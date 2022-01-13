Он рассказал, что СК следит за публикациями о работе правоохранительной системы. Иногда «информация подаётся однобоко или даже недостоверно».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что нужно законодательно определить правовой статус блогеров и площадок, где они публикуются.

По его мнению, «на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности».

С учётом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования. Александр Бастрыкин глава СК

Бастрыкин добавил, что аудитория таких блогеров «нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации». «Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — считает он.