В Британии лишили лицензии хирурга, который во время трансплантации выжег свои инициалы на печени пациентов Статьи редакции
Всё выяснилось, когда однажды орган не прижился, и другой врач проводил повторную операцию.
57-летний Саймон Брэмхолл из Бирмингема признал вину и избежал тюремного заключения. Хирурга лишили лицензии, приговорили к общественным работам и оштрафовали на 10 тысяч фунтов (около миллиона рублей), сообщают «Би-би-си» и Daily Mail.
Брэмхолл в 2013 году во время операций по трансплантации органов выжег на печени двух пациентов свои инициалы. Для этого он использовал аргоновый аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды.
У одного из пострадавших, чью печень «подписал» Брэмхолл, орган начал отказывать (по причинам, не связанным с трансплантацией). При повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в четыре сантиметра. Брэмхолл признал, что надпись сделал он.
Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было. Это сделали, чтобы отразить необычный физический ущерб. По словам прокурора, один из пострадавших получил психологическую травму: мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.
Брэмхолл пошёл на сделку со следствием, признав вину. Защитники объясняли действия хирурга тем, что он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.
Художника каждый может обидеть.
элементарная зависть другого врача "как творчески первый хирург подошёл к задаче". поциент в любом случае бы не узнал, т.к. в обоих случаях находился без сознания. и шумихи бы не было. получается, сдал коллегу
Я. Раз 200
А в России врачи несут ответственность за что-либо?
впрочем, с тобой и так все понятно)
Ну это важно же. Постоянно же новости оттуда, о том что выплатил компенсации за залёт или похал в тюрьму.
Только за то, что подписывают.
Новость ведь про Россию, да?
На русскоязычным ресурсе. Предлагаю сравнивать как у нас и у них.
Мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.
"Адвокат считает"
Так в итоге орган отказал по причинам, не связанным с трансплантацией. Надо мной бренды тоже совершают насилие, нанося свои логотипы на мои шмотки получается?
Ну или возьмём какие-нибудь штифты или искусственные органы или ещё какую-нибудь поеботу. На них же тоже есть логотипы производителей?
Я реально не понимаю какой из-за этого дискомфорт. Работа была сделана качественно, а все остальное выдумки адвокатов, чтобы больше деняк отсудить
Ничего не пытаюсь доказать, я скорее пытаюсь понять, видимо совсем тугой
Деньги за операцию надо как-то отбить
ХВ это на яйцах
Я был бы не против чтобы хирург выжег на мне инициалы. Если это говорит о том, что он относится к своей работе как к искусству и ему не стыдно ассоциировать её со своим именем. Вообще похуй, какой от них вред?
Ну почему бы тебя не предупредить об этом для начала?
А ни так то что ?
А не так-то что?
Это ведь не наносило вреда?
Ну так, на молекулярную длину
Не знал, вот же мясник-изверг
При любой операции такого масштаба это тааакая хуйня, что яйца выеденного не стоит
Делай только то, что нужно и не выдумывай ебанутые "обряды" и "традиции" "нетакогокавсе". В чем проблема? Нужно развеяться - сходи в стриптиз-клуб с аргоновой сваркой
Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было.
Защитники объясняли действия хирурга тем, что он таким образом пытался развеять напряжение в операционной.
Кто из них более ебанутый?
а можно посмотреть какой автограф он оставлял
какие мы нежные