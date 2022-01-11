По информации спецслужбы, задержанный пропагандировал идеологию массовых убийств, привлекал в группировку новых членов и готовил теракты на транспорте.

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Видео телеграм-канала РИА «Новости»



В отношении 18-летнего жителя Тверской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе»), части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Об этом сказано на сайте спеслужбы.

На опубликованном ФСБ видео показано, как молодого человека задерживают в одном из учебных заведений региона. Студент признался, что занимался модерацией телеграм-каналов и действовал под руководством предполагаемого основателя движения «М.К.У.» («Маньяки: культ убийства») Егора Краснова. В сообщении ведомства сказано, что преступная деятельность задержанного подтверждается признанием, перепиской с Красновым в телеграме, а также изъятыми инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Мы привлекали в том числе несовершеннолетних к нападению. Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России, целью этих терактов было устрашение населения, чтобы «М.К.У.» все боялись

задержанный

Также в ФСБ сообщили, что возбудили против лидера украинской неонацистской организации Краснова уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Неонацисткая группировка «М.К.У» появилась на Украине в 2017 году. «Русская служба Би-би-си» и «Настоящее время» отмечали, что речь может идти о паблике во «ВКонтакте», где публиковались видеозаписи с нападением на прохожих, бездомных и мигрантов в Днепре.