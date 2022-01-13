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Новости
Сергей Исенеков

В Пскове драмтеатр пообещал скидку всем Сергеям на спектакль «Серёжа очень тупой» после жалобы женщины на название Статьи редакции

По словам женщины, название постановки оскорбляет всех Сергеев.

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Фото из паблика Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина во «ВКонтакте»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина решил сделать скидку в 15% после того, как жительница города увидела билборд с рекламой спектакля «Серёжа очень тупой» и пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сказано на сайте театра.

В ФАС рассказали изданию «Псковская лента новостей», что не обнаружили в театральной афише признаков нарушения законодательства о рекламе. В ведомстве также добавили, что с женщиной проведут разъяснительную беседу. «Здесь всё очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», — сказали в ведомстве.

В театре пояснили изданию «Подъём», что никого конкретного они не имели в виду, а герой пьесы «уникальный и действительно очень тупой».

В телеграм-каналах появилось мнение, что название спектакля может указывать на некоторых конкретных людей с этим именем. Мы приглашаем зрителей посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чём, а наш Серёжа — уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой?

пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Серёжа очень тупой» в стиле фантастического абсурда основан на пьесе Дмитрия Данилова, опубликованной в 2018 году. Произведение ставили в «Мастерской Петра Фоменко», на сцене московского театра «Практика», в новосибирском театре «Старый дом» и многих других площадках.

#новости #театр #реклама

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Сергей Звезда

выехал

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Российский кран

XX съезд очень тупых Серёж

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Павел Мусатов

Свожу Серёжу по злачным местам Пскова со скидкой 15%

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2
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Сергей Звезда

то есть по любым местам Пскова?

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5
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Российский кран

доложил

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2
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Сеня

Маркетинг по-псковски

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16
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Российский кран

все женщины заебали ныть

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11
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Уютный Багажник

не ной, женщина

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4
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Российский кран

молчать футляр для тампонов

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11
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Уютный Багажник

зато уютный и не ною

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9
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Российский кран

@Сергей Звезда

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7
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Российский кран

ТЖ обратились к главреду за оперативным комментарием

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11
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Российский кран

и по традиции остались без ответа

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5
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Marat Khamadeev

@Сергей Исенеков, жизнь несправедлива, да?)

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3
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Сергей Исенеков

зато скидку дадут!

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5
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Marat Khamadeev

Я больше к тому, что новость писал ты, а тегают все равно главреда)

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3
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Сергей Исенеков

Ааааа, да ващеее

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3
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Влад Гагай

Это другие Серёжи тегают, все ок

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1
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Дизайнер Павленко

Офигенная реклама :) Надеюсь спектакль такой же

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6
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aliftin

Так они, кажется, уже проводили одну пиаркомпанию - повесили афишу напротив мэрии где главу города звали Сергей. Кто-то уже рвался в общем.

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1
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Российский кран

Театр в Томске ровно напротив Обладминистрации

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2
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aliftin

Они по ходу по России катаются и ищут на жопу приключений.

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0
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Имя И Фамилия

woman moment

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4
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Люц Шнайдер

Сергеи геи

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3
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Сергей Звезда

То, что новость написал именно @Сергей Исенеков — это арт-перформанс

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3
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Dauren Aliev

А если «Володя очень тупой»

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2
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Российский кран

ничо не попутал?

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Bkmz Иванов

Это качественный контент?

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1
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Сергей Горбачёв

Что за бред? Я не тупой

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Российский кран

Там всё не так однозначно. Чтобы узнать правду тебе нужно сходить на постановку.

Сергей тут не при чём, а наш Серёжа — уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой?

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Российский кран

@serguun42 Привет

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Российский кран

И в чём я не прав???

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Мистер Блондин

Так тебя тоже серега зовут

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1
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Российский кран

И тебя получается

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Мистер Блондин

Меня зовут Решат

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Российский кран

Решат Вопросов

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Александр Добриневский

Попробовали бы они поставить такое в Москве 😏
Московский Сережа не тупой, кста

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Российский кран

Ну как сказать

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Российский кран

Серёжа — уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой

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1
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Chikk

с женщиной проведут разъяснительную беседу
 Расстрелять! :)

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Российский кран

она же на них и работает

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Chikk

Хорошо, сначала премировать, а потом расстрелять.

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Российский кран

выплату премии назначить на день после расстрела

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Chikk

@Согласен

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Нейродыня

Напомни кто ты

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Chikk

А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня.

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Нейродыня

Кто тебя разбанил??

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Миша Рашкин

Эту женщину зовут Татьяна и она будет отмечать Татьянин день

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Пётр Козлов

А все Антошки копают картошку
А все Ани дают по пьяне
А все Лены Головач

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Российский кран

А все Пашки - какашки

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Jonny Odyssey

самые тупые по имени Виталий

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Руслан Астратов

Ну как тут не вспомнить

https://www.youtube.com/watch?v=trkSKInGWUo

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Российский кран

Помню в школе всем классом заставили читать какой-то рассказ про тупого ребёнка, и там моя фамилия была.
Долго классуха пыталась других подначить на травлю, не смогла

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Sergey Smirnov

Так так так

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Российский кран

Хорошая штука должна быть, пускай в Петербург привезут!

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Российский кран

Олеги восхитились

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Ден

согласен с названием!!

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