Банк назвал причиной ошибки «проведение плановых работ в системах авторизации».

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У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.

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«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания», — сообщила пресс-служба банка. В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.