Всё выяснилось, когда однажды орган не прижился, и другой врач проводил повторную операцию.

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Фото Evening Standard

57-летний Саймон Брэмхолл из Бирмингема признал вину и избежал тюремного заключения. Хирурга лишили лицензии, приговорили к общественным работам и оштрафовали на 10 тысяч фунтов (около миллиона рублей), сообщают «Би-би-си» и Daily Mail.

Брэмхолл в 2013 году во время операций по трансплантации органов выжег на печени двух пациентов свои инициалы. Для этого он использовал аргоновый аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды.

У одного из пострадавших, чью печень «подписал» Брэмхолл, орган начал отказывать (по причинам, не связанным с трансплантацией). При повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в четыре сантиметра. Брэмхолл признал, что надпись сделал он.

Суд квалифицировал действия врача как нападение с нанесением побоев, учтя, что реального избиения не было. Это сделали, чтобы отразить необычный физический ущерб. По словам прокурора, один из пострадавших получил психологическую травму: мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.