Конкурс исследований исторической памяти проводили 22 года.

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Историко-просветительское общество Международный «Мемориал» закрыло свой конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век». Его учредили в 1999 году при государственной поддержке, с тех пор в нём поучаствовали более 45 тысяч школьников, пишет «Коммерсантъ».

Как говорится на сайте общества, цель конкурса — побудить школьников заняться самостоятельными исследованиями российской истории XX века. В список тем входят «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои – чужие».

По словам руководителя образовательных программ организации Ирины Щербаковой, участники могли прислать эссе, стихотворение, очерк, интервью, исследование о памятнике, деревне или своей семье. «У нас никогда не было цензуры, а было главное требование — работа с источником. Это мог быть как городской архив, так и воспоминания местных жителей или родной бабушки», — сказала она в разговоре с «Коммерсантом». Общество вынужденно закрыло конкурс из-за ликвидации организации.

Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования. Международный «Мемориал»

Замглавы Минпросвещения Денис Грибов подтвердил, что российские школы не сотрудничают с «Мемориалом». По ему мнению, организаторы школьных программ «должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещённых организаций», а дети могут поучаствовать в государственных конференциях и конкурсах.

Ни региональные министерства и, я уверен, сами школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые не просто признаны иностранными агентами, но и подлежат ликвидации по решению суда. Денис Грибов замглавы Минпросвещения

Прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ в январе 2022 года попросили «Ветераны России». Участники организации назвали его «одним из антироссийских проектов Запада».

В декабре 2021 года суд ликвидировал правозащитный центр и международное общество «Мемориал». Организацию признали «иноагентом» в 2016 году, её неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующих маркировок на сайте. Генпрокуратура в ноябре подала иск с требованием ликвидировать организацию.