна заниматься не своим делом. Борьба за права уйгуров - это не дело частной корпорации.
Полезли не в свое дело, получили по мордасам.
Вот как Вкуссвилл за свою тупую рекламу...

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–13
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Должный хот-дог

Частная корпорация, может заниматься чем захочет, у тебя не спрашивая

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22
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Madegghead

безусловно может. Но занимаясь не коммерческой политической деятельностью вместо коммерческой она нарушает собственный устав, цели создания и права акционеров...

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–5
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Должный хот-дог

Ты читал устав Intel? А не приходит в голову,что подобные заявления увеличат популярность их товаров у американских потребителей, что пойдет не а пользу их акционерам?

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4
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Madegghead

Устав любой коммерческой компании плюс минус схожий. Читал много раз разные уставы.
Если бы цели Интел были не коммерческие, то называлась бы она некоммерческая организация.
Во-первых вряд ли многих потребителей ипут уйгуры, и уж тем более они это будут учитывать при выборе процессора. Это влажные фантазии левачков-инфантилов. Во-вторых потребитель который выбирает не самый лучший и самый дешевый продукт, а какой-то там этичный-бла-бла-бла - не рациональный олигофрен с промытыми мозгами. И кстати если теоретически таких олигофренов станет много, то по сути это разрушит все общество. Не нужно сделать самый лучший товар, самый дешевый, а достаточно сказать что он сделан руками трансгомосека, и прдавать по ценнику 3х? Это будет финалом цивилизации...

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0
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Должный хот-дог

Выбирать этичное — в США сейчас в тренде, нравится это или нет. А поскольку Интел работает сейчас исключительно в корпоративной сфере, это дает возможность их клиентам так же понтоваться уже у своих собственных потребителей.

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2
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Madegghead

ты очень сильно преувеличиваешь значимость этого...
Все прекрасно ходят в кроссовках сшитых руками детей-рабов, покупают электрокары с аккумуляторами металл для которых добыт руками детей-рабов и т.п. И уж уйгуры вообще в США не ипут никого.

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0
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Должный хот-дог

Но если есть возможность заявить «мы приобретаем этичное», то это будет в плюс и такую возможность не упустят, при прочих равных.

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Зянон

А устав Интела читал? Можно также сделать декларацию о целях и задачах организации. Где наряду с увеличением прибыли будет также применение экологических способов работы, использование зелёных технологий, социальная ответственность и т.д. Это никак не противоречит основной цели создания организации.

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Должный хот-дог

Устав любой коммерческой компании плюс минус схожий
 Напомни мне, а в этих уставах про блм что-то написано? Или про лгбт?
Почему же тогда компании ставят их на аватарки в соцсетях?

Ситуации абсолютно идентичные же.

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Madao

И рыбку съесть, и нахуй сесть. Лицемерные хуесосы.

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3
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Максим Шпилёв
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испанский смех

Интел лошки, призываю не покупать их поделки

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2
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Должный хот-дог

купил на неделе 12900k 😏

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user

Считаю убил югура, сволочь

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3
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Должный хот-дог

югур не уйгур

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Имя И Фамилия

Ссылку на заявление АМД про Синьцзян в студию

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Должный хот-дог

Причём тут АМД? У Интел как раз проблема в последовательности действий.

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0
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Имя И Фамилия

Причём
 Значение знаешь?

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–1
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Должный хот-дог

Знаю, что дальше? Причём тут АМД?

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0
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Имя И Фамилия

При том, что тебе не нужно было пропускать уроки русского языка в школе, если они вообще у тебя были

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0
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Должный хот-дог

Может быть и не было, что дальше? Зато у тебя явные нарушения с логикой, лучше провериться, пока не поздно.

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0
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Имя И Фамилия

На что ты намекаешь?

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Sweety bread

Только если эти поделки не китайские "подделки", типа Intel QTJ, Intel QQLT, Intel QQLS и т.п. Их партия одобрять, поставщик алиэкспресс радовать покупатель

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Люц Шнайдер

Капиталисты взяли защеку у кровавого режима.

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2
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Имя И Фамилия

Какие ещё нужны доказательства того, что активисты со своими правами человека никому не нужны?

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Должный хот-дог

То есть ты это считаешь охуенным доказательством того, что активисты со своими правами челвоека никому не нужны?

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Имя И Фамилия

Не охуенным

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Джон Кроули

Предлагаю все производство переводить в Россию. Предварительно обработав население пропагандой что рабский труд это все для победы над НАТО, деды на палке одобряют и рай вот вот уже близко. Так народ на такие заводы выстроиться на километры, ещё и драться будут за такое место работы.

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Должный хот-дог

уважаемый Си Цзиньпин Ахматович

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Анатолий Польский

Так теперь в США недовольны
Intel's deletion of any reference to Xinjiang in its annual letter to suppliers, which was first reported by the Wall Street Journal, was criticised by U.S. Senator Marco Rubio.
 “Intel’s cowardice is yet another predictable consequence of economic reliance on China,” Rubio said in a statement on Monday.
 “Instead of humiliating apologies and self-censorship, companies should move their supply chains to countries that do not use slave labour or commit genocide.”

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Должный хот-дог

У сша есть куча политических проблем, они стерпят, а Китай будет давить государством.

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Evil Pechenka

Интел ссыкливые проститутки. 🤷‍♀️

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Madegghead

они должны были давить дальше и принести гигантские убытки своим акционерам?
Это ты?

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Evil Pechenka

Это ты?
Найди себя.

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pls help

At least not on camera..

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Должный хот-дог

извинилась перед Китаем
 Потому что СУАР не провинция.

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Shenmue
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Сергей Сергеич
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