Граждан вывозят из страны с 8 января.

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Фото РБК

На борту Ил-76 из Алма-Аты в Москву летели эвакуируемые россияне, журналисты и миротворцы ОДКБ, передаёт корреспондент РБК. По данным властей, Минобороны России эвакуировало из Казахстана более двух тысяч человек.

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Вывозить россиян начали 8 января на фоне протестов и беспорядков в Казахстане. Они начались 2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.