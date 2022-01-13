Фото: Эвакуация россиян из Казахстана на самолёте Ил-76 Статьи редакции
Граждан вывозят из страны с 8 января.
На борту Ил-76 из Алма-Аты в Москву летели эвакуируемые россияне, журналисты и миротворцы ОДКБ, передаёт корреспондент РБК. По данным властей, Минобороны России эвакуировало из Казахстана более двух тысяч человек.
Вывозить россиян начали 8 января на фоне протестов и беспорядков в Казахстане. Они начались 2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.
Непонятно опять. Зачем военный самолёт? Зачем сидеть на полу? Почему нельзя обычный рейс прислать?
Чтобы показать картинку, мол, это эвакуация и военное положение, всё как на настоящей войне.
Алло, аэропорт захватывали. Коммерческая авиакомпания на себя такие риски не возьмёт никогда, а военные взяли.
Дык сейчас же все под контролем типа, не?
И фигле тогда понтоваться этими транспортниками
И блеяние про «частные компании» смешно
У того же летного спецотряда «россия» есть гражданские самолеты
Да, и аэрофлот никакая ни частная компания, а квазигосударственная шаражка
Так что проснись, ты обосрался
Если спал вообще
Интернет отключали вроде каждый день?
Боюсь, что гражданские суда к таким форс-мажорам не очень приспособлены. Чувак, не рвись, пилоты на Аэрофлоте все равно гражданские. Так что сам проснись да подотрись, умник.
к каким форс-мажорам?
для взлета и посадки требуется интернет?
RLY?
А наземным службам связь не нужна, да?
там глушат радиоволны?
правда что ле?
Ну погугли, как работает авиакомпания примерно, ей нужно не только радио. Посадить и взлететь можно и без радиоволн, только возникает вопрос, какого хуя не работает часть систем.
что там не работает?
Самолеты над Казахстаном все время летали, значит диспетчеры на месте. Аэропорт Алма-Ата работает, и принимает борты, значит все на месте. Если сел ИЛ-76, значит и Ту-204 сядет.
Каких, например?
Для взлета и посадки в современных условиях требуется интернет, да.
фантазер?
Все системы автономные у аэропорта.
Хуя. Пруф, или пиздабол.
сам пруф скинь на свою фантазию.
Нахер интернет системам которые по радиоканалу наводят самолет? Да и вообще, можно и ручками сесть без автопилота.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Зая, чтобы наземные службы аэропорта взаимодействовали между собой, им нужен быстрый канал связи. Чтобы даже банально предупреждать пилотов о помехах при приземлении.
ЛДПС только корректирует твой курс.
Садиться ночью, к примеру, ручками на полосу, где могут быть проблемы из-за отсутствия связи с наземными службами - удачи.
Че еще спизданешь?
да, этот быстрый канал связи называется радиосвязь. Прикинь?
Ты стал быдловатым чота
Аргумент про "больше влезет" как опровергать будешь?
насколько больше?
ты уверен что вообще больше чем тот же широкофюзеляжник ?
или расеянам широкофизеляжники для эвакуации не положены?
расеянам
Ебать ты конченный.
Людей вывозят из зоны боевых действий на том, что оперативнее всего подогнать.
Какой-то хуй из сети "ПУК СРЕНЬК А ЧО НЕ ПРЕМИУМ КЛАССОМ"
кто с кем воевал?
Ты реально решил приебаться, что там не боевые действия?
Вооруженные банды с редкими лояльными отрядами полиции. Устроит?
да, "20 тыс террористов" - это не хухры-мухры
А, ну т.е. надо было никого не вывозить, потому что какой-то хуй тупой из сети сказал, что на улице не стреляют?
Я тебя правильно понял, маня?
Аэропорт был захвачен взад, этими же ОДКБшниками, которые на самолёте возвращаются.
На балансе мин обороны только ИЛ ? Разве нет больше других самолетов, хотяб с креслами для пассажиров
у них куча Ту есть. 134,154, 204, 214
Это не первый раз уже. Из Китая тоже "эвакуировали" людей на военных самолетах, когда там корона начала буйствовать
когда остальные страны присылали обычные пассажирские самолёты
к чему тот цирк с транспортниками был - непонятно
Тебе уже в четвертый раз говорят, что военный самолет тупо вмещает больше людей.
Не у всех стран есть такая возможность иметь в парке военный Ил-76, поэтому они и посылают гражданские судна, либо обращаются за помощью к тем, у кого они есть.
В Кабуле была ровно та же картина - эвакуация военными самолетами граждан европейских стран.
В этот самолёт больше влезет. Опять же, это военный самолёт, он стоит на балансе государства. Если отправлять обычные рейсы, с самолётами которые летают по стране и ближнее зарубежье, то нужно договариваться с частными компаниями, а это время и лишние издержки.
О да, вдруг Аэрофлот не согласится...
аэрофлот - это типа частная компания, а не квазигосударственная шаражка, которая еще живёт, так как на балансе государства?
Бля, представляю как тебя эвакуируют, ты видишь этот самолёт, встаёшь у входа и начинаешь плакаться и топать ножками, приговаривая о том, что неохота сидеть на полу
не на полу, там скамейки
Так это и не я про сидение на пору написал
Миротворцы прилетели на военном. Зачем присылать второй, если можно всех уместить на военном?
Почему военные за столько лет не изобрели нормальные шапки? Почему с такими бюджетами офицерье до сих пор сидит в ебанутых цилиндрах которые уши даже не прикрывают?
Эти шапки очень тёплые, если уши опустить. Но опускать уши считается зашкваром.
исключение лишь для песелей
По уставу опускать можно по приказу «форма одежды такая-то»
И да одевать так шапку считается салабонством и зашкваром
Все военные такие ебанутые, или только в РФ?
Путать "одевать" и "надевать" считается зашкваром
институтов там не кончали
"длинным коли!!!"
у меня такая есть, adidas делал
Ну вот именно, никто их не опускает никогда, может уже пора человеческие шапки ввести? На офиске/парадке то хуй с ней, но чуваки в полевке сидят и в этой хуйне на башке
может уже пора человеческие шапки ввести?
Да не, бред какой-то
лол, военная зимняя одежда это наверное самая тёплая хуйня в мире. Реально можно упариться в самый лютый мороз. Так что насчёт шапок я бы следил за базаром.
Могу предположить, что нибудь типа чтобы ничего не мешало слышать? С другой стороны, когда они в поле они же в касках? Хз
Молодцы, и никаких собак, только люди. То ли дело эвакуация из Афганистана
Только при эвакуации погибли люди, а безопасность ВПП аэропорта не была обеспечена должным образом
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?
†
Не вижу причин обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле, который контролируется "разумными" Талибами, которые пришли "навести порядок"
Татухи показал бы лучше. Там вон СССР просвечивает
Вообще тут молодцы, если че. Шорох начался, не стали ждать вероятных жертв, а скоренько эвакуировали. Как придется, зато все живы.
«Скоренько», лол
На какой день протестов?
Когда город и аэропорт полностью разграбили и сожгли?
Что там полностью сожгли? Город? Аэропорт? Расскажи.
5 января аэропорт был захвачен. 7 января аэропорт отбили. 8 января был отправлен рейс. Отсюда вопрос, надо было садиться на голову захватившим аэропорт?
у меня вопрос на засыпку
а если бы в мексике были волнения и захватили аэропорт, где находятся американские граждане, то через сколько суток (часов?) он оказался бы под контролем бравых откормленных морпехов сша ?
"Я вместо ответа на вопрос придумаю ситуацию, на которую у вас не будет ответа"
Так теперь вторжение в страну это хорошо? Вы уж определитесь с методичкой. Потому что Казахстан попросил вмешательства только 7 января. Надо было наверное ввести пару танков, чтобы сша могли еще немного санкций наложить.
а рашка когда-то скрывала, что "это хорошо"?
Крым, Донбасс...
И "санкции нам только на пользу", разве нет? или подзабыли свою методичку
Кстати гусеничная военная техника была в составе этих высадившихся подразделений
Ебать, ты вместо ответов так тупо виляешь жопой, что это уже смешно.
но вообще да, ты прав, на время внимания не обратил
Ну как бы де юре ждали разрешения ОДКБ.
Вас конкретно что в этом не устраивает?
Что касается примера с американцами ниже, то далеко ходить не нужно, выше уже писали про ситуацию с эвакуацией в Афганистане.
1) неправда. Есть ведро
4) Иваново или Оренбург
вообще-то в чкаловский же приземлялись
это в Подмосковье
А там тоже девушка выходит и руками изображает технику безопасности?
А пристегиваться надо?
А на взлёте и посадке тоже наушники необходимо убрать?
А шторку можно не опускать?
А кормить будут?
вакуация с афгана
Не знал, что Алматы захватили талибы
"20 тыс террористов, которые крадут свои трупы из моргов" - это тоже аргумент
покинули страну террористов... на военном самолете
Это ты про Афганистан?
ты не знал что в Казахстане как оказалось проживает 20 млн террористов?
Это кто сказал?
токаев, кто ж ещё
Они все "оттуда". Внешние силы направили.
а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности
Ебать как история за неделю изменилась. Оказывается он сам вынужденно покинул.