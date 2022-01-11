Billboard: рэпер Канье Уэст приедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным и провести шоу Sunday Service Статьи редакции
По словам партнёра музыканта, Канье Уэст «собирается проводить в России много времени».
План поездок на весну и лето пока находится в разработке и будет меняться в зависимости от графика Канье Уэста. Сейчас ведутся переговоры с азербайджано-российским миллиардером Аразом Агаларовым о развитии бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере. Об этом рассказал партнёр Канье Уэста Амир Садан в интервью Billboard.
По словам Садана, главным пунктом обсуждения между музыкантом и миллиардером является проведение впервые в России Sunday Service — шоу, которое является церковной службой и на котором одноимённый хор исполняет христианские музыкальные композиции. Организаторы уже забронировали два возможных места проведения события — Crocus City Hall, который вмещает 7,3 тысячи человек, и спорткомплекс «Лужники» на 81 тысячу человек.
Садан отметил, что Канье Уэст планирует пригласить Владимира Путина на представление, а после него лично пообщаться с президентом России.
Также по словам партнёра рэпера, Канье Уэст планирует записать совместную песню с сыном Агаларова — музыкантом Эмином. Точной информации, на какой стадии идут переговоры по поводу трека и проведения шоу, Садан не уточнил. Он также добавил, что сам Канье планирует посетить Россию весной или летом.
В ноябре 2021 года Канье Уэст сравнил себя с молодым Владимиром Путиным. По его словам, культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал «королем культуры» последних двух десятилетий.
Походу реально собирается президентом стать.
Президентом России
Ну по закону он этого сделать не сможет, а так почему нет?
Надо только уметь кхе-кхе.
Ну это он точно могёт, флоу будет покруче чем у хора клонов
ты понимаешь что он черный?
Канье президентом
Компания 2024 будет мощная походу, как у Ельцина в 96
Cumпания
Всем пенсионерам по three hundred bucks
Cum or lose
CumOn к Мр. Путину
надеюсь гражданство дадут
будет как Питр Моленье?
тут наверное и не поймут :|
А в чем прикол?
И трешку в Саранске
я не понимаю почему канье так популярен. он же всратый
За шизу. Его альбомы нахуй никому не нужны уже несколько лет, но как медиашизперсона он неподражаем.
Объяснение почему Канье гений, и создал все от музыки до самой популярной модели кроссовок
дай угадаю, потому что он гей рыба?
Да именно поэтому
За всратость . За любовь к деньгам
"за тебя моя женщина поднимаю бокал..."
Хороший тост! Бахнем!
Он гений - это раз, во вторых он гений - это два
Он искренний
Вечер с Путиным. Это что-то новенькое
Кто на шесте будет
Токаев
У него достаточно денег, чтобы позволять себе делать любую хуйнб чисти по фану, не завидуй
Если бы он тусил с диктаторами за бабло, чтобы соблюдать свои долговые обязательства, все равно не стал бы осуждать его
У него достаточно гражданских свобод для такой хуйни. В Америке видят прогрессивное общество в России и сильно влияют на него, что не нравится текущему режиму
какое еще нахуй сообщество
Всегда можно предложить больше со своими условиями, но этого почему-то никто не делает
Кто ж его в бункер пустит
СПАСИБО ВЕСТУ
Будь проклят Запад
Русские вперёд
Спасибо люблю целую
"Подпевай, бля"
Когда все перестанут платить им за влив племенного ритмического синкопированного вайба (и это я не про музыку, а про корни человечества), который у снежинков напрочь отсутствует и без которого жизнь кажется пресной.
в жизни нужно попробовать всё
Везёт хохлам
если Украина так поступит, а в 24ом Йе станет президентом, вот будет незадача)
"Но Пу есть Пу — иго нильзя кантралировать" — партнёр Владимира Путина, Кадыров
Хвала азерам-мажорам, у них есть вкус не приглашать Лепса с Пугачёвой
Так вот зачем нужна была АКВАДИСКОТЕКА
Биполярка атакует Канье жеска походу
У нас и так ебанутых хватает же
Канье Уэст «собирается проводить в России много времени»
Почему как только богатая знаменитость крепко едет кукухой и/или не хочет платить налоги, то тут же «собирается проводить в России много времени»?
один человек не понимающий что его время прошло встречает другого человека не понимающего что его время прошло
Он же не русский
Пиздец, он погоду на конец января смотрел?
Опять кто-то новости с Панорамы принес?
Вот он приятно удивится когда узнает что в России его имя можно сократить до одной буквы.
"Это Йе, Йе всё равно доберётся туда."
это вообще что-то значит или пустой набор символов
Опять биполярка разыгралась у господина.
Иностранный
Агент
Йеее, Йеее
Так он из бункера и вылез, ага
Канье наш 💪🇷🇺
Помню, на VC был пост от стартапера который брал инвестиции у Агалакова и остался должен стартап и несколько миллионов. Интересно, сможет ли Агаларов отжать что-то у Каньюшки?
позор хули
YE 2024!
квартиру в саранске выдадут? (за счет нищих россиян)
Сергей, я понимаю, конечно, ТЖ, да и Канье развёлся (вроде?), но всё-таки Амир Садан — не новый партнёр Каьне, а советник.