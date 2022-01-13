В телеграм-каналах появилось мнение, что название спектакля может указывать на некоторых конкретных людей с этим именем. Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чём, а наш Серёжа — уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой?

