У пользователей системы для оплаты проезда в метро Face Pay многократно списали деньги. ВТБ пообещал всё вернуть Статьи редакции
Банк назвал причиной ошибки «проведение плановых работ в системах авторизации».
У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет телеграм-канал «Новости Москвы».
По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.
«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения "Мосметро" произошли некорректные списания», — сообщила пресс-служба банка. В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.
Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы». Оплатить проезд можно проходя через турникеты, возле которых размещён круглый чёрный стикер.
Всё правильно. Нехер еблетом торговать. :)
Бигдата посчитала что вы и завтра поедете на метро на свою РАБотку и послезавтра и поэтому с вас списано столько сколько нужно
Ну если где ошиблись то извиняйте, вас много, а бигдата одна
Бигдата лучше знает
Пересядь с иглы кредитования на лицо пользователям московского метрополитена
они и так уже там по утрам сидят друг на друге, не потянут еще одного
23 рубля? У меня Волчехуйске проезд и то 25 стоит, доколе
Спасибо за информацию, а у нас при пересадке всё по новой оплачиваешь, нет такой системы :(
ДОЛОЙ МАЦКВУ, ДАЕШЬ РОССИЮ БЕЗ МАЦКВЫ!
лайк таким чувакам, даже несмотря на раздвоенное ебало они выходят на митинги ради народа!!!!
В Москве всё сложнее. Стоимость проезда разная, смотря как (чем) платишь, пересадка с наземного в подземный (и электричку) - платная, но со скидкой, а наземный - бесплатно в течение 90 минут, но только если зарегился на транспорт.мос.чего-то там. Иначе - болт. В общем, ребус по типу выбора тарифа публичного у ОПСоСа. :)
В большинстве Волчехуйсков основный вид транспорта - это маршрутка, а в некоторых он и вовсе, единственный.
Сначала нужно сделать нормальный ОТ, но таки коррупция чуть-чуть мешает, ибо администрации, как правило, в доле с частниками.
Пенза 500 т. человек проезд 31-32 (сначала был 35), и это не низкопольные автобусы, а микрики без печек или кондиционеров, хотя может и газели где-то ещё гоняют
отличный задел под будущую тотальную систему наблюдения и установления каждому гражданину социального рейтинга
Я простой московский рабочий Антон...
чей крым?
Российский
Да ладно тебе.
Это же все для удобства делается!
Так и делается, у нас когда в регионе запускали "тройку", то инициатором её введения был Сбер. Просто купить сам пластик, как в Мск было недостаточно, там какие-то анальные условия были: загрузить в приложение или на сайт (!) селфи с паспортом, сканы паспорта и, разумеется, данные банковской карточки.
давай я тебе сделаю быстрее, только фото карточки с обоих сторон пришли мне
раньше камер не было, ясно-понятно
Как называется эта страна?
Одни нераспознанные прошли нахаляву. Пришлось за них списать у тех, кого распознали.
В ВТБ извинились и пообещали, что после 20:00 мск все деньги пользователям вернут.
Ну вы давайте ребята с процентами за пользование средствами.
Ато у пользователей поди на денежки, лежащие на карте, проценты начисляются.
А вы их так любезно лишили прибыли в угоду себе!
Когда тестер забыл мокнуть