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Новости
Сергей Исенеков

Billboard: рэпер Канье Уэст приедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным и провести шоу Sunday Service Статьи редакции

По словам партнёра музыканта, Канье Уэст «собирается проводить в России много времени».

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Фото AP

План поездок на весну и лето пока находится в разработке и будет меняться в зависимости от графика Канье Уэста. Сейчас ведутся переговоры с азербайджано-российским миллиардером Аразом Агаларовым о развитии бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере. Об этом рассказал партнёр Канье Уэста Амир Садан в интервью Billboard.

По словам Садана, главным пунктом обсуждения между музыкантом и миллиардером является проведение впервые в России Sunday Service — шоу, которое является церковной службой и на котором одноимённый хор исполняет христианские музыкальные композиции. Организаторы уже забронировали два возможных места проведения события — Crocus City Hall, который вмещает 7,3 тысячи человек, и спорткомплекс «Лужники» на 81 тысячу человек.

Садан отметил, что Канье Уэст планирует пригласить Владимира Путина на представление, а после него лично пообщаться с президентом России.

Также по словам партнёра рэпера, Канье Уэст планирует записать совместную песню с сыном Агаларова — музыкантом Эмином. Точной информации, на какой стадии идут переговоры по поводу трека и проведения шоу, Садан не уточнил. Он также добавил, что сам Канье планирует посетить Россию весной или летом.

Это Йе, Йе всё равно доберётся туда. Что они собираются сказать ему? Он будет специальным гостем Агаларовых. Канье знает, что происходит. Он знает больше, чем обычный человек, который хорошо осведомлён в политических вещах [между Россией и США]. В этом нет никакого подтекста или протеста против США. Но Йе есть Йе — его нельзя контролировать.

Амир Садан
партнёр Канье Уэста

В ноябре 2021 года Канье Уэст сравнил себя с молодым Владимиром Путиным. По его словам, культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал «королем культуры» последних двух десятилетий.

#новости #музыка #каньеуэст #путин

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Уютный Багажник

Походу реально собирается президентом стать.

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29
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Уютный Багажник

Президентом России

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60
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Александр Мирошников

Ну по закону он этого сделать не сможет, а так почему нет?

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0
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Michael Konovalov

Надо только уметь кхе-кхе.

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3
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Уютный Багажник

Ну это он точно могёт, флоу будет покруче чем у хора клонов

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некипишуй

ты понимаешь что он черный?

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Должный хот-дог

https://coub.com/view/wh6lt

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Павел Морозов

Канье президентом

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Сеня

Компания 2024 будет мощная походу, как у Ельцина в 96

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37
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Должный хот-дог

Vote, а то lose

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17
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Coronadoden en een stroopwafel

Cumпания

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6
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Павел Морозов

Всем пенсионерам по three hundred bucks

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9
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Павел Морозов

Cum or lose

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3
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badResistor

CumOn к Мр. Путину

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Должный хот-дог

ну что, удачи еще минимум 9 лет пояса тянуть.

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Должный хот-дог

Операция преемник начинается.

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FOX

надеюсь гражданство дадут

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Marhal_New _Arleana

будет как Питр Моленье?

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Должный хот-дог

Сам питр.

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Svargr

тут наверное и не поймут :|

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Pa Chu

А в чем прикол?

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Petr

И трешку в Саранске

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Дизайнер Павленко

я не понимаю почему канье так популярен. он же всратый

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Bibba La Bibba
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5
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Должный хот-дог

бля уу ааааааа нет ммм блин сссука что за тупость

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пепси

За шизу. Его альбомы нахуй никому не нужны уже несколько лет, но как медиашизперсона он неподражаем.

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2
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Павел Морозов

Объяснение почему Канье гений, и создал все от музыки до самой популярной модели кроссовок

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Должный хот-дог

А объяснение-то где? И приложил 30-минутное наяривание с 2 перерывами на рекламу.

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Должный хот-дог

Кратко: самый смышленый умственно отсталый среди умственно отсталых, похлопаем.

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Артур Мудрик

дай угадаю, потому что он гей рыба?

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Павел Морозов

Да именно поэтому

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Антон Лисин

За всратость . За любовь к деньгам

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ну и в чем он не прав

"за тебя моя женщина поднимаю бокал..."

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Coronadoden en een stroopwafel

Хороший тост! Бахнем!

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Павел Морозов

Он гений - это раз, во вторых он гений - это два

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Должный хот-дог

в России я бы сказал популярнее Орлов, а не канье

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artemykairyak

Он искренний

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Антон Лисин

Вечер с Путиным. Это что-то новенькое

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3
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Должный хот-дог

Ну, в этом зале

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23
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Антон Лисин

Кто на шесте будет

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Marhal_New _Arleana

Токаев

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3
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Должный хот-дог

будут все

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Должный хот-дог

шкура продажная

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3
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Сеня

У него достаточно денег, чтобы позволять себе делать любую хуйнб чисти по фану, не завидуй

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5
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Должный хот-дог

щас бы завидовать этой мерзости

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8
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Сеня

Если бы он тусил с диктаторами за бабло, чтобы соблюдать свои долговые обязательства, все равно не стал бы осуждать его

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Ivar Ragnarsson

У него достаточно гражданских свобод для такой хуйни. В Америке видят прогрессивное общество в России и сильно влияют на него, что не нравится текущему режиму

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испанский смех

какое еще нахуй сообщество

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Максим Шпилёв
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Алексей Иванов

Всегда можно предложить больше со своими условиями, но этого почему-то никто не делает

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Иван Поварёшкин

Кто ж его в бункер пустит

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Должный хот-дог

По словам партнёра музыканта, Канье Уэст «собирается проводить в России много времени».

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5
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Должный хот-дог

Очень жду! СПАСИБО КАНЬЕ

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

СПАСИБО ВЕСТУ

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

Будь проклят Запад

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1
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Павел Морозов

Русские вперёд

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1
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Нейроорлов

Спасибо люблю целую

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2
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Coronadoden en een stroopwafel

@Нейроорлов

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1
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Должный хот-дог

«Что надо подписать? Подписать что нужно? Не понял, что я должен подписать?»

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2
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Антон Лисин

"Подпевай, бля"

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Должный хот-дог

Но Йе есть Йе
Когда же жизнь попустит этих нигеров охуевших

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Sam Lowry

Когда все перестанут платить им за влив племенного ритмического синкопированного вайба (и это я не про музыку, а про корни человечества), который у снежинков напрочь отсутствует и без которого жизнь кажется пресной.

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egorсorovin

в жизни нужно попробовать всё

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Должный хот-дог

чтобы встретиться с Путиным
Бедный Каньи, теперь ему точно закроют въезд на Украину как персоне угрожающей этому государству. Ему не позавидуешь

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thispersondoesnotexist

Везёт хохлам

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Должный хот-дог

Тут за «х» слово банят

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Владислав Аглямов

если Украина так поступит, а в 24ом Йе станет президентом, вот будет незадача)

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пепси

"Но Пу есть Пу — иго нильзя кантралировать" — партнёр Владимира Путина, Кадыров

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Zzzzzzz

Хвала азерам-мажорам, у них есть вкус не приглашать Лепса с Пугачёвой

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Alex Y

Так вот зачем нужна была АКВАДИСКОТЕКА

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Сергей Анонимович

Биполярка атакует Канье жеска походу

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Должный хот-дог

Шаман не дошёл, может, этот доедет

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цорiк

У нас и так ебанутых хватает же

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Alexander Personazhe

Канье Уэст «собирается проводить в России много времени»

Почему как только богатая знаменитость крепко едет кукухой и/или не хочет платить налоги, то тут же «собирается проводить в России много времени»?

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конгруэ́нтный

один человек не понимающий что его время прошло встречает другого человека не понимающего что его время прошло

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Должный хот-дог

в штатах никому не всрался, поехал осваивать новые рынки

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Должный хот-дог

Будет смешно если по приезду его закроют за какую нибудь любую хуйню

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Должный хот-дог

придет на версус и его опустит какой нибудь блоггер

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Должный хот-дог

заходит однажди канье уэст в камеру, а там навальный в ахуе смотрит на него

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Должный хот-дог

а он такой начинает речь из того ролика про зубы

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artemykairyak

Он же не русский

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Coronadoden en een stroopwafel

Пиздец, он погоду на конец января смотрел?

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Должный хот-дог

Он же чернокожий рэпер - у него должна быть шикарная шуба

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Timur Muratshin

Опять кто-то новости с Панорамы принес?

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Uluk Abylbekov

Вот он приятно удивится когда узнает что в России его имя можно сократить до одной буквы.

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Allekprost

"Это Йе, Йе всё равно доберётся туда."
это вообще что-то значит или пустой набор символов

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Vlad Romanchenko

Опять биполярка разыгралась у господина.

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Ze Katze

Иностранный
Агент

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Должный хот-дог

Президент России — это конечно не президент США, но тоже неплохо.

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Павел Солнцев

Йеее, Йеее

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Алексей Горячев

Так он из бункера и вылез, ага

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Андрей Охапкин

Канье наш 💪🇷🇺

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Марина Климина

Помню, на VC был пост от стартапера который брал инвестиции у Агалакова и остался должен стартап и несколько миллионов. Интересно, сможет ли Агаларов отжать что-то у Каньюшки?

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Сергей Ахрем

позор хули

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Далер Киргизов

YE 2024!

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Dangerus

квартиру в саранске выдадут? (за счет нищих россиян)

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Должный хот-дог

В бункер полезет, значит.

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Sam Lowry

Сергей, я понимаю, конечно, ТЖ, да и Канье развёлся (вроде?), но всё-таки Амир Садан — не новый партнёр Каьне, а советник.

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