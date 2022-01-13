Глава Подмосковья попросил добавить пельмени в школьное меню. Роспотребнадзор ответил, что поварам нельзя их готовить Статьи редакции
Ведомство подчеркнуло, что можно закупать замороженные — но дети «вряд ли будут есть» пельмени с раздачи.
10 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. На заседании правительства региона Бронштейн отметил, что многие учащиеся просят добавить это блюдо.
На вопросы Воробьёва министр образования Московской области ответил, что пельмени запрещены по требованию СанПиН, так как из фарша такие блюда готовить запрещено. На это губернатор сказал, что вопрос нужно «прорабатывать с Роспотребнадзором».
После чего Воробьёв обратился к главному санитарному врачу Подмосковья Ольге Микаиловой. Она сказала, что введение такого блюда в школьное меню запрещено, потому что это продукт повышенного риска. Микаилова пообещала разобраться с проблемой, в том числе с чересчур жесткими требованиями Роспотребнадзора.
Через три дня, 13 января, представители Роспотребнадзора отреагировали на слова Воробьёва и сказали, что пельменями можно кормить в школьных столовых, но только если их приготовили на предприятиях.
В ведомстве отметили, что в Подмосковье много школьных столовых получают готовую еду и раздают, но «приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут». К тому же, такая подача «несёт в себе эпидемиологические и гигиенические риски».
А что со шлюхами? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели шлюх. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действиельно веселых [занятий] было трахнуть шлюху. Тогда ещё не было вебкамшищ и порнхаба. Если дети говорят шлюхи, дайте шлюх. В чём проблема?
Ведомство подчеркнуло, что можно закупать замороженных шлюх — но дети «вряд ли будут трахать» шлюх с раздачи.
А что с RTX 3090? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели мощную видюху. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действительно веселых [занятий] было погамать. Тогда ещё не было консолей и стриминга. Если дети говорят RTX 3090, дайте RTX 3090. В чём проблема?
А что нужно… что нужно подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?
Да что с тобой не так? Почему пельмени у тебя сродни шлюхам?
Да что с тобой не так? Почему хинкали у тебя где-то рядом с кальяном?
Согласно требованиям твоей мамы ты должен кушать больше а то вон щас дунет ветерок и ты улетишь
@Денис Шорц обоснуй. Я повар, я изучал санпин
Пельменей сделаешь нам?
Новость года! :)
Какой год, такая и новость года
Пушьте
*Спасибо за наводку* (Нет)
Казахское лобби протаскивает свои тюркско-азиатские блюда для культурной обработки наших детей!
Новости сверхдержавы)
бахнув пельменiв
Ты кому это говоришь дядя? На тижи одни безработные дыни сидят
Ты не на ту попал :(
Они ленивые
За что он так ненавидит детей?
тесто с бумагой внутри вместо мяса
Ну тоесть стандартные пельмени
В чем проблема забить морозилку пельменями и к обеденому времени приготовить нужное количество?
Там же написано, накопление продукта влечет за собой риск отравления. Поэтому надо копить другие продукты с риском отравления
Блять, что за выдумки-то? С хера ли замороженые пельмени в термосе не годятся? Бред какой-то. Ладно там весь этот хардкорный перфекционизм всех этих надзоров, это уж как есть, но нахера с другой стороны крайность выдумывать и теперь между этих двух крайностей не видеть никаких промежуточных вариантов?
Человек-пельмень
Пельменей хочется.
Учитывая воровство поварих и подрядчиков так себе пельмени получается. Что-то уровня каши из макарон, и котлет из хлеба.
Проспонсировано ассоциацией гастроэнтерологов, или что?
пельмени запрещены по требованию СанПиН, так как из фарша такие блюда готовить запрещено
Сейчас производители пельмешек дешевле 300 рублей за кило недоуменно переглянулись и произнесли волшебную фразу "Какой нахер фарш?".