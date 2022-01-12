Представитель Канье Уэста: новость о приезде рэпера в Россию и встрече с Путиным «была полностью сфабрикована» Статьи редакции
Представитель музыканта также назвал слухи «вымыслом русских людей».
Представитель по связям с общественностью рэпера Канье Уэста Пьер Ружье рассказал, что новости о приезде музыканта в Россию и проведении шоу Sunday Service не соответствует действительности. Об этом он сообщил в письме изданию The Rolling Stones.
Издание попросило Ружье рассказать подробнее о ситуации, однако тот отказался от комментариев. Публицист Роб Голдстоун, который является представителем певца Эмина Агаларова, рассказал, что может «подтвердить, что переговоры ведутся». От дальнейших комментариев он тоже отказался.
Партнёр рэпера Амир Садан, который рассказал о возможной поездки Уэста в Россию, также не ответил на вопросы издания.
11 января стало известно, что Канье Уэст собирается приехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путины и провести шоу Sunday Service в Crocus City Hall или «Лужниках». Также партнёр Уэста Амир Садан рассказал, что музыкант собирается встретиться с миллиардером Аразом Агаларовым и договориться о развитии бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере.
постер елок посмотри
Красивый?
Пьер Ружье
Андрей Дробовик. ФИТЬ ХА
Русские люди прям расстроились...
Сколько бы можно было мемов налепить, сколько шуток в твитере пропало. Печально.
Вымысел этих русских
Юра Дегтярёв опять новый рекламный кейс придумал?