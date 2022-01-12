К массовому побегу кибератака не привела: наоборот, все заключённые на несколько часов оказались заперты в камерах.

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Фото USA Today



В первую неделю января государственные учреждения штата Нью-Мексико подверглись масштабной кибератаке с применением программы-вымогателя. Среди объектов нападения — местная тюрьма, заключённые которой не только не могли выйти из своих камер, но и воспользоваться интернетом и сотовой связью. Об этом пишет Albuquerque Journal.

После кибератаки сотрудники тюрьмы пытались открыть двери с помощью ключей. Заключённых, которые во время атаки хакеров отсутствовали в своих камерах, поместили в изоляторы. The Verge также отмечает, что база данных отслеживания инцидентов в тюрьме — о драках, обвинении в сексуальном насилии или других противоправных действий над заключёнными — стала недоступна, а файлы в ней искажены.

Ранним утром 5 января автоматические дверные механизмы стали непригодны для использования, это означало, что персонал тюрьмы должен был использовать ключи для ручного открытия дверей. Одним из наиболее тревожных последствий кибератаки является то, что сотрудники не могли получить доступ к камерам видеонаблюдения объекта.

Тейлор Ран

адвокат

The Verge также отмечает, что кибератака, испортившая файлы в базах данных, может привести к нарушению мирового соглашения 1995 года, которое заставило местные власти гарантировать заключённым регулярный доступ к телефонам и другим устройствам связи. Тюрьму могут ждать судебные иски.