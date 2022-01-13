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Артём Мазанов

Глава СК призвал ввести ответственность для блогеров-расследователей. Их видео «негативно влияют» на ход дела Статьи редакции

Он рассказал, что СК следит за публикациями о работе правоохранительной системы. Иногда «информация подаётся однобоко или даже недостоверно».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что нужно законодательно определить правовой статус блогеров и площадок, где они публикуются.

По его мнению, «на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности».

С учётом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования.

Александр Бастрыкин
глава СК

Бастрыкин добавил, что аудитория таких блогеров «нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации». «Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — считает он.

#новости #бастрыкин

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Секта свидетелей повесточки

Мы должны ввести ответственность для блогеров-расследователей! Из-за них мы выходим на самих себя и они мешают фальсифицировать!

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55
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Российский кран

Самое смешное, что в большинстве расследований все факты берутся из открытых источников, а СК бревна в глазу не видит

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43
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Dmitry Ryleev

видит
в том то и дело

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17
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Andrew Sychev

Их попросили не видеть

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0
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Shenmue

Брёвна и китайцы не видят

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0
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Закомплексованная Душа

Это снова что-то против Навального и ему подобных придумали

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19
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Подозрительный Кот

для него новый закон и придумывают по которому он будет снова сидеть.

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14
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Российский кран

«на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности»
Например, на основании частных случаев миллиардной недвижимости любого чиновника приходят к выводу о тотальной коррупции. Беда Бастрыкина в том, что этот вывод реальности полностью соотвествует.

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Российский кран

на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности
У вас могло сложиться впечатление, что частный самолёт и особняк в Италии у данного чиновника появились от коррупционных доходов. Но реальность такова, что его бабушка-бизнесмен подарила их внуку на день рождения.

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15
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BTopHuk

Что касается Чайки… Что касается Чайки...

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10
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Максим Шпилёв

давайте перевернём эту страницу

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2
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Bkmz Иванов
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7
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Российский кран

попробуй слово "блогер"

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10
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Bkmz Иванов

Хорошо

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1
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Максим Шпилёв

Блогер 1.0
Блогер-расследователь 2.0

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2
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Российский кран

Одна новость охуенней другой просто

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6
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Российский кран

А чего только блогеров? Надо вообще всем СМИ заниматься расследованиями. А ещё лучше вообще всем людям. Мало ли помешают.

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Роман Александров
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4
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Российский кран

Ответственность должна быть как для подкастерши из последнего сезона декстера

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3
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Dima Sergeyevich

Говно-сезона

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Российский кран

Ну так а че он, вывез бы какого-нибудь расследователя в лесок как он любит.

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3
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Российский кран

Дворец Путина защищает? Или свой?

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постмодерновый синдром

оба два

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2
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Максим Шпилёв

обои

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Сеня

Когда уже запретят фамилию Навальный

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Российский кран

Давно уже запретили, но запрет соблюдают только самые законопослушные граждане, такие как путин

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Дима Анонимный

дед, умирай

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2
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Павел Морозов

Пройдемте, молодой человек

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1
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No Name

Бастрыкин:

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Вежливый Снайпер

Им осталось только ПУБЛИЧНО конституцией и прочей макулатурой подтереться, зачем выдумывать что-то?!

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1
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Coronadoden en een stroopwafel

Пошёл нахуй

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Павел Каташев

Не, окей, если вы говорите что они подают ее однобоко или вообще неправду, выпустите доказательства того что они пиздят, а потом уже закрывайте. Напиздел? будь добр отвечать, а если не напиздел то тут уж простите, но такова правда

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Пинкертон

А можно все вот это, только на Стоп хам и Лев против?

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Павел Каташев

Напиши в прокуратуру заявку на проверку неправомерных действий и вскоре на tj появится новость о том что "К нам очень часть обращаются обеспокоенные..."

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Пинкертон

Кэ?

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Павел Каташев

Мне кажется этим все таки не Кэ будет заниматься а обычные следаки за нарушения порядка. Административка за хулиганство

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Влад Ковалёв

Видимо, слова того блогера не подтвердились https://zona.media/news/2022/01/12/teatr/amp/

Бастрыкин поручил проверить театр «Ленком» на…
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить московский театр «Ленком» на…
zona.media
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Sergey Michko

Они по сути, наверное, продают наркотики.

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bor_vn

)

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Алексей Дудырев

)

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Дмитрий Семёнов

Кстати, кое-кто и в России может отправиться в тюрьму из-за казахских событий.
"Ивановский Роскомнадзор выясняет, не является ли переброска российских войск в Казахстан государственной тайной".

Ивановский Роскомнадзор выясняет, не является ли…
9 января 2021 года сайт Ivanovonews на основании информации Министерства обороны РФ рассказал о…
www.ivanovonews.ru
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Дмитрий Федоров

Коррупционеры теперь могут спать спокойно 😆

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