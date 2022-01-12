В Петербурге на члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти за репост записи во «ВКонтакте» с цитатой философа Сартра Статьи редакции
В ней было написано: «Любой антикоммунист — сволочь».
Прокуратура Петербурга завела дело на члена КПРФ Алексея Филиппова по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды»). Об этом рассказал помощник депутата Законодательного собрания города Александр Рогожкин.
По словам Рогожкина, Филиппов репостнул из паблика во «ВКонтакте» под названием «Коммунисты Могилёвщины» запись с цитатой Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь». Юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова рассказала, что фраза принадлежит философу, а это значит, что «репост был научным цитированием». Также она отметила, что материалы не признаны в России экстремистскими.
Рогожкин уточнил, что прокуратура не смогла найти такую цитату в изданных в России трудах Сартра и приписала его слова коммунисту. По его словам, ведомству этого «оказалось достаточно для возбуждения дела».
В конце заседания судья решила пригласить для ответов на вопросы других сотрудников прокуратуры и специалиста, который проводил экспертизу цитаты Сартра. Рассмотрение дела отложили на 20 января.
В ней было написано: «Любой антикоммунист — сволочь».
Говорит ебаный паразит, нихуя не делающий и живущий на деньги налогоплательщиков, работающих 8/5.
Почему на Сартра дело не завели? Недоработочка
цитатой Жан-Поля Сартра
он был такой умный... жаль лучшие из нас уходят так рано.....