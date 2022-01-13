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Новости
Яна Ломакина

«Мемориал» закрыл свой конкурс для школьников. Власти отказались от сотрудничества с ликвидированной организацией Статьи редакции

Конкурс исследований исторической памяти проводили 22 года.

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Историко-просветительское общество Международный «Мемориал» закрыло свой конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век». Его учредили в 1999 году при государственной поддержке, с тех пор в нём поучаствовали более 45 тысяч школьников, пишет «Коммерсантъ».

Как говорится на сайте общества, цель конкурса — побудить школьников заняться самостоятельными исследованиями российской истории XX века. В список тем входят «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои – чужие».

По словам руководителя образовательных программ организации Ирины Щербаковой, участники могли прислать эссе, стихотворение, очерк, интервью, исследование о памятнике, деревне или своей семье. «У нас никогда не было цензуры, а было главное требование — работа с источником. Это мог быть как городской архив, так и воспоминания местных жителей или родной бабушки», — сказала она в разговоре с «Коммерсантом». Общество вынужденно закрыло конкурс из-за ликвидации организации.

Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования.

Международный «Мемориал»

Замглавы Минпросвещения Денис Грибов подтвердил, что российские школы не сотрудничают с «Мемориалом». По ему мнению, организаторы школьных программ «должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещённых организаций», а дети могут поучаствовать в государственных конференциях и конкурсах.

Ни региональные министерства и, я уверен, сами школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые не просто признаны иностранными агентами, но и подлежат ликвидации по решению суда.

Денис Грибов
замглавы Минпросвещения

Прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ в январе 2022 года попросили «Ветераны России». Участники организации назвали его «одним из антироссийских проектов Запада».

В декабре 2021 года суд ликвидировал правозащитный центр и международное общество «Мемориал». Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Генпрокуратура в ноябре подала иск с требованием ликвидировать организацию.

«Мемориал» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Её создали в 1989 году при участии академика Андрея Сахарова. Главное направление деятельности центра — исторические исследования и сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий.

#новости #мемориал

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Российский кран

Власти отказались от сотрудничества с ликвидированной организацией
 Самостоятельные - сами ликвидировали, сами отказались

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7
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Российский кран

Это примерно как Сталин отказался от сотрудничества с Троцким

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3
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Николай Бойко

Ну для Троцкого это неплохо закончилось, он КФС открыл, разбогател, все дела

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5
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Российский кран

Это не тот Троцкий

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–1
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Николай Бойко

Попизди мне тут

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1
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Российский кран

Слева - серый, справа - кремовый

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Николай Бойко
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1
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Dear Mr. President

Это распространенная ошибка - KFC открыл не Троцкий, а Эдуард Лимонов

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Николай Бойко
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0
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Российский кран

?

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Российский кран

Выслал из страны, объявил шпионом и убил. Можно сказать "отказался от сотрудничества"

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1
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Российский кран

ну ладно

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Рыжий

Его учредили в 1999 году при государственной поддержке, с тех пор в нём поучаствовали более 45 тысяч школьников
 Так еще и сами помогли создать

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3
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Российский кран

цель конкурса — побудить школьников заняться самостоятельными исследованиями российской истории XX века. В список тем входят «Цена победы»
Такие исследования сейчас могут закончиться только уголовным делом

Прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ в январе 2022 года попросили «Ветераны России»
Как же иначе

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6
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Владимир Старик

Война дедов с детьми, спешите видеть

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3
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Alex

по ходу это лидер этих ветеранов. не слишком ли он юн?

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Андрей Штольц

Такой молодой, а уже ветеран

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Bkmz Иванов

Планки ещё эти. Типа за 2 года в Чечне, и то как в составе ВВ, "навоевал"))
Хотя там наверное простые значки.
Понты

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Российский кран

У него там хуйня какая-то. Я в планках не шарю, но в цветах георгиевской ленты легко гуглится. Это лента к ордену Славы, которым награждали только в СССР

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2
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Bkmz Иванов

Ещё и аферист

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Alex

нужен альтернативный конкурс доносов

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2
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Российский кран

Правильно, зачем конкурсы без швабр

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0
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ununnamed

0 комментариев

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Российский кран

Надо срочно писать краткую историю допутинской России.

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Evil Pechenka

«Цена победы»
 Они бы ещё спросили: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней?»

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