«Яндекс» и онлайн-кинотеатры попросили привлечь их к разбирательству ФАС из-за комиссий в App Store Статьи редакции
Компании считают, что теряют долю выручки из-за правил Apple.
- «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko и другие) ходатайствовали о привлечении к делу ФАС против Apple. Ходатайство первой компании принято, а второй пока находится на рассмотрении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
- «Яндекс» и ассоциация утверждают, что дело затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений. Из-за комиссии в 30% сервисы теряют значительную часть выручки, считает гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Его ассоциация также вступает в дело, потому что за оплату подписки на их сервисы Apple берёт комиссию 30%.
- Apple может грозить оборотный штраф от 100 тысяч рублей до 2% выручки в России — это больше 1 миллиарда рублей.
- Из-за вступления в дело новых компаний ФАС может получить больше доказательств вины Apple. «Яндекс» и «Интернет-видео» помогут регулятору обосновать решение с технической стороны, потому что разбираются в мобильном рынке, считают эксперты.
- В августе 2021 года ФАС обязала Apple указывать альтернативные способы оплаты в приложениях App Store. Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого, поэтому в октябре регулятор завёл на Apple дело из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
- ФАС уже штрафовала Apple в апреле 2021 года после жалобы «Лаборатории Касперского» на 906,29 миллиона рублей. Затем из-за штрафа технологическая компания подала иск к ФАС на 12 миллионов долларов.
1189 просмотров
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Степан Анейчик
Очень смешно, учитывая что Яндекс сама монополизировала рынок такси и забирает 30% комиссии от стоимости поездки
Ответить
14
Развернуть ветку
Петр Голенков
Согласен,вот только процент комиссии в регионах разный,у нас например 15 %, но это все ещё много..
Ответить
–1
Развернуть ветку
Алексей Маликов
Оставаться в России = Прибыль - Штрафы > 0
Ответить
5
Развернуть ветку
Миша
«Яндекс» и онлайн-кинотеатры попросили привлечь их к разбирательству ФАС из-за налогов в России.
Компании считают, что теряют долю выручки из-за законов страны.
Ответить
5
Развернуть ветку
Andrew Sychev
Это другое, вы не понимаете
Ответить
3
Развернуть ветку
Владимир Земсков
Ты про модуль? Мне кажется, там там счет проданных идёт на пару тысяч, не более.
Ты про модуль? Мне кажется, там там счет проданных идёт на пару тысяч, не более.
Какая-то странная претензия к Яндексу.
Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Pechenka
Стая мосек завалит слона, и Джобс умер, защитить Apple некому. Это конец.
Ответить
0
Развернуть ветку
Дырявый либераха
А как там оборотный штраф на гугл, выплатили?
Ответить
0
Развернуть ветку