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Новости
Сергей Исенеков

Собянин: ситуация с Covid-19 сильно ухудшается, ожидается значительный рост заболеваемости «омикроном» Статьи редакции

По словам мэра, ситуация в Москве может стать более критичной, чем в предыдущие волны эпидемии коронавируса.

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В Москве зафиксировано «значительное» количество заражённых штаммом «омикрон», это число «достаточно быстро нарастает». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с Covid-19 при правительстве. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24»

Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы столкнёмся с более худшей ситуацией, чем в предыдущие волны.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам мэра, в связи с этим необходимо развернуть дополнительные койки в больницах, а также усилить контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора и вакцинировать жителей столицы.

Собянин также отметил, что за время новогодних каникул критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдалось. По словам мэра, в сутки госпитализировали 600-750 пациентов, это является невысоким уровнем для столицы.

11 января оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4,6 тысяч случаев заражения Covid-19. В последний раз такое количество заболевших в столице было в ноябре 2021 года.

#новости #москва #covid19

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Должный хот-дог

Уже блять весь мир понимает, что это цирк с медведями, они все равно продолжают хуйней заниматься. Как же заебали.

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29
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Закомплексованная Душа

А в чем именно цирк заключается?

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11
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Максим Шпилёв

Как вирус обходит голосования и праздники

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5
1 комментарий
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Должный хот-дог

в шатре

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1
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Должный хот-дог

КОННИЧИВА ОНИИЧААН!!!

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7
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Должный хот-дог

коничуа узбеки

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1
2 комментария
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Должный хот-дог

@Dima Курск, русский

Продолжай

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0
1 комментарий
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Роман Олегович

Весь мир понимает, но туристические визы продолжают выдавать, самому не смешно такую хуету молоть?

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0
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Хенрик Квинто

Кому выдавать? ЕС наглухо закрыт для непривитых. А что Россия с прибором положила на эпидемию, это совсем не смешно.

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1
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Владислав Недзвецкий

Ну народ то не против, даже тут агитируют

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Сергей Сергеич

Америка так же чуть ли не каждый день страшилки рассказывает про корону и омикрон. Даже ФРС инвесторов пугает омикроном в контексте своей ДКП и влияния на экономику.

Ой, но я забыл, это же другое.

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0
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Уютный Багажник

Предлагаю ввести превентивные штрафы для москвичей.

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10
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Должный хот-дог

Ничего, переживём

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40
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Должный хот-дог

ваш кредит на 10000 рублей одобрен

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5
2 комментария
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Должный хот-дог
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4
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Уютный Багажник

Отправьте ответной смс номер вашей карты и CVV/CVC код, чтобы получить ваш выигрыш

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2
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Михаил Павлович

На эти копейки нормального кофе уже не попить

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–2
1 комментарий
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Должный хот-дог

Жаль у Собянина не двойная фамилия (вторая на букву Р). Так бы СССР был сокращённо.

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Иван Прохоров

От омикрона многие заражаются, почти никто не умирает и болеют легко. Это и есть та самая мутация вируса, которая будет жить с чкловеком и безвредна для него. Заразиться омикроном ~ вакцинироваться

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–4
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Должный хот-дог

над вашими умозаключениями будут долгое время биться лучшие умы планеты.или худшие

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24
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Должный хот-дог

над вашими умозаключениями будут отдыхать несколько недель тысячи бизнесов и граждан

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9
10 комментариев
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Должный хот-дог

СМОТРИТЕ НА НЕГО АНТИВАКСЕР ПОРВАЛСЯ

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5
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Polina Malahova
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3
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Должный хот-дог

почти никто не умирает
Зачем ты врешь?

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Иван Прохоров
Ученые оценили смертность от омикрон-штамма
Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с…
lenta.ru
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–3
13 комментариев
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Должный хот-дог

ты попал под эффект лемминга, брат, не расстраивайся

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2
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Иван Прохоров
Ученые оценили смертность от омикрон-штамма
Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с…
lenta.ru
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1
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Должный хот-дог

зайка, дак уже новый появился

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Chikk
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Иван Прохоров

Как называется? Где почитать? Насколько опасен для меня?

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Должный хот-дог

Согласно данным, полученным в ЮАР Национальным институтом инфекционных заболеваний в ЮАР и Университетом Претории, смертность от омикрон-штамма в сравнении с предыдущими волнами COVID-19 снизилась на 75 %. Данные получены путём наблюдения за пациентами больницы в городском округе Цване (провинция Гаутенг): среди поступивших с этим штаммом умерло 4,5 % заболевших, а прежде доля летальных исходов составляла 21,3 %. Помимо того, заражённых омикрон-штаммом быстрее выписывали из больницы: в среднем уже через четыре дня после госпитализации, а пневмония развивалась лишь у трети пациентов.
 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61cd49299a794756facf5190

Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от…
Омикрон-штамм имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами COVID-19. Об…
www.rbc.ru
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9
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Polina Malahova

Только вот мы живем не в ЮАР.

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–2
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Должный хот-дог

ваши проблемы

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6
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Должный хот-дог

Да, у нас снег и холодно, в отличие от них

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1
5 комментариев
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Polina Malahova

4.5% заболевших - от какого количества?
В абсолютных числах это может быть колоссальное число.
4.5% от 100 человек - это 4,5 человека.
4.5% от 10,000 человек - это 450 человек.

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0
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Иван Иваныч

В исследовании участвовали 466 пациентов, поступивших в больницу в Претории после 14 ноября. Полученные данные сравнивались с данными по течению заболевания у 3976 пациентов, госпитализированных до этой даты.
ЮАР была одной из стран, в которой зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-штаммом. Его выявили 23 ноября в образцах, взятых у заразившихся 14–16 ноября.

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1
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André

4,5% - это от reported cases. Учитывая, что 90% людей переносят ковид бессимптомно, то это значение надо смело делить на 10.

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0
1 комментарий
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PRIME XXVII

Ну и где, в таком случае, нерабочие дни? Они же всё на свете лечат

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4
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Сеня

кончились два дня назад

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1
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Должный хот-дог

Там были праздничные, не путай

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Должный хот-дог

ой да хорош, уже не пугает ваш кококовирус

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1
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Должный хот-дог

так это и не коронавирус, а Собянин

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1
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АТВ

Кокосовирус ?

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Виталий Лановой

Чёт я походу заразился. Зеваю и есть хочу

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2
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Должный хот-дог

Посиди дома пару недель, не распространяй заразу

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3
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Должный хот-дог

денег найдешь где нибудЬ, держись, удачи

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4
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Мразь

Хуя своевременно об омикроне узнал

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1
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Должный хот-дог

Как хозяева позволили узнать, так и узнал

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5
8 комментариев
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kerokero

Слушал уже его новый альбом?

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1
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Михаил Павлович

Чо закроют?

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1
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Должный хот-дог

Рот

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4
1 комментарий
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Должный хот-дог
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2
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Имя Фамилия

100к выявленных будет в сутки, больше рисовать не станут.

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0
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Должный хот-дог

Лови минус

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0
1 комментарий
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Michael Konovalov

Уже и врачи и ВОЗ признают что любая вакцина не снижает распространение коронавируса. Но почему-то требуют чтобы люди вакцинировались.

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–13
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Должный хот-дог

она и не должна снижать распространение

вакцина - это облегченная версия заражения вирусом, чтоб организм с ним предварительно познакомился и был готов к встрече с настоящим, при этом перенеся встречу менее тяжелее, нежели без вакцины

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3
2 комментария
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ayy

Именно не вакцинированные нагружают системы здравоохранения. К примеру в Португалии почти 90% пациентов с короной в реанимации не были вакцинированы.

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0
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Chikk

Ура! Наконец-то мы все умрём и на глобусе наступит тишина и покой. Не станет политоты, вбросов и прочих стрессов. :)

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1
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Михаил Желтухин
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Иван Прохоров

Статистика по госпитализированным от омикрона в сравнении. 74% госпитализированных с дельта-штамом нуждались в кислороде, с омикроном - лишь 17,6%. В среднем в больнице до омикрона лежали 8 дней, с омикроном - 3 дня.
Смертность от дельты среди госпитализированных - 29,1%, от омикрона - 2,7%. Поэтому - ничего не бойтесь и не слушайте пропагандистов. Омикрон не страшный вирус

Omicron variant leads to less severe symptoms…
What to know about the omicron variant surge in South Africa.
www.deseret.com
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1
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Mikhail Dragunov

Let this music play forever, Segey Semyonovich sayd.

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1
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MrZlydnya

Какой же это цирк, блять.

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Должный хот-дог

На сколько я понимаю, эффективность имеющихся у нас вакцин против омикрона снизилась в несколько раз. Почему на рынке до сих пор нет новых вариантов вакцины для новых штаммов? Зачем всех прививают старыми малоэффективными вакцинами, требуя QR-коды, подтверждающие факт вакцинации ими? Таким образом у населения создается ощущение ложной безопасности. Типа вот я привит спутником, меня пускают куда угодно, однако это практически не дает защиты от заражения. И вот толпы таких же привитых свободно ходит по различным заведениям и спокойно заражаются омикроном. А фармкомпании не выпускают ничего нового для защиты от этого. Гинцбург же рассказывал сказки, что они вот прям щас могут начать выпуск новых вакцин против дельты и омикрона, но ничего этого до сих пор нет, и никакой информации о том, что это вообще делается в СМИ так же нет.

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ayy

практически не дает защиты от заражения
Но снижает шанс тяжёлой болезни.

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Владимир Керенский

А выпусти они вакцину против омикрона, ты бы ныл что невозможно так быстро её разработать.

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1 комментарий
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Tim Hansen
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Себастиан Перейра

РА-СЕ-Я!!! РА-СЕ-Я!!!

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Должный хот-дог

О, Серега! Ну заходи, заждались

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Должный хот-дог

Охайо ониичан!!

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4 комментария
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Должный хот-дог

Ну всё, погуляли и хватит

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Жабка
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АТВ

Проснулись

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Антон Лисин

Собянин клоун

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vlad novikov

https://beta.dw.com/ru/voz-schitaet-verojatnym-zarazhenie-omikronom-k-martu-poloviny-evropejcev/a-60387472

ВОЗ считает вероятным заражение омикроном к…
По словам директора ВОЗ в европейском регионе Ханса Клуге, прогноз основан на динамике заражений…
beta.dw.com
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0
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Должный хот-дог
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Должный хот-дог

У него как раз в марте концерты будут, там пиздец заражение

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Руслан Астратов

https://www.youtube.com/watch?v=0QYcD8cszQI

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Ринат Магжанов

Введут ли qr коды для перелётов по России с 1 февраля ? Где можно получить информацию по этому вопросу ?!

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0
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Vladislav Nadolinski

Ожидаем информации по этому вопросу от русских реперов.

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2 комментария
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Рыжий

Сук, ну хотя бы месяц дали спокойно пожить без этого вируса, и ограничений меньше было. Я уже почти успел забыть о нем

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Должный хот-дог

в свердловской области решили не возвращать коды после праздников

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Ivan Anbelia

на 10ой секунде Гыыы, ковид, гыы

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ИгорьOK

это число «достаточно быстро нарастает»

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Дмитрий Федотов

Праздники прошли, включить ухудшение!

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Должный хот-дог

Он говорит 7-10 дней, в титр идёт 70 дней

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0
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Polina Malahova

Никогда такого не было, и вот опять!

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–1
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Иван Прохоров
Ученые оценили смертность от омикрон-штамма
Омикрон-штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с…
lenta.ru
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–3
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Иван Прохоров
Omicron causes just a quarter of deaths compared…
Researchers looking at South Africa said there had been a clear decoupling of cases…
www.telegraph.co.uk
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–3
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