Роскомнадзор из-за «обращений граждан» уведомил стриминги о запрете на распространение информации о наркотиках Статьи редакции
Какие именно сериалы и фильмы могут попасть под блокировку, регулятор не уточнил.
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отправил ivi, Okko, «Кинопоиску», Megogo и Start письмо с напоминанием о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Об этом пишут «Ведомости».
В письме регулятор ссылается на «участившиеся обращения граждан» из-за кинокартин, затрагивающих тему наркотиков. Роскомнадзор напомнил, что у него есть полномочия во внесудебном порядке блокировать признанный запрещённым контент. Субботин пояснил, что от видеосервисов ждут организации проверки своих библиотек.
О каких именно фильмах и сериалах идёт речь, в письме не уточняется. Субботин также не стал их называть.
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