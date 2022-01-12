Тюрьма в Альбукерке подверглась кибератаке — хакеры отключили камеры и систему автоматического управления дверьми Статьи редакции
К массовому побегу кибератака не привела: наоборот, все заключённые на несколько часов оказались заперты в камерах.
В первую неделю января государственные учреждения штата Нью-Мексико подверглись масштабной кибератаке с применением программы-вымогателя. Среди объектов нападения — местная тюрьма, заключённые которой не только не могли выйти из своих камер, но и воспользоваться интернетом и сотовой связью. Об этом пишет Albuquerque Journal.
После кибератаки сотрудники тюрьмы пытались открыть двери с помощью ключей. Заключённых, которые во время атаки хакеров отсутствовали в своих камерах, поместили в изоляторы. The Verge также отмечает, что база данных отслеживания инцидентов в тюрьме — о драках, обвинении в сексуальном насилии или других противоправных действий над заключёнными — стала недоступна, а файлы в ней искажены.
The Verge также отмечает, что кибератака, испортившая файлы в базах данных, может привести к нарушению мирового соглашения 1995 года, которое заставило местные власти гарантировать заключённым регулярный доступ к телефонам и другим устройствам связи. Тюрьму могут ждать судебные иски.
Тюрьма в Альбукерке — лишь один из объектов кибератаки, которая поразила округ Берналилло, самую густонаселённую часть штата Нью-Мексико. Сотрудники правительственных учреждений остались без доступа к каким-либо базам данных местных органов власти, а государственные ведомства временно закрылись. В пресс-релизе от 10 января штаб-квартиры окружного офиса округа Берналилло отмечается, что ведомство лишь частично открыто.
Что там шрифтом Брайля написано
мало ли что там тремя буквами написано:
Вон у меня на заборе тоже написано, а там дрова.
Похоже на крематорий.
Брутализм передает привет
Щас чувак, из cnn напишет статью "русские восхитились американскими тюрьмами"
но и воспользоваться интернетом и сотовой связью
А я думаю почему звонков из сбера меньше стало
Где шутки про Во все тяжкие?
Альбукерке жжет! Че-кого, сучара? Жди сигнала!
Идеальное пересечение вселенных Mr. Robot и Breaking Bad.
наоборот, все заключённые на несколько часов оказались заперты в камерах
Какеры уже не те. Невнимательны совершенно. Или дислексики.