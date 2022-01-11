Собянин: ситуация с Covid-19 сильно ухудшается, ожидается значительный рост заболеваемости «омикроном» Статьи редакции
По словам мэра, ситуация в Москве может стать более критичной, чем в предыдущие волны эпидемии коронавируса.
В Москве зафиксировано «значительное» количество заражённых штаммом «омикрон», это число «достаточно быстро нарастает». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с Covid-19 при правительстве. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24»
По словам мэра, в связи с этим необходимо развернуть дополнительные койки в больницах, а также усилить контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора и вакцинировать жителей столицы.
Собянин также отметил, что за время новогодних каникул критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдалось. По словам мэра, в сутки госпитализировали 600-750 пациентов, это является невысоким уровнем для столицы.
11 января оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4,6 тысяч случаев заражения Covid-19. В последний раз такое количество заболевших в столице было в ноябре 2021 года.
А в чем именно цирк заключается?
Как вирус обходит голосования и праздники
@Dima Курск, русский
Продолжай
Весь мир понимает, но туристические визы продолжают выдавать, самому не смешно такую хуету молоть?
Кому выдавать? ЕС наглухо закрыт для непривитых. А что Россия с прибором положила на эпидемию, это совсем не смешно.
Ну народ то не против, даже тут агитируют
Америка так же чуть ли не каждый день страшилки рассказывает про корону и омикрон. Даже ФРС инвесторов пугает омикроном в контексте своей ДКП и влияния на экономику.
Ой, но я забыл, это же другое.
Предлагаю ввести превентивные штрафы для москвичей.
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На эти копейки нормального кофе уже не попить
От омикрона многие заражаются, почти никто не умирает и болеют легко. Это и есть та самая мутация вируса, которая будет жить с чкловеком и безвредна для него. Заразиться омикроном ~ вакцинироваться
Как называется? Где почитать? Насколько опасен для меня?
Согласно данным, полученным в ЮАР Национальным институтом инфекционных заболеваний в ЮАР и Университетом Претории, смертность от омикрон-штамма в сравнении с предыдущими волнами COVID-19 снизилась на 75 %. Данные получены путём наблюдения за пациентами больницы в городском округе Цване (провинция Гаутенг): среди поступивших с этим штаммом умерло 4,5 % заболевших, а прежде доля летальных исходов составляла 21,3 %. Помимо того, заражённых омикрон-штаммом быстрее выписывали из больницы: в среднем уже через четыре дня после госпитализации, а пневмония развивалась лишь у трети пациентов.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61cd49299a794756facf5190
Только вот мы живем не в ЮАР.
4.5% заболевших - от какого количества?
В абсолютных числах это может быть колоссальное число.
4.5% от 100 человек - это 4,5 человека.
4.5% от 10,000 человек - это 450 человек.
В исследовании участвовали 466 пациентов, поступивших в больницу в Претории после 14 ноября. Полученные данные сравнивались с данными по течению заболевания у 3976 пациентов, госпитализированных до этой даты.
ЮАР была одной из стран, в которой зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-штаммом. Его выявили 23 ноября в образцах, взятых у заразившихся 14–16 ноября.
4,5% - это от reported cases. Учитывая, что 90% людей переносят ковид бессимптомно, то это значение надо смело делить на 10.
Ну и где, в таком случае, нерабочие дни? Они же всё на свете лечат
кончились два дня назад
Кокосовирус ?
Чёт я походу заразился. Зеваю и есть хочу
Хуя своевременно об омикроне узнал
Слушал уже его новый альбом?
Чо закроют?
100к выявленных будет в сутки, больше рисовать не станут.
Уже и врачи и ВОЗ признают что любая вакцина не снижает распространение коронавируса. Но почему-то требуют чтобы люди вакцинировались.
Именно не вакцинированные нагружают системы здравоохранения. К примеру в Португалии почти 90% пациентов с короной в реанимации не были вакцинированы.
Ура! Наконец-то мы все умрём и на глобусе наступит тишина и покой. Не станет политоты, вбросов и прочих стрессов. :)
Статистика по госпитализированным от омикрона в сравнении. 74% госпитализированных с дельта-штамом нуждались в кислороде, с омикроном - лишь 17,6%. В среднем в больнице до омикрона лежали 8 дней, с омикроном - 3 дня.
Смертность от дельты среди госпитализированных - 29,1%, от омикрона - 2,7%. Поэтому - ничего не бойтесь и не слушайте пропагандистов. Омикрон не страшный вирус
Let this music play forever, Segey Semyonovich sayd.
Какой же это цирк, блять.
На сколько я понимаю, эффективность имеющихся у нас вакцин против омикрона снизилась в несколько раз. Почему на рынке до сих пор нет новых вариантов вакцины для новых штаммов? Зачем всех прививают старыми малоэффективными вакцинами, требуя QR-коды, подтверждающие факт вакцинации ими? Таким образом у населения создается ощущение ложной безопасности. Типа вот я привит спутником, меня пускают куда угодно, однако это практически не дает защиты от заражения. И вот толпы таких же привитых свободно ходит по различным заведениям и спокойно заражаются омикроном. А фармкомпании не выпускают ничего нового для защиты от этого. Гинцбург же рассказывал сказки, что они вот прям щас могут начать выпуск новых вакцин против дельты и омикрона, но ничего этого до сих пор нет, и никакой информации о том, что это вообще делается в СМИ так же нет.
практически не дает защиты от заражения
Но снижает шанс тяжёлой болезни.
А выпусти они вакцину против омикрона, ты бы ныл что невозможно так быстро её разработать.
РА-СЕ-Я!!! РА-СЕ-Я!!!
Проснулись
Собянин клоун
https://beta.dw.com/ru/voz-schitaet-verojatnym-zarazhenie-omikronom-k-martu-poloviny-evropejcev/a-60387472
Введут ли qr коды для перелётов по России с 1 февраля ? Где можно получить информацию по этому вопросу ?!
Ожидаем информации по этому вопросу от русских реперов.
Сук, ну хотя бы месяц дали спокойно пожить без этого вируса, и ограничений меньше было. Я уже почти успел забыть о нем
на 10ой секунде Гыыы, ковид, гыы
это число «достаточно быстро нарастает»
Праздники прошли, включить ухудшение!
Никогда такого не было, и вот опять!