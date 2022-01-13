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Новости
Сергей Исенеков

Глава Подмосковья попросил добавить пельмени в школьное меню. Роспотребнадзор ответил, что поварам нельзя их готовить Статьи редакции

Ведомство подчеркнуло, что можно закупать замороженные — но дети «вряд ли будут есть» пельмени с раздачи.

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10 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил министру образования региона Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. На заседании правительства региона Бронштейн отметил, что многие учащиеся просят добавить это блюдо.

А что с пельменями? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели пельменей. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действиельно вкусных [блюд] было пельмени. Тогда ещё не было бургеров и картофеля фри. Если дети говорят пельмени, дайте пельмени. В чём проблема?

Андрей Воробьёв
губернатор Московской области

На вопросы Воробьёва министр образования Московской области ответил, что пельмени запрещены по требованию СанПиН, так как из фарша такие блюда готовить запрещено. На это губернатор сказал, что вопрос нужно «прорабатывать с Роспотребнадзором».

После чего Воробьёв обратился к главному санитарному врачу Подмосковья Ольге Микаиловой. Она сказала, что введение такого блюда в школьное меню запрещено, потому что это продукт повышенного риска. Микаилова пообещала разобраться с проблемой, в том числе с чересчур жесткими требованиями Роспотребнадзора.

Через три дня, 13 января, представители Роспотребнадзора отреагировали на слова Воробьёва и сказали, что пельменями можно кормить в школьных столовых, но только если их приготовили на предприятиях.

Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объёме за короткое время, а накопление продукта несёт риск пищевых отравлений

Роспотребнадзор

В ведомстве отметили, что в Подмосковье много школьных столовых получают готовую еду и раздают, но «приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут». К тому же, такая подача «несёт в себе эпидемиологические и гигиенические риски».

#новости #москва

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Российский кран

А что со шлюхами? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели шлюх. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действиельно веселых [занятий] было трахнуть шлюху. Тогда ещё не было вебкамшищ и порнхаба. Если дети говорят шлюхи, дайте шлюх. В чём проблема?

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52
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Sanek Igoshev

Ведомство подчеркнуло, что можно закупать замороженных шлюх — но дети «вряд ли будут трахать» шлюх с раздачи.

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33
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Имя И Фамилия

А что с RTX 3090? В чём проблема? Нормальное желание, мы все учились в школах, и все хотели мощную видюху. Они дорогие или что? Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действительно веселых [занятий] было погамать. Тогда ещё не было консолей и стриминга. Если дети говорят RTX 3090, дайте RTX 3090. В чём проблема?

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12
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Александр Добриневский

А что нужно… что нужно подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?

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1
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Sam Lowry

Да что с тобой не так? Почему пельмени у тебя сродни шлюхам?

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1
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Российский кран

А дети в Грузии едят хинкали, попутно пыхтя двойным яблочком

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16
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Российский кран

Говорят жопки от хинкали армянам оставляют

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11
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Sam Lowry

Да что с тобой не так? Почему хинкали у тебя где-то рядом с кальяном?

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3
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Российский кран

Яблочком пыхтят в Чечне, а вот в Грузии читают и проводят вальсы.

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0
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Российский кран

Согласно требованиям санпина срок годности заправленного салата - 15 минут.

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5
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Dmitry Ryleev

Согласно требованиям твоей мамы ты должен кушать больше а то вон щас дунет ветерок и ты улетишь

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16
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Российский кран

Опять влезаешь в дела независимой страны? Что хотим то и делаем!1

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1
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Российский кран

@Денис Шорц обоснуй. Я повар, я изучал санпин

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0
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Имя И Фамилия

Пельменей сделаешь нам?

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1
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Российский кран
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5
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Российский кран

Губернатор открывает для себя существование законодательства.

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7
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Chikk

Новость года! :)

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5
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Николай Бойко

Какой год, такая и новость года

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1
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Российский кран

Так нельзя)

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0
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Vladimir Vorobyev

Пушьте

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Максим Шпилёв

...

А что с пельменями-то? — Офтоп на TJ
«Если дети хотят пельмени, дайте им пельмени!»Губернатор Подмосковья потребовал добавить в…
tjournal.ru
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Bkmz Иванов

*Спасибо за наводку* (Нет)

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Timur Muratshin

Казахское лобби протаскивает свои тюркско-азиатские блюда для культурной обработки наших детей!

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4
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Российский кран

Алга

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2
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Российский кран

Звали?

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1
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Российский кран

Хотим бешбармак в каждый Мак!

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0
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Ялкынчик🔥

Новости сверхдержавы)

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Российский кран

Роспотребнадзор ответил, что поварам нельзя их готовить
 Путин был в ярости, что сломал замороженный пельмень одной рукой!

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3
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Alex

бахнув пельменiв

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3
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Российский кран

Без пельменей школотроны, деды не ели и вам нечего

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2
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Dmitry Ryleev

Ты кому это говоришь дядя? На тижи одни безработные дыни сидят

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0
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Российский кран

А на сходке одни школьники почему то

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Dmitry Ryleev

Ты не на ту попал :(

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1
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Российский кран

А что не голубцы?

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1
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Александр Борродач

Они ленивые

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4
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ＫＩＢØＵＮＥ

За что он так ненавидит детей?

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Зудин Сергей
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2
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Российский кран

Так ну добавят их в меню и что, по факту будет тесто с бумагой внутри вместо мяса

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Untiy

тесто с бумагой внутри вместо мяса
 Ну тоесть стандартные пельмени

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Российский кран

Все несамодельные пельмени ровно такие и есть

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Damir ReDevil

В чем проблема забить морозилку пельменями и к обеденому времени приготовить нужное количество?

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Vladimir Vorobyev

Там же написано, накопление продукта влечет за собой риск отравления. Поэтому надо копить другие продукты с риском отравления

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Sam Lowry

Блять, что за выдумки-то? С хера ли замороженые пельмени в термосе не годятся? Бред какой-то. Ладно там весь этот хардкорный перфекционизм всех этих надзоров, это уж как есть, но нахера с другой стороны крайность выдумывать и теперь между этих двух крайностей не видеть никаких промежуточных вариантов?

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Российский кран

начало предвыборной компании на пост повыше

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Bkmz Иванов

Человек-пельмень

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Некая Л.

Пельменей хочется.

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Al

Учитывая воровство поварих и подрядчиков так себе пельмени получается. Что-то уровня каши из макарон, и котлет из хлеба.

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Дима Анонимный

Проспонсировано ассоциацией гастроэнтерологов, или что?

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Российский кран

Добрый день мы наблюдаем рождение новой пасты.

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Вася Пражкин

пельмени запрещены по требованию СанПиН, так как из фарша такие блюда готовить запрещено
 Сейчас производители пельмешек дешевле 300 рублей за кило недоуменно переглянулись и произнесли волшебную фразу "Какой нахер фарш?".

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