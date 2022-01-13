Visa вслед за Mastercard запустит платформу для тестирования цифровых валют Статьи редакции
Mactercard создал такую же платформу осенью 2020 года.
- Платформу, созданную совместно с блокчейн-разработчиком ConsenSys, запустят в тестовом режиме весной 2022 года, пишет The Block.
- Компания сотрудничает с 30 центральными банками по всему миру, так как они готовятся запускать цифровые валюты, отметил Bloomberg. Какие страны участвуют в обсуждении проекта, не уточняется.
- В будущем клиенты Visa смогут использовать пластиковые карты и электронные кошельки, привязанные к цифровым валютам центральных банков.
- ConsenSys занимается созданием инструментов разработки для блокчейн-экосистем. Компания помогала банкам Австралии, Франции, Гонконгу и Таиланду в создании и тестировании CBDC — цифровых валют, поддерживаемых государством.
- В сентябре 2020 года Mastercard объявила о создании платформы для тестирования цифровых валют, а в феврале 2021 года рассказала, что начнет работать с криптовалютой.
- В марте 2021 года Visa разрешила некоторым партнёрам использовать стейблкоины USD Coin (USDC) для платежей.
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9 комментариев
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Сеня
Когда биткоин по скорости транзакции догонит Visa?
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Зимний Никита
Когда?
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Нужен Ответ
В отдаленном будущем
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Сеня
оптимистично
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Сеня
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Нейроорлов
НУ И В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ???
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Denis Smirnov
Биткойн — никогда, но ему это и не нужно. Главное, что технологии распределенного реестра по уровню TPS уже совсем скоро приблизятся к централизованным базам данных, а значит более прозрачная и удобная финансовая система совсем рядом.
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