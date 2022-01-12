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Новости
Сергей Исенеков

В Петербурге на члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти за репост записи во «ВКонтакте» с цитатой философа Сартра Статьи редакции

В ней было написано: «Любой антикоммунист — сволочь».

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Алексей Филиппов (справа) у здания суда Фото «ЗАКС.ру»

Прокуратура Петербурга завела дело на члена КПРФ Алексея Филиппова по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды»). Об этом рассказал помощник депутата Законодательного собрания города Александр Рогожкин.

По словам Рогожкина, Филиппов репостнул из паблика во «ВКонтакте» под названием «Коммунисты Могилёвщины» запись с цитатой Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь». Юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова рассказала, что фраза принадлежит философу, а это значит, что «репост был научным цитированием». Также она отметила, что материалы не признаны в России экстремистскими.

Рогожкин уточнил, что прокуратура не смогла найти такую цитату в изданных в России трудах Сартра и приписала его слова коммунисту. По его словам, ведомству этого «оказалось достаточно для возбуждения дела».

[На заседании] ни на один из вопросов прокурорский работник внятно ответить не смог. Тогда защита нанесла еще один удар. К делу приобщили порядка 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. Прокурор не смог понять, зачем это надо. И правда, зачем ему книги издательства Чикагского университета и статьи Алана Бадью?

Александр Рогожкин
помощник депутата Законодательного собрания Петербурга

В конце заседания судья решила пригласить для ответов на вопросы других сотрудников прокуратуры и специалиста, который проводил экспертизу цитаты Сартра. Рассмотрение дела отложили на 20 января.

#новости #суды #соцсети

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Последний паук например

с цитатой философа Сартра
 В ней было написано: «Любой антикоммунист — сволочь».
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rustyrazor

В ней было написано: «Любой антикоммунист — сволочь».
Говорит ебаный паразит, нихуя не делающий и живущий на деньги налогоплательщиков, работающих 8/5.

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BTopHuk

Почему на Сартра дело не завели? Недоработочка

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Последний паук например

От этой цитаты тянет на "Тошноту".

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Имя И Фамилия

цитатой Жан-Поля Сартра
 он был такой умный... жаль лучшие из нас уходят так рано.....

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