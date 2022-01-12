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Новости
Сергей Исенеков

Тюрьма в Альбукерке подверглась кибератаке — хакеры отключили камеры и систему автоматического управления дверьми Статьи редакции

К массовому побегу кибератака не привела: наоборот, все заключённые на несколько часов оказались заперты в камерах.

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Фото  USA Today

В первую неделю января государственные учреждения штата Нью-Мексико подверглись масштабной кибератаке с применением программы-вымогателя. Среди объектов нападения — местная тюрьма, заключённые которой не только не могли выйти из своих камер, но и воспользоваться интернетом и сотовой связью. Об этом пишет Albuquerque Journal.

После кибератаки сотрудники тюрьмы пытались открыть двери с помощью ключей. Заключённых, которые во время атаки хакеров отсутствовали в своих камерах, поместили в изоляторы. The Verge также отмечает, что база данных отслеживания инцидентов в тюрьме — о драках, обвинении в сексуальном насилии или других противоправных действий над заключёнными — стала недоступна, а файлы в ней искажены.

Ранним утром 5 января автоматические дверные механизмы стали непригодны для использования, это означало, что персонал тюрьмы должен был использовать ключи для ручного открытия дверей. Одним из наиболее тревожных последствий кибератаки является то, что сотрудники не могли получить доступ к камерам видеонаблюдения объекта.

Тейлор Ран
адвокат

The Verge также отмечает, что кибератака, испортившая файлы в базах данных, может привести к нарушению мирового соглашения 1995 года, которое заставило местные власти гарантировать заключённым регулярный доступ к телефонам и другим устройствам связи. Тюрьму могут ждать судебные иски.

Тюрьма в Альбукерке — лишь один из объектов кибератаки, которая поразила округ Берналилло, самую густонаселённую часть штата Нью-Мексико. Сотрудники правительственных учреждений остались без доступа к каким-либо базам данных местных органов власти, а государственные ведомства временно закрылись. В пресс-релизе от 10 января штаб-квартиры окружного офиса округа Берналилло отмечается, что ведомство лишь частично открыто.

#новости #кибератаки #хакеры #сша

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Последний паук например

На фото типичный концертный зал в СССР

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Последний паук например
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ununnamed

Что там шрифтом Брайля написано

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Майка Ника

мало ли что там тремя буквами написано:
Вон у меня на заборе тоже написано, а там дрова.

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Aleks White

Похоже на крематорий.

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IO

Брутализм передает привет

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Марат Ильясов

Щас чувак, из cnn напишет статью "русские восхитились американскими тюрьмами"

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Имя И Фамилия

но и воспользоваться интернетом и сотовой связью
 А я думаю почему звонков из сбера меньше стало

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SEGA20000able

Где шутки про Во все тяжкие?

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Последний паук например

Саенс, бич!

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Андрей Чеснаков

Альбукерке жжет! Че-кого, сучара? Жди сигнала!

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Katia Kubrak

Идеальное пересечение вселенных Mr. Robot и Breaking Bad.

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Chikk

наоборот, все заключённые на несколько часов оказались заперты в камерах
 Какеры уже не те. Невнимательны совершенно. Или дислексики.

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Последний паук например

Скорее хоть один подрядчик оказался с мозгами и фейлсейф был в положение закрыть.

Но смешно, идеальная иллюстрация братской россии, только там распил не фсином, а договорными подрядчиками по получастным тюрьмам.

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