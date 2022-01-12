Представитель музыканта также назвал слухи «вымыслом русских людей».

{"id":510673} 176 просмотров

Фото Getty Images



Представитель по связям с общественностью рэпера Канье Уэста Пьер Ружье рассказал, что новости о приезде музыканта в Россию и проведении шоу Sunday Service не соответствует действительности. Об этом он сообщил в письме изданию The Rolling Stones.

[Новость] полностью сфабрикована. Это слухи или принятие желаемого за действительное от этих русских людей.

Пьер Ружье

представитель по связям с общественностью Канье Уэста



Издание попросило Ружье рассказать подробнее о ситуации, однако тот отказался от комментариев. Публицист Роб Голдстоун, который является представителем певца Эмина Агаларова, рассказал, что может «подтвердить, что переговоры ведутся». От дальнейших комментариев он тоже отказался.

Партнёр рэпера Амир Садан, который рассказал о возможной поездки Уэста в Россию, также не ответил на вопросы издания.