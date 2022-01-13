{"id":996,"title":"\u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u044d\u043c\u043e-\u0440\u044d\u043f\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=996&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/496664-poslushat-novoe-zvezda-emo-repa-juice-wrld-rasskazyvaet-svoyu-istoriyu-dazhe-posle-smerti&placeBit=1&hash=0c3dd2b2180d041c2203495c85e82eaf77e8a573016532176e4c4f9c3688a74e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Фото: Эвакуация россиян из Казахстана на самолёте Ил-76 Статьи редакции

Граждан вывозят из страны с 8 января.

98
3026 просмотров
Фото РБК

На борту Ил-76 из Алма-Аты в Москву летели эвакуируемые россияне, журналисты и миротворцы ОДКБ, передаёт корреспондент РБК. По данным властей, Минобороны России эвакуировало из Казахстана более двух тысяч человек.

Вывозить россиян начали 8 января на фоне протестов и беспорядков в Казахстане. Они начались 2 января после повышения в два раза цен на сжиженный газ. Люди выходили на улицы по всей стране, требования граждан стали политическими. В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и попросил у стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности помощи «в преодолении террористической угрозы». ОДКБ направила в Казахстан миротворческие силы, от России в них вошли подразделения ВДВ.

Разборы
Саша Кириллова
От митингов за снижение цен до ввода войск союзников: главное о январских протестах в Казахстане Статьи редакции

Сжатая сводка событий для тех, кто не читал новости на праздниках.

Фото AP

#новости #казахстан

98
23
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
98 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alexandr Blokhin

Непонятно опять. Зачем военный самолёт? Зачем сидеть на полу? Почему нельзя обычный рейс прислать?

Чтобы показать картинку, мол, это эвакуация и военное положение, всё как на настоящей войне.

Ответить
6
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Алло, аэропорт захватывали. Коммерческая авиакомпания на себя такие риски не возьмёт никогда, а военные взяли.

Ответить
33
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Дык сейчас же все под контролем типа, не?
И фигле тогда понтоваться этими транспортниками
И блеяние про «частные компании» смешно
У того же летного спецотряда «россия» есть гражданские самолеты
Да, и аэрофлот никакая ни частная компания, а квазигосударственная шаражка
Так что проснись, ты обосрался
Если спал вообще

Ответить
–2
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Интернет отключали вроде каждый день?
Боюсь, что гражданские суда к таким форс-мажорам не очень приспособлены. Чувак, не рвись, пилоты на Аэрофлоте все равно гражданские. Так что сам проснись да подотрись, умник.

Ответить
14
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

к каким форс-мажорам?
для взлета и посадки требуется интернет?
RLY?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

А наземным службам связь не нужна, да?

Ответить
3
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

там глушат радиоволны?
правда что ле?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Ну погугли, как работает авиакомпания примерно, ей нужно не только радио. Посадить и взлететь можно и без радиоволн, только возникает вопрос, какого хуя не работает часть систем.

Ответить
3
Развернуть ветку
Madegghead

что там не работает?
Самолеты над Казахстаном все время летали, значит диспетчеры на месте. Аэропорт Алма-Ата работает, и принимает борты, значит все на месте. Если сел ИЛ-76, значит и Ту-204 сядет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Каких, например?

Ответить
0
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Для взлета и посадки в современных условиях требуется интернет, да.

Ответить
2
Развернуть ветку
Madegghead

фантазер?
Все системы автономные у аэропорта.

Ответить
0
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Хуя. Пруф, или пиздабол.

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

сам пруф скинь на свою фантазию.
Нахер интернет системам которые по радиоканалу наводят самолет? Да и вообще, можно и ручками сесть без автопилота.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Наземная система функционального дополнения
Наземная система функционального дополнения (GBAS - ground based augmentation system) — система…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Зая, чтобы наземные службы аэропорта взаимодействовали между собой, им нужен быстрый канал связи. Чтобы даже банально предупреждать пилотов о помехах при приземлении.
ЛДПС только корректирует твой курс.
Садиться ночью, к примеру, ручками на полосу, где могут быть проблемы из-за отсутствия связи с наземными службами - удачи.
Че еще спизданешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

да, этот быстрый канал связи называется радиосвязь. Прикинь?
Ты стал быдловатым чота

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Аргумент про "больше влезет" как опровергать будешь?

Ответить
4
Развернуть ветку
Российский кран

Если в пять рядов штабелями, то ещё больше влезет.

Ответить
3
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

насколько больше?
ты уверен что вообще больше чем тот же широкофюзеляжник ?
или расеянам широкофизеляжники для эвакуации не положены?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

расеянам
 Ебать ты конченный.
Людей вывозят из зоны боевых действий на том, что оперативнее всего подогнать.
Какой-то хуй из сети "ПУК СРЕНЬК А ЧО НЕ ПРЕМИУМ КЛАССОМ"

Ответить
6
Развернуть ветку
Madegghead

кто с кем воевал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Ты реально решил приебаться, что там не боевые действия?
Вооруженные банды с редкими лояльными отрядами полиции. Устроит?

Ответить
2
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

да, "20 тыс террористов" - это не хухры-мухры

Ответить
–1
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

А, ну т.е. надо было никого не вывозить, потому что какой-то хуй тупой из сети сказал, что на улице не стреляют?
Я тебя правильно понял, маня?

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Аэропорт был захвачен взад, этими же ОДКБшниками, которые на самолёте возвращаются.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

На балансе мин обороны только ИЛ ? Разве нет больше других самолетов, хотяб с креслами для пассажиров

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

у них куча Ту есть. 134,154, 204, 214

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Это не первый раз уже. Из Китая тоже "эвакуировали" людей на военных самолетах, когда там корона начала буйствовать

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

когда остальные страны присылали обычные пассажирские самолёты
к чему тот цирк с транспортниками был - непонятно

Ответить
–1
Развернуть ветку
Владимир Земсков

Тебе уже в четвертый раз говорят, что военный самолет тупо вмещает больше людей.
Не у всех стран есть такая возможность иметь в парке военный Ил-76, поэтому они и посылают гражданские судна, либо обращаются за помощью к тем, у кого они есть.

В Кабуле была ровно та же картина - эвакуация военными самолетами граждан европейских стран.

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

В этот самолёт больше влезет. Опять же, это военный самолёт, он стоит на балансе государства. Если отправлять обычные рейсы, с самолётами которые летают по стране и ближнее зарубежье, то нужно договариваться с частными компаниями, а это время и лишние издержки.

Ответить
17
Развернуть ветку
Алексей Маликов

О да, вдруг Аэрофлот не согласится...

Ответить
2
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

аэрофлот - это типа частная компания, а не квазигосударственная шаражка, которая еще живёт, так как на балансе государства?

Ответить
–5
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Бля, представляю как тебя эвакуируют, ты видишь этот самолёт, встаёшь у входа и начинаешь плакаться и топать ножками, приговаривая о том, что неохота сидеть на полу

Ответить
8
Развернуть ветку
Саша

не на полу, там скамейки

Ответить
0
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Так это и не я про сидение на пору написал

Ответить
1
Развернуть ветку
MedievalRain

Миротворцы прилетели на военном. Зачем присылать второй, если можно всех уместить на военном?

Ответить
3
Развернуть ветку
Имя И Фамилия
Ответить
13
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Почему военные за столько лет не изобрели нормальные шапки? Почему с такими бюджетами офицерье до сих пор сидит в ебанутых цилиндрах которые уши даже не прикрывают?

Ответить
5
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

Эти шапки очень тёплые, если уши опустить. Но опускать уши считается зашкваром.

Ответить
6
Развернуть ветку
Сеня

исключение лишь для песелей

Ответить
8
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

По уставу опускать можно по приказу «форма одежды такая-то»
И да одевать так шапку считается салабонством и зашкваром

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Все военные такие ебанутые, или только в РФ?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Путать "одевать" и "надевать" считается зашкваром

Ответить
1
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

институтов там не кончали
"длинным коли!!!"

Ответить
0
Развернуть ветку
Yaroslaff Chekunov

у меня такая есть, adidas делал

Ответить
1
Развернуть ветку
Владислав Егоров

Ну вот именно, никто их не опускает никогда, может уже пора человеческие шапки ввести? На офиске/парадке то хуй с ней, но чуваки в полевке сидят и в этой хуйне на башке

Ответить
–1
Развернуть ветку
Сталин спас Россию

может уже пора человеческие шапки ввести?
Да не, бред какой-то

Ответить
0
Развернуть ветку
IO

лол, военная зимняя одежда это наверное самая тёплая хуйня в мире. Реально можно упариться в самый лютый мороз. Так что насчёт шапок я бы следил за базаром.

Ответить
2
Развернуть ветку
Joni Keij

Могу предположить, что нибудь типа чтобы ничего не мешало слышать? С другой стороны, когда они в поле они же в касках? Хз

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Молодцы, и никаких собак, только люди. То ли дело эвакуация из Афганистана

Ответить
3
Развернуть ветку
Российский кран

США всех своих граждан эвакуировали нормально

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Только при эвакуации погибли люди, а безопасность ВПП аэропорта не была обеспечена должным образом

Ответить
3
Развернуть ветку
Российский кран

И?

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Вступайте в Kabul Skydive Club, est. 2021

Ответить
4
Развернуть ветку
Российский кран

После вас

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

?

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Реклама секты

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Не вижу причин обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле, который контролируется "разумными" Талибами, которые пришли "навести порядок"

Ответить
1
Развернуть ветку
Российский кран
Ответить
1
Развернуть ветку
Российский кран

Мне кстати было интересно посмотреть в динамике их судьбы, их привезли в Катар, а там без рабочей визы долго шароебиться нельзя , в теории многих с картинки могли депортировать назад

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Татухи показал бы лучше. Там вон СССР просвечивает

Ответить
1
Развернуть ветку
Yaroslaff Chekunov

Вообще тут молодцы, если че. Шорох начался, не стали ждать вероятных жертв, а скоренько эвакуировали. Как придется, зато все живы.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

«Скоренько», лол
На какой день протестов?
Когда город и аэропорт полностью разграбили и сожгли?

Ответить
7
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Что там полностью сожгли? Город? Аэропорт? Расскажи.

Ответить
2
Развернуть ветку
IO

5 января аэропорт был захвачен. 7 января аэропорт отбили. 8 января был отправлен рейс. Отсюда вопрос, надо было садиться на голову захватившим аэропорт?

Ответить
1
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

у меня вопрос на засыпку
а если бы в мексике были волнения и захватили аэропорт, где находятся американские граждане, то через сколько суток (часов?) он оказался бы под контролем бравых откормленных морпехов сша ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маликов

"Я вместо ответа на вопрос придумаю ситуацию, на которую у вас не будет ответа"

Ответить
4
Развернуть ветку
IO

Так теперь вторжение в страну это хорошо? Вы уж определитесь с методичкой. Потому что Казахстан попросил вмешательства только 7 января. Надо было наверное ввести пару танков, чтобы сша могли еще немного санкций наложить.

Ответить
3
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

а рашка когда-то скрывала, что "это хорошо"?
Крым, Донбасс...

И "санкции нам только на пользу", разве нет? или подзабыли свою методичку

Кстати гусеничная военная техника была в составе этих высадившихся подразделений

Ответить
–2
Развернуть ветку
Doktor Streyndzhlav

Ебать, ты вместо ответов так тупо виляешь жопой, что это уже смешно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

у тебя передоз голливуда, никто их не пустит, у нас нас свои карательные отряды котиков цать лет как.

Ответить
0
Развернуть ветку
Котик Ботик
Ответить
0
Развернуть ветку
Yaroslaff Chekunov

но вообще да, ты прав, на время внимания не обратил

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Огай

Ну как бы де юре ждали разрешения ОДКБ.
Вас конкретно что в этом не устраивает?
Что касается примера с американцами ниже, то далеко ходить не нужно, выше уже писали про ситуацию с эвакуацией в Афганистане.

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

1) Как в туалет ходить?
2) тепло ли в грузовом самолете зимой?
3) зачем эвакуировать когда все кончилось?
4) я бы по приколу эвакуировался чисто ради экспириенса

Ответить
2
Развернуть ветку
Российский кран

1) никак, на транспортном иле нет туалета
3) процедура началась, фотка не сегодняшняя
4) ты просто летишь в самолёте , причем до какого нибудь Иваново, а дальше сам

Ответить
4
Развернуть ветку
Российский кран

1) это пипец
3) жаль
4) ну и охуенно, зато бесплатно покатали на транспортнике

Ответить
1
Развернуть ветку
Российский кран

Мне вот в Новосиб было бы выгоднее автобусом или РЖД добираться. Кстати непонятно почему нет эвакуационного поезда, в войну юзали только так

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

1) неправда. Есть ведро
4) Иваново или Оренбург

Ответить
1
Развернуть ветку
Российский кран

А ты вообще из Владика допустим

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

вообще-то в чкаловский же приземлялись
это в Подмосковье

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

…на транспортном нет туалета
Не хочется обламывать твои как всегда уверенные заявления, но туалет вот тут

Ответить
0
Развернуть ветку
Российский кран

Ну слава знаниям что есть, на дожде один из пассажиров говорил что их военные предупреждали что самолёт не оборудован, возможно какой то модуль биотуалета конкретно тут подогнали

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Федоров

А там тоже девушка выходит и руками изображает технику безопасности?
А пристегиваться надо?
А на взлёте и посадке тоже наушники необходимо убрать?
А шторку можно не опускать?
А кормить будут?

Ответить
2
Развернуть ветку
Российский кран

нет

Ответить
1
Развернуть ветку
Кузькин отец

вакуация с афгана

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Не знал, что Алматы захватили талибы

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

"20 тыс террористов, которые крадут свои трупы из моргов" - это тоже аргумент

Ответить
1
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

покинули страну террористов... на военном самолете

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Это ты про Афганистан?

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

ты не знал что в Казахстане как оказалось проживает 20 млн террористов?

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Это кто сказал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

токаев, кто ж ещё

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Маликов

Они все "оттуда". Внешние силы направили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleksandr Dolgikh

а бывший президент Нурсултан Назарбаев вынужденно покинул должность председателя Совета безопасности
Ебать как история за неделю изменилась. Оказывается он сам вынужденно покинул.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 98 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null