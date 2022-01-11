По словам партнёра музыканта, Канье Уэст «собирается проводить в России много времени».

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Фото AP



План поездок на весну и лето пока находится в разработке и будет меняться в зависимости от графика Канье Уэста. Сейчас ведутся переговоры с азербайджано-российским миллиардером Аразом Агаларовым о развитии бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере. Об этом рассказал партнёр Канье Уэста Амир Садан в интервью Billboard.

По словам Садана, главным пунктом обсуждения между музыкантом и миллиардером является проведение впервые в России Sunday Service — шоу, которое является церковной службой и на котором одноимённый хор исполняет христианские музыкальные композиции. Организаторы уже забронировали два возможных места проведения события — Crocus City Hall, который вмещает 7,3 тысячи человек, и спорткомплекс «Лужники» на 81 тысячу человек.

Садан отметил, что Канье Уэст планирует пригласить Владимира Путина на представление, а после него лично пообщаться с президентом России.

Также по словам партнёра рэпера, Канье Уэст планирует записать совместную песню с сыном Агаларова — музыкантом Эмином. Точной информации, на какой стадии идут переговоры по поводу трека и проведения шоу, Садан не уточнил. Он также добавил, что сам Канье планирует посетить Россию весной или летом.

Это Йе, Йе всё равно доберётся туда. Что они собираются сказать ему? Он будет специальным гостем Агаларовых. Канье знает, что происходит. Он знает больше, чем обычный человек, который хорошо осведомлён в политических вещах [между Россией и США]. В этом нет никакого подтекста или протеста против США. Но Йе есть Йе — его нельзя контролировать.

Амир Садан партнёр Канье Уэста

