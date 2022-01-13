В Пскове драмтеатр пообещал скидку всем Сергеям на спектакль «Серёжа очень тупой» после жалобы женщины на название Статьи редакции
По словам женщины, название постановки оскорбляет всех Сергеев.
Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина решил сделать скидку в 15% после того, как жительница города увидела билборд с рекламой спектакля «Серёжа очень тупой» и пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сказано на сайте театра.
В ФАС рассказали изданию «Псковская лента новостей», что не обнаружили в театральной афише признаков нарушения законодательства о рекламе. В ведомстве также добавили, что с женщиной проведут разъяснительную беседу. «Здесь всё очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», — сказали в ведомстве.
В театре пояснили изданию «Подъём», что никого конкретного они не имели в виду, а герой пьесы «уникальный и действительно очень тупой».
Спектакль «Серёжа очень тупой» в стиле фантастического абсурда основан на пьесе Дмитрия Данилова, опубликованной в 2018 году. Произведение ставили в «Мастерской Петра Фоменко», на сцене московского театра «Практика», в новосибирском театре «Старый дом» и многих других площадках.
выехал
Свожу Серёжу по злачным местам Пскова со скидкой 15%
то есть по любым местам Пскова?
Маркетинг по-псковски
не ной, женщина
зато уютный и не ною
@Сергей Исенеков, жизнь несправедлива, да?)
зато скидку дадут!
Я больше к тому, что новость писал ты, а тегают все равно главреда)
Ааааа, да ващеее
Это другие Серёжи тегают, все ок
Офигенная реклама :) Надеюсь спектакль такой же
Так они, кажется, уже проводили одну пиаркомпанию - повесили афишу напротив мэрии где главу города звали Сергей. Кто-то уже рвался в общем.
Они по ходу по России катаются и ищут на жопу приключений.
woman moment
Сергеи геи
То, что новость написал именно @Сергей Исенеков — это арт-перформанс
А если «Володя очень тупой»
Это качественный контент?
Что за бред? Я не тупой
@serguun42 Привет
Так тебя тоже серега зовут
Меня зовут Решат
Попробовали бы они поставить такое в Москве 😏
Московский Сережа не тупой, кста
с женщиной проведут разъяснительную беседу
Расстрелять! :)
Хорошо, сначала премировать, а потом расстрелять.
Напомни кто ты
А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь и достоинство моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня.
Кто тебя разбанил??
Эту женщину зовут Татьяна и она будет отмечать Татьянин день
А все Антошки копают картошку
А все Ани дают по пьяне
А все Лены Головач
самые тупые по имени Виталий
Ну как тут не вспомнить
Так так так
согласен с названием!!