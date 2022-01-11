По словам мэра, ситуация в Москве может стать более критичной, чем в предыдущие волны эпидемии коронавируса.

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В Москве зафиксировано «значительное» количество заражённых штаммом «омикрон», это число «достаточно быстро нарастает». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с Covid-19 при правительстве. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24»

Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, что мы столкнёмся с более худшей ситуацией, чем в предыдущие волны.

Сергей Собянин

мэр Москвы



По словам мэра, в связи с этим необходимо развернуть дополнительные койки в больницах, а также усилить контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора и вакцинировать жителей столицы.

Собянин также отметил, что за время новогодних каникул критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдалось. По словам мэра, в сутки госпитализировали 600-750 пациентов, это является невысоким уровнем для столицы.