ФСБ задержала жителя Тверской области, подозреваемого в модерации телеграм-каналов неонацистской группировки «М.К.У.» Статьи редакции
По информации спецслужбы, задержанный пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в группировку новых членов и готовил теракты на транспорте.
В отношении 18-летнего жителя Тверской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»), части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Об этом сказано на сайте спеслужбы.
На опубликованном ФСБ видео показано, как молодого человека задерживают в одном из учебных заведений региона. Студент признался, что занимался модерацией телеграм-каналов и действовал под руководством предполагаемого основателя движения «М.К.У.» («Маньяки: культ убийства») Егора Краснова. В сообщении ведомства сказано, что преступная деятельность задержанного подтверждается признанием, перепиской с Красновым в телеграме, а также изъятыми инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Также в ФСБ сообщили, что возбудили против лидера украинской неонацистской организации Краснова уголовное дело о создании экстремистского сообщества.
Неонацисткая группировка «М.К.У» появилась на Украине в 2017 году. «Русская служба Би-би-си» и «Настоящее время» отмечали, что речь может идти о паблике во «ВКонтакте», где публиковались видеозаписи с нападением на прохожих, бездомных и мигрантов в Днепре.
В ФСБ сообщили, что с зимы 2021 года удалось задержать 106 членов группировки в 37 регионах России. Как пишет ТАСС, с весны в России были задержаны около 170 человек, которых обвинили в причастности к группировке.
Терреросты уровня б
Что-то давно таких новостей не было.
Просто праздники были.
@rustyrazor ты на месте?
Уже задержан
Он в Киеве же
Ну мало ли что он пишет. Да и шутка же)
Именно то что на своём месте в правильной стране :3
кринге
Типа рязанский сахар-2
Ну и славно
Даже побрился заранее