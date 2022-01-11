И извинилась перед Китаем.

{"id":510001} 2191 просмотров Слушать

Intel в декабре 2021 года опубликовала обращение к поставщикам, в котором призвала отказаться от покупок товаров и услуг из Синьцзяна. Компанию раскритиковали в китайских соцсетях и СМИ, после чего она извинилась за письмо.

По данным властей США и правозащитников, китайское правительство проводило в провинции Синьцзян кампанию по насильственной ассимиляции уйгуров: представителей этнического мусульманского меньшинства подвергали систематическим репрессиям, пыткам, принудительной стерилизации и рабскому труду.

Intel на своём сайте опубликовала письмо к поставщикам, в котором указала требования, необходимые для работы с компанией. В частности, там упоминался запрет на использование рабского труда людей в регионе Синьцзян.

Наши инвесторы и клиенты спрашивали, покупает ли Intel товары или услуги в китайском регионе Синьцзян. Несколько правительств ввели ограничения на продукты из региона Синьцзян. Поэтому Intel обязана гарантировать, что в нашей цепочке поставок не используется рабочая сила или исходные товары или услуги из региона Синьцзян. из обращения Intel

В китайской соцсети Weibo и государственных СМИ компанию обвинили в том, что она встала на сторону западных властей, которые ввели ограничения на продукцию из китайской провинции, и отказалась от работы в стране. После критики Intel опубликовала на сайте извинения перед Китаем.

Приносим извинения за проблемы, причинённые нашим уважаемым китайским клиентам, партнёрам и общественности. Intel стремится стать надёжным технологическим партнёром и ускорить совместные разработки с Китаем. из обращения Intel

Компания объяснила обращение к поставщикам требованиями американских властей, по которым она должна исключить из цепочек поставок любые товары и услуги из Синьцзян. Intel добавила, что у неё долгие деловые отношения с Китаем, которая она не хочет прерывать.