[На заседании] ни на один из вопросов прокурорский работник внятно ответить не смог. Тогда защита нанесла еще один удар. К делу приобщили порядка 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. Прокурор не смог понять, зачем это надо. И правда, зачем ему книги издательства Чикагского университета и статьи Алана Бадью?

