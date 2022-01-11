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Новости
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В США разработали гибкий OLED-дисплей, полностью напечатанный на 3D-принтере Статьи редакции

В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.

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Исследователи Миннесотского университета представили первый OLED-дисплей, изготовленный с помощью 3D-печати без применения сложных производственных технологий, вроде термического напыления или центрифугирования.

Экран состоит из шести слоёв, нанесённых кастомным принтером. Электроды, межсоединения и изоляция печатаются при комнатной температуре методом экструзии (продавливанием материала через тонкое формующее отверстие), а активные слои — методом распыления.

Прототип получил квадратную форму с диагональю 1,5 дюйма (3,8 см) и сеткой из 64 пикселей, каждый из которых излучает свет при прохождении электрического тока.

По словам разработчиков, стоимость 3D-принтера по индивидуальному заказу оказалась сопоставима с Tesla Model S — то есть составляет около 90 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).

Преимуществом подхода стала эластичность конструкции — дисплей выдерживает более двух тысяч сгибов и может быть упакован в герметизирующий материал для использования в носимых устройствах или мягкой робототехнике.

Инженеры планируют совершенствовать технологию, увеличивая диагональ, разрешение и яркость экрана, и заявляют, что до массового применения остаются считанные годы.

OLED-дисплеи обычно производятся на больших, дорогих и сверхчистых производственных объектах. Нам же удалось изготовить функциональный прототип прямо в лаборатории. Нетрудно представить, что в течение нескольких лет это приведёт к портативной печати всех видов дисплеев —дома или в дороге на небольших принтерах.

Майкл Макалпайн
профессор кафедры машиностроения Миннесотского университета

Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances, а процесс печати продемонстрировали на YouTube-канале Колледжа науки и техники Миннесотского университета.

#новости #технологии #3dпечать

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9 комментариев
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Должный хот-дог

В России открыли еще 7 точек Красное и Белое. Чем ответит США?

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Должный хот-дог

поставками бухла в Белое и Красное

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Михаил Павлович

А как же родные настойки на мухоморе?

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1
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Имя И Фамилия

Технология позволит, бизнес и копирасты - нет

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2
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Должный хот-дог

Это же просто светодиодная сетка 8х8.

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2
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Должный хот-дог

замолчи

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0
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Дизайнер Павленко

В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.
Чотко

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Marek Johnson

Как RnD проект крутой, бесспорно. Но к остальному есть вопросы – гибкость экрана с такой плотностью скорее баг, а не фича. Напечатать матрицу на 65 пикселя в 1.5 дюйма это одно, а хотя бы 1.000.000 пикселей (как у смартфонов) – совсем другое, именно для этого и нужно сверх дорогое оборудование, так как на такой плотности пикселей всплывают совсем другие производственные проблемы, которые в домашних условиях не решаются, поэтому о том чтобы дома напечатать экран для айфона можно не мечтать, максимум бегущую строку для ардуино, но обойдется это вам на порядок дороже.

Если кому-то тема интересна, то гуглите "OLED Manufacturing and integration challenges"

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Fenrir784

Можно напечатать настенный билборд в домашних условиях, там довольно пофиг на размер пикселя

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