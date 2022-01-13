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Яна Ломакина

Роскомнадзор из-за «обращений граждан» уведомил стриминги о запрете на распространение информации о наркотиках Статьи редакции

Какие именно сериалы и фильмы могут попасть под блокировку, регулятор не уточнил.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отправил ivi, Okko, «Кинопоиску», Megogo и Start письмо с напоминанием о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотиков. Об этом пишут «Ведомости».

В письме регулятор ссылается на «участившиеся обращения граждан» из-за кинокартин, затрагивающих тему наркотиков. Роскомнадзор напомнил, что у него есть полномочия во внесудебном порядке блокировать признанный запрещённым контент. Субботин пояснил, что от видеосервисов ждут организации проверки своих библиотек.

Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и так далее, видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами.

Вадим Субботин
замглавы Роскомнадзора

О каких именно фильмах и сериалах идёт речь, в письме не уточняется. Субботин также не стал их называть.

#новости #роскомнадзор #фильмы #сериалы

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Амедиатека со стартовавшим вторым сезоном Эйфории:

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Российский кран

Приходят тысячи писем от неравнодушных граждан

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Vladislav Pauls
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Российский кран

Все равно пока они не изобретут нормальную видеоплатофрму, смысла у них смотреть я не вижу . Пиратство конечно плохо, но бля, там заплати, этому заплати, в кинотеатре заплати , эти фильмы отдельно купи, да пошли нахуй, торрент эдишн

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BTopHuk

Только эйфорию посмотреть собрался

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Российский кран

Походу нового сезона Снегопада на Кинопоиске не ждать.

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Российский кран

Во все тяжкие выпилят? л0л

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