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Новости
Яна Ломакина

Forbes: власти Казахстана пытались блокировать интернет с помощью технологии DPI, а потом стали отключать «вручную» Статьи редакции

Они не смогли заблокировать связь по аналогии с российским «суверенным интернетом».

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Во время масштабных протестов в Казахстане, начавшихся из-за повышения цен на топливо, правительство полностью отключило интернет в стране. С 4 по 9 января граждане жили в «информационном вакууме», а с 10 января связь стала доступна по расписанию в течение четырёх часов. Forbes выяснил, что власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и сайтам, но в итоге им пришлось отключать всё «практически вручную».

Кто владеет интернетом

  • Крупнейший оператор Казахстана — государственный «Казахтелеком», он контролирует 62% рынка. Компании принадлежат самые крупные мобильные операторы Kcell и совместное предприятие Tele2 и Altel. По данным СМИ, частями «Казахтелекома» владеют племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы и старшая дочь бывшего главы республики Дарига Назарбаева;
  • 38% доли на рынке связи в Казахстане принадлежат сотовому оператору «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon;
  • На территории Казахстана работает российский оператор «ТрансТелеКом». Собственных сетей у ТТК в стране нет, но через Казахстан проходит участок длиной около 180 км магистральной сети компании;
  • В октябре 2021 года мобильным интернетом в Казахстане пользовались 16,4 миллиона абонентов, стационарным — 16,2 миллиона абонентов.

Как блокировали связь

  • Изначально власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и онлайн-ресурсам с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection для фильтрации интернет-трафика) по аналогии с российским «суверенным интернетом». Об этом Forbes рассказали три источника: близкий к одному из российских операторов связи, бывший партнёр «Казахтелекома» и российский разработчик телеком-оборудования. Информацию подтвердил технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров;
  • Ограничить доступ с помощью DPI у властей не получилось. Крупнейший оператор «Казахтелеком» купил оборудование у израильской компании Allot изначально для сбора аналитики и приоритезации трафика. Оно оказалось «не заточено» под блокировки;
  • Отключать сеть в Казахстане пришлось «практически вручную». Государственный Комитет национальной безопасности (КНБ) присылал каждой телеком-компании приказ заблокировать канал передачи трафика. После этого операторы отключали оборудование или на ядре сети, или выводя из строя саму услугу предоставления интернета.

Как отметили собеседники Forbes, убытки только оператора Kcell из-за отключения связи во время протестов составили один миллиард тенге (около 172 миллионов рублей).

#новости #казахстан #связь #блокировки

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Последний паук например

38% доли на рынке связи в Казахстане принадлежат сотовому оператору «Кар-Тел»
 Пиздец название конечно беспалевное

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Anton Mark

Остальные 62% за оператором "Синди-Кат"

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53
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ИгорьOK

Ну... та самая Синди

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0
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Дизайнер Павленко

Помню как-то в вузе делал презентацию про новочеркасские СМИ и там была одна компания — ОПГ «Новочеркасские ведомости». Ну я прочитал на семинаре как написано, вся аудитория лежала вместе с преподавателем. Оказалось, ОПГ — общественно-политическая газета.

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Последний паук например

Казахи отключают интернет вручную

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38
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Последний паук например

Самогонным аппаратом?

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Птичья Личность

один миллион тенге (около 172 миллионов рублей)
 нихуя курс изменился

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12
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Птичья Личность

даша или ольга бы порвались на такой комментарий

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4
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Птичья Личность

а яна молодец хороший человек сразу видно

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7
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Яна Ломакина

Я молча поплакала и поправила 🥲

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19
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Sergey Michko

Вопрос: из-за чего убытки операторов во время отключения интернета? Они возвращали деньги клиентам? Или не получали посуточную оплату или как?

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3
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Последний паук например

У операторов кроме клиентов есть ещё обязательства по глобальной маршрутизации. Ну и траффик обычно покупается на манер газа из трубы, за объем на период.

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11
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Последний паук например

Ну и так-то не все услуги в тарифном пакете, их и отдельно покупают

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0
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Последний паук например

@Сталин спас Россию

Тебе норм, что престарелые автократы вертят тебя и твой интернет как хотят?

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2
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Кхалиси Бот

@Сталин спас Россию

Тебе нойм, что пьестяйеые автёкьяты вейтят тебя и твой интейнет кяк хотят?

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11
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Птичья Личность

при либералах интернета бы не было

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3
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Максим Грандов

@Нейроорлов тебя это тоже касается

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1
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Последний паук например

@Кхалиси Бот

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1
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Леонид Гумилев

"составили один миллион тенге (около 172 миллионов рублей)." — чет с курсом тут не так 😅 @Яна Ломакина

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4
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Яна Ломакина

Топлю за рубль

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3
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Последний паук например

топишь рубль

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0
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Chikk

Да да, но многие мобильные казахские (!) прокси работали вполне бодро. Многие точки обмена трафиком также работали. В итого - если было желание, то всё работало.

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1
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Юрий Коновалов

Что за мобильные прокси. Казах перемещается с сервером что ли с места на место

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7
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Последний паук например

Кочевые прокси

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5
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Мистер Андерсон

они так таборы называют

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1
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alien Alina

если было желание, то всё работало
 о каком городе речь?
в точке самый жестких событий, то есть в Алматы, глушили всё. у меня не работали ни несколько платных (которые настроил друг-сисадмин), ни бесплатные прокси, а пробовала я их пачками, мне скидывали знакомые, и найти рабочие было нереально. раз в час-два могла в телеге отправлять сообщения. 90% времени сидели без связи.

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3
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Chikk

настроил друг-сисадмин
 Я и говорю: запреты были для домохозяек. Заметь, я не говорю о том, что не было контроля, вернее попыток оного. Чувствуешь нюанс? Отож.

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1
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пепси

Книжки начали читать?

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Последний паук например
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2
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Some Dude

оставлю тут, вдруг так побольше народу увидит. это не столько ответ на твой коммент, Алина, сколько просто попытка поделиться информацией. все же разбирали еще во время протестов в беларуси. безотказно работают при отключении интернета только mesh и p2p. когда уже все, кто может выходить в инет начнут интересоваться ИБ? эх. ссылки на софт в этом сообщении. видео с ютуба он вроде выпилил, при очередном ужесточении правил ютуба
https://t.me/black_triangle_tg/858

Черный Треугольник 🥀⃤
Топ приложений на Android для мирного протеста
===============
https://www.youtube.com/watch?v=sby3rg2KtXw
===============
Telegram: https://telegram.org/

Bitmask: https://f-droid.org/en/packages/se.leap.bitmaskclient/

Orbot: https://f-droid.org/packages/org.torproject.android/

Psiph...
Топ приложений на Android для мирного протеста
===============
https://www.youtube.com/watch?v=sby3rg2KtXw
===============
Telegram: https://telegram.org/

Bitmask: https://f-droid.org/en/packages/se.leap.bitmaskclient/

Orbot: https://f-droid.org/packages/org.torproject.android/

Psiphon: https://psiphon.ca/

Lantern: https://getlantern.org/en_US/index.html

SSVPN: https://github.com/bannedbook/ssvpn

Delta Chat: https://f-droid.org/en/packages/com.b44t.messenger/

Conversations: https://f-droid.org/en/packages/eu.siacs.conversations/

OpenVPN: https://f-droid.org/en/packages/de.blinkt.openvpn/

WireGuard: https://f-droid.org/en/packages/com.wireguard.android/

Fire Chat: https://f-droid.org/en/packages/com.alexkang.bluechat/

Serval Mesh: https://f-droid.org/en/packages/org.servalproject/

Meshenger: https://f-droid.org/en/packages/d.d.meshenger/

F-Droid: https://f-droid.org/en/

Ripple: https://f-droid.org/en/packages/info.guardianproject.ripple/

Autowipe: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=717469
===============
Если есть возможность,
Спасти мир: Можно тутЬ
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Последний паук например

@alien Alina

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1
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испанский смех

типичные власти Казахстана

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FOX

типичные власти

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испанский смех

Казахстана

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8
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FOX

типичные власти ***

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Сергей Сергеич

*

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2
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Марлен Нурмаков

Starlink у нас в Казахстане на частные руки можно приобрести?

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Dmitry Smirnoff

Надо будет, и электричество отрубят. И это я не про Казахстан.

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