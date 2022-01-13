Ведомство подчеркнуло, что можно закупать замороженные — но дети «вряд ли будут есть» пельмени с раздачи.

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10 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. На заседании правительства региона Бронштейн отметил, что многие учащиеся просят добавить это блюдо.

А что с пельменями? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действиельно вкусных [блюд] было пельмени. Тогда ещё не было бургеров и картофеля фри. Если дети говорят пельмени, дайте пельмени. В чём проблема?

Андрей Воробьёв губернатор Московской области

На вопросы Воробьёва министр образования Московской области ответил, что пельмени запрещены по требованию СанПиН, так как из фарша такие блюда готовить запрещено. На это губернатор сказал, что вопрос нужно «прорабатывать с Роспотребнадзором».

После чего Воробьёв обратился к главному санитарному врачу Подмосковья Ольге Микаиловой. Она сказала, что введение такого блюда в школьное меню запрещено, потому что это продукт повышенного риска. Микаилова пообещала разобраться с проблемой, в том числе с чересчур жесткими требованиями Роспотребнадзора.

Через три дня, 13 января, представители Роспотребнадзора отреагировали на слова Воробьёва и сказали, что пельменями можно кормить в школьных столовых, но только если их приготовили на предприятиях.

Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объёме за короткое время, а накопление продукта несёт риск пищевых отравлений

Роспотребнадзор