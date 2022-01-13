Глава СК призвал ввести ответственность для блогеров-расследователей. Их видео «негативно влияют» на ход дела Статьи редакции
Он рассказал, что СК следит за публикациями о работе правоохранительной системы. Иногда «информация подаётся однобоко или даже недостоверно».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что нужно законодательно определить правовой статус блогеров и площадок, где они публикуются.
По его мнению, «на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности».
Бастрыкин добавил, что аудитория таких блогеров «нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации». «Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — считает он.
Мы должны ввести ответственность для блогеров-расследователей! Из-за них мы выходим на самих себя и они мешают фальсифицировать!
видит
в том то и дело
Их попросили не видеть
Брёвна и китайцы не видят
Это снова что-то против Навального и ему подобных придумали
для него новый закон и придумывают по которому он будет снова сидеть.
«на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности»
Например, на основании частных случаев миллиардной недвижимости любого чиновника приходят к выводу о тотальной коррупции. Беда Бастрыкина в том, что этот вывод реальности полностью соотвествует.
на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности
У вас могло сложиться впечатление, что частный самолёт и особняк в Италии у данного чиновника появились от коррупционных доходов. Но реальность такова, что его бабушка-бизнесмен подарила их внуку на день рождения.
Что касается Чайки… Что касается Чайки...
давайте перевернём эту страницу
Хорошо
Блогер 1.0
Блогер-расследователь 2.0
Говно-сезона
оба два
обои
Когда уже запретят фамилию Навальный
дед, умирай
Пройдемте, молодой человек
Бастрыкин:
Им осталось только ПУБЛИЧНО конституцией и прочей макулатурой подтереться, зачем выдумывать что-то?!
Пошёл нахуй
Не, окей, если вы говорите что они подают ее однобоко или вообще неправду, выпустите доказательства того что они пиздят, а потом уже закрывайте. Напиздел? будь добр отвечать, а если не напиздел то тут уж простите, но такова правда
А можно все вот это, только на Стоп хам и Лев против?
Напиши в прокуратуру заявку на проверку неправомерных действий и вскоре на tj появится новость о том что "К нам очень часть обращаются обеспокоенные..."
Кэ?
Мне кажется этим все таки не Кэ будет заниматься а обычные следаки за нарушения порядка. Административка за хулиганство
Видимо, слова того блогера не подтвердились https://zona.media/news/2022/01/12/teatr/amp/
Они по сути, наверное, продают наркотики.
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Кстати, кое-кто и в России может отправиться в тюрьму из-за казахских событий.
"Ивановский Роскомнадзор выясняет, не является ли переброска российских войск в Казахстан государственной тайной".
Коррупционеры теперь могут спать спокойно 😆