В США разработали гибкий OLED-дисплей, полностью напечатанный на 3D-принтере Статьи редакции
В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.
Исследователи Миннесотского университета представили первый OLED-дисплей, изготовленный с помощью 3D-печати без применения сложных производственных технологий, вроде термического напыления или центрифугирования.
Экран состоит из шести слоёв, нанесённых кастомным принтером. Электроды, межсоединения и изоляция печатаются при комнатной температуре методом экструзии (продавливанием материала через тонкое формующее отверстие), а активные слои — методом распыления.
Прототип получил квадратную форму с диагональю 1,5 дюйма (3,8 см) и сеткой из 64 пикселей, каждый из которых излучает свет при прохождении электрического тока.
По словам разработчиков, стоимость 3D-принтера по индивидуальному заказу оказалась сопоставима с Tesla Model S — то есть составляет около 90 тысяч долларов (6,75 миллиона рублей).
Преимуществом подхода стала эластичность конструкции — дисплей выдерживает более двух тысяч сгибов и может быть упакован в герметизирующий материал для использования в носимых устройствах или мягкой робототехнике.
Инженеры планируют совершенствовать технологию, увеличивая диагональ, разрешение и яркость экрана, и заявляют, что до массового применения остаются считанные годы.
Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances, а процесс печати продемонстрировали на YouTube-канале Колледжа науки и техники Миннесотского университета.
А как же родные настойки на мухоморе?
Технология позволит, бизнес и копирасты - нет
В перспективе технология позволит создавать экраны в «домашних» условиях.
Чотко
Как RnD проект крутой, бесспорно. Но к остальному есть вопросы – гибкость экрана с такой плотностью скорее баг, а не фича. Напечатать матрицу на 65 пикселя в 1.5 дюйма это одно, а хотя бы 1.000.000 пикселей (как у смартфонов) – совсем другое, именно для этого и нужно сверх дорогое оборудование, так как на такой плотности пикселей всплывают совсем другие производственные проблемы, которые в домашних условиях не решаются, поэтому о том чтобы дома напечатать экран для айфона можно не мечтать, максимум бегущую строку для ардуино, но обойдется это вам на порядок дороже.
Если кому-то тема интересна, то гуглите "OLED Manufacturing and integration challenges"
Можно напечатать настенный билборд в домашних условиях, там довольно пофиг на размер пикселя