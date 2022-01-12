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Новости
Сергей Исенеков

Представитель Канье Уэста: новость о приезде рэпера в Россию и встрече с Путиным «была полностью сфабрикована» Статьи редакции

Представитель музыканта также назвал слухи «вымыслом русских людей».

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Фото Getty Images

Представитель по связям с общественностью рэпера Канье Уэста Пьер Ружье рассказал, что новости о приезде музыканта в Россию и проведении шоу Sunday Service не соответствует действительности. Об этом он сообщил в письме изданию The Rolling Stones.

[Новость] полностью сфабрикована. Это слухи или принятие желаемого за действительное от этих русских людей.

Пьер Ружье
представитель по связям с общественностью Канье Уэста

Издание попросило Ружье рассказать подробнее о ситуации, однако тот отказался от комментариев. Публицист Роб Голдстоун, который является представителем певца Эмина Агаларова, рассказал, что может «подтвердить, что переговоры ведутся». От дальнейших комментариев он тоже отказался.

Партнёр рэпера Амир Садан, который рассказал о возможной поездки Уэста в Россию, также не ответил на вопросы издания.

11 января стало известно, что Канье Уэст собирается приехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путины и провести шоу Sunday Service в Crocus City Hall или «Лужниках». Также партнёр Уэста Амир Садан рассказал, что музыкант собирается встретиться с миллиардером Аразом Агаларовым и договориться о развитии бизнес-проектов в России и расширение контактов в музыкальной сфере.

#новости #музыка #каньеуэст

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Последний паук например

Там Киркоров снова похудел

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Последний паук например

Не таблойд

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Последний паук например

если с фото, то можно

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Владислав Микк

постер елок посмотри

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Последний паук например

Это фотошоп

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Имя И Фамилия

Красивый?

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Последний паук например

кому-то может и понравится

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Последний паук например

Отменяем бомбеж

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Marhal_New _Arleana
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Имя И Фамилия

Пьер Ружье
 Андрей Дробовик. ФИТЬ ХА

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Новый Уренгой

Русские люди прям расстроились...

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Последний паук например

Значит, тж публикует непроверенную информацию

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aliftin

Сколько бы можно было мемов налепить, сколько шуток в твитере пропало. Печально.

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Владислав Микк

Вымысел этих русских

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Head Hunter

Юра Дегтярёв опять новый рекламный кейс придумал?

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BTopHuk
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