Intel призвала партнёров не покупать товары из Синьцзян, но после критики КНР удалила из письма упоминания провинции Статьи редакции
И извинилась перед Китаем.
Intel в декабре 2021 года опубликовала обращение к поставщикам, в котором призвала отказаться от покупок товаров и услуг из Синьцзяна. Компанию раскритиковали в китайских соцсетях и СМИ, после чего она извинилась за письмо.
По данным властей США и правозащитников, китайское правительство проводило в провинции Синьцзян кампанию по насильственной ассимиляции уйгуров: представителей этнического мусульманского меньшинства подвергали систематическим репрессиям, пыткам, принудительной стерилизации и рабскому труду.
Intel на своём сайте опубликовала письмо к поставщикам, в котором указала требования, необходимые для работы с компанией. В частности, там упоминался запрет на использование рабского труда людей в регионе Синьцзян.
В китайской соцсети Weibo и государственных СМИ компанию обвинили в том, что она встала на сторону западных властей, которые ввели ограничения на продукцию из китайской провинции, и отказалась от работы в стране. После критики Intel опубликовала на сайте извинения перед Китаем.
Компания объяснила обращение к поставщикам требованиями американских властей, по которым она должна исключить из цепочек поставок любые товары и услуги из Синьцзян. Intel добавила, что у неё долгие деловые отношения с Китаем, которая она не хочет прерывать.
10 января компания и вовсе удалила упоминания провинции Синьцзян из письма поставщикам. Теперь в обращении говорится, что компания не приемлет использование «любого недобровольного труда».
Особенно когда их запах перебивает запах паленой кожи уйгура, зажаренного на электрическом стуле
а почему частную компанию это должно ебать?
Цель частной компании сделать самый лучший продукт и заработать кучу бабок.
Интел законы США не нарушает, законы Китая не нарушает.
Проблему уйгуров должны решать ООН, правительство США, политики, общественные организации. Но им всем поебать в целом, даже санкций никаких нет.
Интел полезла не в свое дело, еще и не в свою весовую категорию - получила по башке...
Кого возмущает проблема уйгуров - капайте на мозг своему сенатору, а не требуйте невозможного от комм.компании.
тебя не должно ебать, что ебёт других
Хоть они и частники, но...
Гнусный капиталист по указке ленивый медведь врать про Синьцзян. Гордые китайцы делать все из любви к партия. Никаких шуток и мемов. Автор получить путевка санаторий на перевоспитание. -15 социальный рейтинг. Умри грязь уйгур!
Кто к тебе ближе - тот и страшнее. :)
Сорта говна
Потому-что он не говорит Дон?
Коммерческая компания не должна заниматься не своим делом. Борьба за права уйгуров - это не дело частной корпорации.
Полезли не в свое дело, получили по мордасам.
Вот как Вкуссвилл за свою тупую рекламу...
безусловно может. Но занимаясь не коммерческой политической деятельностью вместо коммерческой она нарушает собственный устав, цели создания и права акционеров...
Устав любой коммерческой компании плюс минус схожий. Читал много раз разные уставы.
Если бы цели Интел были не коммерческие, то называлась бы она некоммерческая организация.
Во-первых вряд ли многих потребителей ипут уйгуры, и уж тем более они это будут учитывать при выборе процессора. Это влажные фантазии левачков-инфантилов. Во-вторых потребитель который выбирает не самый лучший и самый дешевый продукт, а какой-то там этичный-бла-бла-бла - не рациональный олигофрен с промытыми мозгами. И кстати если теоретически таких олигофренов станет много, то по сути это разрушит все общество. Не нужно сделать самый лучший товар, самый дешевый, а достаточно сказать что он сделан руками трансгомосека, и прдавать по ценнику 3х? Это будет финалом цивилизации...
ты очень сильно преувеличиваешь значимость этого...
Все прекрасно ходят в кроссовках сшитых руками детей-рабов, покупают электрокары с аккумуляторами металл для которых добыт руками детей-рабов и т.п. И уж уйгуры вообще в США не ипут никого.
А устав Интела читал? Можно также сделать декларацию о целях и задачах организации. Где наряду с увеличением прибыли будет также применение экологических способов работы, использование зелёных технологий, социальная ответственность и т.д. Это никак не противоречит основной цели создания организации.
И рыбку съесть, и нахуй сесть. Лицемерные хуесосы.
Интел лошки, призываю не покупать их поделки
Считаю убил югура, сволочь
Ссылку на заявление АМД про Синьцзян в студию
Причём
Значение знаешь?
При том, что тебе не нужно было пропускать уроки русского языка в школе, если они вообще у тебя были
На что ты намекаешь?
Только если эти поделки не китайские "подделки", типа Intel QTJ, Intel QQLT, Intel QQLS и т.п. Их партия одобрять, поставщик алиэкспресс радовать покупатель
Капиталисты взяли защеку у кровавого режима.
Какие ещё нужны доказательства того, что активисты со своими правами человека никому не нужны?
Не охуенным
Предлагаю все производство переводить в Россию. Предварительно обработав население пропагандой что рабский труд это все для победы над НАТО, деды на палке одобряют и рай вот вот уже близко. Так народ на такие заводы выстроиться на километры, ещё и драться будут за такое место работы.
Так теперь в США недовольны
Intel's deletion of any reference to Xinjiang in its annual letter to suppliers, which was first reported by the Wall Street Journal, was criticised by U.S. Senator Marco Rubio.
“Intel’s cowardice is yet another predictable consequence of economic reliance on China,” Rubio said in a statement on Monday.
“Instead of humiliating apologies and self-censorship, companies should move their supply chains to countries that do not use slave labour or commit genocide.”
Интел ссыкливые проститутки. 🤷♀️
они должны были давить дальше и принести гигантские убытки своим акционерам?
Это ты?
Это ты?
Найди себя.
At least not on camera..