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Новости
Сергей Исенеков

ФСБ задержала жителя Тверской области, подозреваемого в модерации телеграм-каналов неонацистской группировки «М.К.У.» Статьи редакции

По информации спецслужбы, задержанный пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в группировку новых членов и готовил теракты на транспорте.

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Видео телеграм-канала РИА «Новости»

В отношении 18-летнего жителя Тверской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»), части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Об этом сказано на сайте спеслужбы.

На опубликованном ФСБ видео показано, как молодого человека задерживают в одном из учебных заведений региона. Студент признался, что занимался модерацией телеграм-каналов и действовал под руководством предполагаемого основателя движения «М.К.У.» («Маньяки: культ убийства») Егора Краснова. В сообщении ведомства сказано, что преступная деятельность задержанного подтверждается признанием, перепиской с Красновым в телеграме, а также изъятыми инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Мы привлекали в том числе несовершеннолетних к нападению. Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России, целью этих терактов было устрашение населения, чтобы «М.К.У.» все боялись

задержанный

Также в ФСБ сообщили, что возбудили против лидера украинской неонацистской организации Краснова уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Неонацисткая группировка «М.К.У» появилась на Украине в 2017 году. «Русская служба Би-би-си» и «Настоящее время» отмечали, что речь может идти о паблике во «ВКонтакте», где публиковались видеозаписи с нападением на прохожих, бездомных и мигрантов в Днепре.

В ФСБ сообщили, что с зимы 2021 года удалось задержать 106 членов группировки в 37 регионах России. Как пишет ТАСС, с весны в России были задержаны около 170 человек, которых обвинили в причастности к группировке.

#новости

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Закомплексованная Душа

Терреросты уровня б

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Должный хот-дог

Это вам не Талибан

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Должный хот-дог

Хорошие ребята. Лавров

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Должный хот-дог

Почему он сидит с опущенной маской? Разве это разрешено Минздравом и Роспотребнадзором??

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Должный хот-дог

опущенный

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aliftin

Что-то давно таких новостей не было.

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Должный хот-дог

Теряют фокус на технологиях

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aliftin

Просто праздники были.

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Dmitri

@rustyrazor ты на месте?

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Doktor Streyndzhlav

Уже задержан

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Люц Шнайдер

Он в Киеве же

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Dmitri

Ну мало ли что он пишет. Да и шутка же)

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Имя И Фамилия

Именно то что на своём месте в правильной стране :3

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кринге

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Michael Konovalov

Типа рязанский сахар-2

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Сеня

Ну и славно

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Должный хот-дог

Ну хотя бы ждал.

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Люц Шнайдер

Даже побрился заранее

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Должный хот-дог

опять я могу спать спокойно, потому что у нас в стране есть фсб

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