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Новости
Яна Ломакина

В Британии лишили лицензии хирурга, который во время трансплантации выжег свои инициалы на печени пациентов Статьи редакции

Всё выяснилось, когда однажды орган не прижился, и другой врач проводил повторную операцию.

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Фото Evening Standard

57-летний Саймон Брэмхолл из Бирмингема признал вину и избежал тюремного заключения. Хирурга лишили лицензии, приговорили к общественным работам и оштрафовали на 10 тысяч фунтов (около миллиона рублей), сообщают «Би-би-си» и Daily Mail.

Брэмхолл в 2013 году во время операций по трансплантации органов выжег на печени двух пациентов свои инициалы. Для этого он использовал аргоновый аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды.

У одного из пострадавших, чью печень «подписал» Брэмхолл, орган начал отказывать (по причинам, не связанным с трансплантацией). При повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в четыре сантиметра. Брэмхолл признал, что надпись сделал он.

Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было. Это сделали, чтобы отразить необычный физический ущерб. По словам прокурора, один из пострадавших получил психологическую травму: мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.

Брэмхолл пошёл на сделку со следствием, признав вину. Защитники объясняли действия хирурга тем, что он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.

#новости #великобритания #медицина

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Андрей Иванов

Художника каждый может обидеть.

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32
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shaman

элементарная зависть другого врача "как творчески первый хирург подошёл к задаче". поциент в любом случае бы не узнал, т.к. в обоих случаях находился без сознания. и шумихи бы не было. получается, сдал коллегу

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0
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Российский кран

Кто-то пересмотрел Клинику

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10
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Мистер Блондин

Я. Раз 200

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4
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Российский кран
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4
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VladimirV

А в России врачи несут ответственность за что-либо?

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–11
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Zakhar Zakharov

впрочем, с тобой и так все понятно)

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17
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VladimirV

Ну это важно же. Постоянно же новости оттуда, о том что выплатил компенсации за залёт или похал в тюрьму.

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0
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Жабка

Только за то, что подписывают.

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5
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Doktor Streyndzhlav

Новость ведь про Россию, да?

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3
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VladimirV

На русскоязычным ресурсе. Предлагаю сравнивать как у нас и у них.

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0
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Российский кран

А вот в СССР Сталин вообще ответсвенности не нёс!!!

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1
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Новый Уренгой

Мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.

"Адвокат считает"

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3
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Российский кран

Ну то есть ты даже в теории не можешь представить человека, который может испытывать дискомфорт от такого? Перестать доверять врачам, каждый раз когда ложишься на операцию думать, что хирург специально сделает какую-то хуйню.

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2
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Русский Кексик

Так в итоге орган отказал по причинам, не связанным с трансплантацией. Надо мной бренды тоже совершают насилие, нанося свои логотипы на мои шмотки получается?

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–4
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Российский кран

Во-первых, в этот раз отказал по причинам, не связанным с трансплантацией, а в следующий раз откажет.
Во-вторых, вред бывает не только физический. Если тебе хирург залупой по губам проведёт, физический вред тебе нанесён не будет, но вот моральный вполне.

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0
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Российский кран

Ты об этом не узнаешь под наркозом значит и вреда нет

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2
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Русский Кексик

Ну или возьмём какие-нибудь штифты или искусственные органы или ещё какую-нибудь поеботу. На них же тоже есть логотипы производителей?

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1
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Российский кран

Ты мне что пытаешься доказать? Что невозможно, чтобы человек испытывал дискомфорт из-за этого? Или что?

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0
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Русский Кексик

Я реально не понимаю какой из-за этого дискомфорт. Работа была сделана качественно, а все остальное выдумки адвокатов, чтобы больше деняк отсудить

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2
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Российский кран

Так что пытаешься доказать?

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0
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Русский Кексик

Ничего не пытаюсь доказать, я скорее пытаюсь понять, видимо совсем тугой

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0
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Соколов Андрей

Деньги за операцию надо как-то отбить

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1
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Российский кран

Хорошо что не ХВ

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2
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Николай

ХВ это на яйцах

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5
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Российский кран

Воистину

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4
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Российский кран

Зорро нашего времени

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3
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Российский кран

Ну вот, камеру испортил

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0
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Alexander Mishchenko

Я был бы не против чтобы хирург выжег на мне инициалы. Если это говорит о том, что он относится к своей работе как к искусству и ему не стыдно ассоциировать её со своим именем. Вообще похуй, какой от них вред?

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2
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Vladimir Vorobyev

Ну почему бы тебя не предупредить об этом для начала?

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Российский кран

И такие мрази врачами становятся, на людей им похуй

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1
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Российский кран

Это ведь как клеймо ювелира, что тут плохого?

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1
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Российский кран

Не верю! Покажите фото печени с инициалами.

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1
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This is I'm

А ни так то что ?

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norm

А не так-то что?

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norm

Это ведь не наносило вреда?

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Российский кран

Повреждение тканей

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Vladimir Vorobyev

Ну так, на молекулярную длину

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Российский кран

Аргоновым аппаратом прижигают кровеносные сосуды. Это уровень тканей, видных невооружённым глазом

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Vladimir Vorobyev

Не знал, вот же мясник-изверг

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Соколов Андрей

При любой операции такого масштаба это тааакая хуйня, что яйца выеденного не стоит

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Российский кран

Ты хирург?

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Vladimir Vorobyev

Делай только то, что нужно и не выдумывай ебанутые "обряды" и "традиции" "нетакогокавсе". В чем проблема? Нужно развеяться - сходи в стриптиз-клуб с аргоновой сваркой

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Российский кран

Надо было вносить это условие в контракт, перед операцией

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Жабка

Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было.
 Защитники объясняли действия хирурга тем, что он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.
 Кто из них более ебанутый?

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Российский кран

Другое объяснение сложно подобрать хах

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Российский кран

он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.
Снял напряжение доктор, похвально. Надеюсь он перед этим бухнул, а инициалы выжигал потрахивая наркозное тело

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Антон Коваленко

а можно посмотреть какой автограф он оставлял

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Polina Malahova
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shaman

какие мы нежные

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