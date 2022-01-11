В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.

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Исследователи Миннесотского университета представили первый OLED-дисплей, изготовленный с помощью 3D-печати без применения сложных производственных технологий, вроде термического напыления или центрифугирования.

Экран состоит из шести слоёв, нанесённых кастомным принтером. Электроды, межсоединения и изоляция печатаются при комнатной температуре методом экструзии (продавливанием материала через тонкое формующее отверстие), а активные слои — методом распыления.

Прототип получил квадратную форму с диагональю 1,5 дюйма (3,8 см) и сеткой из 64 пикселей, каждый из которых излучает свет при прохождении электрического тока.

По словам разработчиков, стоимость 3D-принтера по индивидуальному заказу оказалась сопоставима с Tesla Model S — то есть составляет около 90 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).

Преимуществом подхода стала эластичность конструкции — дисплей выдерживает более двух тысяч сгибов и может быть упакован в герметизирующий материал для использования в носимых устройствах или мягкой робототехнике.

Инженеры планируют совершенствовать технологию, увеличивая диагональ, разрешение и яркость экрана, и заявляют, что до массового применения остаются считанные годы.

OLED-дисплеи обычно производятся на больших, дорогих и сверхчистых производственных объектах. Нам же удалось изготовить функциональный прототип прямо в лаборатории. Нетрудно представить, что в течение нескольких лет это приведёт к портативной печати всех видов дисплеев —дома или в дороге на небольших принтерах. Майкл Макалпайн профессор кафедры машиностроения Миннесотского университета