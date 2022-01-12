Во время масштабных протестов в Казахстане, начавшихся из-за повышения цен на топливо, правительство полностью отключило интернет в стране. С 4 по 9 января граждане жили в «информационном вакууме», а с 10 января связь стала доступна по расписанию в течение четырёх часов. Forbes выяснил, что власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и сайтам, но в итоге им пришлось отключать всё «практически вручную».