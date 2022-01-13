«Мемориал» закрыл свой конкурс для школьников. Власти отказались от сотрудничества с ликвидированной организацией Статьи редакции
Конкурс исследований исторической памяти проводили 22 года.
Историко-просветительское общество Международный «Мемориал» закрыло свой конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век». Его учредили в 1999 году при государственной поддержке, с тех пор в нём поучаствовали более 45 тысяч школьников, пишет «Коммерсантъ».
Как говорится на сайте общества, цель конкурса — побудить школьников заняться самостоятельными исследованиями российской истории XX века. В список тем входят «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои – чужие».
По словам руководителя образовательных программ организации Ирины Щербаковой, участники могли прислать эссе, стихотворение, очерк, интервью, исследование о памятнике, деревне или своей семье. «У нас никогда не было цензуры, а было главное требование — работа с источником. Это мог быть как городской архив, так и воспоминания местных жителей или родной бабушки», — сказала она в разговоре с «Коммерсантом». Общество вынужденно закрыло конкурс из-за ликвидации организации.
Замглавы Минпросвещения Денис Грибов подтвердил, что российские школы не сотрудничают с «Мемориалом». По ему мнению, организаторы школьных программ «должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещённых организаций», а дети могут поучаствовать в государственных конференциях и конкурсах.
Прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ в январе 2022 года попросили «Ветераны России». Участники организации назвали его «одним из антироссийских проектов Запада».
В декабре 2021 года суд ликвидировал правозащитный центр и международное общество «Мемориал». Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Генпрокуратура в ноябре подала иск с требованием ликвидировать организацию.
«Мемориал» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Её создали в 1989 году при участии академика Андрея Сахарова. Главное направление деятельности центра — исторические исследования и сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий.
Ну для Троцкого это неплохо закончилось, он КФС открыл, разбогател, все дела
Попизди мне тут
Это распространенная ошибка - KFC открыл не Троцкий, а Эдуард Лимонов
Его учредили в 1999 году при государственной поддержке, с тех пор в нём поучаствовали более 45 тысяч школьников
Так еще и сами помогли создать
цель конкурса — побудить школьников заняться самостоятельными исследованиями российской истории XX века. В список тем входят «Цена победы»
Такие исследования сейчас могут закончиться только уголовным делом
Прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ в январе 2022 года попросили «Ветераны России»
Как же иначе
Война дедов с детьми, спешите видеть
по ходу это лидер этих ветеранов. не слишком ли он юн?
Такой молодой, а уже ветеран
Планки ещё эти. Типа за 2 года в Чечне, и то как в составе ВВ, "навоевал"))
Хотя там наверное простые значки.
Понты
Ещё и аферист
нужен альтернативный конкурс доносов
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«Цена победы»
Они бы ещё спросили: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней?»