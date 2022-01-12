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Новости
Яна Ломакина

У пользователей системы для оплаты проезда в метро Face Pay многократно списали деньги. ВТБ пообещал всё вернуть Статьи редакции

Банк назвал причиной ошибки «проведение плановых работ в системах авторизации».

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У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.

«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания», — сообщила пресс-служба банка. В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.

Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.

#новости #биометрия #транспорт

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Chikk

Всё правильно. Нехер еблетом торговать. :)

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Александр Добриневский

Бигдата посчитала что вы и завтра поедете на метро на свою РАБотку и послезавтра и поэтому с вас списано столько сколько нужно
Ну если где ошиблись то извиняйте, вас много, а бигдата одна

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12
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Жак Фреско

Бигдата лучше знает

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No Name

Пересядь с иглы кредитования на лицо пользователям московского метрополитена

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7
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stikerman

они и так уже там по утрам сидят друг на друге, не потянут еще одного

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0
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Последний паук например

У пользователей системы для оплаты проезда в метро Face Pay многократно списали деньги
 Многоликие спалились

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4
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Sweety bread

23 рубля? У меня Волчехуйске проезд и то 25 стоит, доколе

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2
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Последний паук например

23р обычно при пересадке с другого общ. транспорта

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3
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Sweety bread

Спасибо за информацию, а у нас при пересадке всё по новой оплачиваешь, нет такой системы :(

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6
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Секта свидетелей повесточки

ДОЛОЙ МАЦКВУ, ДАЕШЬ РОССИЮ БЕЗ МАЦКВЫ!

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7
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Sweety bread
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0
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Секта свидетелей повесточки

лайк таким чувакам, даже несмотря на раздвоенное ебало они выходят на митинги ради народа!!!!

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8
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Chikk

В Москве всё сложнее. Стоимость проезда разная, смотря как (чем) платишь, пересадка с наземного в подземный (и электричку) - платная, но со скидкой, а наземный - бесплатно в течение 90 минут, но только если зарегился на транспорт.мос.чего-то там. Иначе - болт. В общем, ребус по типу выбора тарифа публичного у ОПСоСа. :)

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4
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Последний паук например

вроде планируют систему ТРОЙКА раскатать на всю страну

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Sweety bread

В большинстве Волчехуйсков основный вид транспорта - это маршрутка, а в некоторых он и вовсе, единственный.
Сначала нужно сделать нормальный ОТ, но таки коррупция чуть-чуть мешает, ибо администрации, как правило, в доле с частниками.

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Роман Олегович

Пенза 500 т. человек проезд 31-32 (сначала был 35), и это не низкопольные автобусы, а микрики без печек или кондиционеров, хотя может и газели где-то ещё гоняют

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Секта свидетелей повесточки

отличный задел под будущую тотальную систему наблюдения и установления каждому гражданину социального рейтинга

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2
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пепси

Я простой московский рабочий Антон...

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Секта свидетелей повесточки

чей крым?

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пепси

Российский

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Секта свидетелей повесточки
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Джонни Мнемоников

Да ладно тебе.

Это же все для удобства делается!

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Sweety bread

Так и делается, у нас когда в регионе запускали "тройку", то инициатором её введения был Сбер. Просто купить сам пластик, как в Мск было недостаточно, там какие-то анальные условия были: загрузить в приложение или на сайт (!) селфи с паспортом, сканы паспорта и, разумеется, данные банковской карточки.

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Секта свидетелей повесточки

давай я тебе сделаю быстрее, только фото карточки с обоих сторон пришли мне

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Sweety bread
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Romula Daraa

раньше камер не было, ясно-понятно

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Последний паук например

Щас бы отдавать государству/банкам биометрию, которую в случае утечки не поменяешь, как пароль

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Последний паук например

Face Pay + ВТБ комбо

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Последний паук например

Добровольное признание в слабоумии

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Последний паук например

ВТБ. ВТБ никогда не меняется. У меня они списывали в Стиме по два раза

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Последний паук например

Это они так прочищают интернет-трубу между своими сервисами, профилактические работы)

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Пункт "Прокатило" в договоре

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Последний паук например

Т.е. они сказали, что это норма типа?

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пепси

Как называется эта страна?

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Michael Konovalov

Одни нераспознанные прошли нахаляву. Пришлось за них списать у тех, кого распознали.

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ИгорьOK

В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.
Ну вы давайте ребята с процентами за пользование средствами.
Ато у пользователей поди на денежки, лежащие на карте, проценты начисляются.
А вы их так любезно лишили прибыли в угоду себе!

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Роман Олегович

Когда тестер забыл мокнуть

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Последний паук например

В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.
 Сейчас уже почти 22 часа. Ну что, вернули?

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Последний паук например

Взяли все бабки, накрутили процентов на них и отдадут

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