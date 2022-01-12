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«Яндекс» и онлайн-кинотеатры попросили привлечь их к разбирательству ФАС из-за комиссий в App Store Статьи редакции

Компании считают, что теряют долю выручки из-за правил Apple.

  • «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko и другие) ходатайствовали о привлечении к делу ФАС против Apple. Ходатайство первой компании принято, а второй пока находится на рассмотрении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
  • «Яндекс» и ассоциация утверждают, что дело затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений. Из-за комиссии в 30% сервисы теряют значительную часть выручки, считает гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Его ассоциация также вступает в дело, потому что за оплату подписки на их сервисы Apple берёт комиссию 30%.
  • Apple может грозить оборотный штраф от 100 тысяч рублей до 2% выручки в России — это больше 1 миллиарда рублей.
  • Из-за вступления в дело новых компаний ФАС может получить больше доказательств вины Apple. «Яндекс» и «Интернет-видео» помогут регулятору обосновать решение с технической стороны, потому что разбираются в мобильном рынке, считают эксперты.
  • В августе 2021 года ФАС обязала Apple указывать альтернативные способы оплаты в приложениях App Store. Компания должна была исправить нарушение до 30 сентября, но не сделала этого, поэтому в октябре регулятор завёл на Apple дело из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
  • ФАС уже штрафовала Apple в апреле 2021 года после жалобы «Лаборатории Касперского» на 906,29 миллиона рублей. Затем из-за штрафа технологическая компания подала иск к ФАС на 12 миллионов долларов.

#новости #яндекс #apple #фас

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Степан Анейчик

Очень смешно, учитывая что Яндекс сама монополизировала рынок такси и забирает 30% комиссии от стоимости поездки

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14
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Петр Голенков

Согласен,вот только процент комиссии в регионах разный,у нас например 15 %, но это все ещё много..

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–1
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Алексей Маликов

Оставаться в России = Прибыль - Штрафы > 0

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5
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Миша

«Яндекс» и онлайн-кинотеатры попросили привлечь их к разбирательству ФАС из-за налогов в России.

Компании считают, что теряют долю выручки из-за законов страны.

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5
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Последний паук например

Почему тогда яндекс не пускает в свои тв приставки альтернативные онлайн-кинотеатры? Не уж-то доминирующее положение на рынке?!

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3
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Andrew Sychev

Это другое, вы не понимаете

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3
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Владимир Земсков

Ты про модуль? Мне кажется, там там счет проданных идёт на пару тысяч, не более.
Какая-то странная претензия к Яндексу.

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0
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Последний паук например

Яндекс сосатб

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2
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Evil Pechenka

Стая мосек завалит слона, и Джобс умер, защитить Apple некому. Это конец.

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Дырявый либераха

А как там оборотный штраф на гугл, выплатили?

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Последний паук например

Давайте после праздников уже

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